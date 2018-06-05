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الرئيسية | مجتمع | بوسعيد مبررا "المداويخ": لم أقصد إهانة المغاربة

بوسعيد مبررا "المداويخ": لم أقصد إهانة المغاربة

بوسعيد مبررا "المداويخ": لم أقصد إهانة المغاربة
هسبريس - محمد بلقاسم
الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 16:20

بعد الجدل الكبير الذي أثاره وصف القائمين على المقاطعة في مواقع التواصل الاجتماعي بالمداويخ، خرج محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، في ما يشبه الاعتذار للمعنيين، مؤكدا أنه لم يقصد إهانة المغاربة.

واستغل المستشارون أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل سؤالا شفويا اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين حول المديونية المفرطة، ليخاطب المستشار امبارك الصادي الوزير بوسعيد بالقول: "شعب المداويخ، وأنا واحد منهم يتساءل عن المديونية في المغرب".

جواب المسؤول الحكومي، وهو يعقب على سؤال الفريق النيابي المذكور، أكد أن "كلمة المداويخ التي قلت حرفت، ولم أقصد الشعب المغربي"، مضيفا "لم أقصد الإهانة ولا التجريح حاشا لله".

وكان وزير الاقتصاد والمالية قد دعا، خلال جلسة شفوية بمجلس المستشارين بعد أيام قليلة من انطلاق حملة المقاطعة، إلى "تشجيع المقاولة المغربية وليس مثلما يفعل بعض "المداويخ" الذين طالبوا بمقاطعة المنتجات الوطنية"؛ وهو ما جر عليه انتقادات واسعة في منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

ودفعت تصريحات بوسعيد لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إلى تبرئة حكومة العُثماني من الإساءة إلى الداعين إلى مقاطعة بعض المنتوجات في السوق الوطنية، ضمن الحملة التي انطلقت من مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن التصريحات الصادرة عن وزير الاقتصاد والمالية والتي وصف فيها المقاطعين بالمداويخ لا تمثل حكومة العُثماني.

قال الداودي فيما يشبه امتصاص غضب النشطاء إن "الحكومة بريئة، وليس لها أي موقف رسمي اتجاه المقاطعة، ومواقف الوزراء لا تمثل الحكومة"، مشددا على أن مواقف الحكومة تعبر عنها باسمها عن طريق الناطق الرسمي باسمها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (70)

1 - karim الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 16:30
c'est vous êtes pas capable de parler vous été pas capable de gouverner

