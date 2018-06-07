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كُتّاب وآراء
معلقون: إعفاء الداودي لن يوقف المقاطعة .. وخفض الأسعار أولوية
دخلت حملة المقاطعة التي استهدفت ثلاث شركات رئيسية منتجة للماء والحليب والوقود محطة فارقة في عُمرها بعدما تسببت في الإطاحة بالوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إثر مشاركته في وقفة احتجاجية أمام مقر مؤسسة دستورية للتنديد باستمرار المقاطعة، لكن يبدو من خلال ردود فعل عدد من النشطاء والمواطنين أن "التضحية" برأس لحسن الداودي تبقى غير كافية ما دامت الحكومة مستمرة في تجاهلها لمطلب مراجعة الأسعار وحماية القدرة الشرائية.
أغلب المعلقين من قراء ومتتبعي هسبريس، الذين علقوا على موضوع تقدم الداودي رسمياً بطلب إعفائه من منصبه الوزاري خلال اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اعتبروا أن الإطاحة بالوزير ليست سبباً مُقنعاً للعدول عن حملة المقاطعة المتواصلة منذ 48 يوماً.
وكتب معلق يحمل اسم "يوسف": "هذه الحكومة برهنت عن عدم كفاءتها، وإذا استمرت في تهاونها ستأخذ حزبها معها إلى الهاوية، من الأفضل لها أن تستقيل من مهامها لتحفظ القليل مما بقي من ماء وجهها. أما الشركات المقاطعة فهي الأخرى برهنت عن عدم اهتمامها لا بالمستهلك ولا بعمالها ولا بعملائها. أتمنى أن يخرج قانونا المستهلك والمنافسة إلى حيز التنفيذ لنتمكن من مقاضاة كل غشاش ومتهاون ومحتكر".
بينما دعا معلق آخر رئيس الحكومة إلى التقدم بطلب إلى الملك محمد السادس قصد تقديم استقالة جماعية تضامناً مع "الوزير المحتج". وقال قارئ اختار لنفسه اسم "hier": "شفتو المداويخ علاش قادين وا زيدو شدو الزكير معانا. الخطة الثلاثية مستمرة ولن تحيد عن مسارها إلا بتحقيق المطالب. #مقاطعون".
وانتقد أغلب القُراء المعلقين عدم قيام الحكومة بخطوات ملموسة تجاوباً مع مطالب المقاطعين مقابل تجندها للدفاع عن طرف واحد، وقال معلق يُدعى "محسن": "الإعفاء لازم أن يطال كل الوزراء والحكومة الفاشلة... هذا هو طلب الشعب للملك نصره الله وحفظه". وأورد آخر: "ستسقطون واحدا واحدا كأوراق الخريف.. عاش الشعب".
وحول وقع إعفاء الداودي على المقاطعة، يرى عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، أن سلوك الاستقالة غير ناتج عن حملة المقاطعة بشكلها المباشر، وإنما نتيجة مشاركته في وقفة احتجاجية عمالية أمام مؤسسة البرلمان الدستورية.
وأوضح أدمينو، في تصريح لهسبريس، أن إعفاء الوزير "أعطى شُحنة معنوية جديدة للمقاطعين للاستمرار في الحملة"، مشيراً إلى أن "أسباب احتجاج المغاربة على غلاء الأسعار مازالت قائمة إلى حين قيام الحكومة بإجراءات لها وقع على المعيش اليومي للمواطنين".
وكان حزب العدالة والتنمية، القائد للائتلاف الحكومي، أكد أن مشاركة الوزير لحسن الداودي في وقفة احتجاجية مع عمال شركة "سنطرال" كانت تصرفاً غير مناسب لأنه وزير، وفيها تقدير مجانب للصواب.
وأشار سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في تصريح للصحافة عقب اجتماع استثنائي لقيادة التنظيم مساء الأربعاء، إلى أن "طلب الداودي الإعفاء من مهمته الوزارية يفيد بأنه تحمل المسؤولية، وأراد أن يمحو أثر المشاركة".
