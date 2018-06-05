غضب أطباء القطاع العام ينقل "المقاطعة" إلى مستشفيات المملكة

هسبريس - عبد السلام الشامخ

تتواصل متاعب وزير الصحة، أنس الدكالي، مع الإضرابات والاحتجاجات في القطاع، ففي خطوة تصعيدية جديدة قرر أطباء القطاع العام خوض "أسبوعي غضب الطبيب خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 17 يونيو الجاري، ومن 2 إلى 8 يوليوز المقبل"، احتجاجا على "سياسة التسويف والمماطلة والمغالطة التي تنهجها الحكومة في تعاطيها مع مطالب أصحاب "البذلة البيضاء"".

النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أعلنت أنها ستخوض إضرابات وطنية لـ48 ساعة يومي 26 و27 يونيو الجاري، و18 و19 يوليوز المقبل، وذلك باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات؛ كما أعلنت "مقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية لثلاثة أشهر من فاتح يونيو 2018 إلى غاية 31 غشت المقبل، بما فيها التقارير الدورية وسجلات المرتفقين والإحصائيات، باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية (maladies a déclaration obligatoire)، والشواهد الإدارية، باستثناء شواهد الولادة والوفاة".

التصعيد الجديد للأطباء، الذي جاء بعد سلسلة من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية الوطنية والجهوية، يأتي للتعبير عن رفضهم لأي تلاعب بملفهم المطلبي داخل الحكومة، مؤكدين "عدم التراجع عن مسيرتهم النضالية حتى تحقيق المطالب المشروعة لأطباء صيادلة وجراحي القطاع العام"، ومحملين في هذا الصدد مسؤولية كل تصعيد للحكومة المغربية بمختلف مكوناتها.

ويطالب الأطباء الغاضبون حكومة العثماني بإعطاء "موقف واضح ورسمي حول المطالب المشروعة لأطباء القطاع العام، وعلى رأسها أولوية الأولويات بتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته وإضافة درجتين خارج الإطار والزيادة في مناصب الداخلية والإقامة، والبحث عن حلول جذرية للوضعية الكارثية للمؤسسات الصحية، من قبيل ندرة الموارد البشرية وضعف المعدات الطبية والبيوطبية وغياب الحد الأدنى من الشروط الطبية لعلاج المواطن المغربي وضعف الميزانية المخصصة لقطاع الصحة".

وانتقدت نقابة الأطباء عدم استجابة الحكومة لمطالبها "المشروعة"، وقالت إنها "تستغرب الصمت الرهيب للحكومة وتجاهلها للأزمة الحالية رغم الوضعية الكارثية للقطاع، خاصة بعد المحطات النضالية التي دقت ناقوس الخطر وعكست حالة الغليان التي يعيشها الأطباء وجراحو الأسنان وصيادلة القطاع العام"، وعبرت بما لا يدع مجالا للشك عن "إيمانهم العميق بمطالبهم وحقوقهم المشروعة واستعدادهم وإصرارهم على الاستمرار في التصعيد حتى تحقيق مطالبهم العادلة".

وفي السياق ذاته أوضح المنتظر العلوي، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن "المنظومة الصحية بالمغرب تعاني منذ زمن طويل من ويلات قرارات حكومية مرتبكة ومتغيرة بتغير الوزراء، طغت عليها دائما المصالح السياسية على حساب مصلحة القطاع الصحي والمواطن المغربي"، مسجلا "غياب رؤية إستراتيجية واضحة المعالم على المديين المتوسط والطويل، وافتقار الحكومات المتعاقبة لسياسة صحية حقيقية فعالة ومندمجة تستجيب للحق المكفول دستوريا للمواطن المغربي في الصحة".

وزاد العلوي: "نحن أمام عرض صحي لا يستجيب لتطلعات المواطن ويعاني أعطابا واختلالات بنيوية عميقة ومزمنة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر نقص الميزانية المخصصة للصحة، والتي تظل في حدود 5% رغم احتياجنا على الأقل لنسبة 10% حسب المنظمة العالمية للصحة، وكذا التخبط في تنزيل نظام "راميد" والصعوبات التي يجدها المرتفقون في الحصول على العلاج والفشل في تمويل هذا النظام الذي يسير إلى الإفلاس".

وفِي سياق عرضه لمشاكل القطاع الصحي، سجل العلوي ضمن تصريحه "ندرة الأطباء والنقص الحاد في الموارد البشرية رغم ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية العمومية"، موردا: "ما المأزق الحالي بعد افتتاح مستشفى مدينة سلا الجديد إلا مثال على ذلك، وفي إحدى أكبر المدن المغربية؛ فكيف هي الوضعية في المناطق النائية المدن الصغيرة؟".

وتوقف النقابي في تصريح لهسبريس عند "نزيف الاستقالات الذي ضرب في العمق المنظومة الصحية وعمق أزمة الخصاص في الموارد البشرية"، وهي، بحسبه، "إحدى تجليات سياسة إهمال حقوق ومطالب العنصر البشري بالقطاع، الذي يعيش في ظل تردي البنية التحتية في العديد من المستشفيات والمؤسسات الصحية، وهي عبارة عن مبان قديمة متهالكة في كثير من الحالات، بالإضافة إلى النقص في المعدات الطبية والبيوطبية، ما يؤثر على جودة الخدمات الصحية".

وتساءل المسؤول النقابي: "أين الحكومة من مطالب الأطباء؟"، قبل أن يؤكد أن "تساؤل أطباء القطاع العام حول حكومة مسؤولة منسجمة وقادرة على حل الأزمات الاجتماعية يجد مشروعيته في دخول مسيرتهم النضالية التاريخية شهرها العاشر دون أن تحرك الحكومة ساكنا لاحتواء الوضع أو التدخل بما تقتضيه مسؤوليتها السياسية والوطنية والدستورية لإنقاذ قطاع الصحة من السكتة القلبية التي تتهدده".