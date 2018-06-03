24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:27
|05:14
|12:31
|16:11
|19:39
|21:10
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- نقيب هيئة البيضاء يرفض "تجاوزات" محامين
- مونديال المغرب بين بلطجة ترامب وجشع إنفانتينو
- البرلمان الإسباني يطرد رئيس الحكومة
- "رمضانيات ورزازات" تنال استحسان الجمهور
- مراكش ترصد 153 حالة غش في "جهوي الباك"
محامية فرنسية "تحتفظ" بالتعويضات المالية لمغاربة السكك الحديدية (5.00)
- مسلسل سعودي يصور المغرب وجهة للباحثين عن "المتعة الجنسية" - (243)
- استعطاف المغاربة بالتراجع عن المقاطعة "يُحْرج" حكومة العثماني - (224)
- "المقاطعة" تدفع نشطاء مغاربة إلى مطالبة الملك بإسقاط الحكومة - (141)
- نقابات تُحمّل الحكومة مسؤولية تشريد الآلاف من ضحايا المقاطعة - (136)
- وزارة الأوقاف تنفي مشاركة عدنان إبراهيم في الدروس الحسنية - (109)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
عاملات الفراولة في إسبانيا يحتجن ضد انتهاكات واعتداءات جنسية
في محاولة منهن لإيصال جزء من مُعاناتهن اليومية داخل حقول الفراولة بالجنوب الإسباني، خاصةً بعدما استأثرت قضيتهن باهتمام الرأي العام المحلي والمغربي، نظّمت عشرات المغربيات العاملات بحقول الفراولة وقفة احتجاجية أمام إحدى مصانع بلدة ألمونتي، الواقعة جنوب إسبانيا، تنديداً بالانتهاكات الجسيمة التي يتعرَّضن لها داخل الضيعات الفلاحية، مُطالبات بحقوقهن وباحترام قانون الشغل.
وبحسب ما أظهره شريط "فيديو" تبلغ مدته 33 ثانية جرى تصويره من داخل الشكل الاحتجاجي، فإن عشرات النساء المغربيات العاملات في حقول الفراولة قمن بتنظيم وقفة احتجاجية أمام إحدى المصانع الواقعة في بلدية ألمونتي، التي تبعد عن منطقة أندلوسيا، جنوب إسبانيا، بكيلومترات قليلة، مرددات شعارات تطالب بحمايتهن من المستثمرين والمشغلين في حقول الفراولة.
وبحسب ما جرى نشره رفقة "الفيديو"، فإن العشرات من العاملات المغربيات تقدمن بشكاية رسمية للحرس المدني الإسباني ضد المستثمرين والمشغلين لانتهاكهم الشروط القانونية في مجال التشغيل.
وكانت الشرطة الإسبانية بدأت حملة أمنية للبحث عن مسؤولين إسبان يشتبه في اعتدائهم على هؤلاء العاملات المغربيات اللواتي يشتغلن في حقول الفراولة بجنوب إسبانيا.
وأثارت هذه القضية جدلاً واسعاً في المغرب وإسبانيا. ففي الوقت الذي نفى فيه وزير الشغل، محمد يتيم، تعرض العاملات المغربيات بحقول الفراولة الإسبانية لأي اعتداءات جنسية، أقرّت السلطات الاسبانية بوجود ضحايا مفترضات تعرضن لاعتداءات جنسية في الحقول الاسبانية.
وفي هذا السياق، قال عبد الإله الخضري، فاعل حقوقي، إن "عاملات الفراولة بجنوب إسبانيا كن يعانين في صمت، واليوم أصبحت قضيتهن حديث الإعلام العالمي، كما أن العديد من جمعيات المجتمع المدني دخلت على خط قضايا اعتداء وحجز جوازات سفر واستغلال جنسي وغير ذلك من مظاهر الإذلال والإهانة والتعسف".
وتابع الناشط الحقوقي قائلا: "ما يحز في النفس هو محاولة الحكومة، عبر وزارة التشغيل، إنكار هذه الوقائع، مع العلم أن مواقع التواصل الاجتماعي تعج بشهادات مؤلمة لفتيات تعرضن للاعتداء الجسدي والاستغلال الجنسي، وحجز جوازات السفر والمنع من التطبيب والحرمان من أوقات الراحة".
وكشف الخضري أنه يتوفر على معلومات تفيد بأن مغاربة يشرفون على عاملات الفراولة متواطئون مع مشغلين إسبان، ويشاركونهم في هذه السلوكيات الإجرامية تحت التهديد بعدم استدعائهن في المواسم المقبلة، وقال إن عاملات الفراولة "يسمعن كلاماً مهيناً من قبيل أنهن يعشن الفاقة والحرمان واليأس والإحباط في المغرب، وأن جلبهم إلى مزارع الفراولة مكرمة في حقهن، وبالتالي عليهن الإذعان والقبول بأساليب الإهانة والقهر والتضييق".
واعتبر المتحدث أن "احتجاجات المغربيات دليل قاطع على ارتفاع منسوب الوعي والجرأة في نفوسهن، وانخراط العديد منهن في أساليب نضالية سلمية ومشروعة للمطالبة بحقوقهن وباحترام قانون الشغل، بدل ابتزازهن بخطابات تحقيرية بكون مزارع الفراولة بإسبانيا انتشلتهن من البطالة القاتلة بالمغرب".
