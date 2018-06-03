24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:27
|05:14
|12:31
|16:11
|19:39
|21:10
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أسواق رمضان بفرنسا
- نقيب هيئة البيضاء يرفض "تجاوزات" محامين
- مونديال المغرب بين بلطجة ترامب وجشع إنفانتينو
- البرلمان الإسباني يطرد رئيس الحكومة
- "رمضانيات ورزازات" تنال استحسان الجمهور
خطوات ملوّنة .. كريمة تواصل تحدّي الإعاقة بالرسم في أزقة أصيلة (5.00)
مأساة أسرة معوزة بتاونات .. كفيف يرعى أمه المقعدة بالروماتيزم (5.00)
- مأساة أسرة معوزة بتاونات .. كفيف يرعى أمه المقعدة بالروماتيزم - (73)
- شهادات حول اعتداء ملثمين - (61)
- مونديال 2026 .. "فيفا" يملك سُلطة إقصاء المغرب قبل التصويت - (56)
- نقابات تُحمّل الحكومة مسؤولية تشريد الآلاف من ضحايا المقاطعة - (52)
- مونديال 2026 .. تقييم "تاسك فورس" ينصف حقوق الإنسان بالمغرب - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
نقيب هيئة البيضاء يرفض "تجاوزات" محامين
تفاعلا مع التصريحات الذي يدلي بها المحامون عقب جلسات محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، أصدر نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء إعلانا "بناء على مداولات وقرار مجلس الهيئة المنعقد يوم الخميس الماضي، وعلى إثر البيان الصادر تبعا لذلك، بخصوص التجاوزات والتصرفات غير المقبولة التي صدرت عن بعض المحامين".
وجاء في الإعلان الموقع من طرف حسن بيرواين، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، أنه "بناء على ما لاحظناه من استمرار السلوكات، ونظرا لكون هذا الوضع أصبح غير مقبول، ويؤثر سلبا على المهنة وعلى السير العادي للعدالة، فإن النقيب يخبر الجميع أنه استدعى جميع المحامين المنتمين لهيئة الدار البيضاء، الذين يؤازرون أو ينوبون عن الأطراف في هذا الملف، وذلك قصد وضع النقط على الحروف، ووضح حد لهذه التجاوزات".