il faut démissionner. ...
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119
2 - معلقة الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 16:30
وشكون قصدتي الوزير المنتخب من طرف الشعب
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162
3 - عبد الحفيظ الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 16:31
اعتذار غير مقبول لانه جاء متاخرا
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219
4 - مغربية صحراوية بكل فخر الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 16:31
إهانة ديال بصح حتا داز الوقت و تقصحتو بالمقاطعة عاد كتعتذر
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202
5 - هشام من فاس الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 16:31
الاعتذار يجب ان يكون مرفوقا باستقالة .
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278
6 - sadraoui الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 16:31
ان كان المقصود بالمداويخ هم الشعب المتحد في مقاطعة الاحتكار فنحن مداويخ و نفتخر
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201
7 - hier الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 16:31
الإعتذار الحقيقي هو تحقيق مطالب الموطن البسيط
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171
8 - NOUMRI الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 16:32
خلاصة الكلامة كلشي في هاد البلاد أمداويخ الأحزاب و الحكومة و الشعب إلا من رحم ربي
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72
9 - Yasser الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 16:32
إعتذار مرفوض.
وحيلكم القديمة للانقضاض على رئاسة الحكومة المرة مقبلة اكل عليه الظهر وشرب.
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89
10 - امير المداويخ الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 16:32
حتى سمعتي الاقالة جايااا *** عاد جاي تعتاذر لياااا
وملي كنت انا مقاطع وحدي **** فين كنتي و نتيااا
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132
11 - جليل الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 16:32
إذا صح كلامه
لماذا لم يعتذر في غد يوم تصريحه؟
لماذا يخرج علينا الان بتصريحه؟
حسبنا الله فيكم
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88
12 - مغربي الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 16:33
كفى مراوغة
لو كانت عندك ذرة حياء ونخوة لقدمت استقالتك... ولكن هيهات فأنت عضو حكومة الذل والهوان... عفانا الله منكم وانتقم من متخاذلكم ومحص صادقكم... وكم هم... إلا قليل...
الله احفظ المغرب من أمثالكم ويعاون المسكين في هاد لبلاد.
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83
13 - Yassine الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 16:33
هذا ليس باعتذار، وحتى إن كان لن نقبل به فقد تأخر، نطالب بإقالته هو و الناطق الرسمي باسم سنطرال لحسن الداودي
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89
14 - يونس السلفي الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 16:34
بل نحن نشكر سيادة الوزير على كلمته تلك التي كان لها الفضل في إنجاح المقاطعة بعد الله تعالى.
المسؤولون في بلاد الله يعتذرون بعد ساعات عن زلاتهم
و مسؤولونا يعتذرون بعد أسابيع اعتذارا ناقصا يبررون فيه مقولاتهم وماذا يقصدون بها ....
المهم المقاطعة مسمترة و نحن أحببنا عبارة المداويخ ولا حاجة لنا باعتذارك
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71
15 - ولد زايو الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 16:34
راكم غير كتضربوا وكتخطاو آآآلسيد الوزير فاتكم القطار الخرجات انتاعكم الإعلامية تزيدكم إهانة لأنفسكم وتقوي المقاطعة. إذن مقاطعون والعقبة للعقار في المغرب الذي نهب أرض الناس.
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55
16 - مداوخ الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 16:36
ملي ما قاصدش مالو معتادرش هديك الساعة.. مالوموهش هو واحد من الأسياد ونحن العبيد، هذا هو المغرب
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25
17 - ماروكي الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 16:36
ستؤدي ثمن زلة لسانك هذه غاليا ومعك اعضاذ الحكومة اللي تدوخ علينا
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41
18 - جبلي ابن الجبل الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 16:36
ههههه لا اسيدي حنا غي مداويخ و لكن مقاطعون حتى تخفيظ أثمنة جميع المواد الاساسية و رفع الاجور أو سنرفع سقف مطالبنا بإسقاط حكومتكم فأنتم تمثلون الشركات و نحن الشعب نحتاج وزراء مداويخ فحالنا باش يحسو بنا..ذوقو ما ذقنا
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34
19 - Watcher الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 16:36
على سلاااااااااامتك ولكن لا لقد صدقة و أنت على حق لم نكن نعلم دلك تحن فعلا مداويخ شكرًا لك
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20
20 - عدي الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 16:37
حنا لمداوخين لي عطينا صوت ديلنا ليكم يتجار دين حكومة فشيلة مقاطعون
