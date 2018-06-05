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عشرات المستفيدين من قافلة طبية بإقليم الرحامنة

عشرات المستفيدين من قافلة طبية بإقليم الرحامنة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 09:24

اختتمت قافلة طبية لجراحة المياه البيضاء "الجلالة" بالمستشفى الإقليمي الرحامنة، نظمتها مندوبية وزارة الصحة بإقليم الرحامنة بشراكة مع الجمعية المغربية لأطباء العيون بلا حدود، حسب بلاغ توصلت به هسبريس.

وعبأت الهيئات المنظمة لهذه المبادرة أزيد من 30 مهنيا؛ منهم 9 أطباء مختصين في جراحة العيون، و16 ممرضة وممرضا، وأطر إدارية وتقنية، من أجل إنجاح فعالياتها.

وقد استفاد من العمليات الجراحية المجانية للقافلة الطبية 61 مواطنة ومواطنا من ساكنة العالم القروي، والذين سبق أن أجري لهم التشخيص خلال القوافل الطبية المنظمة بإقليم الرحامنة.

يذكر أن هذه المبادرة تأتي في إطار تفعيل المرحلة الثانية من المخطط الإقليمي للصحة في العالم القروي لمندوبية وزارة الصحة بإقليم الرحامنة، التي تنص على استمرارية الرعاية الطبية بالحالات المشخصة خلال الحملات الطبية متعددة التخصصات.

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