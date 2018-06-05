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الرئيسية | مجتمع | عاملات مغربيات يشعلن الغضب بإسبانيا .. التفاصيل الكاملة للقصة

عاملات مغربيات يشعلن الغضب بإسبانيا .. التفاصيل الكاملة للقصة

عاملات مغربيات يشعلن الغضب بإسبانيا .. التفاصيل الكاملة للقصة
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 23:00

"إذا كُنْتِ ترغبين في العمل هنا، عليك أن تنامي معي"، تقول عاملة موسمية مغربية في حقول الفراولة، بعدما سألتها صحافية إسبانية بشأن فضيحة تورط مُشغلي مزرعة "دونانا 1998" الواقعة في الجنوب الاسباني، بالقرب من منطقة هويلفا، في ابتزاز عاملات مغربيات لإجبارهنَّ على مُمارسة الجنس.

الفضيحة التي اهتزت لها ساكنة الجنوب، انتشرت بشكلٍ واسعٍ في كل أرجاء إسبانيا، خاصةَ بعدما اخْتارَت الضحايا كسر جدار الخوف، بتنظيمهنَّ لوقفة احتجاجية أمام إحدى المراكز الأمنية التَّابعة لمنطقة هويلفا، مطالبات السلطات بالتدخل لحمايتهنَّ من تهديدات "رؤسائهن".

وقفة وشهادات صادمة

يوم الجمعة الماضي، اشتعل فتيل الغضب، مئات العاملات المغربيات في حقول "الفراولة" يقرّرن الخروج إلى الشارع لتنظيم وقفة احتجاجية "عفوية" بالقرب من مزرعة "دونانا 1998"، التي تستقبل سنوياً الآلاف من الموسميات اللَّواتي يشتغلن في حقول الفواكه الحمراء، وهي أول وقفة من نوعها تُنظم داخل التراب الاسباني، بعد ذُيوع فضيحة تعرض عشرات النسوة لاعتداءات جنسية من طرف رؤسائهن داخل الحقول الزراعية الواقعة في الجنوب الإسباني.

رفعت المغربيات الغاضبات شعارات تطالب بـ"الكرامة" ومحاسبة المتورطين في هذه الفضيحة، وفي هذا الصدد نقلت صحيفة "هويلفا انفرماسيون": "الوقفة كانت تقودها امرأة مغربية أُميّة لا تتكلم الإسبانية، قدمت من منطقة الشمال المغربي، تعيشُ بعيدة عن عائلتها وابنها".

تعيش أزيد من 500 عاملة مغربية في منطقة "هويلفا" الإسبانية، يشتغل مُعظمهن داخل حقول الفراولة مقابل مبلغ 40 يورو عن كل يوم عمل، علماً بأن عليهن الاشتغال 7 ساعات يومياً مع نصف ساعة استراحة، ويوم واحد عطلة في الأسبوع، بدون تغطية اجتماعية وفي بيئة تستقبل المهاجرين بالرفض والمضايقات.

"عندما يأتي إلى المزرعة يتكلم بشكل سيء ويهيننا ويعامل جميع النساء بشكل سيء"، تقول رشيدة (45 سنة) لجريدة "هويلفا انفرماسيون" في رصدها لتجاوزات مسؤول المزرعة، مضيفةً: "أعلم أن هناك فيديو تظهر فيه هذه الحالات، لكنني لا أعرف كم هو عدد ضحايا مزرعة دونانا 1998".

وتقول أخرى: "إنهم يُهدِّدُوننا ويدفعوننا إلى ترك العمل والرجوع إلى المغرب، ونقول لهم إننا نريد أن نشتغل"، وزادت: "العاملات المغربيات لا يستطعن الدّفاع عن أنفسهنَّ لأنهنَّ أميات، لكن أخريات يشعرن بالخوف لأن مدراء المزارع يهددوننا بالطرد وبالترحيل من إسبانيا".

أربع شكاوى أمام المحكمة

قال المحامي بيلين لوجان، عن نقابة العمال الأندلسية (SAT)، إن "حوالي 50 من العاملات المغربيات صرَّحن للنقابة بأنهنَّ يعملن في ظروف لا إنسانية لساعات طويلة في اليوم، ولم يتلقّين أيَّ تعويضٍ، ليْسَ لديهن طعام، ولم يتم الوفاء بمستلزمات العقد".

