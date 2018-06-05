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الرئيسية | مجتمع | ليبيا تسمح بعودة "حراكة مغاربة" إلى المملكة

ليبيا تسمح بعودة "حراكة مغاربة" إلى المملكة

ليبيا تسمح بعودة "حراكة مغاربة" إلى المملكة
هسبريس - أمال كنين
الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 07:10

أعلن مسؤول ليبي عن انطلاق عملية ترحيل المغاربة العالقين ببلاده ابتداء من الأسبوع الحالي، مؤكدا أنه سيتم نقل كل المحتجزين بمراكز إيواء المهاجرين غير النظاميين في البلاد.

وحسب ما أعلنه جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في بطرابلس، فإن عودة المغاربة المحتجزين بهذا الجهاز ستنطلق ابتداء من هذا الأسبوع.

وأوضح الملازم الأول عبد الناصر حزام، رئيس فرع طرابلس طريق السكة، أن رحلة العودة ستكون عبر مطار امعيتيقه الدولي ومنها إلى مطار تونس قرطاج الدولي وصولاً إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء.

وكان حمد بشر، رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، قد أعلن عن وصول وفد مغربي إلى طرابلس الخميس الماضي.

وأكد حسني أبو عيانة، رئيس مكتب الإعلام بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس طريق السكة، أن الوفد عمل على إتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بترحيل المهاجرين من الجنسية المغربية من نزلاء الفرع، مبيناً أن جميع الأوراق الرسمية باتت جاهزة.

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