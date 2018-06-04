"راميد" يسجل اختلالات بالملايين .. ومطالب برلمانية بهيئة للتدبير

هسبريس – محمد بلقاسم

كشفت معطيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة أن نظام المساعدة الطبية "راميد" استفاد، إلى متم سنة 2017، من 4 ملايير و86 مليون درهم، مرصودة من صندوق التماسك الاجتماعي، مسجلا العديد من الاختلالات بسبب وتيرة التحويل غير المنتظمة.

وأكدت وزارة الصحة، ضمن تقرير لها حول البرنامج الصحي، أن 2.86 مليار درهم تم تحويلها لفائدة المراكز الجامعية الاستشفائية، و2 مليار درهم لفائدة وزارة الصحة في الحساب الخصوصي للصيدلية المركزية، مشيرة إلى أن تحويل مساهمات الصندوق لا يتم وفق برمجة توقعية استباقية نظرا لطبيعة الحساب.

وفي مقابل تأكيد المعطيات الرسمية أن التحويلات الخاصة بسنتي 2015 و2017 جرت في آخر السنة المالية ولم تتم برمجة اعتماداتها إلا سنتي 2016 و2018، أوضحت أن حجم المساهمات المتراكمة المتعلقة بالجماعات الترابية بلغت إلى متم 2017 ما مجموعه نصف مليار درهم، مشيرة إلى أن هذا المبلغ لا يتعدى 30 في المائة من المساهمات المتوقعة.

وبعدما طالبت وزارة الصحة بضرورة إحداث هيئة مدبرة مستقلة لنظام المساعدة الطبية، يرتقب أن تبدأ لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب الأسبوع المقبل في دراسة مقترح قانون يقضي بإحداث "الهيئة المستقلة لتدبير نظام المساعدة الطبية" تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، معولا على المطالب الملحة لهذه الهيئة للتجاوب معه الحكومة.

وبرر الفريق الاستقلالي مقترحه بما رافق "راميد" من تزايد عدد المستفيدين، والذي ناهز 11 مليون مستفيد سنة 2017، مسجلا أنه "تدبير وحكامة هذا النظام عرف عدة مشاكل واختلالات جعلت حجم ونوعية الخدمات المقدمة للفئات المؤهلة للاستفادة من النظام لا ترقى إلى المستوى المطلوب وإلى تطلعات المواطنين والمواطنات".

وأكد الفريق المعارض، في مقترحه، أن أهم هذه الاختلالات تكمن في تعدد المتدخلين في تسيير نظام المساعدة الطبية، منبها إلى أن مقتضيات مدونة التغطية الصحية أغفلت جانب الحكامة حيث لم يتم الإشارة إلى الهيئة التي سيعهد إليها تدبير هذا النظام وكذا آليات تتبعه وتقييمه.

وفي هذا الصدد، قال الفريق الاستقلالي إن "الخلل في حكامة النظام أنتج مشاكل كبرى، حيث إن صندوق التماسك الاجتماعي يراكم اعتمادات مهمة مخصصة لنظام المساعدة الطبية لا يتم صرفها بالشكل الذي يجعل المستشفيات المعنية تتوصل بالاعتمادات الكافية لمواجهة تزايد الطلب على الخدمات الصحية من لدن الساكنة المؤهلة للاستفادة من هذا النظام"، موضحا أن الهيئة الجديدة سيكون من مهامها التأطير التقني للنظام والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومته في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة به.