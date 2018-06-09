سرحان يتحول إلى "طبيب للحواس" ويصف علاج أمراض الروح

سعد سرحان

لقد تعزّز بيت الدّاء بِغُرف أخرى تدخلها الأمراض لا من باب الفم، بل من نوافذ الحواس، فأصبح غذاء الجسد، على فساده البيِّن، أقلَّ ضرَرًا من غيره، وبات من رأى ومن سمع ومن استنشق أسوأَ حالًا ممّن أكل.

الأمراض التي تنفذ الآن من الحواسّ إلى أقطار الروح ومراتب النفس، تحتاج إلى مقاربات علاجيّة مبتكرة وإلى صيدليّات غير الصيدليّات.

أمّا العلاج، فسيكون حكيمًا منه الاعتبار بوصفة أبي نواس لنفسه، فيُدرج ضمن وصفاته الأصواتَ والروائح والألوان والكلمات... فكما أنّ منها ما يُسبّب التوتّرَ ويُثير القرفَ ويرفع الضغط ونسبة الشّمندر في الدّم، منها أيضًا ما يضمن السّكينة للنفس، فيستريح له الجسد وينتشي، وقد تزهر له حدائق الروح.

وأمّا الصيدليّات، فعليها أن تخصّص رفوفها بالكامل لروائع الأعمال الأدبية والفنية، من مختلف الجغرافيّات والعصور. وانسجامًا مع نفسها، لا بد لها أن تستبدل بالأفعى عشبة الخلود.

هكذا، سنجد الملاحم والسوناتات، والهايكو وقصائد الحب، وصفحات لامعة من ديوان العرب وغيرها فوق رفّ، والسيمفونيّات والمواويل، وأهازيج الشعوب وموسيقى الفرح، وصوت فيروز وأغاني إديث وسواها فوق آخر. وفوق غيرهما نجد أعمال شكسبير ودانتي، وابن عربي ولاو تسو، ودافنتشي والواسطي، وأبي حيان والخيام، وماركيز وكازانتزاكي، وكوبولا وفيلليني، والسباحة الفنية وبالي البولشوي، وأخبار الشعوب وسير العظماء... وسوى ذلك من الأدوية الناجعة والبلاسم الشافية.

ولأنّ الوقاية خير من العلاج، سيكون علينا جميعًا، في البيت كما في المدرسة، وفي وسائل الإعلام وحيثما أمكن، أن نُطعِّم الناشئة بهذه الأمصال، تمامًا كما نفعل ضدّ القاتل من الأمراض.

تكسير المِحرار

منذ وجوده، خَبِر الجسد البشريّ أنواعًا وألوانًا من الحمّى. نذكر منها، على سبيل التحذير: الباردةَ والصّفراء، والنمشيّة والشّوكيّة، وحمى الخنادق وحمى المستنقعات... ولأنها جميعًا بلا حياء، عكس زائرة المتنبّي، فهي تنتاب في كل الأوقات وفي كل الأمكنة، وسيّان عندها الصّغار والكبار.

قديمًا، كان ينبري لها الساحر والكاهن والنِّطاسيّ... بالتمائم والتعازيم والأعشاب... قبل أن يلوح الطبيب المعاصر بعُدّته العلمية وعتاده المتطوّر، فنعرف منه أن الحمّى ليست سوى التوقيعِ الموحّد لغير قليل من الأمراض. فهي عَرَضٌ، إذن، وليست مرضًا. لذلك، كان حكيمًا من الطّب أن جعل لها مِحرارًا يُحتَكم إليه في تحديد درجة حرارتها، فيُطَمْئِنُ أو يُؤرق حسب ما يُفصح الزئبق، مثلما كان حصيفًا منه أن صنّف منها الجذور قبل أن يسقيها الدواء المناسب.

