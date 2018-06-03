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ضبط ثلاث حالات غش خلال الاختبارات بشيشاوة

ضبط ثلاث حالات غش خلال الاختبارات بشيشاوة
هسبريس من مراكش
الأحد 03 يونيو 2018 - 06:32

تمكنت لجان مراقبة الاختبارات الجهوية للسنة الأولى بكالوريا بإقليم شيشاوة، التي انطلقت الجمعة، من ضبط ثلاث حالات غش؛ حالتان في صفوف المرشحين الرسميين وثالثة في صفوف المرشحين الأحرار تخصص علوم.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن المعنيين بالأمر تم توقيفهم والاحتفاظ بهم رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه الجهات المختصة، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها، في الوقت الذي تم منعهم من استكمال باقي مواد الاختبار.

وكانت الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم مراكش آسفي باشرت حملة تحسيسية بمختلف المديريات الإقليمية التابعة لها قبل إجراء الامتحانات بعشرة أيام، بمختلف المؤسسات التعليمية، لتوعية التلاميذ بضرورة الانضباط والابتعاد عن استعمال مختلف وسائل الغش، والتذكير بالعقوبات الصارمة التي سيجري اتخاذها في حالة ضبط أي حالة غش.

وبحسب المسؤولين عن قسم الشؤون التربوية بالأكاديمية، فإن إجراءات صارمة اتخذت لمنع أي عمليات غش أو تلاعب في امتحانات البكالوريا الوطنية والجهوية؛ إذ تقرر منع إدخال الهواتف الجوالة وجميع الوسائل الإلكترونية إلى قاعات الامتحانات، مشيرين الى أن هذه الإجراءات من شأنها ضمان حسن سير الامتحانات وتكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ.

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