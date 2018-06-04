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الرئيسية | مجتمع | ظاهرة "خطف الأطفال" تتزايد .. وحقوقيون ينتظرون عقوبات قاسية

ظاهرة "خطف الأطفال" تتزايد .. وحقوقيون ينتظرون عقوبات قاسية

ظاهرة "خطف الأطفال" تتزايد .. وحقوقيون ينتظرون عقوبات قاسية
هسبريس - عبد الإله شبل
الاثنين 04 يونيو 2018 - 14:00

تزايدت ظاهرة اختفاء الأطفال في الأسابيع الأخيرة؛ إذ لا يكاد خبر اختطاف أو اختفاء طفل ينسى بعد العثور عليه حتى يتم تداول خبر مماثل يكون ضحيته طفل أو طفلة بمدينة أخرى.

وخلفت أخبار اختفاء الأطفال أو اختطافهم التي جرى تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي استياء وتذمرا من طرف مستخدمي ونشطاء هذه المواقع وعدد من الجمعويين والحقوقيين الذين دعوا الأسر إلى الحيطة والحذر تجاه أطفالهم، وطالبوا بتحرك السلطات للضرب بقوة على يد هؤلاء الذين يقومون بسرقة الأطفال بغرض الشعوذة أو الاتجار بالبشر أو بيع الأعضاء والأنسجة البشرية.

نجاة أنور، رئيسة منظمة "ماتقيش ولدي"، أكدت أن الاعتداء على الأطفال، أيا كانت طبيعته، سواء أكان جنسيا أو تعنيفا أو اختطافا، فهو يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

وقالت المدافعة على حقوق الأطفال، في تصريح لهسبريس، إن "اختطاف أو احتجاز أطفال هو اعتداء صارخ وجريمة بشعة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي بأقصى العقوبات".

وأضافت نجاة أنور، ضمن تصريحها، أن "منظمة ماتقيش ولدي عرضت عليها شكايات عديدة تهم اختطاف أطفال قاصرين، راسلت بخصوصها الجهات المسؤولة، وضمنها القضاء الذي كان تدخله حاسما".

واعتبرت رئيسة الجمعية ذاتها أن اختطاف الأطفال "جريمة شنيعة تخفي نية المجرم حول الهدف من هذا الفعل؛ فقد تكون النية اعتداء جنسيا وقد تكون لغاية الإتجار بالبشر وقد تكون بغاية بيع الأعضاء".

وشدد رئيسة جمعية "ماتقيش ولدي" على أنه "كيفما كانت هذه النية، فهي تشكل عملا قاسيا وجريمة خطيرة تتطلب الضرب بقسوة على مرتكبيها".

وأثارت هذه الظاهرة استنفارا لدى المصالح الأمنية، التي تكون مضطرة لتعميق البحث من أجل التوصل إلى مكان الطفل المختفي وتوقيف المشتبه فيهم.

وخرجت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم السبت الماضي، لتؤكد في واقعة اختفاء طفل بالدار البيضاء يبلغ من العمر عشر سنوات، الذي تم العثور عليه في مدينة الرباط، أنه قد جرى تسليمه لوالده بعد الانتهاء من كافة إجراءات البحث، نافية أن تكون واقعة اختفائه تكتسي طابعا إجراميا أو ناجمة عن عملية اختطاف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - عادل الاثنين 04 يونيو 2018 - 14:19
وهاد البلاد فين غادا هادشي بزاف والحاجة لي تحط عليها اديك تلقاها زيرو لا أمن لا صحة لا قضاء لا نظافة لا مواصلات لا شغل فين ركائز هاد الدولة هاد البرلمانيين والوزراء والولاة وكبار الموظفين ماهي مهمتهم.هادشي كيخوف المغرب رجع 60 سنة إلى الوراء.
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2 - واحد من الناس الاثنين 04 يونيو 2018 - 14:20
ليس هناك ضاهرة اختطاف أطفال بل هناك حالات فردية تقع هنا وهناك بسبب إهمال الأسر لأبناءها ودالك راجع. لضروف الاقتصادية المتأزمة لجل الأسر المغربية مما جعل الام تخرج للبحت عن لقمة العيش وهي تجر 3 أطفال ورآها وهدا يضهر جليا في جل الاسواق الشعبية اما تهويل الخبر لإخافة الناس إشغالهم عن حملات المقاطعة حتى يصبح جل الناس يتكلمون الا في اختطاف الاطفال هههههه. الدولة المخزنية لا زالة تفكر بعقلية السبعينات ههههه الله يخد فيكم الحق .
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3 - عائشة الاثنين 04 يونيو 2018 - 14:25
من لا يخاف خالقه فهو وحش كاسر يصدر منه اي شيء ضميره مات...نداء لكل الاسر انتبهوا ما امكن الى فلذات اكبادكم يرحمكم الله جميعا
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4 - الحائر الاثنين 04 يونيو 2018 - 14:34
بالله عليكم يا مغاربة وبحرمة هذا الشهر الفضيل قولوا لي هل من شيء بقي يفرح في هذا البلد ؟ واش الجانب الأمني واش قطاع الصحة واش التعليم واش العدل واش دين الله.... اللهم يسر لي ولمن أحب بلدا نكرم فيه أو خدنا عندك وأنت راض عنا يارحمن يا رحيم.
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5 - الوغد الاثنين 04 يونيو 2018 - 14:49
"اختطاف أو احتجاز أطفال هو اعتداء صارخ وجريمة بشعة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي بأقصى العقوبات" نحن المغاربة نطالب في حق هؤلاء المجرمين ب"أقصى العقوبات" وهو الإعدام، إعدام، إعدام..أما جمعيات "تخريب الإنسان" فإلى الجحيم
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6 - mona الاثنين 04 يونيو 2018 - 14:52
المخزن هو مول فعلة او غادي زيد فعايل اخرى باش تنساو المقاطعة
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