وأضاف المحامي الذي قام بزيارة إلى مقر سكن العاملات، في تصريح لجريدة "إلمندو"، "في كل حاوية، تعيش سبع عاملات، مع نافذة صغيرة، بدون مراحيض، وبدون صرف صحي، إنها شبه عبودية"، على حد تعبيره.

وتابع المحامي، الذي انتصب للدفاع عن العاملات، أنه "جرى تقديم أربع شكاوى أمام محكمة هويلفا: واحدة تتعلق بظروف اشتغال العاملات، والثانية مُرتبطة بإقدام مسؤولين في المزرعة على طرد الموسميات عبر حافلات إلى وجهات غير معروفة، والثالثة متعلقة بقضايا التحرش الجنسي، ثم أخيراً محاولة إرشاء العاملات".

صاحب المزرعة ينفي!

أمام تمدُّد خيوط الفضيحة إلى خارج إسبانيا ودخول بعض المنظمات الحقوقية الأوروبية على الخط، خرج المسؤول عن المزرعة التي تشتغل فيها العاملات المغربيات عن صمته، وقال في تصريح نقلته وسائل إعلام محلية: "لم نحتجز أحداً، ولم نطرد أحداً، كل العاملات يشتغلن في ظروف جيدة"، وزاد: "يتم دفع الرواتب لهن في اليوم الخامس من كل شهر"، مورداً أن "مفتشية العمل قامت بزيارة إلى المزرعة ولم تسجل أي خروقات".

ووصف النائب البرلماني كومارو العقد الذي بمُوجبه تشتغل الموسميات بـ "نظام العبودية"، مشيراً إلى "وجود انتهاكات في حق العاملات اللواتي يعشن تفاصيل معاناتهن في صمت"، وتابع في تصريح لصحيفة "هويلفا انفرماسيون": "سنعمل على وضع أسماء وألقاب هؤلاء الذين يضايقون العاملات وسنتابعهم أمام محاكم العاصمة الإسبانية مدريد".

وأورد كوماور: "هذا الوضع مستمر منذ سنوات في هويلفا ولا نفهم كيف لم يتم التنديد به حتى الآن"، مضيفا: "علينا أن نوقف هذه الفضيحة التي تزداد في الانتشار يوماً بعد يوم. بعض الناس يأتون إلى هنا لكسب خبزهم وليس لديهم أي خيار سوى تحمل ما يقومون به".

"نريد تدابير ملموسة الآن. هؤلاء النساء في حاجة إلى مكان آمن، ويجب أن يخضعن للحراسة وأن يشعرن بالأمان"، تقول لورا ليمون، المتحدثة باسم الجمعية النسائية الاسبانية، في تصريح لجريدة "Mujeres24H".

يتيم يكذب شهادات "المغربيات"

فِيمَا يُواصل أفرادُ الحَرَسِ المدني بحثهم في احتمال تعرُّض العاملات لاعتداءاتٍ جنسية وانتهاكات أثناء عملهنَّ داخل المزارع، أورد وزير الشغل، محمد يتيم، في سياق تفاعله مع الواقعة أنه من خلال المعطيات المتوفرة لديه، "لم تتم معاينة أي حالة معينة من خلال التواصل مع عدد من العاملات حول أجواء العمل وظروف الإقامة"، مضيفاً أن "جميعهن عبرن عن رضاهن، سواء منهن المعاودات أو اللواتي التحقن لأول مرة بإسبانيا".

وفي الوقت الذي تتهم فيه عاملات "الفراولة" المسؤول الأول عن المزرعة بتهم التحرش والاغتصاب، كشف يتيم أنه "تم الحديث معهن عن ظروف زميلاتهن بضيعات أخرى، فتم التأكيد على عدم تعرضهن لأية مشاكل، كما أنه لم يتم التوصل بأي شكاية من هذا القبيل".

