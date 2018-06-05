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كُتّاب وآراء
صور "امتحانات الباك" تجتاح الأنترنيت .. والوزارة توقف المخالفين
دقائق عقب انطلاق امتحانات الباكالوريا، تناسلت على مواقع التواصل الاجتماعي، ككل سنة، صور لأوراق المواد التي يتم اجتيازها، مخلفة تفاعل عدد من المواطنين معها.
سرعان ما تم التعليق على الصور بوضع حلول الامتحانات، في المقابل أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أنها سرعان ما تعاملت مع مختلف حالات الغش.
وحسب ما عاينته جريدة هسبريس الإلكترونية، فقد تناقلت عدة صفحات فايسبوكية صورا لكل من امتحان مادة الفيزياء لمسلك علوم الحياة والأرض وامتحان اللغة العربية لمسلك العلوم الإنسانية.
إضافة إلى هذا، تم إنشاء مجموعات على "واتساب" لمختلف الشُّعب، تم خلالها التفاعل مع ما تم تصويره من امتحانات، ومحاولة مشاركة حلول لأسئلتها الخاصة باختبار الباكالوريا.
وعلى الرغم من ذلك تؤكد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أنه تم التوصل إلى بعض ممن كانوا وراء تصوير الامتحانات وتسريبها، مؤكدة أنه تم توقيفهم داخل مراكز اجتياز الامتحانات في انتظار اتخاذ التدابير اللازمة ضدهم.
مصدر من داخل الوزارة أوضح، في تصريح لهسبريس، أنه على الرغم من كون الامتحانات تمر في أجواء جيدة وعادية إلا أنه تم كشف عدد من حالات الغش وتم التعامل معها، مؤكدا أنه سيتم الكشف عن الحصيلة الأخيرة خلال نهاية اليوم.
وسبق أن أوضحت الوزارة ذاتها أن لجنا لليقظة والتتبع أحدثت على الصعيد الإقليمي والجهوي والوطني لتتبع كل ما يتعلق بإجراء امتحانات البكالوريا وبنشر المعطيات المتعلقة بمواضيعها، للتمكن من التدخل الآني خلال إجراء الاختبارات.
وأشار المصدر نفسه إلى أنه سيتم تسخير موارد إضافية مهمة، سواء فيما يتعلق بالامتحانات الجهوية أو الوطنية؛ منها تعبئة 41 ألفا و660 مكلفا بالحراسة، وحوالي 40 ألف أستاذ مصحح للتعامل مع 3,6 ملايين ورقة إجابة.
وعلى مستوى الأكاديميات الجهوية، سيتم تحضير 20 ألفا و830 قاعة امتحان موزعة على حوالي 1500 مركز للامتحان بمختلف المديريات الإقليمية، وانتداب حوالي 1500 ملاحظ على مستوى مراكز الامتحان و164 مراقبا جهويا و200 مراقب وطني للإجراء والتصحيح.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
لم يعد في بلادنا اي مجال و لا قطاع و لا بقعة سالمة من الفساد في هدا البلاد السعيدة سنة بعد سنة
He has decided to let his students to bring their tablets and use Google during their exams.
He will then decide whether they are gonna make the grade or not on the basis of the use of their own creativity, innovation, imagination, inspiration, inventiveness and talent.
I myself wonder what's the point of memorazing lessons by heart when Google has all the answers from curated and certified sites, not wikipedia.
Students's brain must be redeployed for other tasks like lateral thinking, logical analysis, critical observation, rationale evaluation, reasoning.
These are the tools for your future success in the job market, not memorizing by heart some texts, be them divine or humane.
واحد من جوج ياءما المراقبين مكيدروش خدمتهم ياءما بغين اطيحوا المعنوية ديال المومتحنين.
والسلام
ماهذا التشاؤم انت تتكلم عن جزيرة الوقواق و ليس على المغرب .
يا سيد افتح عينيك بشكل صحيح .
ماذا تريد ان تأكل و تلبس و ترتاح مجانا ؟؟
من تعب يحصل اكيد على ثمن تعبه .
انتم بأرائكم تنشرون اليأس في نفوسكم ربما و لكن بهذا النوع من التعليقات ننشر مرضا خطيرا لا تملك له دواء
بل هي قضية وعي و تحمل المسؤولية من طرف التلميذ و الاسرة و الاستاذ و المجتمع كلهم لأن الغشاش هو نتيجة لعدة ظروف حبذا لو يتم تسليط الضوء عليها و حل المشكل من جدوره