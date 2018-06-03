24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2705:1412:3116:1119:3921:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. البرلمان الإسباني يطرد رئيس الحكومة (5.00)

  2. "الكونغرس" يجتهد لتكريس احتلال إسرائيل للجولان (5.00)

  3. "فيفا" يرجح كفة أمريكا عن المغرب لتنظيم المونديال (5.00)

  4. العدل والإحسان أمام البرلمان (5.00)

  5. محامية فرنسية "تحتفظ" بالتعويضات المالية لمغاربة السكك الحديدية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | عاملات الفراولة في إسبانيا يحتجن ضد انتهاكات واعتداءات جنسية

عاملات الفراولة في إسبانيا يحتجن ضد انتهاكات واعتداءات جنسية

عاملات الفراولة في إسبانيا يحتجن ضد انتهاكات واعتداءات جنسية
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الأحد 03 يونيو 2018 - 21:00

في محاولة منهن لإيصال جزء من مُعاناتهن اليومية داخل حقول الفراولة بالجنوب الإسباني، خاصةً بعدما استأثرت قضيتهن باهتمام الرأي العام المحلي والمغربي، نظّمت عشرات المغربيات العاملات بحقول الفراولة وقفة احتجاجية أمام إحدى مصانع بلدة ألمونتي، الواقعة جنوب إسبانيا، تنديداً بالانتهاكات الجسيمة التي يتعرَّضن لها داخل الضيعات الفلاحية، مُطالبات بحقوقهن وباحترام قانون الشغل.

وبحسب ما أظهره شريط "فيديو" تبلغ مدته 33 ثانية جرى تصويره من داخل الشكل الاحتجاجي، فإن عشرات النساء المغربيات العاملات في حقول الفراولة قمن بتنظيم وقفة احتجاجية أمام إحدى المصانع الواقعة في بلدية ألمونتي، التي تبعد عن منطقة أندلوسيا، جنوب إسبانيا، بكيلومترات قليلة، مرددات شعارات تطالب بحمايتهن من المستثمرين والمشغلين في حقول الفراولة.

وبحسب ما جرى نشره رفقة "الفيديو"، فإن العشرات من العاملات المغربيات تقدمن بشكاية رسمية للحرس المدني الإسباني ضد المستثمرين والمشغلين لانتهاكهم الشروط القانونية في مجال التشغيل.

وكانت الشرطة الإسبانية بدأت حملة أمنية للبحث عن مسؤولين إسبان يشتبه في اعتدائهم على هؤلاء العاملات المغربيات اللواتي يشتغلن في حقول الفراولة بجنوب إسبانيا.

وأثارت هذه القضية جدلاً واسعاً في المغرب وإسبانيا. ففي الوقت الذي نفى فيه وزير الشغل، محمد يتيم، تعرض العاملات المغربيات بحقول الفراولة الإسبانية لأي اعتداءات جنسية، أقرّت السلطات الاسبانية بوجود ضحايا مفترضات تعرضن لاعتداءات جنسية في الحقول الاسبانية.

وفي هذا السياق، قال عبد الإله الخضري، فاعل حقوقي، إن "عاملات الفراولة بجنوب إسبانيا كن يعانين في صمت، واليوم أصبحت قضيتهن حديث الإعلام العالمي، كما أن العديد من جمعيات المجتمع المدني دخلت على خط قضايا اعتداء وحجز جوازات سفر واستغلال جنسي وغير ذلك من مظاهر الإذلال والإهانة والتعسف".

وتابع الناشط الحقوقي قائلا: "ما يحز في النفس هو محاولة الحكومة، عبر وزارة التشغيل، إنكار هذه الوقائع، مع العلم أن مواقع التواصل الاجتماعي تعج بشهادات مؤلمة لفتيات تعرضن للاعتداء الجسدي والاستغلال الجنسي، وحجز جوازات السفر والمنع من التطبيب والحرمان من أوقات الراحة".

