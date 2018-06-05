بوسعيد مبررا "المداويخ": لم أقصد إهانة المغاربة

هسبريس - محمد بلقاسم

بعد الجدل الكبير الذي أثاره وصف القائمين على المقاطعة في مواقع التواصل الاجتماعي بالمداويخ، خرج محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، في ما يشبه الاعتذار للمعنيين، مؤكدا أنه لم يقصد إهانة المغاربة.

واستغل المستشارون أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل سؤالا شفويا اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين حول المديونية المفرطة، ليخاطب المستشار امبارك الصادي الوزير بوسعيد بالقول: "شعب المداويخ، وأنا واحد منهم يتساءل عن المديونية في المغرب".

جواب المسؤول الحكومي، وهو يعقب على سؤال الفريق النيابي المذكور، أكد أن "كلمة المداويخ التي قلت حرفت، ولم أقصد الشعب المغربي"، مضيفا "لم أقصد الإهانة ولا التجريح حاشا لله".

وكان وزير الاقتصاد والمالية قد دعا، خلال جلسة شفوية بمجلس المستشارين بعد أيام قليلة من انطلاق حملة المقاطعة، إلى "تشجيع المقاولة المغربية وليس مثلما يفعل بعض "المداويخ" الذين طالبوا بمقاطعة المنتجات الوطنية"؛ وهو ما جر عليه انتقادات واسعة في منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

ودفعت تصريحات بوسعيد لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إلى تبرئة حكومة العُثماني من الإساءة إلى الداعين إلى مقاطعة بعض المنتوجات في السوق الوطنية، ضمن الحملة التي انطلقت من مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن التصريحات الصادرة عن وزير الاقتصاد والمالية والتي وصف فيها المقاطعين بالمداويخ لا تمثل حكومة العُثماني.

قال الداودي فيما يشبه امتصاص غضب النشطاء إن "الحكومة بريئة، وليس لها أي موقف رسمي اتجاه المقاطعة، ومواقف الوزراء لا تمثل الحكومة"، مشددا على أن مواقف الحكومة تعبر عنها باسمها عن طريق الناطق الرسمي باسمها.