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27
21 - fador3 الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 16:38
بل الاهانة مقصودة لأنك لم تظن ان المداويخ هم 40 مليون مغربي يجب ان تكونو حكماء في كلامكم و قراراتكم ...لن ينفع الاعتذار و الاستعطاف ..نريد قرارات جريئة او دعوا اناس اخرين من يحبون خدمة الوطن يحكموننا
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23
22 - البطريق الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 16:38
اعتذارك غير مقبول بتاتا يجب عليك الاستقالة انت وحكومتك
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26
23 - Observateur الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 16:39
تدخلات بعض المقاطعين تثير الإستغراب .. يدافعون على تخفيض الإنتاج لكي تنخفض أثمنة المواد الغذائية .. شعب المداويخ
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-49
24 - Moncef الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 16:40
اعتذارك يكون فقط بتقديمك لإستقالتك فكيف لك أن تحمل وزر 40 مليون من المداويخ
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18
25 - مدوخ الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 16:40
اسي لوزير راك وزير بفضل المغاربة وبما انك وزير عند المغاربة كل كلمة كتخرج على لسانك محسوبة عليك الى يوم الدين لأنكم منصفتوناش فكلشي فالثروة دالوطن فولادنا فحياتنا سيطرتوا على كولشي حتى ظنيتوا انكم غا تسيطروا حتى على صبرنا لكن الصبر وصلتوه لحدوا والنتائج غدا أو كتبان .
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18
26 - من روما الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 16:41
اطلب من الله يسمح ليك وتوب توبة نصوحة فهاد لعواشر اما بالنسبة للمضاويخ فلا يهمنا اعتدارك ضاقت بكم من كل الابواب ونسيتم باب الله فانساكم لنا الله وسنستمر في المقاطعة
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8
27 - مدوخ الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 16:41
هذا غير نصف اعتذار، مزال ممقبول. إشرح لينا 17 مليار و التعويم، إستاجب لمطالب "المداويخ" #مقاطعون
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10
28 - yass لا يقطع الياس الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 16:42
كمواطن لن اسامحك ... و ساستمر في المقاطعة الى حين اعفاءك... و الزيادة في الاجور الذي تعرقله... و استثمار اموال ضرائبنا في التعليم و الصحة...الشهب عاق و فاق... و وصلنا لحظة الاصلاح و المحاسبة...و ذلك اضعف الايمان
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12
29 - مغربي مغرب الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 16:42
احسن اعتدار هو تقديم الاستقالة
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16
30 - Med. الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 16:43
واجب عليه ان يعتذر قبل .اما الان واجب عليه ويجب عليه ان يقدم استقالته و محاسبته .الاننا نحن الشعب .الذي لا نتحمل ان نرى تلك النمادج وبالاحرى ان تتقلد مناصب لا تستحقها .
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13
31 - محلل ومناقش الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 16:45
احسن اعتذار يمكن أن تقوم به ايها الوزير هو تقديم الاستقالة أنت ومن أساء لهاذا الشعب العظيم. وبعد الاستقالة يجب محاسبتك ومحاكمتك على كل تقصير قمت به أثناء فترة ولايتكم.
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14
32 - مواطن.رقم.34مليون الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 16:45
نطقت.وصدقت.نحن.مداويخ.لن.تزال.عليك.
هاده.الزلة.وستبقى.وصمت.عار.حتى.بعد.موتك.
وستالف.عليها.قصص.وستسمعها.في.ستيكومات.
رمضان.القادم.ان.بقيت.الحموضة.تنفعكم.
لتدويخ.الشعب.
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14
33 - عبدالرحيم الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 16:48
الدري مازال صغير وماعندوش مع السياسة ماتديوش عليه
العز للشعب المغربي وللمقاطعة
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12
34 - adil madrid الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 16:48
قاليك مقصدش فيها مسكين بقا فيا وتا غير قصد بيها راحنا نيت مداويخ لي مخلينكم دايرين ما بغيتو في لبلاد
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14
35 - طاه مرتاغ الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 16:48
اعتذارك مرفوض لو كنت حقا تريد الاعتذار لكان ذلك في اول اسبوع وليس حتى يضغط عليك لتعتذر. سقطت من اعين المغاربه
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9
36 - موظف سلم 6 الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 16:48
واش حنى كنتخلصو اقل من 3000 درهم و نتوما كترفعو الاجور ب 300 درهم واش حتى لهاد درجة كتستهزؤو بالموظف لي كيسير الادارة حياتو كاملة و كطالبوه بالجودة معادلة غير نعتدلة، في حالة عدم الاتزام بالجدية و المعقول سيتم إقالتكم عاجلا او آجلا ، يجب ربع الحد الادنى من الاجور بالقطاعين العام و الخاص الى 5000 درهم أما 300 درهم زيدها لراسك امول الشكارة
