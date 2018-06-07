مسؤول وزاري: الحق في المعلومة لا يستثني مصاريف الجيش

هسبريس - محمد الراجي

بينما تطال قانونَ الحصول على المعلومة انتقاداتٌ بسبب توسيعه لمجال الاستثناءات، قال عدنان السعيدي، مدير ورش مشروع الحصول على المعلومة بوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إنّ الاستثناءات المُطلقة لا تشمل إلا المعلومة التي يُمكن أن يؤدّي نشرها إلى إلحاق الضرر بأمن الدولة ومصالحها الكبرى.

وضرب المسؤول الوزاري مثلا بالمعلومة المتعلقة بالدفاع الوطني، قائلا إنَّ الاستثناءات المُطلقة لا تعني سوى المعلومة التي تشكّل خطرا على الأمن القومي، بينما يمكن إعطاء معلومات أخرى لطالبها؛ "فإذا نظمت إدارة الدفاع نشاطا ترفيهيا، مثلا، يمكن للمواطن أن يطلب معلومات عن الأموال التي صُرفت على هذا النشاط"، على حد قوله.

من جهته قال أحمد البوز، أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس، خلال ندوة نظمها ماستر العلوم القانونية تخصص القانون المدني بكلية الحقوق أكدال، إنَّ وجود استثناءات في قانون الحصول على المعلومة "ليس عيْبا، لكنَّ هذه الاستثناءات تصير عيبا حين تتحوّل إلى قاعدة، وعدم تحديدها بدقّة".

وقدم البوز مجموعة من الملاحظات حول قانون الحصول على المعلومة الذي يجري التحضير لتفعيله، وأوّلها "طولُ المدّة التي يمكن أن تستغرقها الإجابة عن طلب الحصول على المعلومة، والتي قد تصل إلى ما بين أربعة وستّة أشهر، وهي مدّة تجعل المعلومة غير ذات جدوى، خاصة بالنسبة للصحافيين الذين يحتاجون إلى الحصول على المعلومة بشكل فوري".

وتوقّف البوز عند الاستثناءات التي يضمها قانون الحصول على المعلومة، والتي يرى أنه تم تضخيمها بشكل كبير، موردا في هذا الإطار عددا من الأمثلة، مثل المداولات الحكومية "التي لا يمكن أن تكون كلها أسرارا"، وأردف: "المشرّع وسّع بشكل كبير مجال الاستثناءات في قانون الحق في الحصول على المعلومة، حتى صار الاستثناء كأنه الأصل والحصول على المعلومة هو الاستثناء".

وانتقد الأستاذ الجامعي ما تضمنته المادة 29 من قانون الحصول على المعلومة، والتي تعاقب الشخص الحاصل على المعلومة في حال أنتج تحريف مضمونها ضررا للمؤسسة أو الهيئة المعنية، إذ اعتبَر أنّ حصْر التوجه الذي يمكن أن توظَّف فيه المعلومة يجعلها بدون جدوى.

بوعبيد شلاط، الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، اعتبر أنّ قانون الحصول على المعلومة هو الشرط الأساس لممارسة باقي الحقوق، وإرساء الحكامة الرشيدة وإعمال الشفافية، وزاد: "لا يمكن الحديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان دون حرية الصحافة والتعبير، التي لا تتمّ إلا بإتاحة المعلومة".

جدير بالذكر أنَّ قانون الحصول على المعلومة جاء تفعيلا للفصل 27 من الدستور، الذي ينص على أنّ "للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والهيئات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام"، غير أنَّ هذا الفصل استثنى بعض المعلومات، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد..