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  5. "المقاطعة" تدفع نشطاء مغاربة إلى مطالبة الملك بإسقاط الحكومة (5.00)

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الرئيسية | مجتمع | "المقاطعة" تدفع نشطاء مغاربة إلى مطالبة الملك بإسقاط الحكومة

"المقاطعة" تدفع نشطاء مغاربة إلى مطالبة الملك بإسقاط الحكومة

"المقاطعة" تدفع نشطاء مغاربة إلى مطالبة الملك بإسقاط الحكومة
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الأحد 03 يونيو 2018 - 17:00

ما زال المغاربة يَنْتظرون من حكومة العثماني مُبادرات ملموسة للحدِّ من تداعيات حملة المقاطعة التي دخلت أسبوعها الخامس، إذ تعالت الأصوات المُنتقدة لتعاطي الأغلبية الحكومية مع حملة "خليه يريب"، التي شملت ثلاث شركات في قطاعي التغذية والمحروقات؛ ففي الوقت الذي اختار فيه نقابيون الخروج إلى الشارع لإنصافهم إثر حملة المقاطعة، أطلق نشطاء عريضة توقيع للمطالبة بإسقاط "حكومة العثماني"، التي وصفوها بـ"اللا شعبية".

ويأتي إطلاق هذه العريضة من قبل النشطاء المغاربة بعد مسلسل شدِّ الحبل بين الحكومة والمقاطعين، بلغ ذروته بخروج وزراء العثماني بتصريحات "قوية" ضد من يقف وراء هذه الحملة.

وقد اهتدى النشطاء إلى إطلاق هذه العريضة على موقع "أفاز" العالمي، المتخصص في العرائض، حملت عنوان "عريضة مليون توقيع لمطالبة الملك بإسقاط الحكومة المغربية اللا شعبية بشكل عاجل"، وفق تعبير نص العريضة.

وقد استطاعت العريضة أن تجذب المئات من توقيعات المغاربة بعد ساعات قليلة على إطلاقها، حيث توجهت بخطابها إلى "الملك محمد السادس، بصفته ممثل الأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو الساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين"، من أجل مطالبته بإسقاط حكومة العثماني.

وقال نص العريضة: "نطالب بإسقاط الحكومة التي جاءت لتفقير الشعب المغربي، وضرب القدرة الشرائية منذ تشكيلها، والتي أهان وزراءها الشعب المغربي في عدة خرجات إعلامية"، في إشارة إلى تصريحات وزراء العثماني ضد نشطاء المقاطعة.

وفي السياق، قال الناشط الجمعوي عبد العالي الرامي إن "الطريقة التي تعاملت بها الحكومة المغربية مع حملات المقاطعة غير "سليمة" وتفتقد لرؤية واضحة".

وزاد: "هذه الطريقة تعكس بالملموس أن الحكومة لم تستوعب بعد هدف المقاطعة وأن الشعب يُريد تخفيض الأسعار التي ترهق جيب المواطنين، لأنه لمَّا انخرط في هذه الحملة؛ فإنه أراد أن يُبلغ الحكومة بأن الوضع الاجتماعي متدني وأن القدرة الشرائية للمواطنين ماضيةٌ في الانهيار".

وكانت الحكومة دعت، في وقت سابق، المغاربة إلى التخلي عن هذه الحملة، لما لها من تأثيرات على مستوى مناخ الاستثمار والاقتصاد الوطني، وبالرغم من مناشدة العثماني المغاربة إيقاف الحملة؛ والتي ألحقت أضراراً كبيرة بشركة إنتاج الحليب ومشتقاته، فإن عددا من النشطاء عبروا عن استعدادهم للتفاعل إيجابيا مع دعوة رئيس الحكومة شرط النظر في الأسعار المرتفعة.

وفي هذا الصدد، يقول عبد الإله بنعبد السلام، منسق الائتلاف لهيئات حقوق الإنسان بالمغرب، إن "حملة المقاطعة جاءت نتيجة تدهور حقوق الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة بعد التراجعات الخطيرة التي مست مكتسبات المواطنين، خاصة في ظل الولاية الحكومية الحالية، التي لم تتجاوب مع مطالب النشطاء، وهو ما قد يؤدي إلى تهديد تماسكها الداخلي".

