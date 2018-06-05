فلكي: عيد الفطر يحل بالمغرب الجمعة 15 يونيو

هسبريس من الرباط

أفاد عبد العزيز خربوش الإفراني، معدل وباحث في علم الفلك، بأن يوم الجمعة 15 يونيو الجاري سيكون أول أيام عيد الفطر السعيد في المغرب، باعتبار أن الرؤية ستكون إن شاء الله واضحة لتوفر جميع المطالب دون استثناء في كل المدن المغربية".

وأفاد خربوش، في اتصال مع هسبريس، بأن هلال شهر شوال سيُرى في جل الدول العربية والإسلامية إلا المتوغلة شرقا فستكون الرؤية عندها عسيرة، وربما لا تراه"، مبرزا أن "الأجدر أن يخاطب كل أحد بهلال قطره ولا يلزمه حكم غيره ولو بالطرق القاطعة".

وأوردت حسابات الفلكي المغربي بأن اجتماع الشمس والقمر أو الاقتران سيقع بإذن الله يوم الأربعاء 13 يونيو، في الساعة 19 و44 دقيقة، وهو اجتماع ولحظة عالمية".

وزاد "أما ساعات البعد بين الاجتماع والزمن المقوم له أو عمر الهلال بأفق 30 درجة و25 دقيقة فهو بمقدار يوم وليلة أي 24 ساعة، وهو وقت كاف مع توفر المطالب الأخرى لرؤية الهلال بالعين المجردة التي كلفنا الشرع بها: بقوله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة".

وخلص الباحث إلى أن الرؤية ستكون واضحة مساء يوم الخميس 29 رمضان 1439 لتوفر كل مطالب الرؤية، وعليه فإن فاتح شهر شوال سيكون بإذن الله يوم الجمعة 15 يونيو، مبرزا أنها شهادة علمية بالحساب القطعي، وهي لا تغني عن الشهادة الحسية من رؤية الهلال بالعين المجردة".