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الرئيسية | مجتمع | "شيوخ التعليم" يعتصمون أمام مسكن العثماني بأرقى أحياء العاصمة

"شيوخ التعليم" يعتصمون أمام مسكن العثماني بأرقى أحياء العاصمة

"شيوخ التعليم" يعتصمون أمام مسكن العثماني بأرقى أحياء العاصمة
هسبريس ـ يوسف لخضر
الاثنين 04 يونيو 2018 - 16:30

اختار أساتذة التعليم المعروفون بـ"ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و2003" التصعيد في وجه الحكومة بقرارهم الاعتصام أمام مقر إقامة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني؛ بحلول العشرين من الشهر الجاري.

جاء ذلك القرار في رسالة وجهتها الجمعية المغربية لضحايا النظاميين الأساسيين 1985 و2003 إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية وباشا مدينة الرباط، تقول إنها تعتزم تنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر إقامة رئيس الحكومة بـ"شارع الأميرات" في مدينة الرباط.

وبرر هؤلاء المحتجون خطوتهم التصعيدية بعدم تجاوب الحكومات المتعاقبة مع ملفهم المطلبي، بالرغم من الإقرار بالإجحاف الذي مُورس في حقهم، بعد قضائهم عقوداً من الزمن في التدريس، حتى باتوا يلقبون بـ"شيوخ وزارة التربية الوطنية".

وقالت المراسلة إن رجال التعليم المعنيين نظموا عدة وقفات ومسيرات أمام مقرات وزارة التربية الوطنية والمالية والوظيفة العمومية والبرلمان، كما جرى استقبالهم من لدن رئيس الحكومة السابق بمنزله وأقر بمظلوميتهم.

وأشارت المراسلة مخاطبة رئيس الحكومة ووزير الداخلية قائلةً: "إلى حدود الساعة، ما زلنا ننتظر صرف مستحقاتنا، وأنتم تعلمون الخدمات الجليلة التي أسداها شيوخ التربية الوطنية لفائدة الدولة والوطن".

ويقدر عددهم هؤلاء الأساتذة، متقاعدون ومشتغلون حالياً، بـ22 ألفا يرغبون في المرور إلى السلم الحادي عشر، حسب ما أفادنا به لحسن بوعرفة رئيس الجمعية المغربية لضحايا النظامين الأساسيين 1985 و2003.

وأضاف بوعرفة، في حديث لهسبريس، أن عدم استفادة هذه الفئة من المرور إلى السلم الحادي عشر هو "إجحاف في حقهم بعد سنوات من التدريس"، مشيراً إلى أن الاستجابة لمطلبهم سيرفع معنوياتهم لتكون المردودية مرتفعة.

وقضى الأساتذة "ضحايا النظامين الأساسين 1985-2003" أزيد من 40 سنة في التدريس، منهم من لا يفصله عن التقاعد سوى أشهر، ويعتبرون أن "الدولة مارست عليهم التعسف والحيف في الترقية والتقاعد، بالرغم من أنهم يتوفرون على أقدمية تصل إلى عقود".

وجرى توظيف هذه الفئة في السلم السابع بداية السبعينيات، وفي السلم الثامن بداية الثمانينيات، وبعدها بدأت الوزارة في توظيف الأساتذة الجدد بالسلم العاشر، ليجد هؤلاء أنفسهم يقبعون في السلم الـ10 دون تحرك، ويعتبرون أن النظامين الأساسيين لسنة 1985 و2003 لوزارة التربية الوطنية مجحف في حقهم فيما يخص الترقية والتقاعد.