وكشف الخضري أنه يتوفر على معلومات تفيد بأن مغاربة يشرفون على عاملات الفراولة متواطئون مع مشغلين إسبان، ويشاركونهم في هذه السلوكيات الإجرامية تحت التهديد بعدم استدعائهن في المواسم المقبلة، وقال إن عاملات الفراولة "يسمعن كلاماً مهيناً من قبيل أنهن يعشن الفاقة والحرمان واليأس والإحباط في المغرب، وأن جلبهم إلى مزارع الفراولة مكرمة في حقهن، وبالتالي عليهن الإذعان والقبول بأساليب الإهانة والقهر والتضييق".

واعتبر المتحدث أن "احتجاجات المغربيات دليل قاطع على ارتفاع منسوب الوعي والجرأة في نفوسهن، وانخراط العديد منهن في أساليب نضالية سلمية ومشروعة للمطالبة بحقوقهن وباحترام قانون الشغل، بدل ابتزازهن بخطابات تحقيرية بكون مزارع الفراولة بإسبانيا انتشلتهن من البطالة القاتلة بالمغرب".

في مقابل ذلك، انتقد الفاعل الحقوقي ذاته عدم تحرك الحكومة لاتخاذ الإجراءات الضرورية لصون كرامة المغربيات، وقال: "هي غير قادرة على معالجة هذه المعضلة؛ ما يجعلنا نتأسف لحال هذه الفئة التي لم تجد من ينصفها داخليا وخارجيا"، بتعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (46)

1 - المنيعي الأحد 03 يونيو 2018 - 21:13
آشداكوم تهاجرو لبلاد الخارج. رجعوا لبلادكوم وخا تبيعو القزبر والمعدنوس ولا تكرفصو وتخرجو على حياتكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-47
2 - ابراهيم البركاوي الأحد 03 يونيو 2018 - 21:13
اين حكومة الدل والعار مما يحدت لاخواتنا وبناتنا من هدا ام ان هده الحكومة لا تدافع الا على مصالح دوي النفود والمال لك الله ايها الشعب المقهور الله غالب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
123
3 - marrakechia الأحد 03 يونيو 2018 - 21:13
مغربيات لا يحميهن اسرهن خرجن لتحقيق حلمهن وتبهدلن. اتعجب في هؤلاء المنظمات التي تعادي الاسلام وتدعوا لتحرر المراة, اين هي الان .

وهل حقا ترض لهاته المغربيات شرفهن. ?

الاصل هو الرجوع للاسلام مهما توضرنا . ان نصتلح مع انفسنا ومع اهلنا وجيراننا وكل من يستحق ذلك ضد الفساد بانواعه .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
4 - aziz-canada الأحد 03 يونيو 2018 - 21:13
لماذا لم نسمع الجمعيات والاحزاب الاسبانية التى تتذخل دائما في شؤون الصحراء المغربية تحت ذريعة حقوق الانسان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
63
5 - خزعبلات الأحد 03 يونيو 2018 - 21:17
لا حول ولا قوة إلا باللّه
أش هاد وزاراء عندنا دائماً ضد مواطنين
ولكن ماذا نقول هم أصلا طلعو بي زرقالاف ماشي بي أصوات مواطنين لذالك لماذا سوف يدافعون عنهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
6 - Momo الأحد 03 يونيو 2018 - 21:17
لكم الله يا مغربيات. أين جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
7 - chouaib الأحد 03 يونيو 2018 - 21:18
ضاع الشرف والحمية.
من ارسل ابنته الى اسبانيا ماذا ينتظر؟
دعونا من ذغذغة المشاعر ذهب بهم الفقر لاحضار الدولارات لملىء ميزانية الدولة.م
قالها عمر كاد الفقر ان يكون كفرا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
8 - أبو حمزة الأحد 03 يونيو 2018 - 21:18
وامعتصماه وامعتصماه وامعتصماه
أما مسؤولونا فلا حياة لمن تنادي حسبنا الله ونعم الوكيل
ذهبن للقمة العيش بعدما إستحالت في مغربهم الحبيب فانتهكت أعراضهن والله الذي لا اله الا هو لنسأل جميعاً عن هذا يوم العرض .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
9 - hicham الأحد 03 يونيو 2018 - 21:18
وكان الحكومة مغربية همها الوحيد العملة الصعبة لاتكثرت للمواطنات المغربيات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
10 - احمد محمد الأحد 03 يونيو 2018 - 21:19
أين هو مجلس حقوق الانسان ؟ أين هي منظمات وجمعيات الخزي و العار التي صدعتنا و تصدعنا بحقوق الانسان؟ لماذا لا نسمع لكم كلاما؟!
أم أن كرامة هؤلاء و من وراء ذلك كرامة عائلاتهن لا تعني لكم شيئا. أو أن المرأة لا تبدو لكم فقط في المساواة في الارث و محاربة شرع الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
11 - Mohamed الأحد 03 يونيو 2018 - 21:20
وكشف الخضري أنه يتوفر على معلومات تفيد بأن مغاربة يشرفون على عاملات الفراولة متواطئون مع مشغلين إسبان، ويشاركونهم في هذه السلوكيات الإجرامية تحت التهديد بعدم استدعائهن في المواسم المقبلة.

