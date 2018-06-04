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الرئيسية | مجتمع | عاملات مغربيات يَهربن إلى الغابات خشية "انتقام" مشغلين إسبان

عاملات مغربيات يَهربن إلى الغابات خشية "انتقام" مشغلين إسبان

عاملات مغربيات يَهربن إلى الغابات خشية "انتقام" مشغلين إسبان
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الاثنين 04 يونيو 2018 - 17:00

فِيمَا يُواصل أفرادُ الحَرَسِ المدني بحثهم في احتمال تعرُّض بعضهن لاعتداءاتٍ جنسية وانتهاكات أثناء عملهنَّ داخل المزارع، اختارت مجموعة من العاملات المغربيات الموسميات في حقول الفراولة بالجنوب الاسباني من اللواتي تعرَّضن لسوء المعاملة من طرف مشغليهن، الفرار إلى وجهات غير معلومة، خوفاً من "بطش" أصحاب المزارع ومن "شبح" الترحيل إلى المغرب.

ونقلت وسائل إعلام إسبانية، شهادات بعض العاملات المغربيات من اللَّواتي تعرَّضن للاحتجاز داخل مزرعة "دونانا 1998" الواقعة في الجنوب الاسباني، بالقرب من منطقة هويلفا. وقالت إحداهن: "ست نساء منَّا استطعن الهروب إلى الغابة، فيما تمَّ نقلُ أخريات داخل سيارة واثنتين جرى البحث معهما من قبل الشرطة داخل المزرعة".

وفي تسجيل صوتي، اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، تقول إحدى عاملات الفراولة، التي من لهجتها يبدو أنها من منطقة الشمال: "إنهم يُهدِّدُوننا ويدفعوننا إلى ترك العمل والرجوع إلى المغرب، ونقول لهم إننا نريد أن نشتغل"، وزادت: "العاملات المغربيات لا يستطعن الدّفاع عن أنفسهنَّ لأنهنَّ أميات، لكن أخريات يشعرن بالخوف لأن مدراء المزارع يهددوننا بالطرد وبالترحيل من إسبانيا".

وفي رسالة أخرى من الرسائل الصوتية التي تقاطرت على مواقع التواصل الاجتماعي بإسبانيا، تقول عاملة أخرى: "إنهم يسيئون مُعاملتنا نفسياً، بل إنهم يرمون ملابسنا في العراء. لا يريدُوننَا أن نبقى هنا، لقد أصبحوا ينظرون إلينا كقمامة، الله يشوف من حالنا ويشفق علينا ويعطينا الصبر، هذا لا يطاق".

وقاتل أخرى: "قد قَدَّمُوا لنا المالَ لتسهيل عملية العودة إلى المغرب عبر البحر"، مضيفة أن "العاملات اللَّواتي لم يتمكنَّ من المغادرة جرى طردهنَّ من الورشة اليوم الاثنين، بدون أيّ مبرر قانوني، خوفاً من الفضيحة".

وفي هذا السياق، ذكر موقع "la mar de onuba" أن صاحب مزرعة للفراولة هدّد العاملات المغربيات من مغبَّة تقديم شكوى ضده بالاعتداء الجنسي وسوء المعاملة، مضيفا: "أمام هذا الوضع، قرّرت النسوة الهروب إلى الغابة المجاورة للمزعة مخافة من الترحيل القسري".

وقال المنبر الاسباني ذاته إن "الحرس المدني يَجْرِي سلسلة من جلسات الاستماع مع عدد من الموسميات وكذا بعض المسؤولين داخل المزرعة المذكورة، للبحث في الاتهامات التي أدلت بها عاملات الفراولة لوسائل الإعلام".

من جانبه، نفى المستشار القانوني لشركة "دونانا 1998"، التي تتابعها العشرات من العاملات المغربية في قضايا الحجز والاعتداء الجنسي، أن تكون هذه الوقائع صحيحة، مؤكدا أن "الأمر يتعلق بحالات معزولة تعرضت لمحاولات تحرش". وبخصوص طرد بعض العاملات، قال المحامي الاسباني نفسه إنه "إجراء عادٍ لأن موسم الفراولة قد انتهى، والرحلات مُقررة خلال هذه الفترة"، على حد تعبيره.

