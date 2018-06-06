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الرئيسية | مجتمع | الاعتكاف بالمساجد في رمضان يصادم السلطات و"العدل والإحسان"

الاعتكاف بالمساجد في رمضان يصادم السلطات و"العدل والإحسان"

الاعتكاف بالمساجد في رمضان يصادم السلطات و"العدل والإحسان"
هسبريس - أمال كنين
الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:30

أعلنت جماعة العدل والإحسان عن تدخل السلطات الأمنية لفض الاعتكافات بحوالي 12 مسجدا بمدن الجهة الشرقية، موضحة أن الاعتكافات بمساجد مدن وجدة وبركان وتاوريرت وزايو وأحفير ومداغ.

وقالت الجماعة إن قوات أمنية مختلفة شاركت في عمليات إخراج المعتكفين، جرى استقدام بعضها من مدن أخرى كما حدث بمدينة زايو، حيث استعين بتعزيزات استقدمت من مدينة الناظور.

وأوضح المصدر نفسه أن السلطات منعت الاعتكاف في خمسة مساجد بوجدة ومسجدين ببركان ثم مسجد واحد بكل من مداغ وأحفير وتاوريرت وزايو.

وأكدت الجماعة أن عددا من المصلين استنكروا ما اعتبروه "شططا وجرأة على محارم الله من قبل المخزن، ونددوا بهذا الفعل الشنيع المخالف لكل المواثيق الحقوقية والأحكام الشرعية"، موضحين أن هذه الخطوة "تمس الأمن الروحي للمغاربة".

وأشارت الجماعة إلى أنه جرى تنظيم وقفات أمام المساجد التي طالها الاقتحام، ليلة أمس رافعين شعارات من قبيل: "يا المخزن سير فحالك المساجد ماشي ديالك"، و"حسبنا الله ونعم الوكيل"، و"المخزن مالك مخلوع الاعتكاف حق مشروع".

وظهر، خلال فيديو مصور أثناء فض الاعتكاف بأحد المساجد، مواطنون يحتجون ضد الأمن قائلين إن "الاعتكاف سنة كان يتبعها النبي وزوجاته. كما أن البلاد هي دولة إسلامية والرخصة التي نأخذها هي كتاب الله، وأيضا الدستور المغربي يمنحنا حق العبادة في بيوت الله"، متابعا: "من يمنعون مساجد الله هم ظالمون ومفسدون وملحدون وجميع من شاركوا في فك الاعتكاف هم مسؤولون أمام الله".

ويتكرر مسلسل فض الاعتكاف لأعضاء جماعة العدل والإحسان خلال شهر رمضان كل سنة، إذ تعمل السلطات على منع التجمع بالمساجد دون ترخيص من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (32)

