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الرئيسية | مجتمع | وزارة التربية: فتح الأظرفة يرفع "سرية الباكالوريا"

وزارة التربية: فتح الأظرفة يرفع "سرية الباكالوريا"

وزارة التربية: فتح الأظرفة يرفع "سرية الباكالوريا"
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 21:05

أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن الطابع السري يرفع عن مواضيع امتحانات البكالوريا بمجرد فتح الأظرفة داخل قاعات الامتحان وتوزيع الاختبارات على المترشحات والمترشحين، وبالتالي لا يمكن الحديث عن وقوع تسريبات بعد انطلاق امتحانات البكالوريا.

وأوضحت الوزارة في بلاغ، على إثر ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بخصوص "تسريب" موضوعي اللغة العربية والفيزياء للامتحان الوطني للبكالوريا صبيحة اليوم، أن الأمر يتعلق، كما سبق للوزارة أن أشارت إلى ذلك في بيان صحفي سابق، بالنشر المبكر للمواضيع بعد انطلاق حصة الامتحان، وذلك عبر إقدام بعض المترشحين على التصوير الآني لمواضيع اللغة العربية وآدابها والفيزياء داخل قاعات إجراء الامتحان، مع تعمد وضعها مباشرة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأضاف البلاغ أنه تم ضبط المترشحين المتورطين في عملية التصوير والنشر وتم تسليمهم إلى السلطات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم وفق مقتضيات القانون الجديد لزجر الغش في الامتحانات المدرسية.

ودعت الوزارة، حسب المصدر ذاته، الجميع إلى التحلي باليقظة والحذر لصد كل الإشاعات الزائفة التي تحاول التشويش على هذا الاستحقاق الوطني الهام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - المراقب الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 21:28
. عوض تحمل مسؤوليتها وتقديم المسؤولين عن هذه الخروقات الخطيرة والتي تدل على فشل مقاربات الوزارة في زجر الغش وتسريب المواضيع خارج مىاكز الامتحان.
هل يعقل أن تنظر الوزارة لنشر الموضوعات بالأمر الهين. من نشرها ستصله الاجابات الصحيحة حتما وهو مايضرب تكافء الفرص والمصداقية في مقتل.
يجب اقالة الوزير إن كان هذا الكلام صادرا عنه
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2 - joker الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 21:34
يرفع السرية؟؟؟؟؟؟زعما السرية على اسرار الاستخبارات ديال ايام الرصاص!!!وااااا التعليم مشا الله يرحمه مشا هدي عقود.
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3 - OBSERVATEUR الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 21:37
للأسف الشديد لازال بعض المراقبين (الأساتذة) يمارسون مهمة الحراسة بشكل تغيب فيه أدنى شروط المسؤولية حيث يسهلون بل و يشجعون على الغش و خصوصا الفئة الحديثة العهد بميدان التعليم و أقصد المتعاقدين اللدين لا يختلفون في سلوكاتهم عن الشباب المراهق .
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4 - احمد الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 21:39
اناشاب مغربي معقد من الباك.ملي نجحت لتانوي عطاوني لغة التانية اسبانبا عوض الانجليزية ومبغاوش يبدلوني ولاد الاساسد و ... بدلوهوم وانا لولد الشعب مكاينش نتقال يعمرو بنا القسم تما هملت الدراسه مع العلم انني كنت علوم رياضيه 3 سنوات وانا فالباك دون جدوا،وكلت الله على التعليم المغربي وعلى مدير ديك المؤسسه وكلت الله
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5 - hassan الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 22:09
لا زالت الهواتف الذكية تدخل الى قاعات الامتحانات . والغش متواصل بصورة أقل ولكنه موجود . ومع الاسف هناك مراقبون إما كبيرون في السن أو متعاقدون لا يقدرون معنى اعتماد التلميذ على النفس.. أقترح تزويد مدخل كل مركز امتحان بجهاز كاشف للمعادن مثلما هو موجود بمداخل المحلات التجارية أو المطارات مع تواجد شرطي وفرد القوات المساعدة لردع المخالفين. آنذاك سنقول وداعا للبكالوريا المزيفة
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6 - حسونة الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 22:22
المشكل كيفاش التلميذ دخل معاه التليفون للقسم وحتى واحد ماقلبوا كيف وريتونا في الاعلام الرسمي؟؟ وشنو هو الغرض ديال الالتزام اللي صادقوا عليه أولياء الامر ؟؟ وفين كانوا الاساتدة المكلفين بالحراسة منين التلميذ كيقوم بالتصوير؟؟؟ الله اجيب شي حكومة من السويد باش اقدوا لنا هاد المنظومة الفاسدة من المسؤول الحكومي الى الاستاذ والتلميد وولي أمره ... كلنا في الهوى سوى
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