في مقابل ذلك، انتقد الفاعل الحقوقي ذاته عدم تحرك الحكومة لاتخاذ الإجراءات الضرورية لصون كرامة المغربيات، وقال: "هي غير قادرة على معالجة هذه المعضلة؛ ما يجعلنا نتأسف لحال هذه الفئة التي لم تجد من ينصفها داخليا وخارجيا"، بتعبيره.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (46)
وهل حقا ترض لهاته المغربيات شرفهن. ?
الاصل هو الرجوع للاسلام مهما توضرنا . ان نصتلح مع انفسنا ومع اهلنا وجيراننا وكل من يستحق ذلك ضد الفساد بانواعه .
أش هاد وزاراء عندنا دائماً ضد مواطنين
ولكن ماذا نقول هم أصلا طلعو بي زرقالاف ماشي بي أصوات مواطنين لذالك لماذا سوف يدافعون عنهم
من ارسل ابنته الى اسبانيا ماذا ينتظر؟
دعونا من ذغذغة المشاعر ذهب بهم الفقر لاحضار الدولارات لملىء ميزانية الدولة.م
قالها عمر كاد الفقر ان يكون كفرا.
أما مسؤولونا فلا حياة لمن تنادي حسبنا الله ونعم الوكيل
ذهبن للقمة العيش بعدما إستحالت في مغربهم الحبيب فانتهكت أعراضهن والله الذي لا اله الا هو لنسأل جميعاً عن هذا يوم العرض .
أم أن كرامة هؤلاء و من وراء ذلك كرامة عائلاتهن لا تعني لكم شيئا. أو أن المرأة لا تبدو لكم فقط في المساواة في الارث و محاربة شرع الله.
كما هو الحال دائما .
رحم الله اجدادنا اللذين اعزوا الدين فاعزهم الله. اما من يسوقوننا الان يبيعون البلاد و العباد في اسولق النخاسة. خير الكلام ما قل و دل
لم يدافع حتى على أبنائه القاطنين بترابه فلا تننظرو منه ان يدافع عن الجالية المقيمة بديار المهجر لو وجدنا قوت يومنا ببلدنا ماكنا سنفكر يوما بالهجرة بشتى الطرق حتى ولو كان على حساب أرواحنا
السلطات الإسبانية تأكد الاعتدائات بالدلائل بينما سلطات بلدهن تنفي الاعتدائات
La où ils pretent ils creent des problemes
et ne laissent pas l'occasion pour les pauves Marocains qui ont en besoin
فعلا نحن شعب بدون قيمة
اما الخدمة بالنهار في الفراولة. والخدمة بالليل في ...... فانتن على استعداد لدلك بل من أجل هدا حئتن.
مع بعض الاستثناء.
كنت اشتغل في احدى المؤسسات الاسبانية بالمغرب و كل عام يأتي الينا عاملات في قطف التوت للإستفسار....
كانت معضمهن يسسرن لي نيتهن تطليق ازواجهن بعد ان يصلن اسبانيا...
واحداهن كان لديها اربعة ابناء...وجاءني مرة رجل يطلب مني ان اتحذث لزوجته التي هجرته ولم تعد من اسبانيا بعد ان هاجرت للعمل في قطف الفراولة...وتركت له ثلاثة ابناء...
الحق ان ظاهرة العاملات الموسميات في حقول الفراولة بإسبانيا عميقة و متشابكة و لا يمكن تقزيمها في الاستغلال الجنسي فقط...
صحيح ان الاستغلال الجنسي موجود و منتشر و كل سبدة او بنت تريد الذعاب الى الاشتغال هناك فعليها ان تعرف انها ستتعرض للتحرش منذ اليوم الأول...فمعرفتي بالإسبان تجعلني متأكدا ان كل العاملات تعرضن للتحرش في اضعف الحالات...
ولكن ايضا هناك مآسي اجتماعية يعاني منها الازواج المهجورون من زوجاتهم و الابناء المنبودون من امهاتهم..بل ان في مرة جأني رجل مع ابنه الشاب يقول لي ان زوجته لديها ثلاثة ابناء في اسبانيا بعد ان تزوجت من رجل اسباني وهي لا تزال زوجته..
المهم الله يصوب...
دولة الفلبين أوقفت إرسال رعاياها الى الكويت اثر تعرض خادمة فلبينية للقتل.
كل الدول تنتفض لرعاياها اذا ماتعرضوا لمكروه الا
الدولة المغربية ترى في المواطنين أرخص شئ الا جينا تتكلموا يقولوا لينا سوف تسبب في تشرد العائلات التي تقتات من العمل الموسمي في حقول اسبانيا
لكن الله ياأخواتي
والمقاطعة مستمرة
بلا ما تبخوا السم ديالكم يا أعداء حقوق الإنسان، راكم معروفين، ونعلم كذلك أن فرحكم في هضم حقوق الآخر للسيطرة عليه داكشي علاش كاتشوهوا هاذ الجمعيات. ولكن عصورالجاهلية انتهت.
معلومة: من قاموا باستغلالهن هم مغاربة