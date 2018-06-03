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تقرير أممي يدعو المغرب إلى استغلال "الهجرة الإفريقية" لدعم التنمية

تقرير أممي يدعو المغرب إلى استغلال "الهجرة الإفريقية" لدعم التنمية
هسبريس – يوسف لخضر
الأحد 03 يونيو 2018 - 00:00

بإمكان هجرة الأفارقة إلى المغرب أن تكون عامل تنمية للبلاد، عكس ما يعتقد الكثير من أن استقبال أكبر عدد منهم يخفض فرص الحصول على العمل بالنسبة إلى مواطني البلد المستقبل للهجرة.

هذه هي خلاصة تقرير صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لسنة 2018، والذي أشار إلى أن الهجرات البين إفريقية يمكن أن تنعكس إيجاباً على التحول الهيكلي لبلدان الاستقبال إن تم تدبيرها بشكل جيد، وقد ترفع بشكل ملموس من الناتج الداخلي الخام للفرد الواحد بالقارة في أفق سنة 2030.

وتحدث التقرير، الصادرعن الهيئة الأممية، عن أن الناتج الداخلي الخام للفرد الواحد يتطور بنسق متصاعد سنوياً بمعدل 3.5 في المائة ابتداء من سنة 2016، ليبلغ 3249 دولارا سنة 2030، أي بعد 12 سنة.

وقد أصبحت الهجرة الإفريقية أكثر فأكثر هجرة بين إفريقية، بفعل القيود المفروضة على الهجرة نحو أوروبا، وخصوصاً بفعل الإقلاع الإفريقي والفرص الاقتصادية الجديدة وكذا تبني قيم العولمة على مستوى القارة.

وأشار التقرير إلى أن تحركات السكان عبر الحدود تمنح غالباً الأفراد فرصة لحياة أفضل مع استحقاقات اجتماعية واقتصادية تمتد إلى بلدان المنشأ والمقصد على السواء، وأقر التقرير بأن جزءًا كبيراً من الخطاب العام حافل بالأفكار المغلوطة.

وتحدث التقرير عن حالة المغرب فيما يخص الهجرة، مشيداً بسياسة الإدماج المتخذة في السنوات الأخيرة، والتي خولت لآلاف المهاجرين من دول جنوب الصحراء الحصول على أوراق إقامة قانونية والبحث عن فرص شغل في المملكة.

وأشار التقرير إلى أن استغلال هذه الهجرات كفرص لدعم التنمية يجب أن يكون من خلال سياسات مندمجة تستقطب المهاجرين ذوي الكفاءات، وتتيح لهم سهولة الولوج إلى سوق الشغل بدون تعقيدات قانونية.

كما دعا إلى إزاحة العراقيل القانونية والتنظيمية المتعلقة بولوجهم إلى سوق الشغل، وإيلاء الأهمية اللازمة لليد العاملة الأقل تأهيلاً عبر اقتراح تكوينات وشراكات.

ويتضح من التقرير أن معظم المهاجرين الأفارقة يتنقلون داخل القارة، ففي عام 2017 تنقل 19 مليون مهاجر دولي داخل القارة، وكان 17 مليون إفريقي يعيشون خارج القارة؛ لكن الفجوة بدأت تضيق، وإفريقيا باتت مقصدا للهجرة لأشخاص يبلغ عددهم 5.5 ملايين شخص جاؤوا من خارج القارة.

ويمكن للهجرة بين البلدان الإفريقية أن تؤثر تأثيراً إيجابياً على التحول الهيكلي في بلدان المقصد، بحيث تمكن التحويلات المتبادلة بين المهاجرين وبلدانهم الأصلية مصدراً مهماً للتدفقات المالية للدولة المستضيفة، والمغرب ضمن الدول التي تسجل أرقاماً مهمة في هذا الصدد، ففي سنة 2017 بلغت التحويلات 7.1 ملايير دولار، وفي السينغال قاربت 2.3 مليار دولار، وغانا بـ2.2 مليار دولار، والجزائر بـ2.1 مليار دولار.

ويتأتى هذا الأمر من كون القارة الإفريقية لديها تكاليف أعلى فيما يخص إرسال التحويلات المالية عبر العالم، بمتوسط 8.9 في المائة في حالة إرسال 200 دولار، أي ما يقرب ضعف تكلفة إرسال الأموال إلى جنوب آسيا.

وأوصى التقرير دول القارة السمراء بضرورة السهر على تناغم السياسات المتعلقة بالهجرة، والتجارة والاستثمار والتكنولوجيات بغية إحداث الظروف المواتية للتحول الهيكلي وإنفاذ الأطر التوجيهية القانونية والتنظيمية حول حرية تنقل الأشخاص على صعيد القارة.