كما هو الحال دائما .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
12 - rachid الأحد 03 يونيو 2018 - 21:20
شيء واحد: في الدول المتقدمة عندما يقوم وزير بخطء تجاه المواطنين يقظم استقالته فليأتي السيد الوزير الدي كدب المقالات ويقدم استقالته اضعف الايمان او تتم محاسبته ومحاكمته بالكدب والتضليل. لكن هيهات الكراسي مريحة وفلوس الشعب موجودة والبزولة تتسيل بالحليب. ادا فليكدب من يريد التكديب كل هده المعلومات والفاهم يفهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
13 - رشيد الأحد 03 يونيو 2018 - 21:21
الوزير المغربي لي كانتسناو منو يدافع على أخواتنا فإذا به يكذب و يكذب الإعتداءات لي تعرضوا ليها.. و "المتهمين" المفترضين اعترفوا بها !! من هنا تعرفوا السياسيين ديالنا اش كايسواو...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
14 - Momo الأحد 03 يونيو 2018 - 21:22
لو كانت الدولة تحترم شعبها و تصون كرامته و تمنحه كل حقوقه لما هاجر مواطن او مواطنة .لكن حرمان الانسان من حقوقه و انسداد كل الطرق امامه عن قصد تجعله يندم على يوم ولدته امه في هذه البلاد.الان سيخرج يتيم و يكذبهن كذلك الى حين اغتصاب فرد من افراد عاءلته.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
15 - wood الأحد 03 يونيو 2018 - 21:22
الذي استغرب له هو ان تقحم الدولة نفسها في هذه الامور المشينة . فتدخل الدولة في هذا الموضوع المشبوه بتصدير عاملات بشروط محددة و تشرف عليها هو في حد ذاته اتجار بالبشر و من المحتمل جدا ان تكون اطراف متعددة قد حصلت على عمولات من هذه العملية . كما ان الحكومة الاسبانية تتحمل جزء من المسؤولية في هذا الامر !!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
16 - علي آيت واحي الأحد 03 يونيو 2018 - 21:23
أليس هذا ضياع لحقوق المرأة المغربية التي أصبحت تبيع شرفها من أجل لقمة عيش لأسرتها المعوزة ؟؟ و ماذا عسى " السلطة المتحكمة " في المغرب لهؤلاء البريئات اللواتي أصبحن يعشن في بلاد الغربة إضافة إلى انتهاك لحرمتهن لأن الأوضاع المعيشية المزرية في بلادهن أرغمتهن على الهجرة و ترك وطنهن وراء ظهورهن و تحمل المهانة من أجل لقمة العيش. . ماذا يمكن ل" الحكومة المغربية ) أن تقول في هذه النازلة ؟؟ لا شيء !!! هذا هو المنكر بعينيه في مغرب استولت على خيراته شركات الظلم و الجور و الطغيان و الجبروت و الفساد ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
17 - ظروف قاسية الأحد 03 يونيو 2018 - 21:25
لا حوله ولى قوة الى بالله حتى واحد ميلوم هدا النساء الله اعلم ضروفهم على الهجرة. كان ممكن انا او انتي او غيرنا فهاد المكان قدر الله ماشاء فعل.انا دفعت الملف ديالي للهجرة اسبانيا لموسم الفروله على حكم عندي بنت يتيما عمرها تلات سنوات نبغي نعاون شويه معندي مدخول كنت محتاجة لاي فرصة عمل نبغي الحلال باش نعيش بنتي لكن مكنت ليا فرصة .الحمدلله اني ممشيت عسى انتكرهو شي وهو خير لكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
18 - Younes-Painter الأحد 03 يونيو 2018 - 21:25
من يهن يسهل الهوان عليه.