وقد حرم النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية لسنة 1985 هذه الفئة من متابعة الدراسة الجامعية؛ وهو ما حال دون استفادتهم من الترقية بالشواهد، فيما أقر النظام الأساسي الصادر سنة 2003 بعدم احتساب كامل للأقدمية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - كريم رمضان الاثنين 04 يونيو 2018 - 16:59
1985 سنة تأتي سهلة علي مردديها لكن لن يستوعبها إلا من عايشها. أعيدوا الاعتبار إلي من سهر على تعليمنا وتربيتنا في زمن العز والإحترام. لايحق ان تضيع حقوق هؤلاء الأساتدة الذين جنت عليهم القوانين الاجتزائية واستصغر من شانهم جيل السراويل المتدلية والشواهد الخاوية إلا من الأسماء والمسميات .. رحم الله من علمنا ودرسنا نحييه تحية الاعتراف والامتنان. وضاق حق وراء طالب
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55
2 - MackMow الاثنين 04 يونيو 2018 - 17:16
Ce que je trouve un peu dommage c’est que ces gens malgré leurs droits essayent de protester devant la maison de ce monsieur, Ministre ou pas c’est sa maison, il y a sa famille, peut être sa mère, rien à voir avec son travail. Je me demande si ces profs seront contents si l’un d’en leurs étudiants débarque devant chez eux pour contester de quoi que ce soit.
A méditer...
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-11
3 - المتفائل الاثنين 04 يونيو 2018 - 17:21
وزير التعليم الاستقلالي المسمى قيد حيانه عز الدين العراقي هو من اصدرسنة 1982 مذكرة وزارية تمنع الاسانذة من متابعة سراستهم الجامعية.وفي عهد الوزير الاول الاستقلالي عباس الفاسي نصب على ازيد من 20000شاب فيما بات يعرف فضيحة "النجاة"
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10
4 - شايف الاثنين 04 يونيو 2018 - 17:33
علي قرايتهم الزينة التلميذ في الباك ومستواه الابتداءي الثاني واكلينها باردة غير العطل والاضرابات والتبطال احسن من واكلها باردة هما التعليم راه كين الي يبات واقف ويظل واقف في الشتاء والتلج والحرارة ومايتكلمش
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-21
5 - hayani الاثنين 04 يونيو 2018 - 17:33
غنت ام كلثوم فقالت كلنا في الحب سواء و اغني و اقول كلنا في الهم سواء هده و ضعيتي متقاعد بعد 40 سنة عمل مع 3 تكوينات ERI/CPR/ COPE لم اتوصل بمستحقات التكوين المنصوص عليها في القانون 1841 لسنة 1957
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4
6 - مواطن الاثنين 04 يونيو 2018 - 17:33
هاد الاساتذة سبب كل بلاء في هاد بلاد طمعهم فاق حدود متى يكون الحزم و العزل معهم ايتها الدولة الضعيفة
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-18
7 - عبد الله الاثنين 04 يونيو 2018 - 17:41
يجب الاسراع بحل هذا المشكل .ورد الاعتبار لهذه الفئة من الاساتذة الذين افنوا أعمارهم في التدريس. حتى وصلوا إلى مرحلة الشيخوخة. على الاقل يجب تشجيع الممارسين منهم من اجل حقنهم بجرعة من التكريم من اجل مزيد من العطاء وذلك بترقيتهم إلى السلم 11.
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4
8 - jawad الاثنين 04 يونيو 2018 - 17:42
السلام عليكم
بالله عليكم ،لماذا هؤلاء "الشيوخ" لم يرقوا الى السلم 11.بينما تجد بعض ما يسمون أساتذة بسراويل ضيقة مقطعة بالسلم 11!
بل تجد بعضهم درسوا عند هؤلاء!!!!!.
والله هذا هو الغباء بعينه ياوزارة التربية !!!
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4
9 - مغاربي الاثنين 04 يونيو 2018 - 17:47
ان اغلب الاطرالتي تسير مرافق الدولة على ا ختلافها سواء منهم المعروفون عند الشان العام او اولئك الجنود الخفاءتتلمذوا على ايدي هولاء انصفوا اعزاء المجتمع ولا تذلوهم بعد ان بلغوا من الكبر عتيا اتريدون ان تتخلوا عنهم بعدما اصبح جلهم يعاني من الامرض المزمنة والله حرام
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