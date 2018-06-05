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كُتّاب وآراء
تحديد قيمة زكاة الفطر في 13 درهما بكل المغرب
أصدرا المجلس العلمي الأعلى رأيا يقدر زكاة الفطر بالنقود لهذا العام، 1439هجرية الموافق 2018 بالتقويم الميلادي، هو 13 درهما، تلتزم به جميع المجالس العلمية في كافة أرجاء المملكة.
بيان صادر عن المجلس قال إن الأصل في زكاة الفطر أن تخرج بمقدار الصاع، الذي هو أربعة أمداد مما يكون غالب قوت أهل البلد في المدن والقرى، وأضاف: "تيسيرا على المزكي ومراعاة للمصلحة العامة، أجاز الفقهاء إخراجها بالقيمة نقدا، وقد صدرت بذلك فتوى عن المجلس العلمي الأعلى منذ شهر رمضان لعام 1431".
"توحيدا للمقدار الذي يخرج بالقيمة، ومراعاة لتفاوت أثمنة الحبوب من جهة إلى أخرى، أخذا بالأمر الوسط الذي هو من أسس دين الإسلام ومزايا شريعته الحكيمة، فقد رأى المجلس العلمي الأعلى أن يكون مقدار زكاة الفطر بالنقود لهذا العام (1439هـ- 2018م) هو ثلاثة عشر (13) درهما، تلتزم به جميع المجالس العلمية في كافة أرجاء المملكة"
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
ومصائب عظمى فلبلاد خاصها قرارات واضحة من المجلس العلمي الاعلى ولا واحد فيهم قاد يتكلم
يجب اعفاء الفقراء ورفع قيمة الزكاة الى خمسة الف درهم او ما يزيد حسب الرغبة بالنسبة للميسورين
تحصيل زكاة الفطر في حساب بنكي
توزيع الزكات على المعوزين افي كل حي حسبما تقرره ساكنة كل منطقة خارج تدخل السلطة وتجار الدين
13 لا تمثل شيئا
والخلاف في نوع المخرَج هل يشترط أن يكون قوتاً كما هو قول الجمهور أو يجوز إخراجها قيمة كما، ذهب إليه الحنفية وبعض العلماء مع اتفاق الطرفين على جواز إخراجها قوتاً. وكان الطرف المجيز دائماً يحتج في ما يحتج به بالنظر المقاصدي؛ فالحكمة من فرض زكاة الفطر هي إغناء الفقير عن ذل السؤال في هذا اليوم الذي هو يوم الفرح والسرور، والتمتع بأطايب الطعام وألوان الشراب ولبس أجمل الثياب وتبادل أغلى الهدايا؛ فكيف يكون حال من لا يملك شيئاً، وفوق هذا يبذل ماء وجهه في يوم الفرح والسرور ليتكفف الناس؟ يتبع...
يا أخي زكاة المال شيء وزكاة الأبدان شيء ءاخر
زكاة الفطر هي زكاة للأبدان وتعطى للمساكين قبل صلاة العيد وتجب على كل فرد (ويستحب إخراجها حتى على الجنين)
بينما زكاة الأموال لا تجب إلا على مالكي النصاب وتصرف للأصناف الثمانية المذكورة في سورة التوبة.
وديرو صندوق ديال الصدقة فالجوامع ولجة مكلفة وإعطاء هاده البركة لمن يستحق لها، شحال من ناس راها تموت بالبرد فجبال ولا المدارس ولا دار العجزة
كما الاخذ بثمنها على سبيل الموازنة المعيارية فقط . ومع الزيادة على ذلك ،لمن استطاع الى ذلك سبيلا .