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كُتّاب وآراء
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مراكش .. الطائفة اليهودية توزع وجبات رمضانية
الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 00:41
أشرف جاكوب كادوش، رئيس الطائفة اليهودية بمراكش آسفي، على توزيع 387 وجبة إفطار رمضانية على النزلاء القاصرين بالسجن المحلي الأوداية بمراكش.
وقد شارك في المبادرة أعضاء الطائفة اليهودية، بحضور المدير الجهوي لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالنيابة لجهة مراكش آسفي.
وأكد كادوش في كلمة له بالمناسبة أن الطائفة اليهودية بمراكش معتزة بقيم التسامح الديني والتعايش، مشددا على "انخراطها الإيجابي ومشاركتها الفعالة في إنجاح جميع المجهودات التي تبذلها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج للنهوض بالجوانب الاجتماعية لفائدة النزلاء".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - المنافقون الجدد الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 00:53
أتمنى في يوم من الايام أن تصدر الطائفة اليهودية ببلادنا بيانا توضح فيه موقفها الصريح من جرائم الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين.
2 - زمان.. تطوان. الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 00:56
قد يظن البعض أن هذا شيء عادي.. لكن في الحقيقة ما هو الرابط بين وجبة إفطار رمضان والطائفة اليهودية ..هل أننا نفتقد لجمعيات اسلامية تدخل السرور على الصائمين. لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
3 - الريف الشامخ الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 01:00
تحية لليهود المغاربة الاوفياء لبلدهم وشكرا على هذه المبادرة الطيبة وجزاكم الله خيرا.
4 - levoyageur الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 01:34
لن اجد احسن مما قال رسول الله اليد العليا خير من اليد السفلى والحديت معروف
5 - Abdellatif الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 01:42
pour comprendre un juif est un bonheur
6 - مسلم الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 01:52
و تبقى رسائل الديانات السماوية نبيلة رغم الاختلاف.. مشكورين على هذا العمل الانساني و نتمنى ان يقوم المجتمع المدني بالرد المناسب على هذه البادرة الطيبة. في عصرنا هذا وجب على جميع الديانات السماوية ان تتحد لمواجهة العدو المشترك وهو التطرف و العنف و العنصرية... بعد ذلك يمكننا ان نتناقش في أمور أخرى
:)
:)
7 - لا لاستيطان الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 01:52
نعم للتسامح الانساني عبر العالم لكن لكن أخرجوا من الاراضي الفلسطينية واعيدوها الى أصحابها الشرعيين .
8 - kjkjkj الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 01:56
معروف جدا ان اليهود ومنذ ان كانو يقطنون قديما فالدار البيضاء خصوصا يحبون افطار الصائم المسلم لما في ذلك من خير و حسنات كثيرة... من اراد الحسنات الله يزيدو احييه و اشد على يده لكن أين هي الجمعيات الإسلامية؟ لما لا أرى تحرك و نشاط ملحوظ لهذا النوع من الجمعيات ؟
9 - ملاحظة فقط الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 01:59
كلما ظهر خبر أو مقال على اليهود المغاربة إلا وتجد ناسا يطلبون منهم إظهار موقفهم من جرائم إسرائيل في حق الفلسطينيين! لماذا نطلب ذلك منهم ياترى؟ هم يهود مغاربة أولا وقبل كل شيء وليسوا مرغمون على إظهار أي موقف من أي قضية؟
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