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9
37 - عبداللطيف المغربي الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 16:52
كلمة ( مداويخ ) التي قالها بوسعيد لا تقبل التأويل.فهي كلمة جارحة في حق الشعب المغربي العظيم الذي يناديه جلالة الملك ( بشعبي العزيز ) اذن محاولة بوسعيد تبرئة نفسه من اهانة الشعب المغربي العظيم من عبارته المشينة مردودة عليه.وحتى الاعتدار لم ولن ينفع.من جهة اخرى الشعب المغربي قادر بعون الله وقوته ان يسقط هذه الحكومة اللاشعبية.حكومة خذلت الشعب المغربي وادخلته في نفق الفقر والبؤس...حكومة ارهنت المغرب وسيادة المغرب لدى المؤسسات الدولية ( البنك والصندوقالدوليين ).والله العظيم المغرب لم يعرف هذا التدهور الاقتصادي والاجتماعي حتى زمن التقويم الهيكلي.اذن اسقاط هذه الحكومة اصبح ظرورة ملحة لانقاذ البلاد والعباد من مزيد من التدهور.اؤيد حكومة تقنقراط براسة السيد اندري ازولاي لانقاذ ما يمكن انقاذه.والسلام على الشعب المغريي العظيم.
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6
38 - nourani الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 16:52
نشكرك لانك نورت لنا طريقنا وجعلتنا مداويخ ومتحدون على كلمة واحدة مقاطعون مقاطعون مقاطعون
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15
39 - وفاء الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 16:55
هههه وشكون قصدتي
آه نسيت نتوما الوزراء مغربكم آخر من غير المغرب د الشعب
لي هدر فيكم كنتمناو كن بقا ساكت حسن
بهدلتوا بهاد البلاد شكوى بكم إلى الله
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10
40 - مستشار الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 16:56
أنا أظن أنه في المستقبل القريب ستتم إقالة هذه الحكومة.لذلك تسارع الزمن لتحد من المقاطعة حتى تتفتدى ذلك .
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5
41 - Maroc marocain الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 16:56
est-ce que vous avez vu le gouvernement Jordanie je le respecte pour la décision qu'il a pris
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3
42 - لطفي الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 16:57
الإعتذار الغير مقرون بالاستقالة غير مقبول.زيادة على ذلك أنه جاء جراء ضغط المقاطعة فهو مليء بالدسائس والمكر والكراهية.
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11
43 - عبد الغني الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 16:58
تنشكرك لأنك عطيتينا الاسم الحقيقي لولا هذا الاسم لما نجحت المقاطعة.فعلا أنا بغيت نبقى من هذا الشعب المذاويخ الرائع.مقاطعون الانتخابات
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12
44 - زمان.تطوان الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 16:59
ماقل ودل.. حكومة ضعيفة جدا فاشلة ليس بإمكانها مواجهة معاناة المواطن وإيجاد حلول ترضيه سوى الثرثرة والخروج بتصريحات تجرح شعور المغاربة لا فائدة منها سوى إثارة الفتنة. إنا لله وإنا إليه راجعون.
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7
45 - dak الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 17:00
حنا مداويخ فعلا حيت سنين هادي وحنا تا نشريو لحليب بسبعة ديال الدراهم
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10
46 - ورززات الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 17:03
والو ره ممفاكينش مقاطعون حتى تتحقق المطالب أنت جالس فوق جبل ترى الناس صغار ويرونك صغيير جدا طغيتي ره المعقول لي دايم أما دوك تصريحات واعتذارات حنا اسيدي مبغينا إعتدار حنا بغينا تغييير الملموس والفوري والحقيقي على أرض الواقع جاء وقت التغيير وش مغاتفهموش كنتو كتواعدونا ملي كانت عندنا 10سنين دبا عندنا 40عام فقدنا الثقة ولو تقولنا ره غدا غتنقص جل المواد والله منتيقو حتى نشريوها ونشوفو.المهم مقاطعون ومستعدون نقاطعو كلشي مستعدون للموت لقيتو الشعب كاع معندو سوق فالحياة صفي كديرو لي بغيتو مقاطعة موازين وأنتخابات وووو عيشو غير انتوما حنا غنحكمو في راسنا وحكمو راسكم أعتدارتكم لا تزيد إلا لهيبا متخرج من مدرسة الدنيا والزمان معلم
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7
47 - فريد الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 17:12
انا كنعرف أي مسؤول حكومي مسوول على الكلام اللي قال وحتى الناطق الرسمي راه كان بغا يدخلنا الحبس بنادم خاصو يوزن عاد يتكلم لأنه يتكلم مع شعب كل واحد كيحلل كي بغا ونتمناو ترجع الأمور للطريق الصحيح تا حنا مابغينا حتى واحد يتضرر حتى جيبنا تا هو
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2
48 - سيمو الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 17:14
وهيهات اسي بوسعيد و غيرك هدا واش اعتدار او كيفاش بلي بدء التقل كيتزاد عليكم ودبا كلكم مقصدتوش لمغربا او أ سيدي شكون بالمناسبة كتخاطبو من داك البرلمان شكون وصلك تماكين باش تشد سبع ديال المليون و٠٠٠غ
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4
49 - محمدبرزوك الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 17:14
اعتذارك يالسيدااوزيرجاءمتأخراوليس ذامعنى الان فحبدالوكان فى وقته لكان افضل ولكانت له معنى ،الان اصبح الاعتذاراكبرمن الزلة.