وقال الفاعل لحقوقي إن "ردود فعل الحكومة، التي كانت متشنجة وغير مسؤولة، تعكس وجود أزمة داخل الأغلبية؛ وهو ما أعطى مشروعية لهذه الحملة التي أظهرت أن هذه الحكومة ضعيفة"، وفق تعبيره.

من جهته، قال الرامي إن "الحكومة تدعو إلى الإسراع بإخراج مجلس المنافسة إلى الوجود وفي الوقت نفسه يخرج وزراؤها بتصريحات "مستفزة" للدفاع عن شركة معينة دون أخرى، بينما يجب التفكير في وضع عمال كل الشركات المشمولة بحملة المقاطعة وليس الاكتفاء فقط بالدفاع عن منتوج واحد"، وفق تعبيره.

ولمس رئيس الرابطة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ما اعتبره تناقضاً "صارخاً" في طريقة تعامل الحكومة مع حملة "المقاطعة" من خلال تصريحات مسؤوليها الذين يدعون إلى مراعاة مصلحة الوطن دون الاهتمام بالشركات الوطنية التي استهدفتها الحملة، وقال: "إن الحكومة تحاول إيجاد حل لشركة الحليب متجاهلة أوضاع باقي الشركات الأخرى"، وقال: "المغاربة كلهم سواسية ويجب الحفاظ على المستثمرين المغاربة وليس الدفاع فقط عن الشركات الأجنبية".

ودعا الناشط والفاعل الحقوقي الحكومة إلى "إعادة النظر في استراتيجيتها التواصلية مع المغاربة، إذ بدل أن تحتكم للقوانين وأن تقوم بتفعيل دور مجلس المنافسة، اختارت حكومة العثماني الهروب إلى الأمام، من خلال الخروج بتصريحات غير مسؤولة كان لها وقع سلبي على مسار الحملة وزادت من غضب المغاربة"، مورداً "يجب على الحكومة أن تتحلَّى بالاتزان والمرونة وألا تستهين بفضاءات التواصل الاجتماعي التي باتت تؤثر في الرأي العام، وأن تكون صوت المواطن بدل أن تكون صوت المستثمر فقط".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (53)