وكان وفد مغربي-إسباني قام يومي 10 و11 ماي الماضي بزيارة ميدانية إلى إقليم "هويلفا" الإسباني. الوفد المشترك ضم عن الجانب المغربي ممثلين عن وزارة الشغل والإدماج المهني والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والقنصلية العامة للمملكة المغربية بمدينة إشبيلية، وعن الجانب الاسباني ممثلين عن وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي والسفارة الإسبانية بالرباط وممثلين عن جمعيات وشركات فلاحية إسبانية بإقليم "هويلفا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - متابع الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 23:17
وفينك آ يتيم فعلا أنت يتيم كل شيئ أين أنت من كل هدا .....لمادا لا يعاقب على تقصيره في عمله إن كنا حقا في دولة القانون
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113
2 - فجيجي وجدي الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 23:21
دبا واش نتيقوا يتيم الذي يصدح بما لا يعلم و نكذب كل هؤلاء النسوة الائي يحتجن مع العلم أنهم يعرضون أنفسهم للطرد التعسفي الغريب أن برلماني إسباني و منظمات حقوقية تدافع عن العاملات المغربيات و المسؤول المغربي يدافع عن رب العمل الإسباني قمة الإيثار و الكرم من مسؤولينا حتى دانييل المسكين لم يقم بشيئ و الأطفال الشياطين هم من تحرشوا به !!! الحاصول وقفة الحكومة الغريبة مع سنترال في وجه المواطنين تعطينا دليل على أن محكومتنا منبطحة أمام رؤوس الأموال و رؤساء المقاولات دجاجة أمام المقاولين أسد أمام العمال و المواطنين
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101
3 - Wislani الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 23:21
كاد الفقر ان يكون تحرشا وكفرا واغتصابا ..خصوصا ..في بلاد الغربة..والمثل يقول .**.شعير بلادي ولا قمح الرهوط**فالتحرشون بالعاملات ..هناك ..اكثر من الرهوط ..أي ..الحكارون.من الحكرة..
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31
4 - moh الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 23:22
اينهم الدين يتتطاولون على المغرب فيما يتعلق بحقوق الإنسان من اربة كانوا أو غيرها خارج البلاد أو دخلها؟
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20
5 - كولشي كذوب الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 23:22
الاسبانيين والاروبيين ناس واعيين وميقدروش يتعداو على النساء
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-82
6 - التوت الأسود الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 23:26
لا عليكم يا منكوبي وطني فأنتم في دولة ديموقراطية وستأخذون حقوقكم كاملة أما نحن هنا فننتظر رد أولئك الذين نعتونا بالمداويخ وما قولهم في هذه الفضيحة رغم أننا نعرف الرد مسبقا في دولة تهاجر منها كل الفئات من الأرملة إلى الشيوخ إلى الأطفال الكل يريد الإنعتاق من هذا الجحيم الذي يسمى المغرب
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38
7 - علولة الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 23:29
للأسف الشديد ليس هناك من فيه غيرة من المسؤولين عن فتيات البلاد اللواتي يشتغلن باسبانيا او باي دولة اخرى عربية او نصرانية فما نسمعه لا يجعلنا نفرح لعملهن رغم. بلادنا تستخدم الأجانب في مراكز مختلفة ويأجرك تفوق مداخل الوزراء احيانا
اتركوا لنا فتياتنا نقتسم معهم الماء والملح حتى ينظر الله في امر فقرنا ونحاسب الخونة آكلي أموال الشعب
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30
8 - wood الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 23:33
من غير المفهوم ان تقبل دولة اوروبية بتشغيل مغربيات يتم استقدامهن من المغرب في ظروف سيئة و الاشتغال مؤقتا في الحقول أعمال شاقة اضافة لخطر المبيدات و بعيدا عن اسرهن ، لأن هذا الأمر يضرب في العمق حقوق الانسان و يعتبر نوع من الاستغلال الأقرب الى السخرة و العبودية . اما المخزن فعينه فقط على العملة الصعبة و لا تهمه كرامة المواطن المغربي . فأغلب الظن ان العملية تمت بين المخزن و لوبيات اسبانية مرتبطة بزراعة الفراولة و ان هناك كالعادة عمولات دفعت تحت الطاولة لتحقيق هذه العملية ، و مثل هذ الامور تدخل مباشرة في مجال الإتجار بالبشر . فدفع النساء المغربيات المتزوجات او الارامل لمغادرة بيت الزوجية أو اسرهن للعمل خارج الوطن هي في حد ذاتها جريمة اخلاقية . فالمخزن يتمادى بكل الوسائل لتخريب النسيج الإجتماعي المغربي بمختلف الوسائل !!!
