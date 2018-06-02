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مساعدات المغرب للفلسطينيين تتقاطر على الأردن

مساعدات المغرب للفلسطينيين تتقاطر على الأردن
هسبريس من الرباط
السبت 02 يونيو 2018 - 00:15

حطت بمطار "ماركة" العسكري، شرق العاصمة الأردنية عمّان، طائرة عسكرية مغربية محملة بالشحنة الثانية من المساعدات الإنسانية الموجهة للشعب الفلسطيني.

وستتكلف الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بنقل هذه المساعدات الإنسانية، التي تتضمن مجموعة من المواد الغذائية الأساسية، إلى الضفة الغربية.

وأشرف سفير المغرب بالأردن، محمد ستري، على عملية استقبال هذه الشحنة بحضور مدير دائرة التخطيط والبرامج والإعلام بالهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، محمد ناصر الكيلاني، ونائب سفير فلسطين بعمّان، بسام الحجاوي.

وكانت ثلاث طائرات مغربية محملة بشحنة من المساعدات الغذائية الموجهة للفلسطينيين قد حطت، الخميس من الأسبوع الجاري، بمطار "ماركة" العسكري.

ومن المرتقب أن تصل ، في وقت لاحق من نهاية الأسبوع، آخر دفعة من المساعدات الإنسانية على متن طائرتين مغربيتين أخريين.

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