كما دعا إلى إرساء نُظم إقليمية وقارية للاستفادة من الهجرات البين إفريقية، وتضمين قضايا النوع في السياسات والقوانين المتصلة بالهجرة، وإحداث شراكات بين القطاعين الخاص والعام لتيسير حركية اليد العاملة داخل المجموعات الاقتصادية الإقليمية وداخل القارة برمتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - ciroyen marocain الأحد 03 يونيو 2018 - 00:18
نعم لدفع التنمية الى اًسفل سافلين.
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31
2 - ex-مواطنة الأحد 03 يونيو 2018 - 00:20
عن اي تنمية تثحدتون بالله عليكم ؟ لا صحة لا تعليم لا خدمات لا تشغيل لما نستمر في تكرار نفس الاخطاء و نتوقع نتائج مختلفة؟ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فاشلة و لم تحقق اي تطور بالعكس المجتمع في الثمانينات كان افضل بكثير من الان اظن ان الشعب المغربي و لا بد ان يعي يوما ان التغيير بيد الشعب و ليس الحكومات علينا التضحية و التضحية للقضاء على الفساد الذي ينخر المجتمع و يحول دون المطلب الدي اظن اننا لازلنا بعيدين عنه العدالة الاجتماعية و تفعيل الديمقراطية
من لديه امكانية الهجرة فليفلت بجلده ....
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29
3 - محمود الأحد 03 يونيو 2018 - 00:22
انا شخصيا لست مع او ضد هجرة الافارقة لكن الذي اعرفه جيدا بحكم أني أعيش في مدينة الناظور"الحدودية" ان الافارقة الوافدين لا يعملون و لا يبحثون عن مصدر رزقهم في المغرب همهم الوحيد الذي رسموه من نقطة انطلاقهم هو الدخول لمدينة مليلية المحتلة و بالتالي على اي تنمية يتحدث عنها الكاتب.
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25
4 - ولد حميدو الأحد 03 يونيو 2018 - 00:26
المشكل أغلبيتهم لا تعرف جنسيتهم و ربما فيهم من ارتكبوا جرائم حرب اما العمل فصراحة جل المغاربة لم يعودوا راغبين في بعض الاعمال مثل البناء و الفلاحة و حتى الصباغة و أصبحت أشاهد أفارقة يعملون في أوراق البناء بكثرة
كما قلت قضية أمنية اما العمل فمن وجده الله يعاونو لأن المغرب لا يعطي السوسيال مثل اروبا
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12
5 - LOUARDI DZ الأحد 03 يونيو 2018 - 00:28
رغم انتقاد الامم المتحد للجزائر بسبب ترحيل الافارقة الا ان عملية الترحيل متواصلة بل تكثفت اكثر في انتضار الدور القادم على المغاربة
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7
6 - مصطفى الأحد 03 يونيو 2018 - 00:37
نعم يجب على المغرب أن يستغل الهجرة كوسيلة ضغط لتحقيق مكتسبات جديدة في مواجهة دول الشمال خاصة تلك المتعلقة بقضاياه الوطنية الكبرى،أما التنمية فلن تتحق بوجود الجشعين من أصحاب رؤوس الأموال و كذا بالنظر إلى طبيعة المهاجرين الأفارقة من دول الجنوب الذين يعتبرون المغرب بلد عبور فقط ولايبدون أي نية للتعايش و العمل و يلجؤون إلى التسول و النصب و الاحتيال. ....
التقرير الأممي يقف إلى جانب الدول الأوروبية لأنه يعي حجم الخطر الذي يداهمها إن سلك المغرب طريق فتح باب الهجرة نحو الشمال، لا يجب أن يستحمرونا فلسنا سذجا كما يعتقدون! !!!
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2
7 - مغربي الأحد 03 يونيو 2018 - 00:38
إذا كانت الهجرة وسيلة للتنمية لماذا لم تفتح الدول الافريقية الباب لهاؤلاء الماهجرين وحتى المغاربة لاسترزاق تحية عالية للجزائر بعدم خضوعها لامم المتحدة بخصوص الافارقة أحيهم عاليا
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5
8 - حسن الأحد 03 يونيو 2018 - 00:39
شاط الخير على زعير كما يقول المثل الشعبي المغربي ؛ انهم يضحكون على المغرب ويخططون لتدميره واختراقه بشتى الوسائل والامكانيات ؛ فعوض تدعيمه بالكفاءات العلمية التي تنهض بالبلد علميا وطبيا واداريا ودعمه بكافة الوسائل المالية واللوجيستيكية ليصبح في مصاف الدول المتقدمة فانهم يحاولون بسياستهم اثقاله بالاعباء والالتزامات والتحملات لهدم مابناه ويبنيه بالتدرج ؛ فمرحبا بكل من يساهم ماديا ومعنويا في تقدم المغرب وليس بمن يستنزف خيراته وبساهم في تدهور حياة مواطنيه .
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7
9 - احمد الأحد 03 يونيو 2018 - 00:49
بكل اختصار ادا الافارقة فعلا و الهجرة فعلا تعود بكل هده المنفعة لمادا نسمع دائما ترحيل الافارقة من اوروبا مالقينا تا مناكلو و نخدمو كدبو علينا بحقائق كادبة لاغراقنا
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