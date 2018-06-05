وزارة إصلاح الإدارة تنفي إعداد "مراسيم سرية"

هسبريس من الرباط

قالت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية إن خبر وجود عدد من "مشاريع المراسيم أعدت خلسة وتقدمت بها بغاية المصادقة عليها في مجلس حكومي بغاية إطلاق يد الوزراء في تعيين الكتاب العامين والمديرين المركزيين وإلى ملء جيوب الوزراء وكبار مسؤولي الإدارات" مجرد شائعات.

الوزارة، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، قالت إنها تنفي نفيا قاطعا هذه الشائعات التي لا تعدو أن تكون مجرد "أخبار زائفة" لا أساس لها من الصحة، مشددة على التزامها بإعداد وتنفيذ المشاريع والتدابير الإصلاحية بشفافية تامة وفي إطار التنسيق الحكومي، وبتشاور جاد مع كافة الشركاء الاجتماعيين، موردة أن جولات الحوار الاجتماعي في لجنة القطاع العام مناسبة أكد فيها الوزير الوصي على القطاع للمركزيات النقابية تمسكه بها النهج التشاركي.

وأكدت الوزارة أنه لا وجود على الإطلاق لمشاريع مراسيم تخص تعويضات الوزراء والكتاب العامين وإلغاء مباراة التعيين في المناصب العليا، سواء على مكتب الوزير أو لدى رئاسة الحكومة أو الأمانة العامة للحكومة.

وأضافت: "كل ما يتوفر اليوم لدى مصالح وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بخصوص المناصب العليا هو تلك التوصيات الصادرة عن المنتدى الوطني لإعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا المنعقد بالصخيرات في 27 فبراير المنصرم، والتي تخص مجالات الولوج الى المناصب العليا ومهننة الوظائف العليا والبرامج التعاقدية، ولا توجد ضمن هذه التوصيات التي يبلغ عددها 45 توصية، أية إشارة ضمنية أو صريحة تنص على إلغاء مسطرة الترشيح والتباري على المناصب العليا، أو إشارة تخص أي زيادة في الرواتب والتعويضات".

وشدد البلاغ على أن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، سعيا منها إلى تعميق التشاور وضمان الانخراط الأمثل في إنجاز الإصلاح، ستحيل توصيات هذا المنتدى على أنظار المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في دورته المقبلة اعتبارا لاختصاصاته الاستشارية التي تتيح للموظفين حق النظر في جميع مشاريع القوانين والمراسيم التي ستقترحها الحكومة في إطار مراجعة منظومة الوظيفة العمومية.