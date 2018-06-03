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الرئيسية | مجتمع | حركة "مالي" تقدم وصفات طبية لإجهاض المغربيات عبر "واتساب"

حركة "مالي" تقدم وصفات طبية لإجهاض المغربيات عبر "واتساب"

حركة "مالي" تقدم وصفات طبية لإجهاض المغربيات عبر "واتساب"
هسبريس – يوسف لخضر
الأحد 03 يونيو 2018 - 22:30

بالرغم من أن القانون المغربي يجرم الإجهاض بجميع أنواعه، فقد لجأت حركة "مالي" للدفاع عن الحريات الفردية إلى الإعلان عن خدمة عبر رقم "واتساب" للراغبات في الإجهاض، حيث قالت إنها تقدم وصفةً "طبية وآمنة".

وقالت الحركة ذاتها إنها أحدثت صفحة خاصة على موقع فيسبوك لمساعدة النساء المغربيات الراغبات في إنهاء حملهن طواعية، بتوفير المعلومات المناسبة لحالة كل امرأة على حدة.

وأشارت الحركة، على صفحتها فيسبوك، إلى أن هذه الخدمة الصادرة بمناسبة اليوم الدولي للعمل من أجل صحة النساء تسعى من خلالها إلى تقديم خدمة الاستماع باهتمام ويقظة وتوفير الدعم النفسي وكذلك المرافقة قبل وبعد الإجهاض تحت شعار "لستن وحدكن".

ونشرت الحركة تعليمات لعملية الإجهاض في المنزل عن طريق تناول الحبوب حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل، عبر شراء دواء يباع في الصيدلية بمائة درهم، يتم وضع حباتها تحت اللسان لمدد مختلفة في اليوم الواحد.

وحسب التعليمات التي نشرتها الحركة، فإن هذه "الطريقة قد تنتج وجعاً وارتجافاً أو نزول الدم والإحساس بالقيء والإصابة بالإسهال"، حيث قالت: "إذا ارتفعت حرارتك وأحسست بوجع قوي استمر لعدة أيام لا بد من استشارة الطبيبة".

وأشارت حركة مالي في تعليماتها للمغربيات الراغبات في الإجهاض في المنزل إلى ضرورة اللجوء إلى اختبار الحمل بعد ثلاثة أسابيع من اتباع الطريقة للوقوف على النتيجة.

وتطالب الحركة بمزيد من الحريات الفردية للمجتمع المغربي، عبر إتاحة الإجهاض واعتباره حقاً لكل النساء، كما تطالب أيضاً برفع التجريم عن الإفطار العلني في رمضان.

وتندرج الحملة الجديدة للحركة ضمن حملة مغاربية تحت اسم "نساء على الشبكة هو مجتمع رقمي"، وهي شبكة من النساء اللواتي قمن بالإجهاض وأفراد ومنظمات تدعم حق الإجهاض، ويعمل على توفير الوصول لخدمات الإجهاض الآمن..

وكثيراً ما يثير موضوع الإجهاض جدلاً كبيراً في المغرب بين المؤيدين والرافضين، وقد سبق للملك محمد السادس أن كلف منذ سنوات لجنة حكومية لإعداد مشروع قانون يتيح الإجهاض الطبي في حالات استثنائية.

وعملت اللجنة على رفع تقرير إلى الملك سنة 2015، يؤكد على تجريم الإجهاض السري، والعمل على نص قانوني يتيحه في استثناءات ثلاثة؛ منها عندما يشكل الحمل خطراً على حياة الأم، وفي حالة الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، وفي حالة التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين.

وقد قدم حزب التقدم والاشتراكية، ذو التوجه اليساري والمشارك في حكومة سعد الدين العثماني، مقترح مشروع قانون للإجهاض الطبي الآمن، ومن المنتظر عرضه في البرلمان الأسبوع المقبل للنظر في قبوله من قبل الحكومة ثم الشروع في مناقشته.