رحم الله اجدادنا اللذين اعزوا الدين فاعزهم الله. اما من يسوقوننا الان يبيعون البلاد و العباد في اسولق النخاسة. خير الكلام ما قل و دل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
19 - kerroun الأحد 03 يونيو 2018 - 21:26
اين الوزير يتيم من كل هدا الدي يحصل إلى العملات المغربيات في الدار الإسبانية يجب عليه تقديم الاستقالة عاجلا ونطلب من عاهل البلاد التدخل لانه مسؤل أمام الله متحصل إلى رعيته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
20 - el hadad mohammed الأحد 03 يونيو 2018 - 21:26
ليس بالخبر الغريب على وطني
لم يدافع حتى على أبنائه القاطنين بترابه فلا تننظرو منه ان يدافع عن الجالية المقيمة بديار المهجر لو وجدنا قوت يومنا ببلدنا ماكنا سنفكر يوما بالهجرة بشتى الطرق حتى ولو كان على حساب أرواحنا
السلطات الإسبانية تأكد الاعتدائات بالدلائل بينما سلطات بلدهن تنفي الاعتدائات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
21 - حسبنا الله ونعم الوكيل الأحد 03 يونيو 2018 - 21:27
كم تجني الحكومة من العملة الصعبة عن كل خادمة في حقول الفراولة بإسبانيا؟ لهذا السبب ينفي وزير الشغل الإغتصاب والإستغلال والإستعباد في حق الشغيلات المباعة في سوق النخاسة ، الحكومة لن تتورع عن بيع كل مواطن مغربي وهدر كرامته من أجل المال ، الأمثلة كثيرة وإن عددناها لن نحصيها، مازلنا نرزح تحت عجرفة الإستعمار ووكلائه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
22 - سعيد الأحد 03 يونيو 2018 - 21:28
الانسان المغربي ( لا اتكلم عن التماسيح و العفاريت), لا قيمة له في بلده فما بالكم في بلدان اخرى, كم من مغربي قتل وضلم والسفارة لا تحرك ساكنا! كم من مغربيه اغتصبت من طرف مسوولين وأبناء مسوولين ولا من يحرك ساكنا! اللهم الطف بنا يا رب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
23 - bensaid الأحد 03 يونيو 2018 - 21:28
باسم الله الرحمان الرحيم.الشرطة الإسبانية فتحت تحقيقا في ملابسات تعرض عاملات مغربيات في جني الفراولة جنوب اسبانيا لاستغلال جنسي طبعا مقابل الحفاظ على العمل.وهدا اتجار في البشر حسب القانون المغربي.والوزير المعلوم في حكومة العتماني ينكر تعرض العاملات للاستغلال الجنسي.و هل هن في مظاهرة احتجاجية ضد الاستغلال الجنسي.وزير يدوخ المغاربة و يكدب رغم أنه ملتحي.يا ربي طير هاد الحكومة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
24 - مغترب الأحد 03 يونيو 2018 - 21:28
تموت الحرة و لا تأكل بثديها!هذا المثل قيل قديما والحالة اليوم المرأة المغربية رخيصة والمادة طغت على كل شيء!وليس هناك لا عزة ولا شرف في سبيل المال!الفقر صعب ولكن الله يهدي هاد العيالات ورجالاتهم وعائلاتهم ولا حول و لا قوة إلا بالله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
25 - استاد الأحد 03 يونيو 2018 - 21:29
الراجل في المقهى يدخن ويتناول القهوة وزوجته في حقول الفراولة تعاني من بطش السبليون وهو ينتظر المانضا صراحة مابقات رجولة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
26 - Aknoul الأحد 03 يونيو 2018 - 21:31
les marocains ne font jamis de bon immigrants
La où ils pretent ils creent des problemes

