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الرئيسية | مجتمع | "الداخلية" تستعد لسحب رخص 800 حانة بالبيضاء بعد رمضان

"الداخلية" تستعد لسحب رخص 800 حانة بالبيضاء بعد رمضان

"الداخلية" تستعد لسحب رخص 800 حانة بالبيضاء بعد رمضان
هسبريس – محمد لديب
الخميس 07 يونيو 2018 - 16:00

تستعد وزارة الداخلية لسحب تراخيص بيع المشروبات الكحولية والخمور من 800 حانة ومطعم مصنف وغير مصنف بمدينة الدار البيضاء، ابتداء من بداية النصف الثاني من الشهر الجاري.

وكشف مسؤولون من ولاية الدار البيضاء أن سحب رخص الحانات والمطاعم التي تقدم الخمور بالعاصمة الاقتصادية سيدخل حيز التنفيذ يوم 14 يونيو الجاري، بعد انتهاء مهلة ثلاثة أشهر منحتها وزارة الداخلية لأصحاب هذه المحلات لتجديد الرخص والتأقلم مع الوضعية القانونية الجديدة التي يؤطرها القرار الوزاري للداخلية.

وقال قاسم أجدوري الجيلالي، رئيس جمعية تجار ومهنيي المطاعم والحانات والملاهي الليلية بالدار البيضاء، إن قرار تجديد الرخص الذي ستنتهي مهلته في أقل من أسبوع، يهدد أزيد من 800 محل بالإغلاق الفوري، وهو ما سيتسبب في مشاكل اجتماعية للعاملين بهذه المحلات الذين يتجاوز عددهم 3000.

وأوضح أجدوري، في تصريح لهسبريس، أن تجديد الرخص يتطلب ما لا يقل عن ثمانية أشهر لاستصدار الشواهد الإدارية والجماعية والأمنية، والحصول على موافقة عدد من الإدارات، وهو ما يجعل مهمة الحصول عليها في ظرف ثلاثة أشهر أمرا مستحيلا.

وقال رئيس جمعية تجار ومهنيي المطاعم والحانات والملاهي الليلية بالدار البيضاء: "لقد قمنا بمراسلة السلطات المحلية والأمنية بولاية الدار البيضاء لتوضيح حدة المشاكل التي تعترضنا، وهو ما سيتسبب في ارتباك أنشطتنا التجارية وفتح باب الابتزاز من طرف مالكي العقارات، مما سيحرم مستغليها التجاريين من حقوقهم القانونية، خاصة في ما يتعلق بالتنصيص على تقديم وثائق التعمير وموافقة المالكين".

