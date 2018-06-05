تحديد قيمة زكاة الفطر في 13 درهما بكل المغرب

هسبريس من الرباط

أصدرا المجلس العلمي الأعلى رأيا يقدر زكاة الفطر بالنقود لهذا العام، 1439هجرية الموافق 2018 بالتقويم الميلادي، هو 13 درهما، تلتزم به جميع المجالس العلمية في كافة أرجاء المملكة.

بيان صادر عن المجلس قال إن الأصل في زكاة الفطر أن تخرج بمقدار الصاع، الذي هو أربعة أمداد مما يكون غالب قوت أهل البلد في المدن والقرى، وأضاف: "تيسيرا على المزكي ومراعاة للمصلحة العامة، أجاز الفقهاء إخراجها بالقيمة نقدا، وقد صدرت بذلك فتوى عن المجلس العلمي الأعلى منذ شهر رمضان لعام 1431".

"توحيدا للمقدار الذي يخرج بالقيمة، ومراعاة لتفاوت أثمنة الحبوب من جهة إلى أخرى، أخذا بالأمر الوسط الذي هو من أسس دين الإسلام ومزايا شريعته الحكيمة، فقد رأى المجلس العلمي الأعلى أن يكون مقدار زكاة الفطر بالنقود لهذا العام (1439هـ- 2018م) هو ثلاثة عشر (13) درهما، تلتزم به جميع المجالس العلمية في كافة أرجاء المملكة"