1 - Espaňa الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:52
كاديروا راسكوم بحال إلى يله نزلتوا من الطيارة جيتوا من سكوتلاندا معرفينش المغرب ومخزن المغرب
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-26
2 - brahim الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:52
الإعتكاف في مساجد ممنوع ومهرجان موازين تحت الرعاية ........ولا حول ولا قوة إلا بالله العالى العظيم
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172
3 - الاعتكاف الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:54
الاعتكاف في بيوت الله خلال العشر الاواخر من رمضان سنة نبوية لكن يجب الا يستغل لاغراض سياسية وان يتم تاطيره من طرف المؤسسات الرسمية تجنبا للفتنة
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55
4 - al3arandass الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:54
"ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه"
رسالة إلى شيوخ السلطان: ما حكم الجنود الذين منعوا المصلين من الاعتكاف؟ ما حكم من أصدر الأمر؟ ما حكم من بيده تغيير هذا المنكر ولم يغيره ؟ ما حكم من رضي وأعجبه ما وقع ؟ أتمنى أن يجيبنا أحدهم
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65
5 - رابي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:55
في اطار اللعبة انا اعتبر هده الجماعة خزان احتياطي للقمعوالتزييف والكذب على المغاربة وتدويخهم باسم الدين.
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-6
6 - بني زيري الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:56
الاعتكاف سنة عن النبي عليه الصلاة و السلام و لا يجب ان تصوروه كانه يدخل في شأن سياسي او مرتبط بجماعة العدل و الاحسان.
كان الرسول يعتكف العشر الاواخر من رمضان. و هو مذكور في القران. سورة البقرة اية 187. 《 و انتم عاكفون في المساجد》.
الاعتكاف يكون في المسجد الذي تقام فيه الجماعة.
و اعتكف الرسول 20 يوما قبل ان تقبض روحه عليه الصلاة و السلام.
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28
7 - الشعب الأربعاء 06 يونيو 2018 - 16:01
نعم للإسلام دين الله وسنة رسوله ؛ ولا للاخونجية الدخيلة .
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-17
8 - شهاب أبونيزك الأربعاء 06 يونيو 2018 - 16:02
يكون هناك دائما على الأقل شرطي سري من بين المصلين في المساجد الكبيرة، حينما يلاحظ أن خطاب الإمام متطرف ولا يتماشى مع ما هو مخول بقوله يتم استدعاء عناصر الأمر لفض ما يسمونه ب"اعتكاف" الذي هو في الحقيقة عملية حشو أدمغة المصلين بأفكار متطرفة إرهابية.
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-38
9 - ilyas الأربعاء 06 يونيو 2018 - 16:07
المساجد في بعض الدول الأروبية،تسهل الإعتكاف،بل وتيسر المأكل المشرب،والحمام لكل معتكف،على هاد الأشياء نقول أن اوروبا تحترم فيها الشعائر أكثر من المغرب
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42
10 - حسن البيضاوي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 16:09
دولة منافقين بانوا على حقيقتهم أين وسطية والاعتدال والحقوق فردية والدينية المساجد في أروبا مفتوحة فى عشرة أخيرة من رمضان كريم وكل عام وانت بخير
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23
11 - عبدالله الأربعاء 06 يونيو 2018 - 16:11
بحال هاذ الحزب هو اي خرج على سوريا والدول العربية ، الله يستر ما عندوش مع الديموقراطية ومتشدد بالكلاخ.
والله الى بحال هاذ الحزب خصو يتمنع منعا كليا وينقطع من الجذر ديالو لانه هو اي غادي يكون السبب ديال تخريب البلاد ولاحظت ان المظاهرات أغلبيتها من هاذ الحزب.
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-8
12 - محمد ابو عثمان الأربعاء 06 يونيو 2018 - 16:11
و في تركيا العلمانية خصصت حوالي ١٠ الاف مسجد للاعتكاف فقط في انقرة و اسطاميول حوالي ٥٠٠مسجد مجهزة بالأسرة للمعتكفين. حسبنا اللة ونعم الوكيل.
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21
13 - عمر الحر الأربعاء 06 يونيو 2018 - 16:11