وأثارت هذه القضية جدلاً واسعاً في المغرب وإسبانيا. ففي الوقت الذي نفى فيه وزير الشغل، محمد يتيم، تعرض العاملات المغربيات بحقول الفراولة الإسبانية لأي اعتداءات جنسية، أقرّت السلطات الإسبانية بوجود ضحايا مفترضات تعرضن لاعتداءات جنسية في حقول الفراولة.

وتضع الجهات الإسبانية كشرط للالتحاق بحقول ويلبا أن تكون العاملات المغربيات متحدرات من وسط قروي وفي سن يتراوح بين 18 و45 سنة، ولديهن أطفال يتكفلن بهم يكون سنهم أقل من 14 سنة؛ وذلك لضمان عودتهن إلى المغرب بعد انتهاء موسم جني الفراولة.

ويشتغل في حقول ويلبا، خلال الموسم الفلاحي الحالي، أزيد من 1500 عاملة مغربية، مقابل مبلغ 37 يورو عن كل يوم عمل، علماً بأن عليهن الاشتغال 6 ساعات يوميا مع نصف ساعة استراحة، ويوم واحد عطلة في الأسبوع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - ali الاثنين 04 يونيو 2018 - 17:11
ورجعو لبيوتكم .برك من الدل لدرتوه لريسكم .اللهم قطران بلادي ولا عسل البلدان
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51
2 - الواحل الاثنين 04 يونيو 2018 - 17:12
ضريبة البحت عن الاورو لي وحلها بيديه افكها بسنيه
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50
3 - مبرمج الاثنين 04 يونيو 2018 - 17:15
لهذه الدرجة أصبح المغربي و المغربية رخيصين في عيون دولتهم؟؟؟ أين من ينادي وا معتصماه !! ام أين من يرد لبيك يا أختاه ؟؟ و الله يكون في عونكن يا اخواتنا، لكن الله فاليه المشتكى و نعم الحسيب.
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75
4 - صحراوي الاثنين 04 يونيو 2018 - 17:16
المغربيات مسكينات اكثر نساء العالم استغلال جنسيا حيث كون عندنا دولة حفظت كرامتهم وصانتهم الخليجيين يستغلو الاوروبيين يستغلو انا كنقول للمغرب الله يعطيك العز اما الدل راك فيه
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60
5 - متتبع الاثنين 04 يونيو 2018 - 17:16
أين هو وزيرنا يتيم لكي يسمع و يعرف ما يجري
الذي أكد في تصريحاته ليس هناك إعتداآت على العاملات.
حكومة عطيها لكدوب و النفاق و استحمار الشعب
حكومة مكانها القمامة
لا تنفع في شيئ
إرحلي بلما و الشطبا حتا قاع لبحر
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78
6 - Hhhh الاثنين 04 يونيو 2018 - 17:18
المواطن المغربي مبقاش عندو قيمة لحقاش
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27
7 - Karim الاثنين 04 يونيو 2018 - 17:18
وايامغرباه...ويامغرباه..اعد نسائك وبناتك الى وطنهن ووفر لهن العيش الكريم...ويامغرباه والله انها المذلة بعينها ان ترسل بناتك الى الخارج من اجل العمل عند الاسبان او الخليج..انه العار بعينه
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29
8 - ملاحظ الاثنين 04 يونيو 2018 - 17:21
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
أينما وليت وجهك وجدت بنات جلدتنا حيث يسومونهن العذاب ويمتهنون أرذل المهن....يضاف إلى هذا تكوينهن والجهل والأمية المفتشية فيهن بل سدا جتهن ويكونن لقمة صائغة لكل من هب وذب. ....
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19
9 - زمان.تطوان الاثنين 04 يونيو 2018 - 17:21
قضية الخادمات الفليبنيات العاملات بدولة الكويت المستغلات جنسيا.. تحركت دولتهم على وجه السرعة وتم استدعاء السفيرين ورغم الاعتذار من طرف الكويت ضخنت القضية إلى حد أكبر من ذلك... اما مشغلات المغرب نفى السي الوزير اليتيم تعرضهن لذلك في حين اكدته حكومة إسبانيا وفتحت بحثا قضائيا وتم اعتقال الفاعل.. والبحث جاري... فأين ما يطلق عليه حكومة المغرب الضعيفة المتحللة ازاء قضيتنا هذه. أقول لهذه الحكومة.. إنا لله وإنا إليه راجعون.
