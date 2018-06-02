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الرئيسية | مجتمع | ميلشيات سورية تسلم مغربيات إلى تنظيم "داعش"

ميلشيات سورية تسلم مغربيات إلى تنظيم "داعش"

ميلشيات سورية تسلم مغربيات إلى تنظيم "داعش"
هسبريس - أمال كنين
السبت 02 يونيو 2018 - 17:37

أعلن مرصد الشمال لحقوق الإنسان أن ميلشيات قوات سوريا الديمقراطية تسلم نساء وأطفالا مغاربة لـ"داعش"، مفيدا بأنه توصل بنداءات استغاثة من نساء مغربيات من أجل التدخل لوقف مخطط لقوات سوريا الديمقراطية، الجناح العسكري للإدارة الديمقراطية بشمال سوريا، يقضي بتسليمهن لعناصر من "داعش" في إطار صفقات لتبادل "الأسرى"، أو مقابل فدية.

وأكد المرصد أن أزيد من 35 امرأة رفقة حوالي 50 طفلا من أبنائهن تم تسليمهم في الأيام الأخيرة لعناصر من "داعش" بصفة قسرية، وبتهديد من عناصر قوات سوريا الديمقراطية، موضحا أن النساء المتواجدات بمخيمات اللاجئين التابعة للإدارة الديمقراطية بشمال سوريا كن قد طالبن السلطات المغربية بالتدخل العاجل قصد إعادتهن إلى بلدهن.

وكان مرصد الشمال لحقوق الإنسان وجه في وقت سابق نداء إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر قصد "التدخل لمنع تسليم أزيد من 200 امرأة وطفل موجودين في مخيمات اللاجئين شمال سوريا لمناطق تابعة لنفوذ "داعش" أو السلطات العراقية؛ وهو ما يعرض حياتهم وسلامتهم للخطر".

وكانت آخر الأرقام الرسمية التي قدمها عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، تشير إلى حصيلة مُرتفعة من النساء المغربيات المقاتلات في صفوف "داعش" بسوريا والعراق، إذ بلغ عددهن 284، منهن 52 سيدة عادت إلى المغرب؛ فيما يبلغ عدد الأطفال والقاصرين (الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و17 سنة) قرابة 333. ويتواجد في الساحة السورية والعراقية حوالي 1631 مغربيا، 865 منهم مقاتلون رسميون في صفوف "داعش".

وسبق أن كشف معهد واشنطن لدراسة الشرق الأدنى وجود نحو ألف مقاتلة في صفوف "داعش" بليبيا، من بينهن 300 تونسية؛ فيما بقية النساء من بلدان مختلفة، من بينها المغرب، أما دورهن فيقتصر على الزواج ودعم أزواجهن المقاتلين، إضافة إلى إنجاب الأطفال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - تازي حر السبت 02 يونيو 2018 - 17:58
اي واحد تعاون مع التنظيم الارهابي ميجيش يبكي علينا
على الدولة ان تكون حازمة في هدا الموضوع
يمشيو عند قطر و تركيا لي ضحكو عليهم
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21
2 - بن المادني السبت 02 يونيو 2018 - 17:59
وماذا كان يفعل هؤلاء التسوة المغربيات في سوريا ؟
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24
3 - rachida السبت 02 يونيو 2018 - 17:59
فعل السلطة المغربية. أن تنقلهما إلى المغرب. .
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-33
4 - Ramòn السبت 02 يونيو 2018 - 18:03
ألف "نظام سوري" كما يسميه الكثير من مغسولي الدماغ و لا هؤلاء المرتزقة ......
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9
5 - ولد حميدو السبت 02 يونيو 2018 - 18:04
يفعلونها بأيديهم و يطلبون النجدة من المغرب و أين كلام بشار بأنه تم القضاء على داعش بسوريا بينما هو يتبادل الأسرى و حسب رأيي
كل نعجة تعلق من كراعها بما أنهن تبعن أزواجهن الإرهابيين فقط الأطفال هم الضحايا
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23
6 - ام الياس السبت 02 يونيو 2018 - 18:18
وآش داهم لسوريا يبقاو فبلادهم اش بغاو شي صداع ياربي! الله يلطف بنا وصافي
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7
7 - عربي سوري هجره اخوانه من بلده السبت 02 يونيو 2018 - 18:20
اليست هذه هي سوريا المستقبلية يا عرب حيث لاوجود لبشار الاسد..انها كما اظن تشبه العراق بدون صدام كما تشبه ليبيا دون القذافي..دمار وخراب وميليشيات ونفط وثروات تسلب وناس يموتون وتجار دين يفتون بقتل المسلمين للمسلمين وترك الصهاينة في فلسطين... اليس كذالك..لقد اصبحتم كما ارادوكم كالخراف.. عاشت المقاومة عاشت سوريا الاسد وايران وفلسطين حماس ولبنان حزب الله انتم اخر نفس مقاوم في هذه الامة
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-1
8 - حمزة المغربي السبت 02 يونيو 2018 - 18:28
سلام عليكم لمادا دهبنا اليوم الاول للدواعش مالكم مابقيتو في بيوتكم تعاونو والديكم . او لأن الحقيقة بانت اليوم كتاشفتو ان تنظيم الزفت يقتل المسلمين ويترك اهل الاوثان .
ويكفر ولاة الامور ويخرجون عن طاعتهم . دواعش .خوارج العصر .كما قال عن ضفاتهم الرسول صلى الله عليه وسلم .
المهم انا من جهة نظري ان هده النساء والرجال كشكلو خطر على المجتمع المغربي بشكل خطير يجب على السلطات ان تتخد جميع الاجراءات وتوخوي الحظر من هدا الفرق الضالة . الله المستعان
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3
9 - ولد حميدو السبت 02 يونيو 2018 - 18:35
داعش مجرد مجرمون ذهبوا لقتل المسلمين من أجل الاستيلاء على ممتلكاتهم مثل اللصوص الدين يغتنمون الفرصة من أجل السرقة و ادا رجعوا لبلدانهم و لم يتم ردعهم فإنهم سيستثمرون بتلك الغنائم و عندما يصبح بعضهم أصحاب الأموال سيتقدمون للانتخابات
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2
10 - هغرابي السبت 02 يونيو 2018 - 18:38
هاؤلاء النسوة ضحايا النظام التركي الغاشم عندما كان يستقبل المغرر بهم و يوفر لهم المأكل و المشروب في انتضار ترحيلهم إلى بؤر التوتر
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2
11 - مرتن بري دو كيس السبت 02 يونيو 2018 - 18:43
اللي فشي بلاد يبقى فيها..حتى واحد ما اداكم بالسيف لسوريا...بغيتوا الجهاد ..او جاهدوا مع راسكم وخليونا ترانكيل.. المغرب معندو ما يدير بالارهابيين ونساءهم واطفالهم..بزاف علينا عي لمشرملين انتاع لبﻻد...الله يعاونكم على جهادكم في انتظار الشهادة...
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