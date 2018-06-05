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صور "امتحانات الباك" تجتاح الأنترنيت .. والوزارة توقف المخالفين

صور "امتحانات الباك" تجتاح الأنترنيت .. والوزارة توقف المخالفين
هسبريس - أمال كنين (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 12:00

دقائق عقب انطلاق امتحانات الباكالوريا، تناسلت على مواقع التواصل الاجتماعي، ككل سنة، صور لأوراق المواد التي يتم اجتيازها، مخلفة تفاعل عدد من المواطنين معها.

سرعان ما تم التعليق على الصور بوضع حلول الامتحانات، في المقابل أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أنها سرعان ما تعاملت مع مختلف حالات الغش.

وحسب ما عاينته جريدة هسبريس الإلكترونية، فقد تناقلت عدة صفحات فايسبوكية صورا لكل من امتحان مادة الفيزياء لمسلك علوم الحياة والأرض وامتحان اللغة العربية لمسلك العلوم الإنسانية.

إضافة إلى هذا، تم إنشاء مجموعات على "واتساب" لمختلف الشُّعب، تم خلالها التفاعل مع ما تم تصويره من امتحانات، ومحاولة مشاركة حلول لأسئلتها الخاصة باختبار الباكالوريا.

وعلى الرغم من ذلك تؤكد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أنه تم التوصل إلى بعض ممن كانوا وراء تصوير الامتحانات وتسريبها، مؤكدة أنه تم توقيفهم داخل مراكز اجتياز الامتحانات في انتظار اتخاذ التدابير اللازمة ضدهم.

مصدر من داخل الوزارة أوضح، في تصريح لهسبريس، أنه على الرغم من كون الامتحانات تمر في أجواء جيدة وعادية إلا أنه تم كشف عدد من حالات الغش وتم التعامل معها، مؤكدا أنه سيتم الكشف عن الحصيلة الأخيرة خلال نهاية اليوم.

وسبق أن أوضحت الوزارة ذاتها أن لجنا لليقظة والتتبع أحدثت على الصعيد الإقليمي والجهوي والوطني لتتبع كل ما يتعلق بإجراء امتحانات البكالوريا وبنشر المعطيات المتعلقة بمواضيعها، للتمكن من التدخل الآني خلال إجراء الاختبارات.

وأشار المصدر نفسه إلى أنه سيتم تسخير موارد إضافية مهمة، سواء فيما يتعلق بالامتحانات الجهوية أو الوطنية؛ منها تعبئة 41 ألفا و660 مكلفا بالحراسة، وحوالي 40 ألف أستاذ مصحح للتعامل مع 3,6 ملايين ورقة إجابة.

وعلى مستوى الأكاديميات الجهوية، سيتم تحضير 20 ألفا و830 قاعة امتحان موزعة على حوالي 1500 مركز للامتحان بمختلف المديريات الإقليمية، وانتداب حوالي 1500 ملاحظ على مستوى مراكز الامتحان و164 مراقبا جهويا و200 مراقب وطني للإجراء والتصحيح.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - وطني الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 12:12
والله تم و الله لاصبحنا في دولة تسود فيها الفوضى و الفساد في اي مكان و زمان كل هدا لا بشر بالخير لهدا الوطن
لم يعد في بلادنا اي مجال و لا قطاع و لا بقعة سالمة من الفساد في هدا البلاد السعيدة سنة بعد سنة
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49
2 - khadija الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 12:15
السؤال المطروح لماذا لم يجهزوا المؤسسات بجهاز سكانير يرصد جميع الاجهزة الالكترونية عند دخول الطلبة وكل من تورط في ذلك يبقى خارج المؤسسة
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43
3 - Amghar الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 12:18
A professor at Harvard University has concluded after a long period of research that it is a waste of time to warn students from copying literally essays from the Internet.

He has decided to let his students to bring their tablets and use Google during their exams.

He will then decide whether they are gonna make the grade or not on the basis of the use of their own creativity, innovation, imagination, inspiration, inventiveness and talent.

I myself wonder what's the point of memorazing lessons by heart when Google has all the answers from curated and certified sites, not wikipedia.

Students's brain must be redeployed for other tasks like lateral thinking, logical analysis, critical observation, rationale evaluation, reasoning.