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27
10 - ستيتو حمو الاثنين 04 يونيو 2018 - 17:26
باز بوجهم حمر ينظمون موازين ويترشحون لتنظيم كاس العالم !!!
السؤال المطروح داءما هو هل من يحكمون البلد يعيشون في كوكب اخر ؟؟؟
حقيقة بالنظر الى الاحداث والقرارات وطرق التسيير ومعاملة الشعب يظهر جليا انه هل حقيقة انه من يسير البلد يعرفه جيدا ويعرف هموم المواطن ومشاكله اليومية ومطالبه !!
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27
11 - كبور الاثنين 04 يونيو 2018 - 17:26
المواطن المغربي رخيص في أرضه فما بالك بأرض الغير لا يساوي شيء عكس مواطني باقي العالم .
قبح الله الفقر
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20
12 - KIM الاثنين 04 يونيو 2018 - 17:29
لو كان المتهم الجزائر لا كانت الصفحة مليئة بتعليقات السب والشتم
و لكن عندما يكون المتهم اسباني او سعودي فلا حياة لمن تنادي ....
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-5
13 - مغربي حر الاثنين 04 يونيو 2018 - 17:30
أين هي الحكومة التي تدافع على شركة سنطرال. دافعوا عن شرف وعرض المغاربة أولا يا حكومة ضحكت لذلها الأمم
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18
14 - شمالي الاثنين 04 يونيو 2018 - 17:31
شكون الدولة في العالم لكتحترم المغرب.هو المغرب سبب في الفقر والدعارة و الجريمة. واس نسيتو الناس كتغرق في البحر باش تبدل الاوضاع الباءسة والهشة.لان بلدنا خربت شعبها معندنا علاش نلومو اسبانيا.رغم ذلك راه الأمن الا سباني يحقق في القضية.والعيب على المسؤولين المغاربة لي نكرو . باعو و شراو في المساء الفقراء .(لا يلام الذءب إذا كان الراعي عدوا لغنمه).
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11
15 - مهندس الاثنين 04 يونيو 2018 - 17:33
من يضمن الدفاع عن حقوق نسائنا، يجب احدات حقول الفراولة بوطننا الحبيب يا يتيم، ويا وزير الفلاحة لقد ارسلتم طاقة خلاقة لمنافسنا، و فينك يا anapec
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3
16 - aloui dads الاثنين 04 يونيو 2018 - 17:39
ثمن العمل الأصلي في إسبانيا هو 50 يور الى 80 يور في اليوم
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3
17 - مغربييييية الاثنين 04 يونيو 2018 - 17:41
السيد يتيم غير مسؤول لأنه وبكل بساطة وزير ماشي مواطن ديال الزنقة
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7
18 - محمد الاثنين 04 يونيو 2018 - 17:42
يا الهي كم اصبح المواطن المغربي رخيص،واش هاد المغرب فيه شي حكومة و مؤسسات، و كتخرجو العينين غي ف الدراوش والزيادة ف الاسعار،الله يعفو علينا من هاد البلاد.
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4
19 - عبد الله الاثنين 04 يونيو 2018 - 17:43
والغريب كما سمعت أنهم يشتغلن بي 7أورو ولكن الكرامة أهم من المال ولو كان العمل بثمن مرتفع
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1
20 - انا صايم الاثنين 04 يونيو 2018 - 17:44
التحرش الجنسي شيء لا مفر منه في الاوساط المذكورة اعلاه كذب من قال لا يوجد تحرش...يا اخوان لاترسلو نساءكم او بناتكم الى هاته المناطق والله كانكم ارسلتموهن للعمل في الدعارة ..الا انه في هته الحالة عمل شاق و دعارة في ان واحد...خليونا شرفاء خير ... اما القضاء الاسباني لن يرحم اي معتدي او متحرش جنسيا شريطة ان تكون فيه حجج وبراهين.
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2
21 - حسن بنلحسن الاثنين 04 يونيو 2018 - 17:44
