النيابة العامة تضع شاهدة رهن الحراسة النظرية

هسبريس - و.م.ع

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث حول ظروف العثور على شاهدة في ملف الصحافي المعتقل توفيق بوعشرين مخبأة بالصندوق الخلفي لسيارة مركونة بمرآب منزل يوجد في ملكية أحد أعضاء هيئة دفاعه باعتبارها وقائع "قد تشكل أفعالات مخالفة للقانون" .

وأوضح بلاغ النيابة العامة اليوم الخميس، أنه في إطار تنفيذ إنابة قضائية صادرة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تنفيذا للأمر الصادر عن رئيس غرفة الجنايات الابتدائية بنفس المحكمة، بشأن إحضار مجموعة من الشاهدات في ملف القضية المتابع على ذمتها توفيق بوعشرين، واستنادا لمعلومات تفيد بتواجد إحدى الشاهدات بأحد المنازل، انتقلت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط يوم 6 يونيو 2018 إلى المنزل المذكور بناء على تعليمات النيابة العامة، حيث تبين بأنه في ملكية أحد أعضاء هيئة دفاع توفيق بوعشرين، مضيفا أنه تم العثور على الشاهدة المعنية بالأمر مخبأة بالصندوق الخلفي لسيارة مركونة بمرآب المنزل، والتي هي في ملكية شاهدة أخرى مطلوب إحضارها بدورها في نفس القضية.

وخلص البلاغ إلى أنه " اعتبارا إلى كون هذه الوقائع قد تشكل أفعالا مخالفة للقانون فقد تم الأمر بفتح بحث حول ظروف النازلة مع كل من له علاقة بالموضوع، وتبعا لذلك تم وضع المعنية بالأمر رهن الحراسة النظرية لضرورة البحث وفقا للقانون" ليتم "اتخاذ الإجراء القانوني المناسب في النازلة حالما تنتهي إجراءات البحث الجاري" .