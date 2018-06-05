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- بوسعيد مبررا "المداويخ": لم أقصد إهانة المغاربة - (70)
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كُتّاب وآراء
بوسعيد مبررا "المداويخ": لم أقصد إهانة المغاربة
بعد الجدل الكبير الذي أثاره وصف القائمين على المقاطعة في مواقع التواصل الاجتماعي بالمداويخ، خرج محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، في ما يشبه الاعتذار للمعنيين، مؤكدا أنه لم يقصد إهانة المغاربة.
واستغل المستشارون أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل سؤالا شفويا اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين حول المديونية المفرطة، ليخاطب المستشار امبارك الصادي الوزير بوسعيد بالقول: "شعب المداويخ، وأنا واحد منهم يتساءل عن المديونية في المغرب".
جواب المسؤول الحكومي، وهو يعقب على سؤال الفريق النيابي المذكور، أكد أن "كلمة المداويخ التي قلت حرفت، ولم أقصد الشعب المغربي"، مضيفا "لم أقصد الإهانة ولا التجريح حاشا لله".
وكان وزير الاقتصاد والمالية قد دعا، خلال جلسة شفوية بمجلس المستشارين بعد أيام قليلة من انطلاق حملة المقاطعة، إلى "تشجيع المقاولة المغربية وليس مثلما يفعل بعض "المداويخ" الذين طالبوا بمقاطعة المنتجات الوطنية"؛ وهو ما جر عليه انتقادات واسعة في منصات مواقع التواصل الاجتماعي.
ودفعت تصريحات بوسعيد لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إلى تبرئة حكومة العُثماني من الإساءة إلى الداعين إلى مقاطعة بعض المنتوجات في السوق الوطنية، ضمن الحملة التي انطلقت من مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن التصريحات الصادرة عن وزير الاقتصاد والمالية والتي وصف فيها المقاطعين بالمداويخ لا تمثل حكومة العُثماني.
قال الداودي فيما يشبه امتصاص غضب النشطاء إن "الحكومة بريئة، وليس لها أي موقف رسمي اتجاه المقاطعة، ومواقف الوزراء لا تمثل الحكومة"، مشددا على أن مواقف الحكومة تعبر عنها باسمها عن طريق الناطق الرسمي باسمها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (70)
il faut démissionner. ...
وحيلكم القديمة للانقضاض على رئاسة الحكومة المرة مقبلة اكل عليه الظهر وشرب.
وملي كنت انا مقاطع وحدي **** فين كنتي و نتيااا
لماذا لم يعتذر في غد يوم تصريحه؟
لماذا يخرج علينا الان بتصريحه؟
حسبنا الله فيكم
لو كانت عندك ذرة حياء ونخوة لقدمت استقالتك... ولكن هيهات فأنت عضو حكومة الذل والهوان... عفانا الله منكم وانتقم من متخاذلكم ومحص صادقكم... وكم هم... إلا قليل...
الله احفظ المغرب من أمثالكم ويعاون المسكين في هاد لبلاد.
المسؤولون في بلاد الله يعتذرون بعد ساعات عن زلاتهم
و مسؤولونا يعتذرون بعد أسابيع اعتذارا ناقصا يبررون فيه مقولاتهم وماذا يقصدون بها ....
المهم المقاطعة مسمترة و نحن أحببنا عبارة المداويخ ولا حاجة لنا باعتذارك
هاده.الزلة.وستبقى.وصمت.عار.حتى.بعد.موتك.
وستالف.عليها.قصص.وستسمعها.في.ستيكومات.
رمضان.القادم.ان.بقيت.الحموضة.تنفعكم.
لتدويخ.الشعب.
العز للشعب المغربي وللمقاطعة
آه نسيت نتوما الوزراء مغربكم آخر من غير المغرب د الشعب
لي هدر فيكم كنتمناو كن بقا ساكت حسن
بهدلتوا بهاد البلاد شكوى بكم إلى الله
لا نريدك في الحكومة و لا نريد حتى الحكومة بنفسها
أتساءل ما هو دور الحكومة
إثقال كاهل الشعب بالزيادات و بالإجراءات التعسفية
أو
التخفيف عبئ الحياة على الشعب و تسهيل الحياة و توفير مستوى ترفيهي
هذا سؤالي للحكومة
فقد قالتها مغنيتنا المحبوبة انذاك .." وايلي وايلي...حتى فات الفوت عاد سولني كيف بقيت ...."
من أمن العقوبة ... أساء الأدب
نحن مقاطعون حتى تتحقق مطالبنا .
انا متشبث بالمقاطعة حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا.