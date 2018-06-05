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كُتّاب وآراء
فلكي: عيد الفطر يحل بالمغرب الجمعة 15 يونيو
أفاد عبد العزيز خربوش الإفراني، معدل وباحث في علم الفلك، بأن يوم الجمعة 15 يونيو الجاري سيكون أول أيام عيد الفطر السعيد في المغرب، باعتبار أن الرؤية ستكون إن شاء الله واضحة لتوفر جميع المطالب دون استثناء في كل المدن المغربية".
وأفاد خربوش، في اتصال مع هسبريس، بأن هلال شهر شوال سيُرى في جل الدول العربية والإسلامية إلا المتوغلة شرقا فستكون الرؤية عندها عسيرة، وربما لا تراه"، مبرزا أن "الأجدر أن يخاطب كل أحد بهلال قطره ولا يلزمه حكم غيره ولو بالطرق القاطعة".
وأوردت حسابات الفلكي المغربي بأن اجتماع الشمس والقمر أو الاقتران سيقع بإذن الله يوم الأربعاء 13 يونيو، في الساعة 19 و44 دقيقة، وهو اجتماع ولحظة عالمية".
وزاد "أما ساعات البعد بين الاجتماع والزمن المقوم له أو عمر الهلال بأفق 30 درجة و25 دقيقة فهو بمقدار يوم وليلة أي 24 ساعة، وهو وقت كاف مع توفر المطالب الأخرى لرؤية الهلال بالعين المجردة التي كلفنا الشرع بها: بقوله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة".
وخلص الباحث إلى أن الرؤية ستكون واضحة مساء يوم الخميس 29 رمضان 1439 لتوفر كل مطالب الرؤية، وعليه فإن فاتح شهر شوال سيكون بإذن الله يوم الجمعة 15 يونيو، مبرزا أنها شهادة علمية بالحساب القطعي، وهي لا تغني عن الشهادة الحسية من رؤية الهلال بالعين المجردة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
الله أعلم
الجمعة العيد والسبت اتعربيط...مع الصيف رمضان دغيا غادي يتنسا سبحان الله العظيم.وهو العيد لكبير معروف النهار ديالو.....لا اله الا الله محمد رسول الله.تحية لاولاد حي الرحمة سلا
l'aid fitr c'est le 14 juin
car l’équipe nationale du MAROC joue contre l'Iran le 15 juin
si l'aid c'est le 15 juin je le boycotte
je mange babah en regardant le match
la religion c'est bien
le foot c'est mieux
ملاحظة: هناك من يقول هدا لا يجوز، لا أحد يعلم متى.. أقول له، أخي الكريم، هناك أجهزة وخوارزميات تحدد مدى إقتراب نيزك من الأرض على مدى سنين. فمعرفة موقع القمر في يوم ما من الأيام ليس بعلم الغيب.
.تقبل الله منا و منكم صالح الاعمال
وتحية وسلام للفقيه الأجل سي عبد العزيز الافراني