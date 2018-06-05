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الرئيسية | مجتمع | فلكي: عيد الفطر يحل بالمغرب الجمعة 15 يونيو

فلكي: عيد الفطر يحل بالمغرب الجمعة 15 يونيو

فلكي: عيد الفطر يحل بالمغرب الجمعة 15 يونيو
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 18:00

أفاد عبد العزيز خربوش الإفراني، معدل وباحث في علم الفلك، بأن يوم الجمعة 15 يونيو الجاري سيكون أول أيام عيد الفطر السعيد في المغرب، باعتبار أن الرؤية ستكون إن شاء الله واضحة لتوفر جميع المطالب دون استثناء في كل المدن المغربية".

وأفاد خربوش، في اتصال مع هسبريس، بأن هلال شهر شوال سيُرى في جل الدول العربية والإسلامية إلا المتوغلة شرقا فستكون الرؤية عندها عسيرة، وربما لا تراه"، مبرزا أن "الأجدر أن يخاطب كل أحد بهلال قطره ولا يلزمه حكم غيره ولو بالطرق القاطعة".

وأوردت حسابات الفلكي المغربي بأن اجتماع الشمس والقمر أو الاقتران سيقع بإذن الله يوم الأربعاء 13 يونيو، في الساعة 19 و44 دقيقة، وهو اجتماع ولحظة عالمية".

وزاد "أما ساعات البعد بين الاجتماع والزمن المقوم له أو عمر الهلال بأفق 30 درجة و25 دقيقة فهو بمقدار يوم وليلة أي 24 ساعة، وهو وقت كاف مع توفر المطالب الأخرى لرؤية الهلال بالعين المجردة التي كلفنا الشرع بها: بقوله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة".

وخلص الباحث إلى أن الرؤية ستكون واضحة مساء يوم الخميس 29 رمضان 1439 لتوفر كل مطالب الرؤية، وعليه فإن فاتح شهر شوال سيكون بإذن الله يوم الجمعة 15 يونيو، مبرزا أنها شهادة علمية بالحساب القطعي، وهي لا تغني عن الشهادة الحسية من رؤية الهلال بالعين المجردة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - مغترب الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 18:17
ان شاء الله سيكون عيدين عيد الفطر وعيد انتصار المنتخب المغربي على ايران
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67
2 - مغربية الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 18:18
عيد مبارك سعيد على الأمة الإسلامية أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات وان شاء الله من عوائده وكل عام وانتم بخير
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52
3 - ماسين الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 18:19
علم الفلك تطور ، معلومة معروفة مند أشهر و عيد الأضحى يوم 22 غشت إنشاء الله
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42
4 - الطاهر الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 18:22
كنت عرفه من نهار دارو القرعة ديال كاس العالم اننا غادي يفطرونا نهار يلعب المنتخب انشاء الله
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-41
5 - المنيعي الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 18:26
الشهر بان كبير نهار الأول من رمضان، ونهارا 11 رمضان كانت الكمرة كاملة هذا يدل على أن يوم الشك كان هو يوم الثلاثاء 15 ماي.
الله أعلم
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-7
6 - هشام العود الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 18:29
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجمعة العيد والسبت اتعربيط...مع الصيف رمضان دغيا غادي يتنسا سبحان الله العظيم.وهو العيد لكبير معروف النهار ديالو.....لا اله الا الله محمد رسول الله.تحية لاولاد حي الرحمة سلا
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3
7 - meme الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 18:32
عيد باية حال عدت يا عيد بما مضئ ام لامر فيك تجديد الغلائ و البطالة و الكريديات و ووو اللهم ارحمنا يا رب
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6
8 - azedine الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 18:47
c'est faux
l'aid fitr c'est le 14 juin
car l’équipe nationale du MAROC joue contre l'Iran le 15 juin
si l'aid c'est le 15 juin je le boycotte
je mange babah en regardant le match
la religion c'est bien
le foot c'est mieux
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-12
9 - مغربي الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 18:51
إن شاء الله، اللهم أدخله على الأمة بالصحة والعافية..

ملاحظة: هناك من يقول هدا لا يجوز، لا أحد يعلم متى.. أقول له، أخي الكريم، هناك أجهزة وخوارزميات تحدد مدى إقتراب نيزك من الأرض على مدى سنين. فمعرفة موقع القمر في يوم ما من الأيام ليس بعلم الغيب.
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6
10 - سلوى الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 18:58
مكنسخاوش بهذا الشهر العظيم.كنولفوه أو كيمشي. اللهم تقبله منا
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8
11 - عمر الهلالي الأفراني الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 19:01
‎أعاده الله علينا جميعا باليُمن و البركات
.‎تقبل الله منا و منكم صالح الاعمال
وتحية وسلام للفقيه الأجل سي عبد العزيز الافراني
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4
12 - NOUMRI الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 19:09
الشهر الهجري لا يتجاوز تلاتين يوما كأقصى حد و هده مسألة معروفة و لا تحتاج الى علم الفلك أو غيره
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0
13 - المجدوبي مصطفى الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 19:23
السلام عليكم ورحمة وبركاته حقيقة علم الفلك تطور وسيصادف يوم العالمي للقدس ونطلب من الله ان يكون عيد النصر القضية الفلسطنية وتوحيدهم وتوحيد جميع الدول العربية والإسلامية كل عام وأنتم بخير القدس عاصمة الابدية لفلسطين وجميع المسلمين
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