ظاهرة "خطف الأطفال" تتزايد .. وحقوقيون ينتظرون عقوبات قاسية

هسبريس - عبد الإله شبل

تزايدت ظاهرة اختفاء الأطفال في الأسابيع الأخيرة؛ إذ لا يكاد خبر اختطاف أو اختفاء طفل ينسى بعد العثور عليه حتى يتم تداول خبر مماثل يكون ضحيته طفل أو طفلة بمدينة أخرى.

وخلفت أخبار اختفاء الأطفال أو اختطافهم التي جرى تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي استياء وتذمرا من طرف مستخدمي ونشطاء هذه المواقع وعدد من الجمعويين والحقوقيين الذين دعوا الأسر إلى الحيطة والحذر تجاه أطفالهم، وطالبوا بتحرك السلطات للضرب بقوة على يد هؤلاء الذين يقومون بسرقة الأطفال بغرض الشعوذة أو الاتجار بالبشر أو بيع الأعضاء والأنسجة البشرية.

نجاة أنور، رئيسة منظمة "ماتقيش ولدي"، أكدت أن الاعتداء على الأطفال، أيا كانت طبيعته، سواء أكان جنسيا أو تعنيفا أو اختطافا، فهو يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

وقالت المدافعة على حقوق الأطفال، في تصريح لهسبريس، إن "اختطاف أو احتجاز أطفال هو اعتداء صارخ وجريمة بشعة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي بأقصى العقوبات".

وأضافت نجاة أنور، ضمن تصريحها، أن "منظمة ماتقيش ولدي عرضت عليها شكايات عديدة تهم اختطاف أطفال قاصرين، راسلت بخصوصها الجهات المسؤولة، وضمنها القضاء الذي كان تدخله حاسما".

واعتبرت رئيسة الجمعية ذاتها أن اختطاف الأطفال "جريمة شنيعة تخفي نية المجرم حول الهدف من هذا الفعل؛ فقد تكون النية اعتداء جنسيا وقد تكون لغاية الإتجار بالبشر وقد تكون بغاية بيع الأعضاء".

وشدد رئيسة جمعية "ماتقيش ولدي" على أنه "كيفما كانت هذه النية، فهي تشكل عملا قاسيا وجريمة خطيرة تتطلب الضرب بقسوة على مرتكبيها".

وأثارت هذه الظاهرة استنفارا لدى المصالح الأمنية، التي تكون مضطرة لتعميق البحث من أجل التوصل إلى مكان الطفل المختفي وتوقيف المشتبه فيهم.

وخرجت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم السبت الماضي، لتؤكد في واقعة اختفاء طفل بالدار البيضاء يبلغ من العمر عشر سنوات، الذي تم العثور عليه في مدينة الرباط، أنه قد جرى تسليمه لوالده بعد الانتهاء من كافة إجراءات البحث، نافية أن تكون واقعة اختفائه تكتسي طابعا إجراميا أو ناجمة عن عملية اختطاف.