نقيب هيئة البيضاء يرفض "تجاوزات" محامين

هسبريس من الرباط

تفاعلا مع التصريحات الذي يدلي بها المحامون عقب جلسات محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، أصدر نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء إعلانا "بناء على مداولات وقرار مجلس الهيئة المنعقد يوم الخميس الماضي، وعلى إثر البيان الصادر تبعا لذلك، بخصوص التجاوزات والتصرفات غير المقبولة التي صدرت عن بعض المحامين".

وجاء في الإعلان الموقع من طرف حسن بيرواين، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، أنه "بناء على ما لاحظناه من استمرار السلوكات، ونظرا لكون هذا الوضع أصبح غير مقبول، ويؤثر سلبا على المهنة وعلى السير العادي للعدالة، فإن النقيب يخبر الجميع أنه استدعى جميع المحامين المنتمين لهيئة الدار البيضاء، الذين يؤازرون أو ينوبون عن الأطراف في هذا الملف، وذلك قصد وضع النقط على الحروف، ووضح حد لهذه التجاوزات".