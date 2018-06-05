مراكش .. الطائفة اليهودية توزع وجبات رمضانية

هسبريس من الرباط

أشرف جاكوب كادوش، رئيس الطائفة اليهودية بمراكش آسفي، على توزيع 387 وجبة إفطار رمضانية على النزلاء القاصرين بالسجن المحلي الأوداية بمراكش.

وقد شارك في المبادرة أعضاء الطائفة اليهودية، بحضور المدير الجهوي لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالنيابة لجهة مراكش آسفي.

وأكد كادوش في كلمة له بالمناسبة أن الطائفة اليهودية بمراكش معتزة بقيم التسامح الديني والتعايش، مشددا على "انخراطها الإيجابي ومشاركتها الفعالة في إنجاح جميع المجهودات التي تبذلها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج للنهوض بالجوانب الاجتماعية لفائدة النزلاء".