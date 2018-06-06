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كُتّاب وآراء
الاعتكاف بالمساجد في رمضان يصادم السلطات و"العدل والإحسان"
أعلنت جماعة العدل والإحسان عن تدخل السلطات الأمنية لفض الاعتكافات بحوالي 12 مسجدا بمدن الجهة الشرقية، موضحة أن الاعتكافات بمساجد مدن وجدة وبركان وتاوريرت وزايو وأحفير ومداغ.
وقالت الجماعة إن قوات أمنية مختلفة شاركت في عمليات إخراج المعتكفين، جرى استقدام بعضها من مدن أخرى كما حدث بمدينة زايو، حيث استعين بتعزيزات استقدمت من مدينة الناظور.
وأوضح المصدر نفسه أن السلطات منعت الاعتكاف في خمسة مساجد بوجدة ومسجدين ببركان ثم مسجد واحد بكل من مداغ وأحفير وتاوريرت وزايو.
وأكدت الجماعة أن عددا من المصلين استنكروا ما اعتبروه "شططا وجرأة على محارم الله من قبل المخزن، ونددوا بهذا الفعل الشنيع المخالف لكل المواثيق الحقوقية والأحكام الشرعية"، موضحين أن هذه الخطوة "تمس الأمن الروحي للمغاربة".
وأشارت الجماعة إلى أنه جرى تنظيم وقفات أمام المساجد التي طالها الاقتحام، ليلة أمس رافعين شعارات من قبيل: "يا المخزن سير فحالك المساجد ماشي ديالك"، و"حسبنا الله ونعم الوكيل"، و"المخزن مالك مخلوع الاعتكاف حق مشروع".
وظهر، خلال فيديو مصور أثناء فض الاعتكاف بأحد المساجد، مواطنون يحتجون ضد الأمن قائلين إن "الاعتكاف سنة كان يتبعها النبي وزوجاته. كما أن البلاد هي دولة إسلامية والرخصة التي نأخذها هي كتاب الله، وأيضا الدستور المغربي يمنحنا حق العبادة في بيوت الله"، متابعا: "من يمنعون مساجد الله هم ظالمون ومفسدون وملحدون وجميع من شاركوا في فك الاعتكاف هم مسؤولون أمام الله".
ويتكرر مسلسل فض الاعتكاف لأعضاء جماعة العدل والإحسان خلال شهر رمضان كل سنة، إذ تعمل السلطات على منع التجمع بالمساجد دون ترخيص من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (32)
رسالة إلى شيوخ السلطان: ما حكم الجنود الذين منعوا المصلين من الاعتكاف؟ ما حكم من أصدر الأمر؟ ما حكم من بيده تغيير هذا المنكر ولم يغيره ؟ ما حكم من رضي وأعجبه ما وقع ؟ أتمنى أن يجيبنا أحدهم
كان الرسول يعتكف العشر الاواخر من رمضان. و هو مذكور في القران. سورة البقرة اية 187. 《 و انتم عاكفون في المساجد》.
الاعتكاف يكون في المسجد الذي تقام فيه الجماعة.
و اعتكف الرسول 20 يوما قبل ان تقبض روحه عليه الصلاة و السلام.
والله الى بحال هاذ الحزب خصو يتمنع منعا كليا وينقطع من الجذر ديالو لانه هو اي غادي يكون السبب ديال تخريب البلاد ولاحظت ان المظاهرات أغلبيتها من هاذ الحزب.
أما الاعتكاف يمشي يعتكف مع ولادو يربهم ولادلكم في المقاهي سيرو ربي ولدك راه المجتمع فالس
واما غير المدن،في المداشر و القرى التي،تجمع بين افرادها روابط عايلية و يعرف فيها الافراد بعضهم بعضا،فلا تمنع الدولة اي فرد منهم على الاعتكاف في المسجد في اي وقت شاء ذلك،ولا تتدخل او تساله من الاساس،واما اعضاء هذه الجماعة او غيرها من الجماعات الدينية فالاغلبية الساحقة من المغاربة يرفضون وجودها ولا يعترفون بوجودها،و يرتابون من كل نشاطاتها لسوابقها العديدة و العمل على تفريق وحدة المغاربة و محاولة فرض خزعبلاتهم الدينية
مثالا على ذللك نحن هنا في امريكا المساجد في رمضان وغير رمضان مفتوحة أمام الجميع لللا عتكاف والقيام والأنشطة المختلفة .
انا في بلادنا المسجد يغلق أبوابه بعد كل صلاة
ولا يفتح أبوابه الا بعد الأذان لا حول ولا قوة الا بالله.بينما ملاهي الليلة والحانات الخمورية تفتح أبوابها بكل حرية.
ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم ان يدخلوها إلا خائفين.
لا اعتكاف ( تكويني ) الا في مسجدين ( المسجد الحرام والمسجد الاقصى ) ...ففيهما سجود تكويني لنظم الخلق بمجملها
اما بفي فتسمى جوامع للصلاة ....وليس مساجد ( السجود التكويني ) .
فلما اذن الاعتكاف في الجوامع ....تكفينا صلاة منسكية اوبعض الركعات نافلة تريحنا نفسيا وعقليا ... وبعدها نذهب للاعتكاف على اعمالنا .
فالعلم والعمل اسمى العبادات
السلام
أنا مع هاذا القرار الحكومي.
على الطبيب ان يعتكف في المستشفى لتقديم المسعادة للمرضى
على السائق ان يعتكف في المحطات لخدمة الحالات الطارئة
على الفلاح ان يعتكف في حقله لتجويد الخضر والفواكه
على من لا عمل له ان يعتكف في الشوارع والازقة لتنظيفها من النفايات ...
الاعتكاف من اجل الوطن ...
هؤلاء يمارسون السياسة باسم الدين...الخلوة في المنزل افضل طريقة للاتصال المباشر بالله ودون وساطات...