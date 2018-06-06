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الرئيسية | مجتمع | نقابات الصيادلة تتبرأ من أدوية تسمين الأضاحي

نقابات الصيادلة تتبرأ من أدوية تسمين الأضاحي

نقابات الصيادلة تتبرأ من أدوية تسمين الأضاحي
هسبريس - محمد الراجي
الأربعاء 06 يونيو 2018 - 11:15

سلّط الاجتماع الذي ضمّ وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، والمجلس الوطني للهيئة الوطنية للصيادلة، الضوء على جوانبَ من "المسكوت عنه" في موضوع استعمال بعض أنواع الأدوية في تسمين أضاحي العيد، وهو ما أدّى إلى تعفّن عدد من الأضاحي في عيد الأضحى الماضي.

الاجتماع المنعقد بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري، يوم فاتح يونيو الجاري، انتهى بالدعوة إلى تحلّي الصيادلة باليقظة والتبليغ عن كل طلبيات الموادّ المشكوك في أنها تُستخدم من طرف بعض مربيي المواشي في تسمين الأضاحي، لكنّ مصدرا كشف أنَّ أدوية التسمين هذه لا تُباع أصلا في الصيدليات.

أمين بوزوبع، الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، كشف، في تصريح لهسبريس، أنَّ عملية تسمين الأضاحي تتم عن طريق أدوية بيطرية خاصة، لا تُباع في الصيدليات، بل يتمّ اقتناؤها مباشرة من عند الأطباء البياطرة، الذين يقتنونها بدورهم من شركات إنتاج الأدوية.

واعتبر بوزوبع أنَّ تشديد إجراءات مراقبة الصيادلة للطلبيات المتعلقة بالمواد المحفّزة للبناء العضلي، وموادّ منع الحمل، التي يُعتقد أن مربيي المواشي يستعملونها في تسمين الأضاحي، ليس حلّا فعّالا للقضاء على هذه "الظاهرة"، ما دام أنّ "الكسابة" يسمّنون الأضاحي بأدوية أخرى.

واعتبر المتحدث ذاته أنَّ حلّ مشكل تسمين الأضاحي بالأدوية يجب أن يتمّ من خلال المَسالك القانونية والتشريعية، مبرزا أنّه إلى غاية سنة 1984، كان القانون 80/21 المتعلق بممارسة الطب البيطري ينص على أنّ الأدوية البيطرية تباع فقط في الصيدليات، قبل أن يتمّ تعديله ليُسح للأطباء البياطرة بصرف الأدوية البيطرية.

القانون 80/21، وبالرغم من منحه استثناء للأطباء البياطرة بصرف الأدوية البيطرية، فإنّه قيَّد ذلك بأن تُستعمل هذه الأدوية من طرف الطبيب نفسه أثناء العلاج، ولا يُسمح له بصرفها بشكل مسترسل، لكنَّ أطباءً بيطريين، بحسب بوزوبع، لا يلتزمون بما ينصّ عليه القانون.

وأوضح أنّ الطبيب البيطري لم يعُد يحرّر الوصفة الطبية لمربّي الماشية ليقتني الأدوية من الصيدلية، كما كان معمولا به قبل سنة 1984، بل أصبح يصرفها هو بنفسه، في غياب أي مراقبة، ويستغلّ بعض مربيي الماشية هذا الفراغ القانوني للحصول على كميات من الأدوية البيطرية ليس بهدف علاج المواشي، وإنما لتسمينها، خارج الضوابط المعمول بها.

وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري قد باشرت عددا من الإجراءات التي تروم تفادي "فضيحة" تعفن أضاحي العيد السنة المنصرمة؛ إذ شدّدت المراقبة على تسويق فضلات الدجاج التي يُعتقد أنها تُستخدم هي الأخرى في عملية التسمين، وترقيم أضاحي العيد، حتى يتمكّن المستهلك من معرفة مربّي الماشية الذي اقتنى منه الأضحية في حال تعفّن لحْمها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - MOUATEN الأربعاء 06 يونيو 2018 - 11:44
بالنظرإلى الخساءرالفادحة التي تلقيناها السنة الماضية زيادة على كذب وساءل الإعلام وصمت الحكومة أدعوالشعب المغربي العظيم إلى مقاطعة الأضحية هذا العام (سنة مؤكدة) حتى نشتري الأضحية السنة القادمة إن شاء الله عزوجل بالضمانات الكافية من كل العيوب وبالثمن الذي يراعي قدرتنا الشراءية
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6
2 - عثمان مريم الأربعاء 06 يونيو 2018 - 11:45
الجميل في عمل وزير الفلاحة انه يولي اهتماما للمنتوجات المحلية كمدخل لتحقيق تنمية اقتصادية محلية فيواكب و يتتبع و يتواصل عن قرب الى حين بلوغ الهدف و تنزيل المشاريع على ارض الواقع بنجاعة و فعالية. وفيما يخص اضاحية العيد فالوزارة تقوم بمجهودات جبارة
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-7
3 - عمر البوكيلي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 11:49
ضعف جودة منتوج الكسابة يسببه بعض الكسابة انفسهم بسبب ممارساتهم غير المهنية
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-2
4 - محمد بونيري الأربعاء 06 يونيو 2018 - 11:53
افساد اضاحي العيد تسببه ممارسات بعض الكسابة الذين يسعون فقط لربح الاموال
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5
5 - علي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 11:55
البعض يغش في امتحانات الباكالوريا و الآخر يغش في تسمين الخرفان و آخرون في زيت الزيتون و آخرون يذهبون إلى الصحراء للغش في تأمين السيارات و آخرون يغشون في المازوط و الباعة يغشون في أثمان الملابس في الأسواق و لا يضعون لأرباجهم سقفا معولين على الغفلة بين الشاري و البائع ...إلخ . لكن الكل يتفلسف على جدران الفيسبوك و يوزع الدروس على الآخرين و يقاطع
السكيزوفرينيا
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3
6 - Malak الأربعاء 06 يونيو 2018 - 12:00
تحية للسيد الوزير دائمت ما يتخد اجراءات استباقية و وقائية ... باش غدا مايكولوش عوتاني سبب تعفن الاضاحي هو وزارة الفلاحة
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-2
7 - احمد الأربعاء 06 يونيو 2018 - 12:06
والله كن المغاربة كاملين يقاطعوا هاد السمايسرية ديال العيد الاضحى حتى اللحم يولي دير 20 درهم لكيلو. مقاطعون خليوه يسمان.
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2
8 - عامر الأربعاء 06 يونيو 2018 - 12:15
أخنوش يقول مقاطعة الحليب تضر بالفلاح. عيد الأضحى الماضي الناس أشترت الأكباش كانت تعلف أدوية كعقاقر منح الحمل. وبزق الدجاج. وفسدت لهم اللحوم . ألم يتضرر المواطن المسكين الذي ضاع في أضحية العيد. وأغلبيتهم إشترها بالسلف مارأي السيد الوزير
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