ألاعتكاف ممنوع منعا كليا في المغرب نظراً لخطورته حيت يهدد ثوابت الدولة بينما مهرجان موازن يلقى الرعاية السامية لصاحب الجلالة امير المؤمنين هههههه هذه هي علامات الساعة الكبرى
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33
14 - موسم الأزهار الأربعاء 06 يونيو 2018 - 16:11
ربما للمنع أسبابه،وإذا اقتصر الأمر على مساجد دون أخرى، فللمعتكفين أن يلتحقوا بالمساجد المسموح الاعتكاف فيها.
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2
15 - rachid الأربعاء 06 يونيو 2018 - 16:13
قلنا الحمد لله طلعت حكومة إسلامية غادين يفتحوا أبواب المساجد للإعتكافات ، و يحيدوا موازين. و.... لكن مع الأسف لازالت دار لقمان على حالها الله يلطف بنا.
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19
16 - الفرق واضح الأربعاء 06 يونيو 2018 - 16:15
ونتوما سيرو اعتكفو فداركم بسببكم اصبحت بيوت الله توصد ولا تفتح إلا وقت الصلاة يا جماعة الفتنة.تستغلون بيوت الله لاجتماعتكم الاخريبية بعدما عرفتم ان بيوتكم لا تصلح لمثل تلك الاجتماعات لانه حينها ستطبق عليكم بنود قانون المسطرة الجنائية من اجل جريمة المؤامرة وتكوين عصابة إجرامية.ومن اجل إضفاء الشرعية عليها اخترتم المساجد وفي مل مرة تنددون بالتضيق عليك كما قال تعال " ان هديناه السبيل اما شاكرا واما كفور ..."فالدين الاسلامي محايذ لا يميل إلى اي تيار فكري او سياسي وذلك انما هي بدعة ابتدعتموها ايها الاخوان المجرمون.
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-15
17 - Jawad الأربعاء 06 يونيو 2018 - 16:17
محدها كاتقاقي و هي كتزيد في البيظ وحنا كنسناو نتهنو من pjd خرجوا لينا هادو والدين برئ منكم براءة الدءب من دم يوسف
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-10
18 - من مكناس الأربعاء 06 يونيو 2018 - 16:19
الصلاة في المسجد أو التراويح في شهر رمضان نعم .
أما الاعتكاف يمشي يعتكف مع ولادو يربهم ولادلكم في المقاهي سيرو ربي ولدك راه المجتمع فالس
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-14
19 - عبد الحكيم الأربعاء 06 يونيو 2018 - 16:22
ايام الرسول لم تكن هناك احزاب سياسية ولا تنظيمات دعوية او سرية،كان المجتمع المسلم نسيجا واحد،يعيش في سلام وتآخ،ويعرف الناس بعضهم بعضا،واما التحدث عن الاعتكاف اليوم وانه حق شرعي،مع تغير الزمان و المكان و الاحوال في المدن خاصة،حيث لايدرى عن مريد المسجد اي شيء لا من القائمين عليه او من المصلين او من سكان الحي،وفي ظل انعدام الامن الاجتماعي و سوء النوايا،فهذا مبلغ التسيب و تهديد لامن المجتمع وحق يراد بها باطل،و من يريد الاعتكاف عليه ان يخرج تصريحا من الدولة،
واما غير المدن،في المداشر و القرى التي،تجمع بين افرادها روابط عايلية و يعرف فيها الافراد بعضهم بعضا،فلا تمنع الدولة اي فرد منهم على الاعتكاف في المسجد في اي وقت شاء ذلك،ولا تتدخل او تساله من الاساس،واما اعضاء هذه الجماعة او غيرها من الجماعات الدينية فالاغلبية الساحقة من المغاربة يرفضون وجودها ولا يعترفون بوجودها،و يرتابون من كل نشاطاتها لسوابقها العديدة و العمل على تفريق وحدة المغاربة و محاولة فرض خزعبلاتهم الدينية
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5
20 - Lamborghini الأربعاء 06 يونيو 2018 - 16:24
عادي، المغرب ليس دولة إسلامية، حمدو الله ملي خلاو ليكم المساجد.
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10
21 - ملاحظ من امريكا الأربعاء 06 يونيو 2018 - 16:26
لا حول ولا قوة الا بالله المسلمون خارج بلدان ما يسمونه البلاد الإسلامية يتمتعون بحرية التدين والشعائر الإسلامية أكثر مما يتممتع به المسلمون في بلدانهم.
مثالا على ذللك نحن هنا في امريكا المساجد في رمضان وغير رمضان مفتوحة أمام الجميع لللا عتكاف والقيام والأنشطة المختلفة .
انا في بلادنا المسجد يغلق أبوابه بعد كل صلاة
ولا يفتح أبوابه الا بعد الأذان لا حول ولا قوة الا بالله.بينما ملاهي الليلة والحانات الخمورية تفتح أبوابها بكل حرية.
ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم ان يدخلوها إلا خائفين.
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9
22 - وديعه الأربعاء 06 يونيو 2018 - 16:26
السلام عليكم