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3
50 - najim الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 17:16
لن نقبل اعتذارك يا سيد الوزير أصلا من أوصلك الى هذا المنصب بعد الله سبحانه الشعب إذن انت نعت المقاطعين بالمداويخ بمعنى نحن الشعب هم المداويخ بتفسير كلامك لكي يقبل اعتذارك يجب تقديم استقالتك
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2
51 - الدايخ الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 17:17
فات الوقت على الاعتدار الاستقالة كانت احسن،ورغم ذالك فنحن مقاطعون
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3
52 - مقاطع و متابع الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 17:19
الاعتذر الان غير مقبول و المقبول هو اجاد حلول الضعفاء و الفقراء وليس لشركة استحلبت واستعمرت المغاربة من سنوات الاستقلال بمعية النظام
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4
53 - الزاكوىي الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 17:20
الاعتذار المقبول من طرف المداويخ هو ان توقع استقالتك وتنسحب في صمت . وتنصح باقي رفاقك في الحكومة غير المحترمة بنفس الخطوة
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2
54 - mode الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 17:20
صراحة ملي تقال لينا فلول كلمت مداويخ. بديت كنسول راسي علاش قالها لينا .او عااااد عرفت علاش. حيت حنا لي نتاخبنا عليه أو دبا كنشكرو أو كنقولو غير بقا هاني غادي نفيق فالانتخابات جايين إنشاء الله. والاعتدار كنا غادي نقبلوه كن كان فلول .
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2
55 - reda الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 17:20
votre probleme c'est que vous pratiquez la politique en tant que politicien avec le peuple or nous on est pas des politiciens on est de simple gens qui cherchent la dignité et une vie bien meilleur
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1
56 - احد المداويخ الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 17:20
عجبا سي الوزير لنتاخبوا عليه المغاربة وصفهم بلمداويخ .لا حول ولا قوة الا بالله. خاصك تقدم استقالتك .............
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4
57 - Ahmed H الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 17:21
مجهد بزاف في الفرنسية اخي كريم المعلق 1. سير عاود الابتدائ من فضلك راه الاستاذ اللي علمك كان كيتفلا عليك
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0
58 - نور الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 17:21
سير ترتاح أ ولدي راك ما درتي فيها ما يتصلح
لا نريدك في الحكومة و لا نريد حتى الحكومة بنفسها
أتساءل ما هو دور الحكومة
إثقال كاهل الشعب بالزيادات و بالإجراءات التعسفية
أو
التخفيف عبئ الحياة على الشعب و تسهيل الحياة و توفير مستوى ترفيهي
هذا سؤالي للحكومة
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5
59 - مرتن بري دو كيس الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 17:23
وايلي ...وايلي..حتى فات الفوت عاد سولني كيف بقيت " اغنية لمغنية الشعب المغربي للسبعينات ااسيدة المحترمة نعيمة سميح اغنية توافق نوع اعتذارك..والانتظار الطويل لتشرح لنا ان كلمة مداويخ لا تهمنا....فمن تهم سعادة الوزير ؟ اهناك مغاربة آخرين..نعم قد يكون هناك مغاربة مغايرون لمن نعتهم بالمداويخ ..وهم انتم وشركائكم الاثرياء باموال الشعب البئيس وليس المقصودين عندك الذين هم #المقاطعون.#.يعني الشعب المضرور....
فقد قالتها مغنيتنا المحبوبة انذاك .." وايلي وايلي...حتى فات الفوت عاد سولني كيف بقيت ...."
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3
60 - مكناسي الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 17:23
ابن ادن تقافتكم واين وعودكم اتقو الله في انفسكم قبل مواطنيكم لكن لح القح في اسائتك لانهم هم من اوصلوك للمنصب اللدي انت فيه البوم اما الثقافة فالله اجيب
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61 - مغربي الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 17:30
أكبر واحد مدوخ هو انا لو أقبلت الاعتدار من امثالك ومحسن ضحك عند حصانة اما ان كنت متل سيكون كلام آخر
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62 - حسن الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 17:32
كفانا فخرا نحن المداويخ اننا اسقطناكم من برجكم العاجي.الفخر والعزة للمقاطعين
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63 - Amir الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 17:32
تقديم الاستقاله مع الاعتذار واعتزال السياسه بشيئ كامل هو السبيل الوحيد .والسلام
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64 - مقاطعون الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 17:32
جيت معطل اعزيزي حتى حسيت بالخسارة عاد بانو ليك لمغاربة مشي مداويخ. وراحنا مزال مقاطعون حتى تسقط الحكومة
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65 - مغربي الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 17:39
من الأقوال المأثورة :


