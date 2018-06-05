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كُتّاب وآراء
وزارة التربية: فتح الأظرفة يرفع "سرية الباكالوريا"
أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن الطابع السري يرفع عن مواضيع امتحانات البكالوريا بمجرد فتح الأظرفة داخل قاعات الامتحان وتوزيع الاختبارات على المترشحات والمترشحين، وبالتالي لا يمكن الحديث عن وقوع تسريبات بعد انطلاق امتحانات البكالوريا.
وأوضحت الوزارة في بلاغ، على إثر ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بخصوص "تسريب" موضوعي اللغة العربية والفيزياء للامتحان الوطني للبكالوريا صبيحة اليوم، أن الأمر يتعلق، كما سبق للوزارة أن أشارت إلى ذلك في بيان صحفي سابق، بالنشر المبكر للمواضيع بعد انطلاق حصة الامتحان، وذلك عبر إقدام بعض المترشحين على التصوير الآني لمواضيع اللغة العربية وآدابها والفيزياء داخل قاعات إجراء الامتحان، مع تعمد وضعها مباشرة على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأضاف البلاغ أنه تم ضبط المترشحين المتورطين في عملية التصوير والنشر وتم تسليمهم إلى السلطات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم وفق مقتضيات القانون الجديد لزجر الغش في الامتحانات المدرسية.
ودعت الوزارة، حسب المصدر ذاته، الجميع إلى التحلي باليقظة والحذر لصد كل الإشاعات الزائفة التي تحاول التشويش على هذا الاستحقاق الوطني الهام.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
هل يعقل أن تنظر الوزارة لنشر الموضوعات بالأمر الهين. من نشرها ستصله الاجابات الصحيحة حتما وهو مايضرب تكافء الفرص والمصداقية في مقتل.
يجب اقالة الوزير إن كان هذا الكلام صادرا عنه