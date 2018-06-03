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الرئيسية | مجتمع | الملك يشن حربا ضد الإدمان بتدشين مركز طبي جديد ببنسليمان

الملك يشن حربا ضد الإدمان بتدشين مركز طبي جديد ببنسليمان

الملك يشن حربا ضد الإدمان بتدشين مركز طبي جديد ببنسليمان
هسبريس - و.م.ع
الأحد 03 يونيو 2018 - 18:30

أشرف الملك محمد السادس، اليوم الأحد، بإقليم بنسليمان (جهة الدار البيضاء سطات)، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز مركز لطب الإدمان.

ويشكل هذا المركز الجديد، الذي تشرف على إنجازه مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الإقليم، جزءا من البرنامج الوطني لمحاربة سلوكات الإدمان الذي تسهر المؤسسة على تفعيله منذ سنة 2010.

ويروم هذا البرنامج الوطني تحصين الشباب ضد استعمال المواد المخدرة، وتحسين جودة خدمات التكفل بالمدمنين، لاسيما متعاطي المخدرات، فضلا عن تشجيع انخراط المجتمع المدني والقطاعات الاجتماعية في معالجة إشكاليات الإدمان. كما سيمكن هذا البرنامج من مساعدة عائلات الأشخاص المستفيدين على مواجهة الآثار السلبية لسلوكات الإدمان.

وعلى غرار المراكز المنجزة من طرف المؤسسة بكل من الدار البيضاء (بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، وبحي سيدي مومن) والرباط، ووجدة، والناظور، ومراكش، وتطوان، وطنجة وفاس وأكادير، أو التي توجد في طور الإنجاز، بمكناس وطنجة (حي مغوغة) ومراكش (حي الملاح)، سيقوم مركز طب الإدمان ببنسليمان بأعمال التحسيس والوقاية من استعمال المواد المخدرة، كما سيؤمن التكفل الطبي والاجتماعي بالأشخاص الذين يعانون من سلوك إدماني، إضافة إلى العمل على تشجيع الأسر على الانخراط الفعلي في جهود الوقاية.

ويهدف المركز كذلك إلى إعادة إدماج الأشخاص المعنيين اجتماعيا، إلى جانب تأطير وتكوين الجمعيات في مجال الحد من مخاطر الإدمان، لاسيما عبر التنفيذ والمواكبة الميدانية للشباب متعاطي المخدرات، وكذا الشباب المهددين بخطر الإدمان.

وسيشتمل المركز الجديد، الذي سيتم تشييده على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 3 آلاف متر مربع، خلال 12 شهرا، على قطب للمصاحبة الاجتماعية والحد من المخاطر يحتوي على فضاء للضيافة، وقاعات للتعبير الجسدي والفني والرياضة، وملعب للرياضة، ومكتب خاص بالجمعيات. كما سيشتمل هذا القطب على مكتب للوحدة المتنقلة التي تؤمن تدخلات القرب لدى مستعملي المخدرات، ومهام التواصل والإعلام، والتحسيس بالمخاطر، وتوفير وسائل الوقاية، والتوجيه نحو أماكن المعالجة.

كما سيحتوي هذا المركز، الذي يعد آلية متميزة للعلاج والتحسيس، والتشخيص والوقاية والمصاحبة النفسية والاجتماعية، والذي سيكلف استثمارات بقيمة 5 ملايين درهم، على قطب طبي يشتمل على قاعات للعلاجات، والفحص في الطب العام، وطب الإدمان، والطب النفسي، وفضاء للعلاج النفسي ضمن المجموعة، وقاعات لمستعملي الميثادون و مصحة، وصيدلية.

وسيعهد بتسيير هذا المركز، الذي يعد يأتي ثمرة شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة الصحة، ومجلس جهة الدار البيضاء-سطات، إلى جمعية محلية متخصصة في مجال الحد من مخاطر المخدرات.