1 - عبد ربه الأحد 03 يونيو 2018 - 17:10
المقاطعة الابدية والقادم اجمل الى تصون كرامة الشعب المغربي قهرتونا بالشفاوي بلابلابلا بلا معنى...
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33
2 - حسين الأحد 03 يونيو 2018 - 17:14
الحكومة كادير خدمتها و قريب غادي تقاد الاوضاع
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-59
3 - يوم الحساب الأحد 03 يونيو 2018 - 17:15
اخنوش وسياسته القدرة وساعة العثماني اقتربت
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37
4 - عبود الأحد 03 يونيو 2018 - 17:16
خطوة في محلها ، نرجو أن يزيحهم من على عاتقنا و أعناقنا.
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13
5 - farid الأحد 03 يونيو 2018 - 17:16
هاد ولات بسالا! شويا ديال المعقول عافاكوم.
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-34
6 - joker الأحد 03 يونيو 2018 - 17:16
on ne sait pas ce qu'attendent ces pseudo-ministres.qu'on les chasse sans "honneur".Demissionnez!!allez vous en!personne ne vous estime!ayez un tout petit peu de dignité.
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3
7 - يونس السلفي الأحد 03 يونيو 2018 - 17:16
و ماذا بعد إسقاط الحكومة ؟؟
المهم هو العمل على تخفيض الأسعار و عدم التعنّت مع الشعب
و إلا فستستمر المقاطعة و قد تمتد إلى منتوجات أخرى مما سيزيد من تأزيم الوضع
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19
8 - mohammed الأحد 03 يونيو 2018 - 17:16
حكومة محكومة لا حول لها ولا قوة
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22
9 - Rami الأحد 03 يونيو 2018 - 17:17
1er stage,le gouvernement de othmani,.stage final inchallah sera avec les vrai causes des maheurs du maroc
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3
10 - MOHAYID الأحد 03 يونيو 2018 - 17:17
والله لو جاءتكم حكومة من تحت الارض أومن عنان السماء لن تقنعوا بها ولن تشكروها لا لشيء سوى أن مجال تدخلها محدود وخير دليل استقواء 2M
عليها وغير ذلك من الأمثلة كثير,,,,والفاهم يفهم,,,,
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5
11 - bouchra الأحد 03 يونيو 2018 - 17:17
الحكومة جاية فالطريق وغدي تلقا الحل لهاد الامور وتقاد الاوضاع مخصناش نزربيو
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-26
12 - مريم الأحد 03 يونيو 2018 - 17:17
الحكومة قايمة بالواجب ديالها وان شاء الله الاوضاع في تحسن ملحوظ.
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-31
13 - مزابي الأحد 03 يونيو 2018 - 17:17
مادامت هي حكومة للشركات ولوبيات الاقتصاد فلها دينها
نحن شعب نريد حكومة شعبية تضع نصب عينها السياسات الاجتماعية وتكون الى جانب الضعيف الفقير المريض ..
حكومة على ارض الواقع وليست حكومة تتحرك بالتليكموند
حكومة تصرب بيد من حديد على لوبيات الفساد و المحتكريين لا ان توضفهم كوزراء وان تتماهى معهم ومع مصالحهم وتدعمهم وتقهر المواطن
حكومة العثماني ارحلي
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9
14 - كاتب الأحد 03 يونيو 2018 - 17:17
كلشي على الصورة المعبرة غير هي كان عليكم الديرو يدين شادين المقص
اليدين هما..............................الفاهم يفهم
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2
15 - كريم الأحد 03 يونيو 2018 - 17:17
على الملك حل الحكومة وتعيين حكومة تكنوقراط الأحزاب لا فائدة فيها كلهم يبحثون على مصالحهم الخاصة عاش الملك
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2
16 - زمان.. تطوان الأحد 03 يونيو 2018 - 17:18
حكومة ضعيفة جدا لا ولم ولن تستطيع حل مشاكيل الشعب البسيطة. بن كيران كفسها ودخلها في نفق مظلم إلا وهو رفع الدعم عن المحروقات فالتهبت الأسعار وسادت الفوضى والشعب سئم من وعودات فارغة لا فائدة منها... لا صحة.. ولا تعليم.. ولا عيش كريم( السكن وغلاء الأسعار) ِ
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6
