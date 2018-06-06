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الرئيسية | مجتمع | وقفة الداودي تدفع نشطاء إلى مطالبة الملك بعزل "الوزير المحتج"

وقفة الداودي تدفع نشطاء إلى مطالبة الملك بعزل "الوزير المحتج"

وقفة الداودي تدفع نشطاء إلى مطالبة الملك بعزل "الوزير المحتج"
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الأربعاء 06 يونيو 2018 - 19:00

في سياق "الرَّفض العارم" الذي اجتاح وسائل التواصل الاجتماعي، إثر مشاركته في وقفة عمال "سنطرال" أمس، أمام البرلمان، وَرَفْعِهِ إلى جانب المحتجين شعارات مُناوئة للحكومة والمُقاطعين، وجد لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، نفسه أمام موجة من الانتقادات الحادَّة، وصلت حدَّ إطلاق عريضة ونداءات مُوجهة إلى الملك محمد السادس للمطالبة بإقالته وعزله من منصبه الحكومي.

وفي الوقت الذي ستجتمع فيه، اليوم، الأمانة العامة للحزب، لمناقشة تداعيات مشاركة الوزير الداودي في وقفة "عمال سنطرال"، وما خلفته من ردود فعلٍ مشجبة استهدفت رأس الحزب الحاكم، اهتدى نشطاء إلى إطلاق هذه العريضة على موقع "أفاز" العالمي، المتخصص في العرائض، حملت عنوان "عريضة لتوقيع ملتمس للملك لعزل الوزير الداودي: جلالة الملك محمد السادس"، وفق تعبير نص العريضة.

العريضة، التي تمكَّنت من جمع مئات توقيعات المغاربة في وقت وجيز، توجَّهت بخطابها إلى "الملك محمد السادس، بصفته ممثل الأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو الساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين"، من أجل مطالبته بعزل لحسن الداودي، بعدما شارك في وقفة احتجاجية إلى جانب عمال "سنطرال"".

ووصف نص العريضة مشاركة الوزير الإسلامي في وقفة عمال شركة "سنطرال" أمام البرلمان بـ"غير المسؤولة ولا تليق بمسؤول حكومي مفروض أن يلتزم بمبدأ الحياد، لا أن يرفع وسط جموع المحتجين شعارات ضد حملة المقاطعة"، مورداً أن "هذا التصرف اللامسؤول يُسيء إلى العمل السياسي في المغرب".

وتوجه نص العريضة، التي قام بمشاركتها العديد من نشطاء "الفايسبوك"، إلى الملك محمد السادس بالقول: "نلتمس من جلالتكم بكل احترام وتقدير بصفتكم ممثل الأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، والساهر على احترام الدستور، وصيانة حقوق وحريات المواطنين، التدخل للعمل على عزل الوزير لحسن الداودي من مهامه الحكومية".

ولم يقف الأمر عند حد إطلاق عريضة تطالب بعزل الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة في حكومة العثماني، بل امتدَّ إلى إصدار نداء وقعه عدد من النشطاء بمن فيهم أعضاء حزب "العدالة والتنمية"، دعوا فيه "الجالس على العرش" إلى التدخل من أجل وضع حدِّ لتجاوزات وزراء العثماني، وقال النداء: "بين مداويخ وجياع ومجهولين تعددت المهانات يا جلالة الملك، وكل ذنب شعبك أنه لم يحتج في شارع ولم يرفع صوتاً بنداء جارح بل فعل كما يفعل السباقون إلى التطور والحداثة وطالبوا من وضعت فيهم ثقتك ليهتموا بشؤون البلد أن يترفقوا بجيوب الفقير".

وأضاف النداء: "يا جلالة الملك، إنه لمن الصادم أن يدافع من اخترناهم للدفاع عنا أن يدافعوا على أرباب الشركات ولم يكلفوا أنفسهم عناء مناقشة الفكرة تحت قبة البرلمان"، قبل أن يضيف: "يا جلالة الملك، وبما أن الوقت طال دون أن تتفاعل الحكومة بجدية مع مطالب شعبك البسيطة؛ فإن هذا الشعب وهو مدرك لحجم مسؤولياتك لجأ إليك لتنصفه من لا مبالاة الساسة وإمعانهم في إذلاله وكأنهم لم يستوعبوا أيا من خطاباتك".

في السياق، قال عبد العالي الرامي، الناشط الحقوقي والمشرف على عريضة "العزل"، إن "توالي استفزازات وزراء العثماني دفعتنا إلى التوجه إلى الملك"، وقال: "كان مفروض على الوزير أن يبحث عن الحلول لا أن يُلقن الشعارات وأن يخرج بتصريحات استفزازية تصب المزيد من الزيت على النار خصوصاً في هذه الظرفية الاجتماعية والسياسية "الحساسة"، وزاد: "شيء مؤسف أن يَصْدُر هذا التَّصرف "الشارد" من وزير ينتمي إلى حكومة مسؤولة أمام الشعب".