et ne laissent pas l'occasion pour les pauves Marocains qui ont en besoin
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
27 - مصطفى الأحد 03 يونيو 2018 - 21:32
العيب في من ارسل نساء مغرببات الى خارج الوطن بدون حماية. العيب فينا ما بقات نفس على الشرف والعرض المغربي. طبعا الحكومة مسؤولة عن ارسال النساء دون الرجال. كان ينبغي ارسال الرجال وليس النساء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
28 - الفقر هو السبب الأحد 03 يونيو 2018 - 21:35
ولمادا نلوم السعودية على مسلسلها "مراكش الرحلة الاخيرة" والدي يفضح بلد الدعارة والاجرام وو فيصور بنات اامغرب اللواتي يتمتع بهن السعوديون ، والمسلسل يتمتع به المتفرجون في قناةSBC طيلة شهر رمضان. قولوا الحقيقة، اي ان المغربيات اصبحن شوهة في العالم وبكل ما في الاحتقار من معنى. فلا تقواوا الاخلاق ولا الدين، بل قولوا انهن ليس لهم شغل وهن عاطلات ولا شغل لهن وليس لديهن من حل سوى اادعارة. ونفس الامر ينطبق على اامجرمين المشرملين. ادن، يجب البحث عن اسباب الفقر ومن يسببه، لان مثل هده الانحرافات مع الفقر لا يمكن اجتنابها الا بمحاربة السبب الحقيقي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
29 - مولاي احمد الأحد 03 يونيو 2018 - 21:39
لكم الله ، هربوا من الفقر ليقعو في الإعتداءات الجنسية و حكومة الذل العار لا تحرك ساكنا اي هي الجمعيات ، حقوق الإنسان ......
فعلا نحن شعب بدون قيمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
30 - مصطفى كاراطيكا الأحد 03 يونيو 2018 - 21:40
فين الوزراء إلى تيشدو ملايين على ظهر الشعب ولا تا هداشي مكيانش أسى يتيم فين ببغاء الحكومة سي الخلفي من هذا المنكر إلى لحق المغربيات للأسف الحكومة إلى درت هدا المبادر رخصت بنات البلاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
31 - الزير سالم الأحد 03 يونيو 2018 - 21:42
الا العنف فهو غير مقبول.
اما الخدمة بالنهار في الفراولة. والخدمة بالليل في ...... فانتن على استعداد لدلك بل من أجل هدا حئتن.
مع بعض الاستثناء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
32 - لطفي الأحد 03 يونيو 2018 - 21:43