17 - سلام الصويري الأحد 03 يونيو 2018 - 17:18
باستثناء وزراء خدام الدولة الكل يعرف ان حكومة العثماني لا تقرر شيء وليس لها دور سوى تسيير الاعمال اليومية والجميع يعرف من أين تاني التعليمات والأجندات .
ففشل الحكومة هو فشل للمنظومة ككل ولكل المؤسسات بدون استثناء .
حسب القاعدة الابدية كل انجاز يحسب للدولة العميقة وكل فشل يحسب على الحكومة وممثلي السكان في الجماعات .
باركة !!!!راه كلشي عاق وفاق
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8
18 - atis الأحد 03 يونيو 2018 - 17:18
مقاطعون الى ان تسقط حكومة سنطرال ، الحكومة و منذ اليوم الاول لا هم لها سوى الدفاع عن البورجوازية ولو على حسابنا . فلتسقط الى اسفل سافلين ، و الله يشتت ليهم الشمل . الشعب يريد حكومة منه و ليس عليه ، حكومة دات عدد محدود من الوزراء لهم مبادء و قيم وليش جيش من الوصوليين و النتهازيين .
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3
19 - Yàss الأحد 03 يونيو 2018 - 17:18
من الاحسن استبدال الحكومة بمجلس ادارة شركة سنترال و افريقيا و سيدهم علي فهي اصبحت الناطق باسمهم
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2
20 - حلالة 59 الأحد 03 يونيو 2018 - 17:19
نعم الحكومة ستسقط و ستكون هناك حكومة وطنية تكنوقراطية. بعدما ظهر الفشل التام لكل الأحزاب الانتهازية الكذابة. و نحن المواطنون أصبحنا نملك سلاحا فعالا سلميا نواجه به كل الفسدة الخونة الذين لا يحبون مواطنيهم. و كل حكومة ستأتي من بعد الضعيف العثماني سنواجهها بنفس السلاح حتى تسقط و ينحرر الشعب من لوبيات الفساد المؤخر لعجلة التقدم و الرفاه
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3
21 - حمو الأحد 03 يونيو 2018 - 17:19
هنا خرج الأمر عن سياق حملة مقاطعة بريئة تهدف فيما تهدف إلى تخفيف ثقل القدرة الشرائية الضعيفة للطبقة الفقيرة والمتوسطة، لتشمل حملة إسقاط الحكومة.. قاطع الشعب! فمذا تفعل الحكومة تنزل الأسعار مثلا... لا اتعاطعف مع الحكومة لكنها حقا ضحية وعي شعبي بديع.
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-5
22 - ghandi الأحد 03 يونيو 2018 - 17:19
كمواطن مغربي لم الاحظ اي اثر للمقاطعة في الواقع المعاش هم فقط بعض القوم الذين يعتقدون انهم سيغيرون العالم عن طريق الانترنيت لكنها تبقى حملات عشوائية ظاهرها الدفاع عن الشعب المقهور وباطنها تصفية حسابات سياسية ويتجلى ذلك في الاتجاه الى مقاطعة منتجات لشركات على راسها اشخاص بعينهم و هم و ان كانوا اغنياء فهم اغنياء اب عن جد ولم يحدث ان ثبت في حقهم انهم مدوا يدهم للمال العمومي
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-4
23 - bassou الأحد 03 يونيو 2018 - 17:20
أين يقع هذا الموقع الخاص بالعرائض لنوقع بالأصابع العشر؟؟؟
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6
24 - fouad الأحد 03 يونيو 2018 - 17:20
مسلسل سعودي يصور المغرب وجهة للباحثين عن "المتعة الجنسية
وينك يا سي العثماني وينكم يا الخلفي ويا وزراء ويا ملكنا الشاب ويا مسيرين البلاد?!
من سيدافع على كرامة الشعب ?
انظروا الى ما وصلنا اليه سياستكم شوهتنا امام العالم
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5
25 - REDA الأحد 03 يونيو 2018 - 17:21
الشعب هو الذي قاطع و ليس بسبب الحكومة بل بسبب طمع بعض الاشخاص الذين لا تهمهم لا حكومة و لا حتى الملك انهم العفاريت و التماسيح الذين سقطو في شباك الشعب
تقبل الله صيامكم
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5
26 - Zirlo الأحد 03 يونيو 2018 - 17:21
هذه الاحزاب مهزلة كبيرة لا علاقة لها بتدبير الشان العام. نتمنى تعيين تقنوقراط اكفاء لتتسببر البلاد. و الغاء البرلمان مع سن قانون جديد يمنع الريع و الامتيازات و يضع شروط في البرلماني ان يكون يحمل اجازة على الاقل. فالشعب لا يمكن ان يسيره اميون همهم الوحيد الاغتناء.
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3
27 - nour nouri الأحد 03 يونيو 2018 - 17:22