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26
9 - rachid الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 23:33
ماهو تعليقك سيد وزير الشغل:؟ حالات شادة وقليلة! عليهم مراسلة وزارة الشغل متل ماقلت في جوابك امس. وهن اغلبهم غير متعلمات كيف سيراسلونكم وهم خارج الوطن؟.ومتى ستستجيبون لهم.لك الله يا المغرب
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20
10 - رشيد _ مغرب الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 23:33
سؤال مهم: لهذا اختار صاحب الظيعات تشغيل النساء فقط في مزارعه عوظ الرجال ؟
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19
11 - عابر سبيل الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 23:37
ألم نقل سابقا أن أعضاء ومريدي الحزب الديني الذي يترأس الحكومة الحالية والسابقة أبان عن عجز فاضح في التفاعل الايجابي مع مشاكل المواطنين وهمومهم ، وأضحى أحد اسباب شقائهم .لقد آن الأوان لكي يتم التخلص من الحزب الديني الذي لايملك أعضاؤه اية مؤهلات غير استدرار العواطف وكثرة الكلام غير المفيد والمتاجرة بالدين
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6
12 - Aksil الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 23:39
يجب تدخل رئيس المحكومة لإقالة يتيم وزير البطالة و العبودية و لحسن الداودي الناطق الرسمي باسم سنطرال..
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9
13 - ملاحظ الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 23:40
عندما تغتصب النساء و تسكت الدولة فهذا قمة الذل. يا ربي اعطنا شوية ديال العز .
يتيم بتصريحاته يجب ان يسجن و يغتصب في السجن
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11
14 - freedom الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 23:41
لا حول ولا قوة الا بالله
يا أمة استهزئت من ضعفها الأمم... سواء كان الخبر صحيح أم لا ، فاحتمال وجود تحرش جنسي جد محتمل في مثل هذه الظروف خاصة أن بعض المغربيات يضحكن و يتمازحن خاصة مع الأجانب بشكل يوحي إلى أشياء تعرفونها جميعا!
أقول لهؤلاء النساء لا تفرطن في كرامتكن من أجل حفنة من المال، فبيع('الخبز, المسمن, الحرشة... ) بالمغرب أفضل 1000 مرة من العمل في ظروف غير انسانية و استغلالية ولو كان المقابل 1000 يورو يوميا...
و الله العظيم ، تركت شغلا بأجر مرتفع لأنني لا أطيق أن يعطيني شخصا ما أمر، أو يسألني لماذا تأخرت 5 دقائق مع العلم أنني رجل و لست أمرأة
عاشت الحرية... كونو أحرارا فالحياة قصيرة و لن نعيش مرتين
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10
15 - kerroñ الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 23:42
اين القنصلية المغربية من كل هدا وسعادة الوزير يتيم الدى ينكر كل محصلإلى هاته العاملات يجب متابعته قضاءا وستجوابه في البرلمان
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5
16 - ننظف المغرب اولا الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 23:43
التحرش الجنسي والاغتصابات لي كاين في المغرب ماكاينش في اسبانيا وبعظ الاحيان كيغتصبو الاطفال حتى في المساجد والمدارس وزيد عليها السياحة الجنسية مرحب بها 100 في 100 في المغرب
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6
17 - مغربي الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 23:45
اي كنعرف أنا..الجنس الإجباري هو الاغتصاب.
اما هاد النساء فقد قامت بالغضوع للمساومة بأجسادهن بمحض إرادتهم...سامحوني هدا فساد لذالك لا يحق لهم لعب دور الضحية فهناك مغربيات أحرار يعيشون أوضاع كارثية ولم يرضو لأنفسهم العهر.
ولكن هدا لا يخفي الأوضاع العصيبة التي يعيشها المغرب على جميع المستويات.
اختم قولي بالله يأخد الحق فلي جعل بنات بلادي رخاص تحت شعار الحرية.