وتقول جمعيات مغربية حقوقية إن عمليات إجهاض سرية تجرى يومياً في المغرب، وهو ما يعرض عدداً من النساء المغربيات إلى أخطار قد تؤدي إلى وفاتهم، كما يستغل بعض الأطباء هذه العمليات غير القانونية من أجل الحصول على أموال طائلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - Speaker الأحد 03 يونيو 2018 - 22:41
الدولة عاطيا الضوء الأخضر لهاد الجمعيات كايديرو لي بغاو وصلات بيهم انهم يقتلو وليدات في بطون أمهاتهم.. عار عليكم
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78
2 - الحسين الأحد 03 يونيو 2018 - 22:42
في ديننا الاسلامي لا يجوز الا جهاض بعد أربعين يوما لا ن الجنين اصبح انسان فيه الروح
ولا يجوز قتله والله المستعان.
كل هذه المشاكل وصلتنا لما تخلينا عن ديننا الاسلامي وعن شريعة الله.
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63
3 - yamlikha الأحد 03 يونيو 2018 - 22:45
جمعيات تدعوا لتميع المجتمع اخلاقيا ونشر الانفتاح بأشكاله المشوهة باليد اليمنى، وباليد اليسرى تدافع على الامهات العازبات وحقوقهن وتدعوا لتقنين الإجهاض، فهم تهبل
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37
4 - sadraoui الأحد 03 يونيو 2018 - 22:52
لقد دخلت افكار غريبة جدا على ثقافة المغاربة التي اتسمت و منذ عهود بالفضيلة و العفاف و التمسك بالتعاليم الدين الاسلامي السمح... للاسف هنالك حركات تسعى الى تقويض هذا المجتمع و لربما نجحت في نصف المهمة!!!
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25
5 - خالد الأحد 03 يونيو 2018 - 22:52
المجتمع المغربي لا يوفر اي حقوق للأبناء الغير شرعيين و غالبا ما يكونوا نتجو عن ذنوب الكبار فلهذا اضن أن الإجهاض قبل الأربعين يوما و التي معها تنزل الروح أن يكون قانوني
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8
6 - المنيعي الأحد 03 يونيو 2018 - 22:56
أصحاب وصفة الإجهاض ومن ساعد على نشرها على الواتساب أو بأي طريقة فهو آثم ومشارك في قتل النفس التي حرم الله.
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19
7 - لا علاقة الأحد 03 يونيو 2018 - 22:56
اودييييييسس .... لا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
دابا غادي تفاقم حالات التشوهات الخلقية... بعد جيل الاباء و الامهات ما تفاقمات فيه التشوهات الاخلاقية .... المغرب الى الهاوية
بلاد عجيبة جدا !
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6
8 - عبده الأحد 03 يونيو 2018 - 22:58
إنكم مجرمون قتلة تحت شعار الحقوق الفردية و تجهلون أن الأمر أصبح يتعلق بحياة أخرى مستقلة عن المجهضات فلماذا تعطون شخصا الحرية في قتل شخص آخر بدعوى حقوق الإنسان.
إنها جريمة بكل المقاييس في حق كائن بشري، فما الفرق أن تقتل شخصا حي بأربعة أشهر أو شخص بالغ، ففي كلتا الحالتين هو قتل مع سبق الإصرار.
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18
9 - From Paris الأحد 03 يونيو 2018 - 23:00
الواقع الذي أصبح يتميز به المجتمع المغربي واقع قاتم. هل تعلموا أن الجمعيات تساهم وتباشر في تخريب المجتمعات من قريب ومن بعيد. لذلك على الشعب المغربي المطالبة بشطب ومسح كل الجمعيات التي تتباهى بالدفاع عن حرية الشعب .