علاش ملي قطعتو لميكا مفكرتوش في الناس لخدمين في المصانع ديالها ولتبيعوها بالجملة والتقسيط بقات فيكم غير سنطرال تجاهلكم لنا وتعنتكم لنا لا يزيدنا إلا إصرار لمقاطعتكم
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5
28 - يسن الأحد 03 يونيو 2018 - 17:23
مقاطعون.. و لتسقط هذه الحكومة الذي تمثلنا.... يا خدمو البلاد و زيدو فالاجور.. و حاربو الفساد يا سيرو. بحالكم ملايين المغاربة كيدعيو فيكم..
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2
29 - عبدو الأحد 03 يونيو 2018 - 17:23
لمن يريد اسقاط الدولة : وجب عليه مقاطعة المقاطعة الحالية .لكون الجملة ذات الساكنين وجب حذف الساكن الاول .واذا حضر الماء يرفع التيمم الخ...وعاجبي !؟
على الاقل وجود حكومة وبرلمان على علتهما وصلهما الانذار @@@
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-1
30 - مسعووود الأحد 03 يونيو 2018 - 17:23
مخصناش نزربيو فهاد الامور ماشي ساهل تلقا حل بين ليلا وضحاها خاص مجموعة من الاجراءات الدقيقة لكي يخرجو بحل وسط يرضي الطرفين لا خسر ولا مضرور
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-4
31 - زوهير الأحد 03 يونيو 2018 - 17:23
أتمنى ان الحكومة تدير خدمتها وتلقى الحل لهاد المشاكيل لحنى كنعانيو منهم.
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-2
32 - ANAS الأحد 03 يونيو 2018 - 17:24
اهم حاجة حتى كمارة من هاذ المسوولين ماتبقى تقلد شي منصب سواء العدالة و التنمية او غيرها من وزراء و مديرين و كتاب عامين، المهم كلشي يمشي بحالو
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0
33 - omar الأحد 03 يونيو 2018 - 17:24
ندعوا جلالة الملك إلى إسقاط هذه الحكومة.وحل البرلمان وجميع الأ حزاب والنقابات .نطالب جلالته إعطاء فرصة للشباب لأنهم أظهروا كفاءات عالية في جميع المجالات. وإن كانوا غير ذلك، نكون قد جربنا، وهكذا تمضي الحياة. تصوروا لو لم تعط الفرصة للعدالة والتنمية ،ماذا سيقول المغاربةـ لا بد من التجربة، والدوام لله.
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-1
34 - علال الأحد 03 يونيو 2018 - 17:24
نشطاء؟ لا نشطاء ولا هم يحزنون، كيف سيوقف "النشطاء" الحملة؟ من تستحمرون، ؟هناك شعب بأكمله ولا قائد له ولا ناشط يسيّره، تريدون الإلتفاف على هذه الثورة كما فعل تجار الدين من قبلكم، مع الربيع العربي ،والشعب وحده سيقرر متى يوقف المقاطعة، وحتى إن استجابت الشركات لمطالبه بتخفيض سعر المنتوجات سبب المقاطعة ستنتقل إلى منتوجات أخرى وأشخاص مشهود لهم بالفساد وهكذا دواليك حتى تقاد، واش مبغيتوش تفهمو، رمبقيناش مداويخ، يا مداويخ!
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0
35 - أبو هيام الأحد 03 يونيو 2018 - 17:25
لم أشاهد في حياتي حكومة تدافع عن المستثمر وتقف في وجه الشعب إنها حكومتنا المغربية يا سادة مع الأسف الشديد.حكومة فاشلة بكل المقاييس.مقاطعوووووو.
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1
36 - مصطفى كاراطيكا الأحد 03 يونيو 2018 - 17:25
ماشي غير الحكومة إلى خاص ترحل بغينا وجوه الفساد و لوبيات كروش الحرام إلى في السلطة ترحل ولا تعود وبغينا المحاسبة نتمنو تا حنا وزير ولا جوج في السجن عامل ولا نائب برلماني رآه كثر الي يستحقه السجن يا جلالة الملك
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0
37 - من كاستيا وليون الأحد 03 يونيو 2018 - 17:25
اصلا هذه ليست بحكومة....سياسة الترقيع في الحكومة.... في كل شيء.....الله يستر وصافي......سيكون المغرب احسن بدونها...
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0
38 - Bentaja الأحد 03 يونيو 2018 - 17:26
الحكومة ضعيفة والدبلوماسية جد ضعيفة
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39 - Khouribgi moqatti3 الأحد 03 يونيو 2018 - 17:26