ويأتي إنجاز هذا المركز ذي الحمولة الاجتماعية القوية، لتدعيم المبادرات التي تنجزها مؤسسة محمد الخامس للتضامن على مستوى الجهة، الرامية لدعم وحماية الأشخاص في وضعية هشاشة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - مقاطعون الأحد 03 يونيو 2018 - 18:35
حاربو المخدرات ماشي ديرو مراكز العلاج. الوقاية خير من العلاج. المخدرات رجعات فحال الخبز كتباع فالحومات. غير الله يستر وصافي
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100
2 - said الأحد 03 يونيو 2018 - 18:41
اولى وقاية من الداء قبل بحث عن الدواء ،محاربة بارونات مخدرات
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49
3 - لك الله يا وطن الأحد 03 يونيو 2018 - 18:44
جلالة الملك، هؤلاء الوزراء و حكومتك الثانية .... يكذبون عليك، مشروع الإدمان الذي دشنته بالرباط بيعقوب المنصور مقفول و المستشفى الجهوي بسلا يريدون جعله كمستشفى الشيخ زايد أي شيك قبل الدخول، و غير و غير، نرجوك أن تتعقب المشاريع و تقف عليها
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29
4 - زكرياء منجد الأحد 03 يونيو 2018 - 18:47
جلالة الملك محمد السادس يولي أهمية قصوى للشباب المغاربة ألف تحية وإخلاص جلالة الملك
عاش الملك الله الوطن الملك
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-64
5 - VIVE الأحد 03 يونيو 2018 - 18:50
وعاش سيدنا محمد السادس امير المؤمنين والصراحة المغرب ديالنا غادي وكيزيد القدام
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-47
6 - شرف المغاربة الأحد 03 يونيو 2018 - 18:56
الشرف والكرامة تموت في المغرب.
مسلسل سعودي يصور المغرب وجهة للباحثين عن "المتعة الجنسية"
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28
7 - كبور الأحد 03 يونيو 2018 - 18:57
تجاهل التعاليم الإسلامية و قلة فرص الشغل و دخول أجسام ملغومة عبر التراب الجزائري كالاقراص المخدرة الخطيرة على كل الفئات العمرية و يسقط الشخص مباشرة في الإدمان عند الاستعمال لأول مرة الحبوب المهلوسة ؛
'كل هدا تبقى المسؤولية بالدرجة الأولى على عاتق السلطات المغربية و كذلك تجاهل بعض المنابر الإعلامية لخطورة المخدرات الدخيلة على الوطن عبر التحسيس و الحملات التوعوية و كذلك الجهل والأمية بالمغرب..
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14
8 - Mohammed الأحد 03 يونيو 2018 - 18:59
احسن طريقة لمحاربة الإدمان هي إيجاد فرص عمل
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22
9 - خالد الأحد 03 يونيو 2018 - 19:00
عنداك اسدوه بحال المستشفى ديال سلا ؟!
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16
10 - عماد الأحد 03 يونيو 2018 - 19:02
نريد مستشفى اقليمي بمدينة المحمدية بجميع الاختصاصات .
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16
11 - يوسف الأحد 03 يونيو 2018 - 19:09
لا مجلس وزراء يبحث تردي الاوضاع والمقاطعة و حتى الدروس الرمضانية التي رغم طقوسها البدائبة تذكر الناس اننا في شهر غير الشهور. المغرب مريض مثلما كانت الدولة العثمانية اواخر زمانها
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12 - Adil الأحد 03 يونيو 2018 - 19:12
نبحث دائما على الحلول السهلة والسريعة.يجب محاربة تجار المخدرات الدولة ماضية غير فالمهداوي والزفزافي وبوعشرين ووووو
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1
13 - mohajir الأحد 03 يونيو 2018 - 19:19
يجب شن الحرب ضد مهربي المخدرات. وبناء سجون جديدة لاباطرة المخدرات,
فالادمان جد صعب لعلاجه ويتطلب مصاريف كبيرة
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0
14 - افران الاطلس المتوسط الأحد 03 يونيو 2018 - 19:22
يجب محارات المخدرات يعني لا مجال لزراعة القنب الهندي في بلادنا . يجب ايضا محارة الخمر في اي مكان في بلادنا وبما فيهم طائرات المسافرين . يجب محاربة كل هاته المواد المحرمة . اصحاب القرار مؤلين امام الله . لا لتشيجيع ولا لبيع جميع هذه المنتجات في بلدنا . يجب أن تمنع كذلك حتى في شركة الطيران لدينا لا وجود للكحول في طائراتنا .
ceux qui aime visité notre pays ou aiment voyager au sein de nos compagnie aérienne faut qu'il accepte ce règlement et ces coutumes qu'ils accepte notre vie et note pays comme il est . pas besoin d’alcool notre religion nous l’interdit et on est responsable dessus devant Allah faut interdit tout cela est compris l'implantation du cannabis faut luté contre ce fléau cela détruit la sante humains
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