شوف كيف عريانة في الصورة وعليها اثار الضرب والتكرفيص.صراحة أنا بقاو فيا كيغتصبوهم ويتحرشو بيهم ويستغلو فقرهم.كل وحدة خلات وراها اولاد ومشاكل اغلبهم من القرى النائية بالمغرب لا يعرفون القراءة والكتابة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
33 - الإتجار بالبشر؟ الأحد 03 يونيو 2018 - 21:44
خاصنا نشوفو هاد ششي واش اسبانيا غاديا تحسبو اتجار بالبشر ولا تحرش ولا اغتصاب..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
34 - كريم 2018 الأحد 03 يونيو 2018 - 21:44
ادعو مغاربة اروبا الى مقاطعة فراولة اسبانيا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
35 - mosi. الأحد 03 يونيو 2018 - 21:50
لم اكن اريد ان ادلو بدلوي في هذا الموضوع ولكن هناك كلمة حق تأبى الا ان تخرج من فاهي...
كنت اشتغل في احدى المؤسسات الاسبانية بالمغرب و كل عام يأتي الينا عاملات في قطف التوت للإستفسار....
كانت معضمهن يسسرن لي نيتهن تطليق ازواجهن بعد ان يصلن اسبانيا...
واحداهن كان لديها اربعة ابناء...وجاءني مرة رجل يطلب مني ان اتحذث لزوجته التي هجرته ولم تعد من اسبانيا بعد ان هاجرت للعمل في قطف الفراولة...وتركت له ثلاثة ابناء...
الحق ان ظاهرة العاملات الموسميات في حقول الفراولة بإسبانيا عميقة و متشابكة و لا يمكن تقزيمها في الاستغلال الجنسي فقط...
صحيح ان الاستغلال الجنسي موجود و منتشر و كل سبدة او بنت تريد الذعاب الى الاشتغال هناك فعليها ان تعرف انها ستتعرض للتحرش منذ اليوم الأول...فمعرفتي بالإسبان تجعلني متأكدا ان كل العاملات تعرضن للتحرش في اضعف الحالات...
ولكن ايضا هناك مآسي اجتماعية يعاني منها الازواج المهجورون من زوجاتهم و الابناء المنبودون من امهاتهم..بل ان في مرة جأني رجل مع ابنه الشاب يقول لي ان زوجته لديها ثلاثة ابناء في اسبانيا بعد ان تزوجت من رجل اسباني وهي لا تزال زوجته..
المهم الله يصوب...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
36 - احمد الأحد 03 يونيو 2018 - 21:51
السي يتيم يريد ان يتأكد اولا ان العاملات المغربية هُن ضحايا قبل مايتحرك ،،
دولة الفلبين أوقفت إرسال رعاياها الى الكويت اثر تعرض خادمة فلبينية للقتل.
كل الدول تنتفض لرعاياها اذا ماتعرضوا لمكروه الا
الدولة المغربية ترى في المواطنين أرخص شئ الا جينا تتكلموا يقولوا لينا سوف تسبب في تشرد العائلات التي تقتات من العمل الموسمي في حقول اسبانيا
لكن الله ياأخواتي