والله العظيم لأن جل هذه الجمعيات التدافع إلا على مصالحها.يكفيكم التضامن بينكم مع الثقة تسود بينكم،لكاف من أجل نزع حقوق المواطن.
هل حينما اقدم الأخ الحموشي على تقديم الاعتذار للمواطن المغربي المتعدى عليه من قبل رجل الشرطة،أجبرته اية جمعية على ذلك؟ بالطبع لا.
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5
10 - مواطنة الأحد 03 يونيو 2018 - 23:06
هذه الجمعيات تشجع الزنا و المعاشرة الحرة و هذا ليس حماية حقوق المرأة بقدر ماهو تشييئها و جعلها سلعة رخيصة ..إن الحرية الجنسية ما هي إلا دعارة مقنعة ...الشرع واضح في هذه الأمور..أتمنى من كل النساء أن يظلن بعفتهن و كرامتهن و لا يسلمن جسدهن إلا في إطار الزواج بالهمة و الشان ..
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11
11 - جريء الأحد 03 يونيو 2018 - 23:08
اذا اختك حملت بطريقة غير شرعية، فما العمل؟
اذن، منع الاجهاض يعطي للاطباء فرصة الاغتناء غير المشروع.
الاجهاض السري واقع نعيشه، وباثمنة باهضة؟؟؟
كفاكم غوغاء ايها المتاسلمون، اعطونا حلولا عملية، و لا نريد قال قال قال و الشفوي فقط.
شكرا حركة مالي.
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12 - علاء الدين الأحد 03 يونيو 2018 - 23:09
الاجهاض حرام ولا يجوز الا في حالة واحدة وهي اذا كان الحمل يشكل خطرا محققا على الحامل انذاك نضحي بالفرع من اجل بقاء الاصل وهي الام وما سوى ذلك قتل روح بريئة
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2
13 - بهلول الأحد 03 يونيو 2018 - 23:10
ما دام الاجهاض موجود سرا و بعدد كبير. فمن الافضل ان يتم تقنينه بدل رؤية اطفال مقتولين في مطارح الازبال.
و الله الموفق
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3
14 - رشيد الأحد 03 يونيو 2018 - 23:10
يقول علي شريعتي : الحرية الفردية اداة تخدير كبرى لإغفال الحرية الاجتماعية , حيث النباهة الاجتماهية القضية ذات الاهمية الكبرى . انهم ينادون بالحريةالفردية , ويدعونك لها , من اجل تمويه الاذهان , والغفلة عن النباهة الاجتماعية.
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-3
15 - مغربي مغربي الأحد 03 يونيو 2018 - 23:12
حتا تعرفوا تمويل هاد الجمعيات منين جاي راكم تعرفوا علاش دايرين .الي يعرف الحديت النبوي .لن ترضى عليك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم
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-1
16 - رشيد الأحد 03 يونيو 2018 - 23:12
يقول علي شريعتي : الحرية الفردية اداة تخدير كبرى لإغفال الحرية الاجتماعية , حيث النباهة الاجتماهية القضية ذات الاهمية الكبرى . انهم ينادون بالحريةالفردية , ويدعونك لها , من اجل تمويه الاذهان ,والغفلة عن النباهة الاجتماعية.
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-4
17 - أفضل الأحد 03 يونيو 2018 - 23:22
متل هذه الجمعيات تعبت بأخلاقياتنا من الإجهاض إلى الإفطار تحت مسميات عديدة حسبنا الله ونعم الوكيل
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1
18 - هشام الأحد 03 يونيو 2018 - 23:23
المرجو ام تقرؤو كتاب بروتوكولات حكماء صهيون
هو كتاب كتبه عميل روسي سنة 1903 بالروسية

