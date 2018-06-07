جمعيتان تقاضيان أستاذا بتهمة الحث على القتل

هسبريس - أمال كنين

أقامت جمعيتان دعوى قضائية ضد أستاذ اشتهر بنشره لتدوينات متشددة يحرض من خلالها على القتل والتحرش والفساد، ويتعلق الأمر بالمدعو "ت. ت" الذي كان قد نشر تدوينة عقب قضية الاعتداء على سيدة وصاحب سيارة للنقل المزدوج من طرف ملثمين، ناحية آسفي، يدعو فيها إلى "رجمهما حتى الموت"، وتدوينة سابقة حول قضية الصحافي توفيق بوعشرين يعتبر فيها أن شكل إحدى المشتكيات يفرض على أي رجل التحرش بها.

وفي هذا الإطار، قدمت كل من جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية نساء ضد التحرش الجنسي، شكايتين لدى وكيل الملك بابتدائية تطوان تدعوان فيهما إلى فتح تحقيق مستعجل واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الأستاذ.

وقالت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان إن المشتكى به نشر على حسابه بـ"فيسبوك" مقالا يحرض فيه على القتل، قائلة إن "ما جاء في المقال تحريض على القتل وعلى التمثيل بالجثث باسم الدين كما ينص على ذلك الفصل 1/299 من القانون الجنائي المغربي ودعوة للحقد والكراهية باستغلال الدين والمشترك بين المغاربة، وهو الأمر الذي يمس بالمؤسسات وبالقوانين المتعارف عليها لحماية حقوق الإنسان".

من جانبها، انتقدت جمعية نساء ضد التحرش الجنسي ما جاء في تدوينات المشتكى بها، قائلة إنه كتب "تدوينة يحرض من خلالها على التحرش الجنسي ضد النساء؛ وذلك تفاعلا مع قضية الصحافي توفيق بوعشرين".

وتابعت الجمعية أن "مضمون التدوينة يدخل في إطار جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي، وهي التحريض على ارتكاب جريمة تتمثل في التحرش الجنسي وكذلك الفساد ثم الإشادة بالأفعال المشينة بلغة احتقارية للمرأة المغربية ومسيئة للأخلاق العامة ومخلة بالنظام العام".