مأساة أسرة معوزة بتاونات .. كفيف يرعى أمه المقعدة بالروماتيزم

رشيد الكويرتي من تاونات

تعيش السيدة فتيحة الخدير، المقيمة بمدينة تاونات، معاناة حقيقية مع مرض الروماتيزم، الذي أنهك جسدها وحول حياتها إلى جحيم لا يطاق؛ بعد أن شوه مفاصلها، وفرض عليها التمدد على سريرها أزيد من خمس سنوات.

أمام هذا الوضع الصحي المتردي لم تجد السيدة فتيحة من يعتني بها سوى ابنها محمد، البالغ من العمر 30 سنة، الذي فقد بصره منذ الصغر، زيادة على أنه معاق جسديا، ومصاب بتشوه في القلب والورك.

ورغم أن محمد نفسه بحاجة إلى الدعم والمساعدة، فقد انهمك في مواساة أمه التي يعذبه أنينها أكثر من مرضه وإعاقته.

أم تحاصر جسدها التشوهات

مفاصل معوجة، آلام حادة، عجز تام عن الحركة.. هذا هو حال السيدة فتيحة الخدير، المزدادة سنة 1957، والتي تعاني مرض الروماتيزم، الذي حول جسدها من جسد مفعم بالحيوية والنشاط إلى جسد تعتريه التشوهات.

"كنت مفعمة بالحياة، ومقبلة عليها، كنت في صحة جيدة، قبل أن يغير هذا المرض حياتي إلى مأساة"، تقول الأم فتيحة لهسبريس، وهي تروي لها قصة إصابتها بمرض الروماتيزم، مبرزة كيف جعلها هذا المرض عالة في بيتها، المتكون من زوجها، وابنها محمد، المعاق، الذي فقد بصره جراء معاناته من مرض غامض، فضلا عن معاناته من تشوه في القلب وتآكل في الورك.

تتذكر السيدة فتيحة كيف دخلت المستشفى على قدميها، قبل أن تعود إليه على عكازين، وبعد ذلك على كرسي متحرك، قبل أن تسقط طريحة الفراش بمنزلها، محرومة من كل أشكال الحركة؛ لتلتحق بابنها محمد بركن البيت، هو الذي مزق المرض والإعاقة جسده النحيل.

"لقد وصف لي الطبيب دواء باهظ الثمن ييسر الدورة الدموية، إضافة إلى أدوية أخرى، مجموع أثمنتها حوالي 2500 درهم شهريا. لكني توقفت عن استعمال هذه الأدوية لأنه ليس بمقدوري شراؤها، مما زاد من حدة آلامي ومعاناتي"، تقول السيدة فتيحة، التي أبرزت أن أطباء المستشفى العمومي نصحوها بالذهاب إلى إحدى المصحات الخاصة بفاس لأجل العلاج.

"غضاريف ركبتي تآكلت، ووركي أصبح معوجا، كما ترى، وحتى أظافر قدمي تقتلع من مكانها، نظرا لكون الدم لا يصل إليها، كما أن قلبي أصبح منتفخا، حتى أني لا أستطيع حك جسدي، لأني لا أقو على تحريك يدي"، توضح السيدة فتيحة أعراض مرضها ومعاناتها معه، مشيرة إلى أن ابنها محمد هو الذي يساعدها في فراشها ويناولها الطعام والماء والدواء.

"السي محمد هو الذي يقدم لي يد العون، إن فقدته لن أجد من يقف بجانبي"، تقول السيدة فتيحة لهسبريس، قبل أن تضيف، والدموع تغمر عينيها، أن زوجها يقضي يومه في أحد محلات الخياطة، ولا يعود إلى المنزل إلا في ساعة متأخرة، مشيرة إلى أن بعض نساء الجيران يتطوعن، أحيانا، لمساعدتها في منزلها.

حنان ممزوج بالدموع والآلام

ما إن طلبت منه أمه فتيحة وضع وسادة تحت رجليها حتى سارع لتلبية ندائها، فتلمس جسدها المريض قبل أن يدس الوسادة تحت ركبتيها، قبل أن يعود ليجلس قرب رأسها، واضعا يديه على رأسه متألما في صمت. هكذا حال محمد، الذي أعمى المرض بصره لما بلغ من العمر 12 سنة، قبل أن يكشف الأطباء بأنه، فضلا عن معاناته من إعاقة جسدية تمنعه من النمو، فإنه مصاب بتشوه في القلب وتآكل في الورك، يتطلبان إجراء عملية جراحية معقدة.

"أعيش رفقة أمي ظروفا صعبة، هي منذ خمس سنوات لم تقم من فراشها، وأنا من أتكلف بالعناية بها، أناولها أكلها ودواءها، وأمشط شعرها، وأغير ملابسها، تعلمت كل هذا رغم أني كفيف بفضل القدرة الإلهية"، يقول محمد، الذي يرجو من المحسنين أن يساعدوا أسرته على كراء شقة بمدينة فاس حتى يكون هو وأمه قريبين من الأطباء. كما التمس منهم مساعدتهما على العلاج.

"كثيرا ما أتوقف عن تناول الأدوية التي نصحني الأطباء بتناولها بدون توقف نظرا لكوني أعجز عن شرائها"، يقول محمد لهسبريس، مبرزا أن ذلك يجعله يشعر بآلام شديدة في قلبه لا يقوى معها على مساعدة أمه التي يمزق أنينها أحشاءه.

"لا يوجد من يساعدنا. لقد ذهبت مرة إلى مستشفى بالدار البيضاء، وطلب مني الطبيب إجراء فحص بالأشعة على القلب، فلم أتمكن من ذلك، لأنني لم أكن أتوفر على مبلغ 700 درهم ثمن الفحص، بعد ذلك توقفت عن البحث عن العلاج"، يضيف محمد، الذي أكد أنه تقدم بعدة طلبات للاستفادة من مأذونية سيارة أجرة، ومن الدعم لاقتناء الأدوية، دون أن يحظى بأي استجابة.

"ليس لدينا أي دخل، زوجي الذي يعمل خياطا بالكاد يوفر لنا ما نحتاجه من الضروريات، والله خمسة أشهر لم نؤد ثمن كراء المنزل الذي نقيم فيه"، تبسط السيدة فتيحة حالتها الاجتماعية لهسبريس، راجية دعم المحسنين، ومؤكدة أنها لا تحتال عليهم، طالبة منهم زيارتها بمنزلها للوقوف على وضع أسرتها الاجتماعي، وعلى حالتها الصحية، هي وابنها.

"أنا لا أريد مالا، أنا أريد العلاج، الدنيا غدارة، لقد كنت أتمتع بصحتي. أنا في حاجة لدعمكم، وأستنجد بجلالة الملك أن ينظر إلى حالي وحال ابني المريض والمعاق"، تستعطف السيدة فتيحة، التي تأمل الاستفادة، هي وابنها، من العلاج كي يعودا إلى حياتهما الطبيعية.

للتواصل مع هذه الحالة الإنسانية:

هاتف الأم فتيحة: 0642840821