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الرئيسية | مجتمع | هذه تفاصيل مقترح "التقدم والاشتراكية" لتقنين الإجهاض بالمغرب

هذه تفاصيل مقترح "التقدم والاشتراكية" لتقنين الإجهاض بالمغرب

هذه تفاصيل مقترح "التقدم والاشتراكية" لتقنين الإجهاض بالمغرب
هسبريس – محمد بلقاسم
الاثنين 04 يونيو 2018 - 00:20

يرتقب أن تقدم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل، مقترح قانون يتعلق بتنظيم التوقيف الطبي للحمل على أنظار لجنة القطاعات الاجتماعية، والهادف إلى تقنين الإجهاض في العديد من الحالات التي تأخذ موافقة الطبيب.

وأكد المقترح البرلماني أن الهدف من مقترح القانون سالف الذكر هو تجاوز النظرة الضيقة لمفهوم الإجهاض كما هو منصوص عليه في الباب الثامن المتعلق بالجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة من مجموعة القانون الجنائي، داعيا إلى تأطير الإجهاض على المستوى التشريعي في حالات معينة، بناء على ترخيص أو إذن قانوني، وفق شروط محددة وصارمة وإجراءات دقيقة، للحد من هذه الظاهرة ولو جزئيا.

ويأتي المقترح المذكور، وفقا لمذكرته التقديمية، في انسجام تام مع التوصية المرفوعة إلى الملك في 16 ماي 2015 والتي جاءت بعد مشاورات واسعة النطاق بين السلطات الدينية والقضائية والحقوقية، واتجهت إلى السماح بالتوقيف الإرادي والطبي للحمل في حالات معينة.

وفي مقابل تأكيد المجموعة النيابية، ضمن مقترحها المعروض على أنظار اللجنة، "أنها تصبو من خلاله إلى الحد من ظاهرة الإجهاض السري المنتشرة بشكل كبير في المغرب"، نبهت إلى أن "الإحصائيات تشير إلى إجراء المئات من حالات الإجهاض يوميا، في ظروف عشوائية وغير سليمة"، معتبرة أن تلك العمليات غير القانونية "تشكل خطرا على صحة المجهضات، علاوة على عدد مهول من حالات المواليد المهملين الذين يتخلى عنهم في الشوارع، أو ترمى أشلاؤهم في حاويات الأزبال، وتسجيل حالات من جرائم الشرف والانتقام".

ويقصد بالتوقيف الطبي للحمل، حسب المقترح ذاته، "أن يقوم به طبيب مؤهل أو طبية مؤهلة لذلك، على أن يتم في المؤسسات الصحية ومستشفيات القطاع العام والخاص، مع ضمان متطلبات الرعاية والسلامة الصحية وكذا الإجراءات الصارمة"، داعيا إلى ضرورة احترام الكرامة الإنسانية الوطنية المتعلقة بالأخلاقيات البيوطبية التي تبنتها المملكة.

وشدد واضعو المقترح على أن الهدف هو تعزيز الترسانة القانونية بشكل شفاف، للقيام بعمليات التوقيف الطبي للحمل بما يحترم مقومات السلامة الصحية، موضحين أنه يأتي لتفعيل مضامين دستور 2011، التي أقرت منظومة متكاملة من الحقوق والحريات تروم إرساء دعائم دولة الحق والقانون والمؤسسات وتوسيع مجال ممارسة هذه الحقوق والحريات، الفردية منها والجماعية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - زليطة كروط الاثنين 04 يونيو 2018 - 00:50
هذا الخزب لايتوفر على قواعد شعبية وبالتالي عليه ان يتوقف عن الإفتاء العلمي والسياسي والاقتصادي. فقط عليه ان يبكي علي اطلال التاريخ أما نحن فلنا ضريبة الجغرافيا نؤديها مع سياسيين لايفرقون بين الخيار الاستراتيجي والخيار بالبصل.
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5
2 - الصنهاجي الاثنين 04 يونيو 2018 - 01:00
السلام
نحن في حاجة ماسة لقانون "اجهاض الشطط و استغلال النفود.و القضاء على الفساد .ربط المسؤولية بالمحاسبة" .وامغرباه .........
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9
3 - حنان الاثنين 04 يونيو 2018 - 01:07
للأسف الشديد, إذا تم تقنين الإجهاض ستتخذه فئة أخرى مطية لتحقيق مآربها,نرجوا أن يسمح به في حالات الخوف على صحة الأم.مادام الحق في الحياة مكفول للجميع.
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2
4 - bouaazza الاثنين 04 يونيو 2018 - 01:08
Le Maroc a une seule et unique culture " berbèro-arabo-musulmane " aimez le ou quittez le
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2
5 - علاء الدين الاثنين 04 يونيو 2018 - 01:10
ما بال الاحزاب السياسية في المغرب والمسؤولون ينسون ما يعاني المغرب من بطالة الشباب وهي قنبلة موقوتة اضف لا صحة ولا سكن ولا تعليم ولا عيشة فحال الناس وينهبون المال العام ويتجهون الى هذه الامور التافهة حذاري ثم حذاري
من الاحتقان اذا بلغ اقصاه
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3
6 - النفاق السياسي !!! الاثنين 04 يونيو 2018 - 01:10
هذه أمور جانبية وتافهة ولا تهم المجتمع في الوقت الراهن. نحن لسنا بسويسرا أو الدانمارك ولا نعيش في بحبوحة. هذا يسمى بالنفاق السياسي.
نريد صحة، تعليم و شغل وقليلا من الكرامة. وفروا لنا هذا اولا وبعد ذلك لكل حادث حديث.
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