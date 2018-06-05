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الرئيسية | مجتمع | تحديد قيمة زكاة الفطر في 13 درهما بكل المغرب

تحديد قيمة زكاة الفطر في 13 درهما بكل المغرب

تحديد قيمة زكاة الفطر في 13 درهما بكل المغرب
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 14:29

أصدرا المجلس العلمي الأعلى رأيا يقدر زكاة الفطر بالنقود لهذا العام، 1439هجرية الموافق 2018 بالتقويم الميلادي، هو 13 درهما، تلتزم به جميع المجالس العلمية في كافة أرجاء المملكة.

بيان صادر عن المجلس قال إن الأصل في زكاة الفطر أن تخرج بمقدار الصاع، الذي هو أربعة أمداد مما يكون غالب قوت أهل البلد في المدن والقرى، وأضاف: "تيسيرا على المزكي ومراعاة للمصلحة العامة، أجاز الفقهاء إخراجها بالقيمة نقدا، وقد صدرت بذلك فتوى عن المجلس العلمي الأعلى منذ شهر رمضان لعام 1431".

"توحيدا للمقدار الذي يخرج بالقيمة، ومراعاة لتفاوت أثمنة الحبوب من جهة إلى أخرى، أخذا بالأمر الوسط الذي هو من أسس دين الإسلام ومزايا شريعته الحكيمة، فقد رأى المجلس العلمي الأعلى أن يكون مقدار زكاة الفطر بالنقود لهذا العام (1439هـ- 2018م) هو ثلاثة عشر (13) درهما، تلتزم به جميع المجالس العلمية في كافة أرجاء المملكة"

