24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2805:1412:3016:1019:3721:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مُتدخلون يُقاربون آفاق المسالك الدولية للباكالوريا (5.00)

  2. سفينة الحرية (5.00)

  3. كتاب مثير .. المدغري يتنبأ بوصول "الحُكومة الملتحية" للسلطة (5.00)

  4. "إِذَا أُسْنِدَتِ الْأُمُورُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا..." ! (5.00)

  5. شاهدة تؤازر بوعشرين ومشتكيات يطلبن خبرة الدرك على فيديوهات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | التربية الوطنية تنفي وقوع تسريبات في جهوي الباك

التربية الوطنية تنفي وقوع تسريبات في جهوي الباك

التربية الوطنية تنفي وقوع تسريبات في جهوي الباك
هسبريس من الرباط
الجمعة 01 يونيو 2018 - 20:53

نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وقوع أي تسريبات في اليوم الأول من الامتحان الجهوي للبكالوريا وأكدت أن الاختبارات مرت في ظروف جيدة، بفضل التنظيم المحكم لهذا الامتحان من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين .

وذكرت الوزارة، في بلاغ، أنها إذ تنفي ما تداولته بعض المواقع الالكترونية وكذا صفحات التواصل الاجتماعي، بخصوص إشاعة أخبار تفيد بوقوع "تسريبات"، تشدد على أنها لن تتوانى في التصدي لجميع الممارسات التي من شأنها التشويش على هذا الاستحقاق التربوي.

وتنويرا منها للرأي العام الوطني والتعليمي، يضيف البلاغ، فإن الوزارة تؤكد أن الأمر يتعلق بالتصوير الآني في قاعات إجراء الامتحان لبعض المواضيع، وذلك من طرف مترشحين بعد انطلاق الامتحانات، مع تعمد وضعها مباشرة على شبكة التواصل الاجتماعي، لإيهام الرأي العام الوطني بأن هناك "تسريبا لمواضيع الامتحان". كما أشارت الوزارة إلى أن المواضيع التي تم نشرها قبل انطلاق الاختبارات تتعلق بمواضيع "مستهلكة" تم اعتمادها في دورات سابقة للامتحان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.