وأورد الرامي: "لا يمكن لوزيرٍ في الحكومة أن ينزل مع العمال؛ لأن هذا فيه تناقض، ولا ندري ما هي الرسائل التي أراد أن يبلغها من وراء إقدامه على هذه الخطوة"، متسائلاً "هل هو تحدّ للبرلمانيين أو تحدّ للشعب الذي يدعو إلى المقاطعة أم أن له دوافع أخرى".

من جانبه، قال الإطار الاقتصادي مصطفى العمراني "إنها المرة الأولى في التاريخ السياسي التي يخرج فيها وزير من الحكومة للاحتجاج على حرية من حريات الشعب وهي حق اختيار أي منتوج يستهلكه في اقتصاد حر"، مورداً أن "الوزير أظهر انحيازاً كلياً لشركة واحدة من بين الشركات الثلاث وهي ملكية خاصة وليست عمومية، وليست الشركة الأولى التي يواجه جزء من عمالها خطر البطالة".

وتابع العمراني: "كوزير منتدب لدى رئيس الحكومة مكلف بالشؤون العامة والحكامة هو المسؤول الأول عن مراقبة الأسعار، خاصة في القطاعات المحررة حديثا وفي شهر رمضان الذي تكثر فيه المضاربات والكل يعرف ما يقع حاليا من ارتفاع في جميع الأسعار".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - اسقاط الحكومة الأربعاء 06 يونيو 2018 - 19:10
نريد من جلالة الملك إقالة الحكومة سنطرال وافريقيا وماء سيدهم علي وتعيين حكومة الشعب.
وشكرا.
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245
2 - مغربي قح الأربعاء 06 يونيو 2018 - 19:12
لماذا لم يتضامن مع دار الحليب ديال مراكش منين تفلست وجراو ٧لى كل العمال وعلاش ماتضامنش مع عمال لاسامير ؟؟؟خاصهم يقيلوه ماشي نتسناوه يستاقل.
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230
3 - ياسين الأربعاء 06 يونيو 2018 - 19:13
نشكر السيد الوزير المحامي الناطق الرسمي باسم سنطرال على هذا الخطأ الجسيم الذي سيؤدي إلى إستقالته، شكرا جزيلا على إنتاج شعب فايسبوكي واعي و حضاري، فيسبوك سلاح القرن 21
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195
4 - رفيق ع الأربعاء 06 يونيو 2018 - 19:14
الشعب المغربي يطلب من جلالة الملك ان يعفي الحكومة كلها ويعين حكومة بدون اي حزب وشكرا هسبريس
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180
5 - كبور الأربعاء 06 يونيو 2018 - 19:14
الداودي خاص امشي فحالو في انتظار التحاق باقي البواجدة
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156
6 - حسن الأربعاء 06 يونيو 2018 - 19:14
في هذه القضية (المقاطعة) كون كانت هاد الحكومة تاتحشم كون دارت استقالة جماعية
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106
7 - galfaoui الأربعاء 06 يونيو 2018 - 19:15
لا حول ولا قوة الا بالله العظيم...اول مرة تنشوف حكومة تتحتج ضد نفسها ....سكيزوفرينيا صنع مغربي لك الله يا وطني
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85
8 - مغترب الأربعاء 06 يونيو 2018 - 19:15
وزير ذاخل الحكومة ضد ارادة الشعب. المفروض يكون مساند و غير معارض. حسبنا الله و نعم الوكيل.
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70
9 - مغربي حر الأربعاء 06 يونيو 2018 - 19:15
نطلب من الملك إقالة الحكومة و حل البرلمان و حل كل الاحزاب السياسية و تشكيل حكومة وحدة وطنية. و بناء مؤسسات الدولة برجال و نساء أكفاء و مخلصين للوطن.
المرجو من الملك ان يفرحنا في رمضان بإقالة الحكومة و حل البرلمان. المغرب بهذه الحكومة و الأحزاب و البرلمان في طريق الهوية.
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83
10 - عزيزة الأربعاء 06 يونيو 2018 - 19:15
هزلت والله وزير تلف مبقى عرف شنو يدير ولا يحتج ياووويلاتنا على وزير اخر الزمن.
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65
11 - said الأربعاء 06 يونيو 2018 - 19:16
بغيت غير نعرف واش هد لوزراء تصطاو واحد كيقول أنا مشي مواطن هدا كيقول أنا دبا مواطن وانتما لوحونا في شي قيهرة كحلة بقاو غير نتما في هد لبلاد حكمو على بعضياتكم
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44
12 - المهدي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 19:17
وزير سنطرال. مقاطعون إلى الأبد.
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48
13 - أبو منار الأربعاء 06 يونيو 2018 - 19:17
الداودي مسكين متزوج من فرنسية عليه أن يحتج مع عمال شركة سنطرال لإرضاء زوجته.
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56
14 - Ahmadghar الأربعاء 06 يونيو 2018 - 19:18
مهزلة تاريخية البارح يتيم قالنا هو وزير ماشي مواطن واليوم الداودي كيقولنا هو مواطن ماشي وزير والله الاحرنا معاهم
المهم كل انهار بخبار جديد وعيش انهار مع الحكومة ديالنا تسمع اخبار
ما بقا للداودي غير اشارك فموازين بقربشلا والطبل
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38
15 - elaissaoui الأربعاء 06 يونيو 2018 - 19:18
salam