ومع تطور الحياة المعاصرة، انتشرت أنواعٌ لا حصر لها من الحمّى، نذكر منها على سبيل التشهير: حمّى الكبت وحمّى الادعاء، وحمى التّنمُّر وحمّى الجشع، وحمّى التسلّط وحمى الاستعراض، وحمّى التّنطع وحمّى الانتهازية... وهي جميعًا ليست سوى أعراضٍ للالتهابات والتّعفُّنات التي باتت تصيب من الإنسان ما ظهر وما خفي، ولا تُفرّقُ فيه بين الجسد وبين الروح، حتى أصبح جلد المجتمع نهبًا لطفحٍ أخلاقيّ في منتهى القرف.

ما من طبّ يواكب هذا الجيل من الأمراض، فعند حامليه أنهم في منتهى الصحة والعافية. ودرءًا لأي نظرة غير صحية من الآخرين، اجترحوا لأنفسهم وصفة سحرية يتواصَوْنَ بها كلما ارتفعت حرارتهم، وهي الوصفة المشهورة بتكسير المِحرار. وما بَتْرُ سبّابة البراءة، وسَمْلُ عين العقل، وقطع لسان الحق، سوى بعضٍ من الآثار الجانبية للوصفة تلك.

لا يحتاج الجيل الجديد من الحمّى، التي اجتاحت البلاد والعباد، إلى أطباء فقط، وإنما يحتاج أيضًا، وباستعجال، إلى علماء اجتماع وعلماء نفس ومفكرين... يحفرون بمشارطهم الخاصة وبصائرهم السديدة على جذوره، لتحديد علاج لتربتها الموبوءة.

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لقد استشرى التعفّن النّفسيّ

فما أحوجنا الآن إلى سيغموند باستور.

العملة الرديئة

في القرن السادس عشر، أطلق السير توماس غريشام، المصرفي البريطاني المعروف مستشار الملكة آنذاك، عبارته الخالدة: "العملة الرديئة تطرد العملة الجيّدة من السوق"، وهي العبارة التي ستتحوّل لاحقًا إلى قانون يحمل اسمه.

فقد كانت الدّول، عهدئذ، كلّما عرفت صعوباتٍ اقتصادية، تعمد إلى إصدار عملات جديدة، بالقيمة الإسمية نفسها، لكن بكُتل أقلّ من الذهب والفضة. فكان الناس يكنزون عملاتهم القديمة، بسبب القيمة الفعلية التي صارت لها، أو لصهرها وتحويلها إلى سبائك، فتختفي تدريجيًّا من السوق.

ومع انتشار العملات الورقية، تكون نظرية غريشام قد وصلت إلى ذروة التحقّق: الاختفاء المطلق للعملات المعدنية النفيسة.

والآن، إذا جرّبنا إغراق سوق ما بالأوراق المالية المزيفة، فإنّ الأوراق الصحيحة ستصبح مصدر ريبة، ولربّما جرّت صاحبها إلى التحقيق والزّج به في السجن. وبهذا لا تكتفي العملة الرديئة بطرد العملة الجيّدة من السوق، بل تتجاوز ذلك إلى طرد أصحابها من المجتمع.

ولأن الناس معادن، فإن قانون غريشام ينطبق عليهم هم أيضًا، خصوصًا بعد أن تسرّبت العملة الرديئة من الجيوب إلى القلوب، فأضافت التعامل المغشوش إلى غش التداول.

هكذا دَهمتِ العملة الرديئة السوقَ، فارتفعت أسهم الدهماء والسَّوَقة في بورصة المجتمع. ففي السيّاسة كما في الصحافة والفن، وفي الدين كما في الصحة والتعليم، وفي العالم الافتراضي كما في الحياة العامة... لم تكتفِ المعادن الرخيصة بأن سادت بصفتها تلكَ، بل تعدّت ذلك إلى انتحال رنين الإبريز. وليس لنا سوى أن نقدّر هكذا احتياطيًّ وطنيًّ من الأواني المستطرقة، فيما نحن نشاهد الذهب عائدًا تدريجيًّا إلى عروقه في الأرض.

ولعلّ من سكّ عبارة "الزمن الرديء" هو أول من انتبه إلى هذا الأمر. فالزمن عملةٌ أيضًا، ورديئه يطرد جيّده نِكايةً في كلّ "العصور الذهبية".