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3
18 - راصد الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 23:46
ذنبهم أولا على من دفعهم للهجرة وحتى لو كانوا هنا فييتحرشون بهم لا فرق .
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4
19 - اسماعيل الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 23:48
لماذا نسرل ابناءنا الى اروبا او غيرها للتعرض للجنس و الحكرة لماذا لا نشغلهم في بلدهم بأجر جيد في المغرب حق العيش الكريم حق العمل او حق السكن لماذا هنا في المغرب نحتقر ابناءنا كيف سوف يحترمونهم الدول الاخرى لماذا المواطن في المغرب مجرد حشرة لا قيمة له لماذا لا نرى اين الخلل ونصلحه الخلل في النسيرون و جميع الاحزاب في المغرب لماذا لا نعطي احترام للمواطن المغربي الخلل ليس في الدول الغربية الخلل في مسيرين الحكومة
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7
20 - محمد بن علي الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 23:49
معذرة أيتها العاملات ،إن الحكومة المغربية ليس لديها وقت ولا مجال للحديث عنكن والدفاع عن حقوقكن لأنها منشغلة في الدفاع عن شركة سنطرال،فكيف لها أن تدافع عن العاملات اللائي يتعرضن يوميا للتحرش الجنسي بضيعات الفراولة. و هي التي لاتأبه لطلبات ومعاناة 40 مليون من الشعب المغربي؟
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21 - يتيم الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 23:49
يقول يتيم "حسب المعلومات المتوفرة لدي".. باين نيت التصريح ديالك يتيم.. جالس في كرسيه و ينتظر أن تأتيه المعلومة.. كون كان فيك النفس كون نتا اتصلت و تحركت و ناقشت مع المحاميين الذين عاينو النازلة
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2
22 - نور الهدى الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 23:52
كتضحكوني و الله، هذشي جاري بيه العمل والسلطات عارفين كلشي. في سبتة البنات كيبيعو اجسادهم باش يقدروا يدخلوا ويخرجوا . انتم شعب مكلخ، حتى كتقراو الحاجة عاد كتنوضوا تغوتوا.
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23 - بنحمو الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 23:54
لو كان فعلا في المغرب احترام الديموقراطية اتفضل السيد وزير الشغل الشاهد بالزوار بأعضاء استقالته و الاعتدار لهؤلائي النسوة المغتربات من اجل لقمة العيش....القضاء الاسباني في السكة، و انت يا ووير الذل ابقى تردد الاكاذيب كإخوانك في الصنعة
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24 - زمان.. تطوان. الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 23:54
السي يتيم الوزير أول من صرح أن ادعاء المشغلات المغربيات بشأن الاستغلال الجنسي من لدن مالك مزرعة الفرولة لا أساس له من الصحة
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3
25 - Ramòn الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 23:55
يتيم قل خيرا او اصمت :@ قهرتينا بالغباء ديالك و التصريحات اللامسؤولة ..... انتظروا العقاب في الانتخابات القادمة .... لانكم رضيتم بان تكونوا بيادق، في الوقت اللي كلشي مكالمي ، زيدوكم (العثماني بتيم الداودي الخلفي...) للواجهة تدويو، و آشمن هدرة احتقرتم من اوصلكم لمناصبكم ...... الدنيا دوارة
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26 - وجدي الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 23:56
السؤال الذي طرحه احد المعلقين اطرحه لماذا لا يختارون الرجال لجني الفرولة ام ان الامر فيه إن؟ لهذه الدرجة هانت عليك ايتها الحكومة ان نبيع النساء المغربيات بدراهم معدودات مقابل كرامتهن اقسم بالله العظيم كمغربي لا ارضى لابنتي او اختي او امي ان تشتغل حتى عند المغاربة فما بالك عند الاجنبي اين انتم ايها المغاربة الاحرار؟
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5
27 - أين المسؤولون الأربعاء 06 يونيو 2018 - 00:01
شرف الأمهات والاخوات انتهك، شرف الوطن انتهك، أين هم الوطنيون من إنتهاك الاعراض؟ أين هم الغيورون؟ أين هم المسؤولون؟
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