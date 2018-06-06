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الرئيسية | مجتمع | "تسريبات الباك" مستمرة والوزارة تعلن تراجع الغش بـ11,23 في المائة

"تسريبات الباك" مستمرة والوزارة تعلن تراجع الغش بـ11,23 في المائة

"تسريبات الباك" مستمرة والوزارة تعلن تراجع الغش بـ11,23 في المائة
هسبريس - أمال كنين (صورة: منير امحيمدات)
الأربعاء 06 يونيو 2018 - 12:00

على الرغم من تحذيرات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بشأن تسريب امتحانات الباكالوريا دقائق بعد انطلاقها، وعلى الرغم من إلقاء القبض على بعض الواقفين وراء ذلك؛ فإن التسريبات استمرت خلال اليوم الثاني من اجتياز الامتحانات.

وحسب ما عاينته هسبريس فقد نُشرت صورة لمادة الرياضيات لشعبتي العلوم الطبيعية والعلوم الفيزيائية دقائق بعد انطلاق الامتحان، وسرعان ما جرى نشر أجوبة عن الأسئلة كما نشرت الصور عبر مجموعات على الواتساب، وسرعان ما تم حذف الصور بعد نهاية الامتحان. وتم التوعد بنشر صور امتحان مادة الفلسفة عشية اليوم إضافة إلى محاولة وضع حلول لها.

وأعلنت وزارة التربية الوطنية تسجيل 751 حالة غش خلال اليوم الأول من الامتحانات، مؤكدة أن مصالح خلايا اليقظة والتتبع قد تمكنت في ظرف زمني قياسي بتنسيق مع المصالح الأمنية من ضبط الأشخاص الذين كانوا وراء عملية تصوير مواضيع الامتحانات ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعي بعد انطلاق الاختبارات، لافتة إلى أن السلطات الأمنية ألقت القبض على عدد منهم وأحالتهم على القضاء.

وكشفت الوزارة تراجع نسبة الغش مقارنة مع السنة الماضية بحوالي 11،23 في المائة، مؤكدة أيضا أن نسبة الحضور خلال الامتحان بلغت 98،43 في المائة في صفوف المتمدرسين و59،85 في المائة في صفوف الأحرار.

وسبق أن أوضحت الوزارة ذاتها أن لجنا لليقظة والتتبع أحدثت على الصعيد الإقليمي والجهوي والوطني لتتبع كل ما يتعلق بإجراء امتحانات البكالوريا وبنشر المعطيات المتعلقة بمواضيعها، للتمكن من التدخل الآني خلال إجراء الاختبارات.

وأشار المصدر نفسه إلى أنه سيتم تسخير موارد إضافية مهمة، سواء فيما يتعلق بالامتحانات الجهوية أو الوطنية؛ منها تعبئة 41 ألفا و660 مكلفا بالحراسة، وحوالي 40 ألف أستاذ مصحح للتعامل مع 3,6 ملايين ورقة إجابة.

وعلى مستوى الأكاديميات الجهوية، سيتم تحضير 20 ألفا و830 قاعة امتحان موزعة على حوالي 1500 مركز للامتحان بمختلف المديريات الإقليمية، وانتداب حوالي 1500 ملاحظ على مستوى مراكز الامتحان و164 مراقبا جهويا و200 مراقب وطني للإجراء والتصحيح.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - Ghomari الأربعاء 06 يونيو 2018 - 12:15
ماذا نتتظرون في بلاد الغش و النهب و السرقة المكشوفة؟
رحمة الله على هذه البلاد و من وجد جحرا يلجأ إليه فلا يتردد...
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8
2 - مقاطعون حتى . . . الأربعاء 06 يونيو 2018 - 12:25
الغش في كل شئ ، كيف تفسر تفتيش التلاميذ بالعصي الالكترونية (كاشف المعادن) وهو غير مشغل (في وضعية OFF) من طرف المسؤول.
هناك غش بالعدسة ولوزمها من غير هاتف.
الحل : استعمال رادار التشويش في كل مركز.
أين وصل التحقيق في تسريب امتحان الرياضيات لدورة يونيو 2015.
عااااااجل :
الشعب يقدم استقالته ومستعد لمغادرة المغرب بعد احتجاج الحكومة عليه
مقاطعون حتى . . .
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3
3 - استاذ الأربعاء 06 يونيو 2018 - 12:27
حاربو الفقر و الظلم حاربو الزبونية والمحسوبية .. واتركو الأجيال لتعش بسلام.
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4
4 - استاذة الأربعاء 06 يونيو 2018 - 12:29
ضاهرة الغش موجودة في كل الدول وإذا كانت عندنا بنسبة كبيرة فالمدرسة ما عي إلا انعكاس لما يحدث في المجتمع..حيث تجذر الغش وغيره فقط لا يمكن لوم التلميذ فالتلميذ هو نتاج منظومة التعليم المعطوبة ..حيث البقاء للذي يحصد أكبر معدل و يقطع الطريق أمام التلاميذ الحاصلين على معدلات متدنية في حين يجب إتاحة الفرصة لإجتياز المباريات لكل الناجحين في الباك..و فتح آفاق الدراسة لهم فالمعدل ليس هو المعيار الحقيقي..أعرف تلميذ حصل على معدل 11،42 التحق بالكلية لدراسة الفزياء حصل على الاجازة بميزة حسن جدا ..ثم الماستر و الآن يحضر للدكتراه..
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5 - immad الأربعاء 06 يونيو 2018 - 12:34
الحل بسيط هو قطع الانترنيت لمدة ثلاث ساعات زمن المادة ثم ارجاعها.... لاتوجد حراسة تامة مائة بالمائة التلميذ اذا جردته من الهاتف اخرج الاوراق المصغرة واذا جردته من الاوراق المصغرة تملك مع اصدقائه وفي جميع الاحوال حالة غش... على العموم لو طبق القانون والصرامة سنجد الوزارة تعلن هذا العام نسبة خمسة بالمائة على اقصى تقدير هي التي ستنجح....
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6 - REDA الأربعاء 06 يونيو 2018 - 12:34
تعويضات الامتحان :
مدير الاكاديمية 10 المليون
النائب 3 المليون
رئيس مركز الامتحان 2000 درهم
باقي الاداريين و الملاحظين : بين 500 و 1000 درهم
الاستاذ الذي يحرس التلاميذ يعني في فوهة المدفع و معرض للاخطار : 0 درهم
و بااغين ميكونش الغش ؟
اضافة الى ذلك علاش متكونش الكاميرات و قطع التصال بالانترنيت
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7 - خديجة الأربعاء 06 يونيو 2018 - 12:35
كل ما يلزم هو تربية التلميذ من بداية تعلمه على احترام المدرسة وقوانينها ... لا التعود بالعقاب ؟! الدولة دائما ما تلجئ لأسلوب العنف؟!
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