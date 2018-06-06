ضعف استيعاب المخيّمات يجهض استمتاع الأطفال بـ"العطلة للجميع"

هسبريس - محمد الراجي

خلال السنة الماضية، واجهت الجمعيات المشاركة في برنامج "العطلة للجميع"، الذي دأبتْ وزارة الشبيبة والرياضة على تنظيمه كل عطلة صيفية، مشكلا كبيرا، بعد أنْ سحبتْ وزارة التربية الوطنية المؤسسات التعليمية التي كانت تتخذها الجمعيات مخيّمات لإيواء الأطفال، خلال المرحلة الرابعة من برنامج عطلة للجميع"، بداعي تهيئتها لانطلاق الموسم الدراسي.

يُعدّ مشكل ضعف بنية الإيواء من المشاكل العويصة التي تواجه برنامج "عطلة للجميع"، منذ إطلاق هذا البرنامج من طرف وزير الشبيبة والرياضة الأسبق، محمد لكحص، نظرا لضعف الطاقة الاستيعابية لأماكن الإيواء المخصصة لاستقبال العدد الكبير من الأطفال المستفيدين من هذا البرنامج، البالغ 200 ألف طفل، كل سنة.

ويبدو أنّ مشكل الاكتظاظ الذي يعاني منه الأطفال المتمدرسون في المؤسسات التعليمية طيلة الموسم الدراسي، سيرافقهم مجددا هذا الصيف أثناء مشاركتهم في برنامج "العطلة للجميع"؛ إذ ما زالت وزارة الشبيبة والرياضة تواصل التفاوض مع وزارة التربية الوطنية لتمكينها من بعض الفضاءات التعليمية لإيواء الأطفال المستفيدين من البرنامج.

سعيد العزوزي، الكاتب العام لجمعية الشعلة للتربية والثقافة، صرّح لهسبريس بأنَّ الفضاءات التي يتم توفيرها خلال كل صيف لإيواء الأطفال المستفيدين من عملية التخييم، لا تكفي طاقتها الاستيعابية سوى لاستقبال 60 ألف طفل، في حين يبلغ عدد الأطفال المستفيدين 200 ألف طفل، مبرزا أن بعض الفضاءات لا تصلُح أصلا لاستقبال الأطفال.

"تمكين الأطفال والشباب من التمتع بعطلة مفيدة وهادئة"، واحد من الأهداف المسطَّرة لعملية "العطلة للجميع"، لكنَّ الفضاءات الحالية المخصصة لاستقبال الأطفال المستفيدين من العملية "يستحيل أن توفّر أجواء مناسبة للاستجمام"، يقول سعيد العزوزي، مضيفا أنّ عددا من المخيّمات التي تأوي الأطفال توجد في "وضعية مزرية".

وتنطلق عملية "العطلة للجميع" صيف هذه السنة على وقع تشكي جامعة الجمعيات المحلية للتخييم مما سمّته "إقصاءها" من المشاركة في العملية التخييمية؛ إذ وجهت رسالة في هذا الصدد إلى وزير الشباب والرياضة، دعته فيها إلى إشراك الجمعيات المحلية في العملية، وعدم قصْر المشاركة على الجمعيات الوطنية فقط.

من جهة ثانية، اعتبر سعيد العزوزي، الكاتب العام لجمعية الشعلة للتربية والثقافة، أنَّ 200 ألف طفل المستفيدين من عملية التخييم تظلّ نسبة قليلة، بالنظر إلى أنّ الأطفال والشباب يشكلون النسبة الأكبر من الهرم السكاني في المغرب، مبرزا أنّ العملية يجب أن تشمل فئة أوسع، وخاصة أطفال العالم القروي.