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - باحث عن الحقيقة الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 14:40
مؤسسة قد السخط والجبل تبقى جالسة العام كامل باش تقول لينا مقدار زكاة الفطر مع ان هذه مسألة معلومة فقط من خلال سعر جوج كيلو ديال الفرص او الزرع مما ياكله الصائم
ومصائب عظمى فلبلاد خاصها قرارات واضحة من المجلس العلمي الاعلى ولا واحد فيهم قاد يتكلم
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39
2 - hayat الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 14:45
السلام عليكم لدي تساؤل من فضلكم عادة كانت أمي هي التي تتكلف بإخراج الزكاة عني لأنني كنت أصوم معها. هذه السنة لم أصم معها بحكم ظروف العمل فهل علي إخراج الزكاة رغم أنني ساصوم معها العشرة الأيام الأخيرة من هذا الشهر الفضيل
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1
3 - المغربي الحر الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 14:47
كل صداقة تعطى للفقراء والمحتاجين فهي مفبولة عند الله من بينها الزكاة وهي فرض من اركان الاسلام
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9
4 - مراكشي الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 14:47
الكثير من الناس يعتقد ان الزكاة التي هي الركن الثالث من الاسلام (تاتي بعد الصلاة و قبل الصيام) هي فقط زكاة الفطر. زكاة الفطر هي فقط جزء من الزكاة. الجزء الاهم و الاكبر و الاوجب هو زكاة المال. و تختلف عن الصدقات التطوعية. و هي فريضة يجب الحرص عليها كما الصلاة و صوم رمضان.. و هي مختلفة كل الاختلاف عن الضرائب او ما شابه. و قيمتها 2.5% اي جزء واحد من 40. من كل مال مرت عليه سنة ان تجاوز النصاب القانوني. و في هذا تجب حتى على الموظفين و الاجراء. قيمة النصاب 85 غرام من الذهب او 595 من الفضة. يعني حوالي 2 مليون و نصف الا دار عليها العام تخرج 1/40 منها للمخارج المستحقة ديالها. و هذي فريضة من الله تعالى.
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16
5 - مغربي الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 14:54
أصدرت الأوقاف رأيا و ليس فتوى لكي لا تتحمل مسؤولية كلامها أمام الله سبحانه و تعالى كما بينت أن الأصل في إخراج الزكاة تكون بالصاع من غالب قوت أهل البلد و هذا ما كان عليه رسول الله صل الله عليه و سلم و أصحابه و الخلفاء الراشدين و مما يزيد قوة ما أقول أن إمام دار الهجرة الإمام مالك و هو ماعليه مذهب المملكة لم يجوز الزكاة نقدا رغم توفرهم على العملة من ذهب و فضة و كذلك لم يجوزها رسول الله الله مع وجود النقود و هو أعلم بحال الناس و بدين رب العباد فهذا من البدع لانه لو كان هذا الرأي صائبا لدلنا عليه رسول الله أو صحابته الكرام و من قال بأن العلماء يروون الحالة المادية أنفع للفقراء نقول لهم هل أنتم أدرى بمصلحة العباد من رب العباد أخرجها أصلا من طعام أهل البلاد و زده صدقة يستعين بها على ما يحتاج من مواد أخرى.
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1
6 - ابن سوس المغربي الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 14:55
يا ريت كون كان عندنا صندوق الزكاة في المغرب محكم من لجنة ملكية و يتم جمع هذه الأموال و بناء خيريات و معاهد محو الأمية و مستوصفات في عدة مدن و قرى مغربية
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7
7 - Simo الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 14:56
يجب اعادة النظر في طريقة احتساب الزكاة وطريقة تحصيلها وتوزيعها
يجب اعفاء الفقراء ورفع قيمة الزكاة الى خمسة الف درهم او ما يزيد حسب الرغبة بالنسبة للميسورين
تحصيل زكاة الفطر في حساب بنكي
توزيع الزكات على المعوزين افي كل حي حسبما تقرره ساكنة كل منطقة خارج تدخل السلطة وتجار الدين
13 لا تمثل شيئا
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-12
8 - عند.د/ محمد الفقيه الغامدي الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 14:57
زكاة الفطر موسم سنوي مرتبط بانتهاء عبادة عظيمة هي الصوم شهر رمضان المبارك، فرضت لتطهير نفس من صام رمضان من اللغو وهو ما لا ينعقد عليه القلب من القول، ومن الرفث وهو الفحش من الكلام(1). والحكمة الأخرى توفير الطعام للمسكين في يوم العيد، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر تطهيراً للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين"(2).
والخلاف في نوع المخرَج هل يشترط أن يكون قوتاً كما هو قول الجمهور أو يجوز إخراجها قيمة كما، ذهب إليه الحنفية وبعض العلماء مع اتفاق الطرفين على جواز إخراجها قوتاً. وكان الطرف المجيز دائماً يحتج في ما يحتج به بالنظر المقاصدي؛ فالحكمة من فرض زكاة الفطر هي إغناء الفقير عن ذل السؤال في هذا اليوم الذي هو يوم الفرح والسرور، والتمتع بأطايب الطعام وألوان الشراب ولبس أجمل الثياب وتبادل أغلى الهدايا؛ فكيف يكون حال من لا يملك شيئاً، وفوق هذا يبذل ماء وجهه في يوم الفرح والسرور ليتكفف الناس؟ يتبع...
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-2
9 - المغربي الحر الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:08
اودو الجواب على اخونا وحببنا المراكشي واش هوما كيقلبو اخرجو بعد على الاموال التي يملكونها داءما يتكلمون الا علي الحاجة الملزومة لي غادي اخرج الدرويش واعطيها لدراوش بحالو ( رمضان مبارك )
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-4
10 - ابراهيم الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:11
هناك تعليق قبلي من مراكشي ذكر أن زكاة المال هي الأهم >> حتى زكاة الفطر أهم وأهم
يا أخي زكاة المال شيء وزكاة الأبدان شيء ءاخر
زكاة الفطر هي زكاة للأبدان وتعطى للمساكين قبل صلاة العيد وتجب على كل فرد (ويستحب إخراجها حتى على الجنين)
بينما زكاة الأموال لا تجب إلا على مالكي النصاب وتصرف للأصناف الثمانية المذكورة في سورة التوبة.
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4
11 - بحال بحال الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:11
أواه زكاة الفطر 15درهم بحال الفقراء بحال الأغنياء. صحاب الكروفيت بحال صحاب السردين.
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3
12 - جوووووووووويل الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:15
يجب اخرج الزكاة عل الدخل شهري، اَي الواحد كيتخلص ب 2500dh يخرج 13dh والي كيشد الملاين يخرج 2500 dh
وديرو صندوق ديال الصدقة فالجوامع ولجة مكلفة وإعطاء هاده البركة لمن يستحق لها، شحال من ناس راها تموت بالبرد فجبال ولا المدارس ولا دار العجزة
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1
13 - SOLISTE الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:17
سكان المغرب يقدر ب 36 مليون، وقيمة زكاة الفطر 13 درهم٠ القيمة الإجمالية ستعطي 47 مليار ٠ لو أحدثت الدولة صندوقا لتحصيل هذه القيمة فقد تستثمرها في مشاريع تعود بالنفع على الفقراء، تخيلوا عشر سنوات من الإستثمار مع زيادة الأرباح، فقد يصل هذا الصندوق إلى أكثر من 600 مليار سنتيم٠
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1
14 - محمد المهندس المالكي الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:21
الى حدود اللحظة لم افهم هذا التلون في مؤسسة بحجم المجلس الاعلى. نحن مالكية و المالكية مع الجمهور في عدم جواز اخراج زكاة الفطر نقدا بالقيمة بل تخرج من غالب قوت اهل البلد. بقدرة قادر صرنا على مذهب الحنفية ؟؟؟ مع ان ادلة الجمهور اقوى و اصرح في الموضوع كما يعرفه الباحثون في حين نرى التمسك بمهذب المالكية في مسائل مرجوحة ان لم اقل ان الدليل الصريح الصحيح قام على خلافها ؟؟؟
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1
15 - خليد الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:22
انا كنخرج زكاة الفطر كما أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم بالحرف وكما هيا في مذهبنا المالكي فهي طعمة أي طعام للمساكين و طهرة للصائم ماشي فلوس لكي أصيب السنة و انتهى.
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1
16 - abdel الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:29
صبحان الله لحاجة رخيصة غي هاذ لبلاد هي الزكاة.وهاذ البرجوازين معاهم جات الحكومة تدعمهم حتى في الزكاة.
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-5
17 - راصد الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:34
اه و قيمة موازين كم بالضبط و قيمة أموال المسلمين التي تنهب في هذا البلد اللا سعيد.
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-2
18 - الجواب الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:38
إلى صاحب رقم 2 الجواب : بل أنت الذي يجب عليك إخراجها على نفسك ووالدتك وإذا أردت جبر خاطرها فلتتكلف هي بإخراجها ولا بأس في ذلك. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
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2
19 - متتبع الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:39
قيمتها في السنة الماضية كانت 10 درهم
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0
20 - متتبع الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:41
عفوا ومعذرة !! قيمتها في السنة الماضية كانت 15 درهم.
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0
21 - عبدو الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:41
المهم من توحيد القدر المالي هو اخراج الزكاة على عدد الرؤوس المكونة للاسرة ، للمعيل كيفما كان قدره .
كما الاخذ بثمنها على سبيل الموازنة المعيارية فقط . ومع الزيادة على ذلك ،لمن استطاع الى ذلك سبيلا .
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