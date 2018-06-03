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كُتّاب وآراء
حركة "مالي" تقدم وصفات طبية لإجهاض المغربيات عبر "واتساب"
بالرغم من أن القانون المغربي يجرم الإجهاض بجميع أنواعه، فقد لجأت حركة "مالي" للدفاع عن الحريات الفردية إلى الإعلان عن خدمة عبر رقم "واتساب" للراغبات في الإجهاض، حيث قالت إنها تقدم وصفةً "طبية وآمنة".
وقالت الحركة ذاتها إنها أحدثت صفحة خاصة على موقع فيسبوك لمساعدة النساء المغربيات الراغبات في إنهاء حملهن طواعية، بتوفير المعلومات المناسبة لحالة كل امرأة على حدة.
وأشارت الحركة، على صفحتها فيسبوك، إلى أن هذه الخدمة الصادرة بمناسبة اليوم الدولي للعمل من أجل صحة النساء تسعى من خلالها إلى تقديم خدمة الاستماع باهتمام ويقظة وتوفير الدعم النفسي وكذلك المرافقة قبل وبعد الإجهاض تحت شعار "لستن وحدكن".
ونشرت الحركة تعليمات لعملية الإجهاض في المنزل عن طريق تناول الحبوب حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل، عبر شراء دواء يباع في الصيدلية بمائة درهم، يتم وضع حباتها تحت اللسان لمدد مختلفة في اليوم الواحد.
وحسب التعليمات التي نشرتها الحركة، فإن هذه "الطريقة قد تنتج وجعاً وارتجافاً أو نزول الدم والإحساس بالقيء والإصابة بالإسهال"، حيث قالت: "إذا ارتفعت حرارتك وأحسست بوجع قوي استمر لعدة أيام لا بد من استشارة الطبيبة".
وأشارت حركة مالي في تعليماتها للمغربيات الراغبات في الإجهاض في المنزل إلى ضرورة اللجوء إلى اختبار الحمل بعد ثلاثة أسابيع من اتباع الطريقة للوقوف على النتيجة.
وتطالب الحركة بمزيد من الحريات الفردية للمجتمع المغربي، عبر إتاحة الإجهاض واعتباره حقاً لكل النساء، كما تطالب أيضاً برفع التجريم عن الإفطار العلني في رمضان.
وتندرج الحملة الجديدة للحركة ضمن حملة مغاربية تحت اسم "نساء على الشبكة هو مجتمع رقمي"، وهي شبكة من النساء اللواتي قمن بالإجهاض وأفراد ومنظمات تدعم حق الإجهاض، ويعمل على توفير الوصول لخدمات الإجهاض الآمن..
وكثيراً ما يثير موضوع الإجهاض جدلاً كبيراً في المغرب بين المؤيدين والرافضين، وقد سبق للملك محمد السادس أن كلف منذ سنوات لجنة حكومية لإعداد مشروع قانون يتيح الإجهاض الطبي في حالات استثنائية.
وعملت اللجنة على رفع تقرير إلى الملك سنة 2015، يؤكد على تجريم الإجهاض السري، والعمل على نص قانوني يتيحه في استثناءات ثلاثة؛ منها عندما يشكل الحمل خطراً على حياة الأم، وفي حالة الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، وفي حالة التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين.
وقد قدم حزب التقدم والاشتراكية، ذو التوجه اليساري والمشارك في حكومة سعد الدين العثماني، مقترح مشروع قانون للإجهاض الطبي الآمن، ومن المنتظر عرضه في البرلمان الأسبوع المقبل للنظر في قبوله من قبل الحكومة ثم الشروع في مناقشته.
وتقول جمعيات مغربية حقوقية إن عمليات إجهاض سرية تجرى يومياً في المغرب، وهو ما يعرض عدداً من النساء المغربيات إلى أخطار قد تؤدي إلى وفاتهم، كما يستغل بعض الأطباء هذه العمليات غير القانونية من أجل الحصول على أموال طائلة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (24)
ولا يجوز قتله والله المستعان.
كل هذه المشاكل وصلتنا لما تخلينا عن ديننا الاسلامي وعن شريعة الله.
دابا غادي تفاقم حالات التشوهات الخلقية... بعد جيل الاباء و الامهات ما تفاقمات فيه التشوهات الاخلاقية .... المغرب الى الهاوية
بلاد عجيبة جدا !
إنها جريمة بكل المقاييس في حق كائن بشري، فما الفرق أن تقتل شخصا حي بأربعة أشهر أو شخص بالغ، ففي كلتا الحالتين هو قتل مع سبق الإصرار.
والله العظيم لأن جل هذه الجمعيات التدافع إلا على مصالحها.يكفيكم التضامن بينكم مع الثقة تسود بينكم،لكاف من أجل نزع حقوق المواطن.
هل حينما اقدم الأخ الحموشي على تقديم الاعتذار للمواطن المغربي المتعدى عليه من قبل رجل الشرطة،أجبرته اية جمعية على ذلك؟ بالطبع لا.
اذن، منع الاجهاض يعطي للاطباء فرصة الاغتناء غير المشروع.
الاجهاض السري واقع نعيشه، وباثمنة باهضة؟؟؟
كفاكم غوغاء ايها المتاسلمون، اعطونا حلولا عملية، و لا نريد قال قال قال و الشفوي فقط.
شكرا حركة مالي.
و الله الموفق
هو كتاب كتبه عميل روسي سنة 1903 بالروسية
اليوم نحن سنة 2018 اي مرت 115 سنة
لقد تحدث الكتاب على كل ما نعيشه اليوم
péchés. قال تعالى في كتابه العزيز :لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق.صدق الله العظيم.انكم ايتها الجمعيات تسعين الى نشر الكبائر بين الأمم. نطلب لطفك يارب ان تغفر لنا دنوبنا.
بكل المقاييس فلا دراسة ولا اخلاق ولا أدب لامع الوالدين ولا مع بقية البشر والله المستعان
ولكن املنا بالله تعالى كبير بان يحفظنا ويحفظ شبابنا وأولادنا من هؤلاء المدمرين ونسأل الله ان يكفينا شرورهم وان يوقعهم في حفرهم
فانهم لم يعتمدوا الغرب في مايطور ويقدم من فضائل وإنما اخذو عنه كل رذائله
عقلية المتأسلمين وعقلية العصور الوسطى هي سبب انحطاط هذه الأمة، شوفوا الدول الأوربية واش فها أطفال الشوارع وشوفوا شوارع الدول الاسلامية، وسيتضح لكم من هم في ضلال مبين ومن هم في الطريق المستقيم.
لا حول و لا قوة إلا بالله
ماهذا الذي اصبحنا نقرأه
ثقافة غربية مستهلكة و متسخة ضد القيم و ضد حقوق المرأة هدفها الربح المادي و ضرب أخلاق و تخريب المجتمعات الاسلامية المحافظة و إفساد الشباب و إشاعة الفاحشة.
اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك.
بمعنى ان المغاربة بترسانتهم القانونية التي تمنع العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج بما فرز دلك جرائم من قبل الفساد التى تضل بدلك وصمة عار لان الجنس من الحاجات الاساسية في هرم ماسلو وبالتالي فحتما والمقررات المدرسية المهترئة التي كان بوسع واضعها ادراج الثقافة الجنسية في مضمونها ضل الجنس كابوسا وطابو لدى العامة وبالتالي ما نراه اليوم وما نسمعه من حالات الاجهاض ليست غريبة لدى يجب تقنينه