والمقاطعة مستمرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
37 - Aboufaris الأحد 03 يونيو 2018 - 21:54
لولا المغاربة المتواطئين مع الاسبان لما جرؤوا الاسبان على الاعتداء الجنسي على هؤلاء العاملات. مع الأسف بدل الدفاع عن شرف العاملات وحمايتهن تتم المشاركة في تبخيسهن واستغلالهن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
38 - ملاحظ الأحد 03 يونيو 2018 - 21:55
ففي الوقت الذي نفى فيه وزير الشغل، محمد يتيم، تعرض العاملات المغربيات بحقول الفراولة الإسبانية لأي اعتداءات جنسية، أقرّت السلطات الاسبانية بوجود ضحايا مفترضات تعرضن لاعتداءات جنسية في الحقول الاسبانية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
39 - متتبع الأحد 03 يونيو 2018 - 21:56
ردا على السيد المنيعي مع إحترامي لرأيه. أن من شروط تشغيل هؤلاء النساء عبر جمعيات أو anapec. و أن تكون غير متزوجة و لها إبن أو أبناء. ومدة الشغل 6 أشهر فقط. مع توفر السكن و الدخل محدود. ونحن نعلم أن الفقر و نظرة المجتمع للأرملة أو المطلقة و عدم قدرة الأسرة على التكفل بها و أبنائها من الأسباب الرئيسية لذهابهن لتوفير معيشة أفضل لأطفالهن المستقرين بالمغرب. أنا أشكر كل إمرأة ناضلت و ضحت من أجل تربية أبنائها بشرف. و لازالت تناضل بالغربة لصيانة كرامتها. و أرفع القبعة للمطلقات و الأرامل الشريفات في مجتمع لا يرحم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
40 - مواطنة الأحد 03 يونيو 2018 - 22:02
وعلاياش معولين اصلا ملي مشيتو لبلاد الغربة بوحدكوم.رها باينة وش غيوقع هدشي كولو.بنت مامعاها لا باها لا خوها لا راجلها اش كتسنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
41 - حسيب الأحد 03 يونيو 2018 - 22:02
السؤال المطروح:لمادا كذب وزير الشغل المغربي ما يقع لهؤلاء المهاجرات؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
42 - ولد حميدو الأحد 03 يونيو 2018 - 22:05
اولا العمل في حقول الفراولة من اختصاص النساء اما الرجال فلن يصبروا أكثر من أسبوع بكثرة المواد الكيماوية المستعملة و عدد من العاملات يلتقيان و فيهن من أصيبت بالربو فحتى في الدانمارك فالمجنسون هم الدين يسوقون الحافلات و الطاكسيات بسبب المكيفات التي تتسبب في مرض الدهر و الروماتيزم فالدانماركي الأصلي يفضل العمل مع شركة للنظافة احسن له من عمل يضر بصحته و لهذا لا تظنوا بأن اسبانيا تفعل الخير في المغربيات اما عن الابتزازات فاستغرب عدم تسجيل صوتي أو مرئي يثبت دلك يصورون فقط شرطيا مغربيا مع صاحب تريبورتور مزيان فضح التجاوزات و لكن يخفن من فضح مواطن أو مشغل و يفضحون السلطة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
43 - أمير بلا إمارة الأحد 03 يونيو 2018 - 22:10
لهادوك أعداء جمعيات حقوق الإنسان اللي وقتما بانت شي حادثة من هاذ النوع يصوبون ضرباتهم للنيل من هاذ الجمعيات، الى أنتم ماسمعتوش بهم هذا مشكلكم لانكم لم تقرؤو الخبر. لعلمكم جمعيات حقوق الإنسان الاسبانية هي اللي فضحت الاستغلال الجنسي اللي تعرضوا له هاذ العاملات المغربيات، وبفضلهم تم فتح تحقيق بينما الوزراء دياولنا نكروا أصلا واش كاين شي مشكل، ولعلمكم جمعيات حقوق الانسان هي اللي تاطلع وتنزل فالمحاكم حتى تشد حقوق المظلومين.
بلا ما تبخوا السم ديالكم يا أعداء حقوق الإنسان، راكم معروفين، ونعلم كذلك أن فرحكم في هضم حقوق الآخر للسيطرة عليه داكشي علاش كاتشوهوا هاذ الجمعيات. ولكن عصورالجاهلية انتهت.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
44 - chibou الأحد 03 يونيو 2018 - 22:12
اش هذا العار عليكم يارجال مكناس الناس تموت بالشر ومايبعوش الشرف اديالهم تبعثوا نسائكم للعمل في اسبانيا عيب عليكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
45 - مهاجر الأحد 03 يونيو 2018 - 22:16
أطالب السلطات المغربية باعتقال المغاربة الذين يشرفون عنهم في اسبانيا عند دخولهم إلى المغرب لأنهم حكارة الله اياخد فهم الحق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
46 - سعيد وعنيد الأحد 03 يونيو 2018 - 22:17
اذهبوا وحققوا فيما يحصل بالحقول المغربية وستصابون بنوبات قلبية قاتلة.
معلومة: من قاموا باستغلالهن هم مغاربة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 46 | عرض: 1 - 46

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.