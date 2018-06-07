بنشمسي: الزفزافي يلاقي معاملة قاسية لا إنسانية

هسبريس - أمال كنين

دخلت هيومان رايتس ووتش على الخط في قضية المعتقل ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، منتقدة وضعه في زنزانة انفرادية طيلة السنة الماضية، قائلة: "الزفزافي قضى سنة في العزلة هذا انتهاك لمعايير الأمم المتحدة، كفى".

أحمد بنشمسي، مدير التواصل والمرافعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهيومان رايتس ووتش، قال، ضمن تدوينة عبر صفحة المنظمة الرسمية على الفايسبوك، إن "ناصر الزفزافي، الذي يحاكم بسبب قيادته لحراك الريف في المغرب، يغلق عليه في زنزانة انفرادية لمدة 23 ساعة في اليوم منذ سنة.. هذه معاملة قاسية ولا إنسانية".

وفي الإطار نفسه، بعث الزفزافي برسالة إلى متتبعيه من داخل سجن عكاشة يعلن من خلالها أنه "انتقد النظام والسياسات اللاعمومية من الساحات العامة وأمام أنظار الكل، وأطلق حنجرته ضد الفساد من بيته المتواضع، الذي يتواجد في الريف وأدى ويؤدي الضريبة بالتعذيب والاعتقال".

وتابع الزفزافي، ضمن الرسالة التي نقلها شقيقه: "أبلغ الرأي العام، سواء داخل المغرب أو في الشتات، أنا ناصر الزفزافي أنه يمثلني الملف الحقوقي الذي سطره الأبطال وسجنوا من أجله.. من له رؤية أخرى فليحتفظ بها".

وتابع المعتقل نفسه: "أمقت والخزي لكل من يريد تشتيت الريفيين بالتخوين حتى نفروا الناس من الحراك وأطلقوا نقاشات بيزنطية لا تخدم إلا.... وفي الأخير، في قادم الأيام سأكون واضحا كما تعود مني عموم الجماهير".

يذكر أن ناصر الزفزافي كان قد خاض، خلال الأيام الماضية، إضرابا عن الطعام احتجاجا على الإبقاء عليه داخل زنزانة انفرادية طيلة السنة الماضية، قبل أن يرفعه بتدخل من مسؤولين داخل السجن.

وتضامن مع الزفزافي حوالي 18 معتقلا آخرين كانوا قد خاضوا معه إضرابه عن الطعام قبل أن يرفعوه هم أيضا؛ إلا أن معتقليْن استمرا إلى حد الساعة في معركة الأمعاء الفارغة، ويتعلق الأمر بكل من ربيع الأبلق الذي وصل اليوم العاشر بدون طعام وعبد العالي حودو الذي دخل في اليوم 14 بدون طعام.