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الرئيسية | مجتمع | ناصر الزفزافي يضع حدا لإضراب والدته عن الطعام

ناصر الزفزافي يضع حدا لإضراب والدته عن الطعام

ناصر الزفزافي يضع حدا لإضراب والدته عن الطعام
هسبريس - أمال كنين
الجمعة 01 يونيو 2018 - 18:14

تمكن ناصر الزفزافي، أيقونة "حراك الريف"، من إقناع والدته برفع الإضراب عن الطعام الذي كانت قد دخلت فيه تضامنا مع ابنها، والذي دام حوالي خمسة أيام إلى أن تدهورت صحتها.

تعليق الإضراب من لدن والدة متزعم "حراك الريف" جاء بعد مناشدته لها حتى تتراجع عن قرارها، إذ كان قد أعلن إضرابه عن الماء أيضا إلى أن توقف والدته إضرابها وتتمكن من تناول طعامها ودوائها، خاصة أنها مصابة بمرض السرطان الذي يستدعي علاجا خاصا.

وظهرت عائلة الزفزافي، في فيديو جديد، ملتئمين على مائدة الإفطار الخالية إلا من تمر وماء؛ مؤكدين أن باقي أفراد العائلة سيستمرون في إضرابهم عن الطعام.

وتحدث والد ناصر خلال الفيديو قائلا: "بعد أن قمت بزيارة ناصر الزفزافي بمعتقله بالسجن المحلي بالدار البيضاء وجدته في حالة لا تبشر بالخير، وأكد لي أن أبلغ لوالدته أن عليها أن تعلق إضرابها عن الطعام مساندة له".

وأضاف قائلا: "والدة ناصر الزفزافي قد علقت إضرابها عن الطعام، وعادت إلى أكلها وشربها مع استمرار باقي أفراد العائلة في إضرابهم عن الطعام".

ووجه الوالد رسالة إلى من يتحدثون عن وضعية الزفزافي بالسجن قائلا: "أريد أن أوجه رسالة إلى من قالوا إن ناصر الزفزافي يتواجد في زنزانته الانفرادية نظرا لتسريب رسالة في السجن المحلي عين السبع إن الزفزافي ومنذ الوهلة الأولى لالتحاقه بالسجن وضع في زنزانة انفرادية إلى اليوم، أي قبل الرسالة بحوالي أربعة أشهر"، مردفا: "المغالطات والتبريرات الواهية يجب أن ترفع".

وتحدث الزفزافي عن مقولة الراحل الحسن الثاني "إن الوطن غفور رحيم"، قائلا: "أريد أن أسأل أكاديميي المملكة وفقهاء اللغة أن يعطوا تفسيرا لهذا الكلام".

ويستمر إضراب الزفزافي إضافة إلى 18 معتقلا آخرين احتجاجا على الأوضاع التي يعيشونها داخل زنازينهم، وتضامنا مع قائد الحراك الذي يطالب بنقله من الزنزانة الانفرادية التي مكث فيها أكثر من سنة.

ووصل الزفزافي إلى يومه العاشر دون أكل، إذ تدهورت صحته وتم عرضه على الطبيب إبان جلسة محاكمته قبل أن يتم نقله إلى زنزانته من جديد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - الدكالي الجمعة 01 يونيو 2018 - 18:23
أنا اعلق فقط عن موضوع الاضراب عن الطعام أنه اصبح مثل سيتكومات رمضان هذا دخل اضراب عن الطعام وقد اوقفه بعد مناشدات لا أحد استمر الكل يستجيب للمناشدات الشجاعة تقتضي الاستمرار حتى النهاية
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-39
2 - محمد بوعنابة الجمعة 01 يونيو 2018 - 18:28
لن تصدقوا لوقت لكم في بعض الأحيان يتجاوز ألم السجان ألم السجين فاللهم فك أسر وقيد كل المظلومين
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51
3 - أبو رضا الجمعة 01 يونيو 2018 - 18:43
أطلقوا سراح المعتقلين السياسيين على رأسهم ناصر الزفزافي، فمحاكمته هي محاكمة للنظام المغربي ككل، بمؤسساته وأحزابه وهيئاته الحقوقية والمدنية، لاداعي لمواصلثة العبث .
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15
4 - علي الجمعة 01 يونيو 2018 - 18:44
سيدنا يوسف ظلم ظلما بينا و سجن فلم يضرب عن الطعام . رسول البشرية كذلك ظلم من قومه لكنه لم يضرب عن الطعام . و إن لجسدك عليك حقا . على افتراض صحة الظلم ، لماذا يتبعه ظلم الجسد من صاحبه و هو أمانة من الله
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10
5 - الليط مول اعويجة الجمعة 01 يونيو 2018 - 18:49
تبادل المسرحيات والأدوار التي يرتد منها اسماع صوتهم إلى الخارج .. قال الزفزافي الوطن غفور رحيم .. 1..اذا كان الزفزافي الابن وجب عليه هو وجماعته أن يلتحفوا العلم الوطني المغربي ويرفعوه ويرفعون شعار المملكة الخالد أمام الصحافة والمحكمة ويعتذروا علانية إلى الشعب المغربي والدولة عما اقترفوه في حقهم ..انذاك سيري الوطن طلب المغفرة ..2 ..اذا كان الزفزافي الاب عليه أن يلتحف العلم الوطني ويرفعه ويرفع شعار المملكة ويعتذر للشعب المغربي والدولة على ما قام به وصرح به في المغرب والخارج.. انذاك سينظر الوطن إلى طلب المغفرة .. هذا هو تفسير الوطن غفور رحيم .. ورمضان كريم ..
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0
6 - maghrebimohajer الجمعة 01 يونيو 2018 - 18:50
الزفزافي الذي طالب بحقوق مشروعة وعادية لدى اليموقراطيات الحقيقية يوجد في الزنزانة والبوليزاريو الانفصاليون اعداء الوطن الحقيقيون يحرقون بطاقتهم الوطنية في جامعة اگادير احرار طلقاء يتوعدون باقي الطلبة ،اذا كانت هذه هي الديموقراطية فالمغاربة الاحرار لا يريدونها
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18
7 - محمد امزدوغ/ايفني الجمعة 01 يونيو 2018 - 18:53
إلى الدكالي (التعليق رقم 1):
أسأل الله تعالى و في هذا الشهر الفضيل، أن يبتليك بالظلم الذي لحقهم،حتى نراك تضرب عن الطعام حتى النهاية.
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10
8 - المتامل الجمعة 01 يونيو 2018 - 18:58
رغم اني لست باكادمي ولا فقيه لغة الا اني اذكر بان عبارة "إن الوطن غفور رحيم" التي فاه بها المرحوم الحسن الثاني وتساءل عنها والد ناصر الزفزافي
جاءت في وقت خاص ودقيق جدا اراد بها عودة المغاربة الصحراويين الذين غررت بهم" جزائر بومدين وبوتفليقة " "وليبيا القدافي" اتت هذه العبارة اكلها في حينها فعاد عدد لا باس به من قياديي البوليساريو وكثير من الموطنين المخطوفين الا ان الجزائر ولولا ان الجزائر لم تشدد الخناق عليهم و تركت لهم حرية الاختبار لرجعوا كلهم وبقي الوصوليون الطامعون في المال والجاه والسلطة.
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