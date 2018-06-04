تصنيف عالمي: "القاضي عياض" في المرتبة 801

محمود شميعة*

تستمر جامعة القاضي عياض في التواجد ضمن تصنيفات عالمية متخصصة، بفضل توفرها على معايير عالية في التكوين، حسب التصنيف الذي نشرته المجلة الإلكترونية timeshighereducation سنة 2018.

وجاءت الجامعة في الرتبة 801 ضمن ألف جامعة عالميا، استنادا على 13 معيارا تضعها المجلة في تقييمها للجامعات، كالمهام الأساسية التي ترسمها الجامعة، ونوعية البحث وجودته، والمعايير العالمية في نقل المعرفة.

وجاء في موقع المجلة البريطانية أن جامعة القاضي عياض تعرف تطورا مستمرا في اعتمادها لـ e-learningالتعلم الالكتروني، فضلا عن جودة البحث، وطاقم التكوين بها، والملاحق التابعة للجامعة بالمغرب، إضافة إلى البرامج التي سطرتها، مما "يجعلها مركزا للبحث العلمي بالمملكة"، حسب المجلة.

وكان آخر اكتشاف لجامعة القاضي عياض في فبراير من السنة الفائتة، ويتعلق بـ"نظام يتكون من سبعة كواكب (كواكب شبيهة بالأرض)، يمكن أن يكون ثلاثة منها على الأقل مستدامًا للحياة". وقد أجرت هذا الاكتشاف وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، بمشاركة فريق مرصد القاضي عياض الفلكي.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق لجامعة القاضي عياض أن صنفت من بين أفضل 100 جامعة في العالم العربي فيما يتعلق بأداء الويب العالمي، وفقا للتصنيف العالمي للجامعات Webometrics 2017 .

يذكر أن جامعة محمد الخامس حلت في الرتبة الموالية لجامعة القاضي عياض على المستوى الوطني.