من أمن العقوبة ... أساء الأدب
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66 - مدوخ الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 17:41
السياسيون حين يخطؤون يستقيلون ولكن موعدنا سنة 2021
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67 - لي غلب يعف الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 17:41
الى مرتن بري دو كيس اريد ان اصحح معلومة بالنسبة للأغنية وايلي حتى فات الفوت عاد سولني كيف بقيت هي للمرحومة ماجدة عبد الوهاب على ماأظن توفيت هي وزوجها في حادثة سير اما الاعتذار فرمضان شهر التسامح لي غلب يعف
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68 - شرف الدين أمرگي الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 17:43
إعتذار غير مقبول لأنه صدر من مسؤول الدولة واعتذر جاءا متأخرا .....نحن نطالب من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تدخل على الخط لانى المسؤولين شتموا الشعب بكل العبارات وهذه كارثة بكل مقاييس
نحن مقاطعون حتى تتحقق مطالبنا .
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69 - المعتصم بالله الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 17:44
اشكرك لأنك وحدت الشعب المغربي العظيم على كلمة سواء، ما هو مطلوب منك الان، ان كانت لك مثقال حبة من حياء وخجل، ان تستقيل مثل ما يفعل الوزراء في الدول الديمقراطية،التي تحترم شعوبها، اجمع حقيبتك وعد من حيث اتيت، لأنك أظهرت مستوى منحط لايليق بتطلعات الشعب.
انا متشبث بالمقاطعة حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا.
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70 - مقاطع حتى النصر الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 17:47
لا نريد منكم جزاء ولا شكورا نحن لانريد إعتدار نريد منكم أن تقدمو إستقالتكم جميعا خيرا لكم إن كنتم تعلمون
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