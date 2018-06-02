إقبال المغاربة على التراويح .."الصوتُ الحَسن" معيارُ المفاضلة

هسبريس - محمد الراجي

أضحى قصدُ المصلين لبعض المساجد لأداء صلاة التراويح في شهر رمضان مقرونا بأسماء "المشفّعين" الذين يؤمّون الناس للصلاة. وقد برزت هذه "الظاهرة" بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة في المغرب، حيث يترك المصلون مساجدَ قريبة من بيوتهم ويقصدون مساجدَ لأداء صلاة التراويح خلْف أئمة يتمتعون بـ"الصوت الحسن".

كان لافتا خلال الأسبوعين الأوّلين من شهر رمضان الحالي خفوت "الحماس" الذي كان يَسم أداء صلاة التراويح في مسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء، بسبب غياب الإمام عمر القزابري، الذي ظل في السنوات الأخيرة يحتل صْدر صفحات الجرائد مع قدوم كل رمضان، نظرا للعدد الهائل من المصلّين الذين يصلّون خلفه.

عمر القزابري، العيون الكوشي، عبد العزيز الكرعاني، وغيرهم؛ أئمة ذاع صيتهم في كل ربوع المغرب، "يستقطبون" آلاف المصلين كلّ ليلة من ليالي رمضان، ويتحوّلون عقب نهاية الصلاة إلى "نجوم" يتسابق المصلون على السلام عليهم، والتقاط صور "سليفيات" معهم.

إقبال المغاربة، وغيرهم من المسلمين، على المساجد التي يتمتّع أئمتها بـ"الصوت الحَسن" أضحى تقليعة أو "مُوضة" في رمضان، إذ أصبح الصوت الشجي أصلا في المفاضلة بين الأئمة في صلاة التراويح؛ لكن هل الصوت هو الشرط الأوّل لإمامة المصلين في التراويح؟.

يقول عالم مغربي تحفظ عن ذكر اسمه إنَّ ثمّة شرطا أهمّ ينبغي أن يتوفّر في الإمام قبل شرط الصوت الحَسن؛ "وهو أن يكون من الأتقياء، ولا يكفي أن يكون صاحبَ طرب وبكاء"، مشيرا إلى أنّ "الدين حذّر من التفضيل بين الأئمة لمجرَّد النغمة الصوتية"، وفق تعبيره.

ويستدلّ المتحدث بقول شرعي للعالم ابن الحاج الفاسي، وهو أحد أعلام السنّة، توفي بالقاهرة عام 737 هجرية، إذ يقول إنَّ الإمام "ينبغي أن يكون من أهل العلم والخير والديانة بخلاف ما يفعله بعضهم اليوم، لأنّ الغالب منهم أنهم إنما يقدِّمون الرَّجُل لحُسن صوته لا لحُسن دينه".

واستدل ابن الحاج الفاسي، الذي تناول هذا الموضوع في كتابه "مدخل الشرع الشريف على المذاهب الأربعة"، بقول للإمام مالك، فضّل فيه تقديم الناس للإمام لدينه أوّلا، ثم لقراءته وصوْته على المنهج المشروع.

وقال مالكٌ في القوم يقدّمون الرَّجُل ليصلي بهم لحُسْن صوته "إنما يقدمّونه ليغني لهم، وهذا إذا كان على ما يُعلم من التطريب في القراءة ووضعها على الطرائق التي اصطُلحوا عليها، والتي تشبه "الهُنُوكَ"، وأما لو قدَّموه لدينه وحُسْن صوته وقراءته على المَنْهج المشروع فلا شكّ أنّ هذا أفضلُ من غيره".

ويقول ابن الحاج الفاسي في كتابه "مدخل الشرع الشريف على المذاهب الأربعة" إنه لا ينبغي أن يُقدّم للإمامة إلا مَن تطوَّع بها دون أن يأخذ عليها عوضاً. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة بين قائل إن الإمامة التي يؤخذ عليها عوض مباحة إن لم يوجد إلا به، مكروهة وهي في الفريضة أشدُّ كراهة؛ بينما أجاز ذلك الشافعي من غير كراهة. وقال الأزواعي الصلاة خلف الإمام الذي يأخذ عوضا باطلة، وكّره ذلك أبو حنيفة وأصحابه.

ويوضح ابن الحاج الفاسي في كتابه أنه ينبغي للإمام "أن يكون أفضل القوم ومن جُمة فضيلته أن يتقدم لا لعوضِ يأخذه على صلاته، فإنْ كان ثَمّ عوض فينبغي له ألا ينظر إليه وأن يصلي لله تعالى لا لغيْره ويتركَ النظر للعوض، فإن جاءه شيء وكان مُحتاجا إليه قَبله لضرورته، وهذا عامّ في الفرض والنَّفَل، وإن لم يكن مُحتاجا إليه وأخذه وتَصدّق به فلا بأس بذلك".