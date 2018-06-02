الزفزافي أمام المحكمة: "إمام مسجد الحسيمة" دجال بدرجة فارس

هسبريس- عبد الإله شبل

دخل ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، في مواجهة حادة مع إمام المسجد العتيق، الذي توترت فيه الأوضاع خلال أحداث صلاة الجمعة بالحسيمة.

وشهدت الجلسة، الجمعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، دخول الزفزافي وإمام المسجد المسمى عبد الرحيم أبركان في جدال، حين شروع الأخير في تقديم تفاصيل الواقعة التي دفعت إلى توجيه تعليمات لتوقيف قائد الحراك.

وقال الإمام الذي شرع في حكي تفاصيل الواقعة: "الخطبة التي تمت تلاوتها توصلنا بها من مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية، وقرأتها كاملة بحذافيرها.. وبعد انتهائي من الخطبة الأولى جلست أستعد لإلقاء الثانية، فإذا بي أسمع صياحا خارج المسجد".

وأردف الإمام في شهادته أمام القاضي علي الطرشي: "سمعت صراخ أحدهم، لأفاجأ بكون الزفزافي وصل الصف الثاني، وبدأ يتنقل يمينا ويسارا ويصرخ بكلام لم أعد أتذكره لهول ما جرى؛ فمازلت مصدوما ولم أكن أتخيل أن يتم تعكير صفو هذه اللحظة الربانية الدينية بهذه الطريقة".

وأضاف خطيب الجمعة أنه خاطب ناصر الزفزافي: "دعني أكمل الخطبة وبعدها يمكنك أن تتحدث"، وزاد: لكنه وصفني بالدجال..وأمام هذا الوضع خرجت من شرفة المنبر نحو الدرج وجلست رفقة بعض المرافقين إلى حين عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه وانتهاء حالة الهرج، وصليت بالحاضرين صلاة الظهر طالما لم نكمل الجمعة".

ونادت المحكمة على المتهم ناصر الزفزافي، فمثل أمام رئيس الهيئة علي الطرشي، إلا أنه كال الاتهام إلى الخطيب الشاهد في الملف، واعتبر ما ذهب إليه "كذبا وبهتانا"، قبل أن يعود ليصفه مجددا بـ"الدجال".

وقال قائد حراك الريف: "للمرة الثانية أؤكد أن هذا الشخص دجال، وقد اعترف أمامكم بأن الخطبة من جهات هو موظف لديها، فكيف تصبح منابر بيوت الله تابعة لوزارة الداخلية؟".

وشدد ناصر الزفزافي على أن الإمام "زعزع استقرار المصلين والوطن وأساء إليهم"، وزاد: "أنا متشبث بكونه دجالا من درجة فارس".