لا اعتكاف ( تكويني ) الا في مسجدين ( المسجد الحرام والمسجد الاقصى ) ...ففيهما سجود تكويني لنظم الخلق بمجملها

اما بفي فتسمى جوامع للصلاة ....وليس مساجد ( السجود التكويني ) .


فلما اذن الاعتكاف في الجوامع ....تكفينا صلاة منسكية اوبعض الركعات نافلة تريحنا نفسيا وعقليا ... وبعدها نذهب للاعتكاف على اعمالنا .

فالعلم والعمل اسمى العبادات

السلام
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-10
23 - Hamouda chamkar الأربعاء 06 يونيو 2018 - 16:27
في نظري المساعدة في الأشغال المنزلية أحسن من هاذا الإعتكاف. والله لهناك أمهات مرهاقت تعبن بتحظير الوجبات الرمضانية.
أنا مع هاذا القرار الحكومي.
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-7
24 - [email protected] الأربعاء 06 يونيو 2018 - 16:29
المساجد هي مكان السجود لله، فأينما سجدت فإن المكان الذي سجدت فيه يعتبر مسجدا، فلو خصصت غرفة في منزلك فقط للصلاة فهي مسجد، قال رسول الله صلوا الله عليه وسلم : جعلت لي الأرض مسجدا، أي أينما تصلي فذلك مسجد, اعتكفوا في مساجد بيوتكم وأقيموا صلواتكم الخمس في المساجد الجامعة.
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-2
25 - عبدو الأربعاء 06 يونيو 2018 - 16:32
واا لي بغا اعتاكف امشي ل دارهوم .ماكاين لا مسجد لا ستي حمص
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-3
26 - عروة الأربعاء 06 يونيو 2018 - 16:33
سيروا تحشموا. أنتم الذين تهددون الأمن الروحي للمغاربة. والعالم كله يعرف أنكم تمارسون السياسة بواسطة الدين. وباسم الدين تغرسون الحقد في نفوس المواطنين على بلدهم. وتروجون للخرافة والخزعبلات. والحمد لله أن هناك مؤسسة إمارة المؤمنين. أما أنتم، فلو تمكنتم من السلطة في هذا البلد لأفنيتم نصف المغاربة...انشري من فضلك يا هسبريس...
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4
27 - escobar الأربعاء 06 يونيو 2018 - 16:39
الاعتكاف في الملاهي و الخمارات و موازين حلال و الاعتكاف في المساجد من أجل دكر الله ممنوع و حرام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنك أنت القادر على رفع الظلم والقهر عنى فارفعه.
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5
28 - sifao الأربعاء 06 يونيو 2018 - 16:39
على الاستاذ ان يعتكف في المدرسة ويقدم دروس للتقوية والدعم للتلاميذ
على الطبيب ان يعتكف في المستشفى لتقديم المسعادة للمرضى
على السائق ان يعتكف في المحطات لخدمة الحالات الطارئة
على الفلاح ان يعتكف في حقله لتجويد الخضر والفواكه
على من لا عمل له ان يعتكف في الشوارع والازقة لتنظيفها من النفايات ...
الاعتكاف من اجل الوطن ...
هؤلاء يمارسون السياسة باسم الدين...الخلوة في المنزل افضل طريقة للاتصال المباشر بالله ودون وساطات...
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2
29 - douhou الأربعاء 06 يونيو 2018 - 16:41
أكيد حاليا في إسرائيل يسمح ويشجع الإعتكاف في المساجد إلا في المغرب الغريب.
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2
30 - مغربية الأربعاء 06 يونيو 2018 - 16:56
السلطات منعت من ليس لديه رخصة من الوزارة ولم تمنعهم من الاعتكاف بصفة خاصة لا نه هناك اناس يستغلون اي حاجة للضرر بالمملكة وحتى السعودية تمنع المعتكفين بدون تراخيص والذين لديهم الرخصة تعطي لهم بطاقة فيها اسم المعتكف ومعلومات خاصة به
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0
31 - محمد الأربعاء 06 يونيو 2018 - 17:03
الاعتكاف في المساجد10 ايام في السنة ممنوع
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-1
32 - ياسين البيضاوي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 17:08
المشكل لا يكمن في الاعتكاف ومنع الاعتكاف المشكل في الجهة التي تريد الاعتكاف ما تسمي نفسها جماعة العدل والاحسان هاته الجماعة الضالة اذا سالت واحدا فيها هل تحفظ القرآن الكريم يجيبك بلا ،لا افكار، اعتقادات خرافية، فكر بالي، بعيدا عن تعاليم الدين الاسلامي السمح الدولة تعرفهم جيدا فهذا الاعتكاف ماهو الا فرصة لتبادل وتمرير تلك الافكار البالية ومحاولة اقناع ضحايا اميين جدد بها وبمعتقداتها البعيدة عن الدين السمح الوسطي الاعتدالي،باراكا علينا غير هادوك العدالة والتنمية دخلو على المغاربة باسم الدين وعندما وصلو للحكومة افقروا الشعب وزادو عليه في كل شيئ اتقوا الله في هذا الشعب .
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