يجب على صاحب الجلالة التدخل لازالة هده الحكومة التي اخطأ الشعب المغربي في انتخاب مكوناتها التي جرت علينا ويلات الزيادات في كل شيء حتى التوقيت الرسمي للمملكة لم يسلم من زيتداتهم وحتى سمي زعيمهم ببن زيدان لا تعليم لا صحة باعو كل القطاعات وأفقرو الفقير و حتى الطبقة المتوسطو لم تسلم منهم واصبحت بفظل بن زيدان فقيرة سي العثماني مشفنا منك والو وبقى مزيان وسير بوجهك حمر ...لا تترك بن كيران يمسح فيك كل اخطاءه التي جنى بها على الشعب المغربي اللا عدالو واللا تنمية ديكاج ظحكتو علينا بالدين ومحاربة الفساد والتماسيح والعفاريت واصبحتم انتم تماسيح وعفاريت واحد عندو جنسية فرنسية كيف بغيتيه يدافع على المواطن المغربي والقدرة الشراءية وواحد قاليك انا ماشي مواطن دزنقة ووووو ديكاج بلا بلوكاح
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0
40 - ابن سوس المغربي،مربط الفرس الأحد 03 يونيو 2018 - 17:27
أسقطنا حكومة العثماني سا يعبن حكومة فوطوكوبي المشكلة في في النظام كا كل فاسد يحتاج إلى تغيير حقيقي بدء بتطبيق ملكية برلمانية دستورية ديمقراطية حديثة حقيقية برلمان حقيقي منتخب يحاسب يراقب و مراقب هو أيضاً حكومة منتخبة منبثقة من إرادة الشعب ربط المسؤولية بالمحاسبة محاربة الفساد و تطبيق دولة الحق والقانون
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0
41 - ولد زايو الأحد 03 يونيو 2018 - 17:27
يجب إسقاط هذه الحكومة وإعلان إجراء انتخابات برلمانية قادمة. وسوف يتم من طرف الشعب أيضا مقاطعة الإنتخابات بشكل كبير لكي تتضح الصورة الكاملة للكل. أننا شعب غير راض على ألعوبة المخزن والأحزاب بالمغاربة. بعد الوعود الكبيرة من حزب المصباح الذي ( اتحرقت ليه لفتيلة) وبدأت اطرافه تتآكل منذ أن وافق العثماني( وارباعتو) بتشكيل حكومة مع أحزاب شهدت سوى الهزائم في انتخابات متتالية والرضوخ لأشخاص هندسوا للبلوكاج ضد بنكيران. إذن مقاطعون مقاطعون ليس راضون على الوضع والمقاطعة ستتطور.
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-1
42 - Hamido الأحد 03 يونيو 2018 - 17:27
الملك باعتباره رئيس المجلس الأعلى للقضاء يجب أن يصدر أوامره باعتقال كل من تورط في سرقة المال العام وأراضي الدولة والصفقات المشبوهة والاحتكار اللامشروع.أما إسقاط الحكومة أو من بعد يجيك الأصالة والمعاصرة والتجمع ديك الساعة متشبعو حتى خبز وللي تكلم يرعفوه.
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0
43 - exRIGO الأحد 03 يونيو 2018 - 17:28
لا شك انه الحل الوحيد الذي بقي لان هذه الحكومة التي اغوتنا ايام الحملة الانتخابية بأنها لتحارب الفساد و المفسدين انقلبت على الشعب بالدفاع عن الفساد و المفسدين
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44 - haytam الأحد 03 يونيو 2018 - 17:28
في هذا الشهر الكريم أتمنى من الذين كانوا يدافعون عن بنكيران وأوصلوه للحكم مع البوجادة أن يكفروا عن ذنبهم ويعتكفوا في المسجد عسى أن تغتفر خطيئتهم لأن الشعب ذاق المر الذي لم يذقه إبان حكم آل فاسي٠# نعم لإسقاط حكومة البكماني
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1
45 - سيموووو الأحد 03 يونيو 2018 - 17:28
هادشي كاااملو سبابو دوك تجار الدين دعيناهم الله لكن دبا راه الحكومة خدامة ليلا نهار لتسوية الاوضاع
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46 - مقاطع الأحد 03 يونيو 2018 - 17:31
انا مقاطع ولن نرضخ لمسؤليي اللاعدالة ولاتنمية الملتحين قبح الله سعيكم ولكل من تبعكم ان شاء الله حان وقت سقوطكم
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47 - مقاطعون الأحد 03 يونيو 2018 - 17:32
كنا نعقد امالا كثيرة مند سنة 2011 على هادا الحزب وكانا رجاءنا فيه كبير وكنا ننتظر
التغيير المنشود اللدي لم يكن في الحكومات
السابقة لكن حصل اسوء ماكنا عليه
. قبل . ارحم على ما اظن على ما نحن عليه الآن
لدا وجب على هاده الحكومة ان تستحي وتضع المفاتيح لمصلحة الوطن والمواطنين
لأننا دقنا درعا بالوعود الفارغة و الأقاويل الزاءفة ولا تغيير في الافق
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48 - مغربي بحال ديما الأحد 03 يونيو 2018 - 17:32
الحكومة هي محكومة من طرف من قاطعناهم و هم معروفون ... فكيف لها أن تخرج بقرار ضدهم !!!؟؟؟؟