These are the tools for your future success in the job market, not memorizing by heart some texts, be them divine or humane.
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0
4 - رشيد الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 12:19
حينما ينتشر الفساد في كل دواليب الدولة فلماذا نستغرب أن ينجو التعليم منه !؟
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5 - bruce الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 12:20
je me demande pourquoi en Europe ou ailleurs on a jamais entendu tricherie via internet je ne comprends pas peut être le tiers monde.....!!!!!?????
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6 - المهدي الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 12:21
قانون الجذب : الفساد يستدعي الفساد .. الفساد يجلب مزيدا من الفساد.. كل القطاعات ينهشها الفساد بالله عليكم كيف تنتظرون أن يكون التعليم استثناء و هو في المغرب "مدرسة" الفساد ؟
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7 - Midelti الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 12:23
هدا العدد الضخم من المراقبين ويتم تسريب مواد الامتحانات. ولله هزلت
واحد من جوج ياءما المراقبين مكيدروش خدمتهم ياءما بغين اطيحوا المعنوية ديال المومتحنين.
والسلام
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8 - متابعة الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 12:24
انا في راي المتواضع يجب منع خروج بعض المتبارين الذي ياتي فقط لياخذ ورقة الامتحان ليحطها مباشرة في مواقع التواصل الاجتماعي يجب منعه من اخراج ورقة الامتحان او ان يوضع في قسم تحت الحراسة المشددة كي لا يقوم بتصوير ورقة الامتحان ونشرها ختى لا تتم فتنة باقي المتبارين بهذا التصرف
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9 - عبد الله الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 12:24
يا وطني انت لست وطنيا بالحقيقة .
ماهذا التشاؤم انت تتكلم عن جزيرة الوقواق و ليس على المغرب .
يا سيد افتح عينيك بشكل صحيح .
ماذا تريد ان تأكل و تلبس و ترتاح مجانا ؟؟
من تعب يحصل اكيد على ثمن تعبه .
انتم بأرائكم تنشرون اليأس في نفوسكم ربما و لكن بهذا النوع من التعليقات ننشر مرضا خطيرا لا تملك له دواء
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10 - مواطن مغربي الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 12:24
ككل سنة نفس الخطاب ونفس لغة التهديد.والغش زاد اكثر مما كان ففي القرى و المدن.نريد نشر اسماء مراكز الامتحان واسماء المضبوطين.والتسريب يحصل قي الدقيقة الاولى.ل هدر المال العام في اجراءات وشراء اجهزة كشف عيوبها كثيرة.يكفي تزويد مراكز الامتحان باجهزة الثشويش على الشبكة خلال فثرة الامتحان.وكفى من كلام الصحف وتستعراض العضلات.
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11 - سيد الحكمة الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 12:25
في اول يوم الامتحان ثانوية عبد الكريم الخطابي يعقوب المنصور الرباط قسم علوم اقتصادية عاش تلاميذ هذا القسم جوا من الرعب حيث منع بعض التلاميد زوملاءهم من متابعه الامتحان احتجاجا على سحب هواتفهم النقالة من طرف الأستاذة المكلفة بالحراسه وكان تدخل الاداره جد محتشم حيث ضاع وقت التلاميد في الفوضى. اين هو جو امتحان الباكلوريا اينك ياوزاره التعليم ام انكم تتابعون الوصلات الاشهاريه .لا نملك الا قول لا حوله ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
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12 - حنان الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 12:29
مشكل الغش هو مشكل أكثر خطورة بكثير و الوسيلة للقضاء عليه ليست فقط تعبئة الآلاف من الأساتذة للحراسة و الاستعانة بالأمن و توقيف المسربين
بل هي قضية وعي و تحمل المسؤولية من طرف التلميذ و الاسرة و الاستاذ و المجتمع كلهم لأن الغشاش هو نتيجة لعدة ظروف حبذا لو يتم تسليط الضوء عليها و حل المشكل من جدوره
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13 - عادل الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 12:34
السؤال المطروح وبشدة من المسؤول الأول في هذه البلاد على هذا التراجع الخطير في جميع المجالات.هادشي خطير بزاف والمشكلة في الاخر الشعب هو الخاسر .
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14 - Salah الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 12:39
"أنا ماوجدت والو وماقريت والو وماحفظت والو.. باغي غير نفرح ميمتي '.. كانت هذه جملة على لسان تلميذ مرشح لاجتياز امتحانات الباكالوريا في تصوير فيديو .. فأي منطق هذا يتعامل معه شبابنا مع الدراسة ؟ بل هناك أكثر من ذلك فهناك من يزعم أن الغش أو "النقيلة" كما يسمونها حقا شرعيا يجب السماح به ..
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15 - achraf الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 12:39
لايمكن الوقوف في وجه التيار الجارف وتسونامي التكنولوجيا الاعلامية..انه من الخطا ان نحمل المسؤولية لوزير التربية الوطنية .فهدا الاخير ليست له اية سلطة على وساءل التواصل الاجتماعي فهي بمثابة قطار فاءق السرعة لا يستطيع احد الوقوف في سكته..حقا يجب البحث في امتدادات هده التسريبات والبحث فينا اذا كان لها تاثير على مصداقية الامتحانات مثلا التلميذ الذي لم يتحصل على المعدل في الجهوي والمراقبة ويحصل على نقطة متميزة في الوطني لا بد ان يثير الشك..نقطة اخرى وهي ان التسريبات ادا حدثت بعد انطلاق الامتحانات وبعد الشروع في الاجابة فلا تاثير لها ادا كانت الحراسة مشددة...
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