je ne peux que dire c'est la hante: un gouvernement qui manque d'expérience dans la gestion des petites crises à l'échelle d'un état , plus la méchanceté de quelques ministres envers les citoyens et surtout un hypocrite ministre qui est au lieu de défendre les intérêts des citoyens qui ont fait confiance en son partie il se manifeste pour défendre les patronats : disez moi svp comment ces gens vont rencontrer DIEU ?!!!!
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21
16 - مواطنة مغربية الأربعاء 06 يونيو 2018 - 19:18
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاته. يجب أن يقال من الحكومة و البرلمان مع ايقاف أجره. فلا يعقل أن يستمر في الاستفادة من راتبه التقاعدي المريح. وهو لم يخدم مصالح الشعب. و إلا فسوف يبقى الفساد مسترشيا إلى أن يرث الله الأرض و من عليها.
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32
17 - الداودي سعيد الأربعاء 06 يونيو 2018 - 19:18
شبع فلوس 2 وزارات يمشي ينعس اهو مرتاح
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29
18 - وجدي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 19:19
الداودي يدق آخر مسمار في صندوق المصباح و رياح المقاطعة تسل ريش الحمامة و استمرارية المقاطعة ستعيد الحمامة الى عشها السابق و تشل حركات و تنقلات عرابها قارون زمانه
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29
19 - نفاقا، ليس إلا... الأربعاء 06 يونيو 2018 - 19:20
وقاحة "اللاعدالة واللاتنمية" تزداد فضيحة مرو بعد مرة، وتبين عن ميولاتها "السادية" في حب تعذيب المواطنين، وإذاقتهم الكيد والآلام، وحتى من يدعي منهم أنه يعارض ما قام به الوزير المحتج أو "لعوج"، فإن ذلك ليس منهم سوى نفاقا، ليس إلا...أما الثابث عندهم، فهو جلد أبناء جلدتهم، ولقد نسوا، أوتناسوا أيام "كحطهم"...والأيام بيننا وبينهم...
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16
20 - نبيل الأربعاء 06 يونيو 2018 - 19:20
نحن الشعب نطالب من الملك بإستقالة الحكومة أو إستقالة الشعب .
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24
21 - Abdelhak الأربعاء 06 يونيو 2018 - 19:20
ماشي غير داودي الي خاصوا امشي فحالوا الحكومة والبرلمانين والاحزاب باش سيدنا اوقف على شغلوا بيديه .
مشي اعطي لدراري صغار فصيفت ناس بعقلهوم العبوا بالمغاربة .
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17
22 - mouktadi abderrazak الأربعاء 06 يونيو 2018 - 19:22
لا أعرف لماذا لم يقدم رئيس الحكومة وجميع الوزراء او الناطق الرسمي اعتذارا للمغاربة وحلا منطقيا لهذه المنتوجات الثلاثة .ولكن للأسف الشعب مغربي والحكومة جزائرية
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12
23 - belhaaj الأربعاء 06 يونيو 2018 - 19:22
نلتمس إقالة الحكومة كلها فما عادت قادرة إلا على الكوارث
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13
24 - omar us الأربعاء 06 يونيو 2018 - 19:25
هانتا جبتيها في راسك. و سير دابا شريلك شي بقيرة و حلبها و شوف واش سنطرال تشري من عندك الحليب
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15
25 - tornadogut الأربعاء 06 يونيو 2018 - 19:25
هذ مواقع التواصل الاجتماعي سبب البلاء في هذه البلاد
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-38
26 - مغربي ملاحظ الأربعاء 06 يونيو 2018 - 19:25
يظهر ان هدا الوزير الشخص لا علاقة له بالسياسة ولا بهموم الشعب بقدر ما يريد الدفاع عن شركة اسياده ليرضون عنه وكانه طفل صغير هدا الوجه الدابل لا يشرف المغاربة ولا حكم المغاربة
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11
27 - المدوخين الأربعاء 06 يونيو 2018 - 19:28
بصراحة الاحزاب المنتخبة كلها لا تمثل الشعب
كلها احزاب الكعكة لا اقل ولا اكثر
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21
28 - omar الأربعاء 06 يونيو 2018 - 19:32
سابقة في التاريخ السياسي وزير يحتج ضد مطالب الشعب ويضع يده في يد الباطرونة .. نحن يا سعادة الوزير اعطف منك على الفلاح لاننا نقتني منه لتر حليب بخمسة دراهم للتر الواحد ولن تركه يسكبه في التراب
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12
29 - مواطن.رقم.34مليون الأربعاء 06 يونيو 2018 - 19:32
نريد.من.صاحب.الجلالة.باعفاء.الحكومة.
وتعين.حكومة.لاحزب.فيها.وشكرا.لكم.
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8
30 - adnane الأربعاء 06 يونيو 2018 - 19:33
لا امل في هؤلاء، و لا امل فيمن سيعوضهم، و الشعب المغربي مستقبله غامض
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19
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