فاقد الشيء لا يعطيه....
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1
49 - لحسن الأحد 03 يونيو 2018 - 17:33
المحكومة تدافع عن الشركات وتتملص من المسؤولية الاجتماعية للمواطن ليس تخاطب الشعب بخطابات فارغة ولا توجد لديها نية لإيجاد حلول مرضية لكلا الطرفين المستهلك والمنتج وتزيد تتازم الوضع
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50 - كريم الأحد 03 يونيو 2018 - 17:33
على الشعب المغربي ان يصعد في حملته باستهداف جميع الشركات... وتقليص النفقات و الاكتفاء بما هو ضروري مع العلم ان الضروري بنفسه يجب ان يخضع للتقشف...اجدنا في المنزل نرمي العديد من المأكولات وهذا مؤسف ويعكس نوعا من التبذير سواء في الانفاق او الاستهلاك.
واحد المثل كيقول الى بغيت تدير الرجيم ما تحبسش الماكلا ولكن الى كنت تاكل خبزة قسمها على 10. 9 كولهم او 1 خليه لغدا او غدا كول الواحد الي شيطو من البارح او خبزة اليوم قسمها ايضا على 10 كول 8 او شيط 2 طروفا او مع الايام تولف 3طروفا او تنقص من الانفاق او من التبذير او من الوزن.
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51 - خالد.ف الأحد 03 يونيو 2018 - 17:33
هذا من تداعيات الخوصصة التي طالت قطاعات عديدة من جملتها قطاع المحروقات الذي كانت تمثله شركة لا سامير ! بمعنى أن الحكومة المحكومة حاليا لن تستطيع فعل أي شيئ لأنها لا تمتلك أي شيئ و الأمر بيد اللوبي الإقتصادي الغاشم ! على المغاربة الإستمرار في المقاطعة ختى تنكسر شوكة هذا اللوبي الفاسد . و ليكن في علم إخواني أن سبب إستقلال الهند كان مقاطعة المنتوجات البريطانية أهمها النسيج و الملح التي كانت تعتبر مصادر دخل أساسية لإبقاء البلد تحت السيطرة . إنها مواجهة بين الشعب و التماسيح و العفاريت.
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52 - ولد الشعب الأحد 03 يونيو 2018 - 17:34
الحساب والعقاب لكل من كان سبب في تفقير المغاربة ونهب أموال الشعب.(الإعدام) حتى يكون عبرة الآخرين.
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53 - Dss الأحد 03 يونيو 2018 - 17:34
نطالب مجلس النواب بتفعيل الفصل 105 من الدستور .لإسقاط هذه الحكومة الفاشلة .
وإجراء إنتخابات سابقة لأوانها .
لن نصبر على حكومة كهذه حتى 2021 .
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