اليوم نحن سنة 2018 اي مرت 115 سنة
لقد تحدث الكتاب على كل ما نعيشه اليوم
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-1
19 - moha azghar الأحد 03 يونيو 2018 - 23:26
que dieu nous accorde sa grâce, dans la bible dieu a dit de ne pas mentir les chrétiens ne mentent pas,dieu a dit de pas voler les chrétiens ne volent pas,dieu a dit de ne pas commettre de péchés,les chrétiens ne les commis pas.Dans les versets coraniques,dieu a dit ne pas mentir,les musulmans mentent, dieu a dit de ne pas voler,les musulmans volent, dieu a dit de ne pas commettre de péchés,les musulmans commettent les grands
péchés. قال تعالى في كتابه العزيز :لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق.صدق الله العظيم.انكم ايتها الجمعيات تسعين الى نشر الكبائر بين الأمم. نطلب لطفك يارب ان تغفر لنا دنوبنا.
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1
20 - مغربية من لهاي الأحد 03 يونيو 2018 - 23:29
اذا بحثنا عن أعضاء مالي وكل من تسمي نفسها حركة تدافع عن حقوق النساء سنجدها جماعة ممن لا علاقة لهم بالاسرة ولاتهمهم المرأة في شيء اللهم السعي الى التفكك الاسري وإيجاد صنف من الأمهات سموها الام العازبة وتحريض وتشجيع الفتيات على العصيان ورفض الامتثال لطاعة الوالدين وضرب عرض الحائط بالحياء والاخلاق الحسنة ليخرجو ا لنا جيلا ممسوخا
بكل المقاييس فلا دراسة ولا اخلاق ولا أدب لامع الوالدين ولا مع بقية البشر والله المستعان
ولكن املنا بالله تعالى كبير بان يحفظنا ويحفظ شبابنا وأولادنا من هؤلاء المدمرين ونسأل الله ان يكفينا شرورهم وان يوقعهم في حفرهم
فانهم لم يعتمدوا الغرب في مايطور ويقدم من فضائل وإنما اخذو عنه كل رذائله
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0
21 - نوفل الأحد 03 يونيو 2018 - 23:41
اللهم الإجهاض في الأسابيع الأولى ولا قتلهم بعد الولادة أو أطفال الشوارع الذين يتم استغلالهم بكل أنواع الاستغلال.
عقلية المتأسلمين وعقلية العصور الوسطى هي سبب انحطاط هذه الأمة، شوفوا الدول الأوربية واش فها أطفال الشوارع وشوفوا شوارع الدول الاسلامية، وسيتضح لكم من هم في ضلال مبين ومن هم في الطريق المستقيم.
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22 - هذا منكر الأحد 03 يونيو 2018 - 23:42
هذا منكر
لا حول و لا قوة إلا بالله
ماهذا الذي اصبحنا نقرأه
ثقافة غربية مستهلكة و متسخة ضد القيم و ضد حقوق المرأة هدفها الربح المادي و ضرب أخلاق و تخريب المجتمعات الاسلامية المحافظة و إفساد الشباب و إشاعة الفاحشة.
اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك.
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23 - amadal الأحد 03 يونيو 2018 - 23:42
حينما يصبح الظلم هو القانون تصبح المقاومة واجبا ,
بمعنى ان المغاربة بترسانتهم القانونية التي تمنع العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج بما فرز دلك جرائم من قبل الفساد التى تضل بدلك وصمة عار لان الجنس من الحاجات الاساسية في هرم ماسلو وبالتالي فحتما والمقررات المدرسية المهترئة التي كان بوسع واضعها ادراج الثقافة الجنسية في مضمونها ضل الجنس كابوسا وطابو لدى العامة وبالتالي ما نراه اليوم وما نسمعه من حالات الاجهاض ليست غريبة لدى يجب تقنينه
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24 - machijiriaa الأحد 03 يونيو 2018 - 23:46
نقول لا لقتل الأرواح البريئة وان اخطاء بعض البشر فا من المنطق الا تضيفون الي خطيءتكم جريمة قتل النفس الزكية خشية ما هو اهون من القتل والاولي ان يصلحو ما افسدو ويتوبو الي خالقهم وان لم يتيسر فلتحفطي طفلكي بكل قوة والسلام
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