وقال نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية تعليقاً على مغادرة الداودي للحكومة: "لن ننسى فضله وبلاءه في الحزب والأمة"، واستبعد أن يؤثر الأمر على حكومة سعد العثماني وعلى حزب العدالة والتنمية، نافياً أن يكون "البيجيدي" رضخ لضغط "فيسبوك"، بل لاقتناعه بأن ما قام به الداودي "عمل غير مناسب".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (34)
السبيك ف فرنسا : 1500 اورو – يعني 16653.45 درهم – يعني اكثر من مليون ونص ديال السنتيم
يعني اكثر من اجرة ديال طبيب ف المغرب
يعني ان السميك ف فرنسا كيساوي اكثر من ستة ديال المرات السميك ف المغرب
ثمن لتر واحد ديال الحليب ف فرنسا : 0.94 اورو – يعني 10.44 درهم
ثمن لتر واحد ديال التشليلة ديال الحليب ف المغرب : 7 ديال الدراهم
شركة دانون احدى شركات الحليب ف فرنسا وف المغرب
كتشري الحليب من الفلاح الفرنسي والفلاح المغربي تقريبا بنفس الثمن
وكتبيع للمستهلك الفرنسي والمستهلك المغربي تقريبا بنفس الثمن
ولكن كتخلص العمال الفرنسيين ستة د المرات اكثر من العمال لمغاربة
يعني كتحقق ف المغرب ارباح اكثر بكثير من الارباح اللي كتحقق ف فرنسا
سنبقى مقاطعون حتى انخفاض الأسعار فقط .و اللي بغا يستاقل الما و الشطابة.
???????pourquoi Centrale
لابد من الاعتذار للشعب المغربي باسم الحكومة .
2 تخفيض أسعار المحروقات وسعر المياه والحليب.
3 استقالة الحكومة قبل انطلاق المونديال. حتى تكتمل فرحة الشعب المغربي
واحد الحاجة .. راه هاد الناس باغيين يدوخونا
قالك اعفاء وما قالش استقالة ...: اعفاء من مهمة يعني كيقول ليهم أنا كوزير ما نقدرش ندير هاد المهمة اديال الحكامة اعطيوني مهمة أخرى اديال التعليم أو البحث العلمي أو البيئة المهم شي لعيبة ما فيهاش الصداع
المهم صاحبنا باقي وزير وخا بدون حقيبة ومهمة الحكامة يعطيوها لشي قاصح الراس آخر
لكن أبشر المغاربة أنني سمعت خبرا آخر أفرحني ... وهو أن مجموعة تجار من الأتراك حصلوا على رخصة لممارسة التجارة بالتقسيط في المغرب
هاد الأتراك غادي يديرو 5000 حانوت بالمغرب ويبيعو فيه غير المنتوجات التركية من حليب وزيت وشكلاط وحتى اللحم ... المهم غادي يطيحو البق على التجار المغاربة
هاديك الساعة قول الحكومة تجيب التجار حتى هوما يحتجو أمام البرلمان .. مع العلم أن الحكومة هي اللي اعطات الرخصة لهاد الأتراك
اذا الشعب يوما اراد الحياة فلابد ان يستجيب القدر
لتر من الحليب:5 دراهم
لتر سيدي علي: 3 دراهم
لتر ايصانص: 8 دراهم
لتر مازوط: 7 دراهم
الحكومة التي لا تقف في صف الشعب وتفضل ان تدافع عن مصالح الشركات الجشعة بحجة انها مستثمر لا تستحق ان تمثلنا.فليرحل الداودي وكل الحكومة الى مزبلة التاريخ ..
المقاطعة مستمرة الى ان ترضخ هذه الشركات الى مطالب الشعب: تخفيض السعر - تطبيق مبدأ التجارة العادلة fair trade مع الفلاحين اي شراء الحليب منهم بسعر منصف والمساهمة في تنمية المجال القروي التعليم والصحة وتعبيد الطرق الخ ..-تحسين ظروف العمال - الى ان يحصل كل هذا فالمقاطعة مستمرة
و عليه فالمطلوب زيادة الضغط على الدولة بمواصلة المقاطعة بقوة مع تعميمها لتشمل محطات توزيع أخرى.
# مقاطعون الى الأبد#
هل ستنخفض الأسعار...؟
# مقاطعون
#مقاطعون.....
المهم عندنا هو نبقاو مقاطعين حتى تتحقق المطالب ديالنا أحب من أحب وكره من كره
-نريد حكومة مواطنة تسعى لتنمية البلاد و العباد لا الجيوب و الأرصدة.
-ديمقراطية غبر مباشرة تفرز نواب بشواهد و مشاريع من خلالها بنعم المواطن و النائب بثروة متواضعة لا افراط فبها و لا تفريط
-اخيرا و ليس آخرا الجواب عن السؤال الاستنكاري "اين الثروة؟ "رغم ان المقاطعة اثبتت لنا الجزء منه و ما حفي اعظم.
تانيا مساندة أو وقفة الرجل أمام مستخدمي شركة سنطرال نابع من روح المسؤولية الوزارية اللتي يتحملها " الحكامة " LA SAGESSE
هل سيتحمل معشر الفايسبوكيين تشرد آلاف العائلات ؟ هل سيتحمل معشر الفايسبوكيين خسارة مليون و نصف فلاح ؟ هل معشر الفايسبوكيين هم من يلمعون صورة المغرب أمام الشركات الأجنبية المستسمرة في المغرب
و أخيرا هل يعلم معشر الفايسبوكيين أنهم يشترون حليب آخر بنفس سعر سنطرال