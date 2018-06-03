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الرئيسية | مجتمع | نقيب هيئة البيضاء يرفض "تجاوزات" محامين

نقيب هيئة البيضاء يرفض "تجاوزات" محامين

نقيب هيئة البيضاء يرفض "تجاوزات" محامين
هسبريس من الرباط
الأحد 03 يونيو 2018 - 10:47

تفاعلا مع التصريحات الذي يدلي بها المحامون عقب جلسات محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، أصدر نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء إعلانا "بناء على مداولات وقرار مجلس الهيئة المنعقد يوم الخميس الماضي، وعلى إثر البيان الصادر تبعا لذلك، بخصوص التجاوزات والتصرفات غير المقبولة التي صدرت عن بعض المحامين".

وجاء في الإعلان الموقع من طرف حسن بيرواين، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، أنه "بناء على ما لاحظناه من استمرار السلوكات، ونظرا لكون هذا الوضع أصبح غير مقبول، ويؤثر سلبا على المهنة وعلى السير العادي للعدالة، فإن النقيب يخبر الجميع أنه استدعى جميع المحامين المنتمين لهيئة الدار البيضاء، الذين يؤازرون أو ينوبون عن الأطراف في هذا الملف، وذلك قصد وضع النقط على الحروف، ووضح حد لهذه التجاوزات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - wood الأحد 03 يونيو 2018 - 11:17
الآن اصبح واضحا ان الهدف من محاكمة بوعشرين هو تشويه صورته امام الناس و بعدها تغييبه في السجن لسنوات طويلة . فالمحرك الوحيد لهذه المتابعة هو المخزن و استعمل مند البداية البلطجة و الترهيب و التهديد تجاه العاملين في الجريدة و تجاه النساء اللواتي تم استدعائهن لمراكز الامن و خرجن منها مشتكيات ضد الصحفي ، فلكي يحقق المخزن غايته في تشويه الصحفي فإنه في نفس الوقت يدوس على كرامة المشتكيات المفترضات و يمرغ سمعتهن في التراب و يلحق بهن و بأسرهن اضرار بالغة . فالجوانب الانسانية و الاخلاقية هي اي أخر شيء يفكر فيه المخزن . فالمشكلة ليست في المحامين بل في المحكمة نفسها التي اتبعت منهجية خاطئة و كانت تسابق الزمن لعرض و مناقشة مشاهد لفديوهات مشبوهة مطعون في مصدرها و طريقة التحصل عليها مع ان عرض الفيديوهات كانت ستكون أخر أجراء اذا تم القبول بها كعناصر اثبات !!
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