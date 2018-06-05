الارتياح يعم تلامذة "الباك" بالبيضاء .. ومطالب بوقف "الكْلاكسون"

هسبريس - عبد الإله شبل

لم تبرح الأمهات اللواتي حضرن رفقة أبنائهم لاجتياز امتحانات السنة الثانية باكالوريا بوابة مؤسسة جابر بن حيان بدرب عمر في الدار البيضاء، إذ أصررن على انتظار خروجهم من الحصة الأولى للامتحان.

العشرات من الآباء والأمهات أبوا إلا أن يكونوا إلى جانب فلذات أكبادهم وهم يجتازون اليوم الثلاثاء أول حصة من امتحانات نيل شهادة البكالوريا، إذ وضعوا أيديهم على قلوبهم خوفا وتوجسا من نوعية الأسئلة التي ستصادف الممتحنين.

وبالرغم من الأجواء الرمضانية؛ فإن إحدى الأمهات فضّلت، حسب ما أكدته لجريدة هسبريس، ترك إعداد مائدة الفطور الرمضاني لتقديم الدعم المعنوي والنفسي لابنتها التي تجتاز الامتحان.

كانت الدقائق تمر ببطء على أولياء الأمور، بينما كانت سريعة لدى التلاميذ وهم في مواجهة ورقة الامتحان، ليبدؤوا في تنفس الصعداء، حين غادرت إحدى التلميذات بوابة المؤسسة، مبشرة إياهم بكون الأسئلة الخاصة بمادة الفيزياء كانت في المتناول.

"الحمد لله، ملي حطو ليهم هادشي ساهل، البنت قالت ليا راه مزيان وفي المتناول" هكذا تحدثت إحدى الأمهات إلى نساء أخريات كن تفترشن الأرض أمام بوابة المؤسسة التعليمية سالفة الذكر.

بعد مرور ساعتين، بدأ التلاميذ يغادرون تباعا القاعات معلنين أن الامتحان كان سهلا نسبيا؛ وهو ما جعل الطمأنينة والأمل يدبان في نفوس الأمهات والآباء الذين تركوا قضاء أشغالهم وأصروا على مشاركة أبنائهم في هذه الأيام المهمة من مسارهم الدراسي.

وأكد أحد التلاميذ، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الامتحان في المتناول؛ بينما أوضحت تلميذة أخرى أن من قام بالاستعداد الجيد لهذا اليوم سيكون قد تمكن من الإجابة عن الأسئلة؛ لكن ما أثار غضب التلاميذ لم يكن الامتحان أو طريقة الحراسة التي اعتبرها البعض مشددة، وإنما الظروف التي اجتازوا فيها الاختبار، خاصة في ظل الضجيج الذي رافقهم إلى داخل القاعات.

وفي الوقت الذي فضّل فيه أحد العناصر الأمنية إيقاف مصور هسبريس وحجز آلة تصويره وعرقلته عن أداء مهمته، انتقد أحد التلاميذ الأجواء المحيطة بالمؤسسة، خاصة أنها تكتظ بالشاحنات التي تحمل السلع، وما يترتب عن ذلك من ضجيج "كلاكسون"؛ وهو الوضع الذي يؤثر سلبا على التلاميذ الممتحنين.

واعتبر عدد من التلاميذ والآباء أن المديرية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات يجب أن تفكر في تغيير المؤسسة، بالنظر إلى كون هذه الضوضاء تؤثر عليهم خلال اجتيازهم للامتحان.

وطالب هؤلاء التلاميذ، في تصريحات متطابقة لهسبريس، بضرورة تحرك العناصر الأمنية في المكان، وتنظيم حركة السير والجولان وإخلاء المكان من الشاحنات المخصصة لشحن البضائع ونقلها بين الدار البيضاء وباقي مدن المغرب، والتي ترابض جوار المؤسسة التعليمية سالفة الذكر.