حتى لا نلوم الوزير... قناعاته مطلقة... هو يقول ليس هناك تحرش واذا كان هناك اغتصاب فهو بسبب النساء المغربيات. الوزير عقد الصفقة و يريدها ناجحة ولو بين ارجل العاملات المغربيات...
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3
22 - مغربي بأوربا الاثنين 04 يونيو 2018 - 17:45
السلام عليكم جميعا.
الوزير يتيم قالك هوا ماشي مواطن هوا وزير.
يعني باش غادي يحس بيك وهوا لم يكن أبدا مواطن والفاهم يفهم .
والسلام عليكم
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5
23 - استاذ الاثنين 04 يونيو 2018 - 17:46
انا اشك في مسالة الاستغلال وارجح فرضية ممارسات رضائية لكسب مزيد من المال ..
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-3
24 - Antwerpen الاثنين 04 يونيو 2018 - 17:49
للاسف المغاربة ليس لديهم من يحميهم. لأنه ليس لديهم من يمثلهم لا في البرلمان لا في الحكومة و لا في.... لهاذا المغاربة رخاص لهذه الدرجة .
و الاتي أفظع
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0
25 - Jawad الاثنين 04 يونيو 2018 - 17:51
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته
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1
26 - عائد الاثنين 04 يونيو 2018 - 17:53
لقد استقطبوهن من اجل العمل في الجنس لا من اجل العمل في جني التوت شهور العسل
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2
27 - لمياء الاثنين 04 يونيو 2018 - 18:02
قبح الله الفقر، يجب على الحكومة أن توفر العيش الكريم لمواطنيها
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0
28 - الوطنية الاثنين 04 يونيو 2018 - 18:03
انتما اختاريتو هذا العمل مقابل الرجوع الى بلدكم عند انتهاء العملية . ولكن عند اقتراب الوقت تهرب مجموعة من النساء للبقاء هناك هناك وليس خوفا من الترحيل . خليونا من الكذوب ما جنا عليكم احد تمشيوا لهناك
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29 - محلل متواضع الاثنين 04 يونيو 2018 - 18:03
لماذا الدولة لا توفر الشغل لفئات الشعب بدل الهجرة إلى أوربا والخليج والتعرض للاهانة. أليس لديها ما يكفي من الأموال لخلق مشاريع اقتصادية لتشغيل الشباب. لماذا أوربا شغلت ابناءها واخرجتهم من دائرة الفقر. لأن أوربا تعطي حقوق شعبها. أما دولتنا فتاخذ من الشعب حتى تفقره. ويذهب اللحم و الجلد ويبقى العظم.
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0
30 - Tam Tam الاثنين 04 يونيو 2018 - 18:03
الصدمة نيت كارثة اولا اين التضامن من وزير الشغل ووزير الخارجية والقنصل المغربي في مدريد وجمعية حقوق المرأة وما رد فعل رئيس الحكومة من هد الفضائح أم لا يهمهم المواطنين وخا كاع ايموتو ؟ في اعتقادي عائلات هؤلاء العاملات لايهمهم شرف بناتهم إنما المال ولكن بهد الطريقة الوحشية الضرب والتهديد وممارسة الجنس والدل ؟ شوهتونا امام العالم والاعلام يتسائل ماهي مهمة وزير الشغل يتيم
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31 - احمد الاثنين 04 يونيو 2018 - 18:06
اعتقد ان الشعب المغربي يتناقد مع نفسه. تارة نصف العيش في أوربا كالعيش في الجنة. الرواتب كبيرة و الاثمنة رخيصة!!! لكن الحقيقة مرة. في نفس الوقت الذي توفر فيه شركات مغربية فرص شغل مهمة لبلادنا. نقوم بتدميرها بايدينا علا حساب شركات أجنبية و نترك الألاف من الأسر بدون فرص شغل. يكفي ان اشير ان ماركات اسبانية اكتسحت السوق المغربية و بشكل غير قانوني. لماذا لم توجه هذه المقاطعة الحالية لهذه المواد. لكن بزفاف علينا هذا الوعي. اصبحنا دمى يحركها من يشاء. المهم الله يدير لهذا الناس شي تأويل دالخير.
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