وأضاف مهنيو القطاع أن تسوية هذه الملفات سيزيد من تحملاتهم المالية التي تقدر بنحو مليون درهم لكل محل تجاري، وهو ما يتطلب توفير ما يزيد عن 80 مليار سنتيم من طرف أرباب المحلات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - سمير الحرّوف الخميس 07 يونيو 2018 - 16:14
هل يا ترى سنرى وزيرا يقف مع العمال المشردين امام البرلمان ام ان هؤلاء على غرار مشردي لاسامير ومعامل البلاستيك لا ظهر لهم لانهم لا يتبعون ل ماما فرنسا
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-22
2 - محمد الخميس 07 يونيو 2018 - 16:14
بعد انتهاء مهلة ثلاثة أشهر منحتها وزارة الداخلية لأصحاب هذه المحلات لتجديد الرخص والتأقلم مع الوضعية القانونية الجديدة التي يؤطرها القرار الوزاري للداخلية. هههه ظننته في البداية إجراء لتطهير البلاد لكن هو لتأطيرهم.
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64
3 - انسان الخميس 07 يونيو 2018 - 16:15
اتمنى ان تشمل هذه الحملة ايضا مدينة الرباط شارع علال ابن عبد الله و شارع محمد الخامس
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19
4 - مستهلك.. الخميس 07 يونيو 2018 - 16:17
مرحبا باءعادة هيكلة القطاع بما يضمن احترام صحة المستهلك. و راحة السكان. واحترام تام للقانون.و لا لقطع الارزاق و تصفية الحسابات الادارية.
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-15
5 - عثمان الخميس 07 يونيو 2018 - 16:17
عادي يلا جاتك مليون درهم غالية لا تبع المشروبات الكحولية
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20
6 - imad broudi الخميس 07 يونيو 2018 - 16:17
نحن دولة مسلمة، لا يجب بيع الخمور فيها لا قبل ولا بعد رمضان
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49
7 - مواطن مغربي الخميس 07 يونيو 2018 - 16:19
غير زيدو حيدو الشراب باش نيت ميبقا للمغاربة غير يهيجو و يثورو عليكم
راه لي مكالمي المغاربة هو شراب و الكيف
نهار تحسن المعيشة مغاديش يمشيو الشباب لاستهلاك المخدرات
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11
8 - brahim الخميس 07 يونيو 2018 - 16:19
نريد إغلاق جميع محلات الملاهي. وسحب الخمور في بلاد من طنجة إلى الكويرة.
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26
9 - تازي حر الخميس 07 يونيو 2018 - 16:20
لو كنتم تريدون الخير لهاته الامة كنتم فرضتم للادلاء بهوية الاجنبي الدي يريد اقتناء المشرب الكحولي
لكنكم تريجون بيعه للمسلمين بالتحايل على القانون
كل ما يهمكم هو الضرائب
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25
10 - الفتاح الخميس 07 يونيو 2018 - 16:21
كون عرفنا انا المقاطعة للخمور غادي تنجح نتضامنو و وتعاونوا معكم، فهاد للبلاد نشاربو الشراب و نقاعوا سنطرال.
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-3
11 - said الخميس 07 يونيو 2018 - 16:22
800 خمارة هده فقط ستغلق ادا كم من حانة ف مدينة واحدة لا حول ولا قوة الا بالله
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14
12 - خطوة شجاعة الخميس 07 يونيو 2018 - 16:25
نحن نعيش داخل دولة اسلامية صرفة ولن نقبل مثل هذه الحانات تنتشر بشكل عشوائي في بلدنا ... اتمنى غلق جميع الحانات بهذا البلد
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15
13 - لبو هشام الخميس 07 يونيو 2018 - 16:27
الحمد للله .هدا ما كنا ننتظر من زمان
ارجو ان لا يرضخ المسؤؤلون للوبي هذه التجارة القدرة
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2
14 - التجارة النافعة الخميس 07 يونيو 2018 - 16:28
اقول لأصحاب الحانات جاء الوقت لكي تبتعدوا عن هدا النوع من التجارة. لأنكم لاتحصدوا منها سوى
اوجاع الرأس والمشاكل السيئةمع المخمرين ..درهم في تجارة مواد غير ضارة. احسن من آلاف درهم في بيع الخمور
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1
15 - كريم الخميس 07 يونيو 2018 - 16:28
ااسبشرنا خيرا عند قراءة العنوان وظننا أن الدولة تابت وقررت أخيرا التوقف عن بيع الخمور ولكن بعد قراءة الموضوع صدمنا.
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2
16 - مغربي قح الخميس 07 يونيو 2018 - 16:29
إن كان دين دستور الداخلية هو الإسلام لما أعطت هذه التراخيص من الاول.
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2
17 - المغرب العزيز الخميس 07 يونيو 2018 - 16:32
لعل هذا يكون سببا لتوبة العديد من الغافلين.
أللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.
يا أرحم الراحمين.
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-1
18 - مغربي الخميس 07 يونيو 2018 - 16:34
أتمنى أن يكون إغلاقها دائم...نحن أمة إسلامية...و بالنسبة للعمال..الله يرزقهم بالحلال ....فالرزق الحلال أطهر و أكثر بركة
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4
19 - عبد الله الخميس 07 يونيو 2018 - 16:35
مفاسد الخمر الاجتماعية والصحية والاقتصادية أضعاف مضاعفة منافعه المادية
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20 - حسين الخميس 07 يونيو 2018 - 16:46
علاش هي الدار البيضاء فيها أكثر من ٨٠٠ حانة لشرب الخمر؟
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0
21 - abdellatif الخميس 07 يونيو 2018 - 16:46
c'est une décision courageuse le Maroc est un pays musulman avant tout
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