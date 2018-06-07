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الرئيسية | مجتمع | معلقون: إعفاء الداودي لن يوقف المقاطعة .. وخفض الأسعار أولوية

معلقون: إعفاء الداودي لن يوقف المقاطعة .. وخفض الأسعار أولوية

معلقون: إعفاء الداودي لن يوقف المقاطعة .. وخفض الأسعار أولوية
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 07 يونيو 2018 - 18:30

دخلت حملة المقاطعة التي استهدفت ثلاث شركات رئيسية منتجة للماء والحليب والوقود محطة فارقة في عُمرها بعدما تسببت في الإطاحة بالوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إثر مشاركته في وقفة احتجاجية أمام مقر مؤسسة دستورية للتنديد باستمرار المقاطعة، لكن يبدو من خلال ردود فعل عدد من النشطاء والمواطنين أن "التضحية" برأس لحسن الداودي تبقى غير كافية ما دامت الحكومة مستمرة في تجاهلها لمطلب مراجعة الأسعار وحماية القدرة الشرائية.

أغلب المعلقين من قراء ومتتبعي هسبريس، الذين علقوا على موضوع تقدم الداودي رسمياً بطلب إعفائه من منصبه الوزاري خلال اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اعتبروا أن الإطاحة بالوزير ليست سبباً مُقنعاً للعدول عن حملة المقاطعة المتواصلة منذ 48 يوماً.

وكتب معلق يحمل اسم "يوسف": "هذه الحكومة برهنت عن عدم كفاءتها، وإذا استمرت في تهاونها ستأخذ حزبها معها إلى الهاوية، من الأفضل لها أن تستقيل من مهامها لتحفظ القليل مما بقي من ماء وجهها. أما الشركات المقاطعة فهي الأخرى برهنت عن عدم اهتمامها لا بالمستهلك ولا بعمالها ولا بعملائها. أتمنى أن يخرج قانونا المستهلك والمنافسة إلى حيز التنفيذ لنتمكن من مقاضاة كل غشاش ومتهاون ومحتكر".

بينما دعا معلق آخر رئيس الحكومة إلى التقدم بطلب إلى الملك محمد السادس قصد تقديم استقالة جماعية تضامناً مع "الوزير المحتج". وقال قارئ اختار لنفسه اسم "hier": "شفتو المداويخ علاش قادين وا زيدو شدو الزكير معانا. الخطة الثلاثية مستمرة ولن تحيد عن مسارها إلا بتحقيق المطالب. #مقاطعون".

وانتقد أغلب القُراء المعلقين عدم قيام الحكومة بخطوات ملموسة تجاوباً مع مطالب المقاطعين مقابل تجندها للدفاع عن طرف واحد، وقال معلق يُدعى "محسن": "الإعفاء لازم أن يطال كل الوزراء والحكومة الفاشلة... هذا هو طلب الشعب للملك نصره الله وحفظه". وأورد آخر: "ستسقطون واحدا واحدا كأوراق الخريف.. عاش الشعب".

وحول وقع إعفاء الداودي على المقاطعة، يرى عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، أن سلوك الاستقالة غير ناتج عن حملة المقاطعة بشكلها المباشر، وإنما نتيجة مشاركته في وقفة احتجاجية عمالية أمام مؤسسة البرلمان الدستورية.

وأوضح أدمينو، في تصريح لهسبريس، أن إعفاء الوزير "أعطى شُحنة معنوية جديدة للمقاطعين للاستمرار في الحملة"، مشيراً إلى أن "أسباب احتجاج المغاربة على غلاء الأسعار مازالت قائمة إلى حين قيام الحكومة بإجراءات لها وقع على المعيش اليومي للمواطنين".

وكان حزب العدالة والتنمية، القائد للائتلاف الحكومي، أكد أن مشاركة الوزير لحسن الداودي في وقفة احتجاجية مع عمال شركة "سنطرال" كانت تصرفاً غير مناسب لأنه وزير، وفيها تقدير مجانب للصواب.

وأشار سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في تصريح للصحافة عقب اجتماع استثنائي لقيادة التنظيم مساء الأربعاء، إلى أن "طلب الداودي الإعفاء من مهمته الوزارية يفيد بأنه تحمل المسؤولية، وأراد أن يمحو أثر المشاركة".

وقال نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية تعليقاً على مغادرة الداودي للحكومة: "لن ننسى فضله وبلاءه في الحزب والأمة"، واستبعد أن يؤثر الأمر على حكومة سعد العثماني وعلى حزب العدالة والتنمية، نافياً أن يكون "البيجيدي" رضخ لضغط "فيسبوك"، بل لاقتناعه بأن ما قام به الداودي "عمل غير مناسب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (34)

1 - مغربي والسلام الخميس 07 يونيو 2018 - 18:41
السميك ف المغرب : 2570.86 درهم – يعني قل من 60 آلف ريال ف الشهر

السبيك ف فرنسا : 1500 اورو – يعني 16653.45 درهم – يعني اكثر من مليون ونص ديال السنتيم

يعني اكثر من اجرة ديال طبيب ف المغرب

يعني ان السميك ف فرنسا كيساوي اكثر من ستة ديال المرات السميك ف المغرب

ثمن لتر واحد ديال الحليب ف فرنسا : 0.94 اورو – يعني 10.44 درهم

ثمن لتر واحد ديال التشليلة ديال الحليب ف المغرب : 7 ديال الدراهم

شركة دانون احدى شركات الحليب ف فرنسا وف المغرب

كتشري الحليب من الفلاح الفرنسي والفلاح المغربي تقريبا بنفس الثمن

وكتبيع للمستهلك الفرنسي والمستهلك المغربي تقريبا بنفس الثمن

ولكن كتخلص العمال الفرنسيين ستة د المرات اكثر من العمال لمغاربة

يعني كتحقق ف المغرب ارباح اكثر بكثير من الارباح اللي كتحقق ف فرنسا
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174
2 - مريم زبير الخميس 07 يونيو 2018 - 18:42
المقاطعة خصها تحبس لانو مزال معرفنا شنو مخبيا الداودي هو وامثالو فالحزب خصهم استاقلو.
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-219
3 - مريم الرباطية الخميس 07 يونيو 2018 - 18:43
أول مرة الشعب المغربي تايعجبني بالاتحاد ديالو ضد المفسدين و تجار الدين . من المنزل دون هراوات او السجن.
سنبقى مقاطعون حتى انخفاض الأسعار فقط .و اللي بغا يستاقل الما و الشطابة.
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162
4 - simo الخميس 07 يونيو 2018 - 18:45
Je comprend les raisons pour Sidi Ali et Afrquia . mais
???????pourquoi Centrale
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-146
5 - الحمدوني الخميس 07 يونيو 2018 - 18:46
لا يكفي أن يستقيل ثم يخرج يتقاعد مريح.
لابد من الاعتذار للشعب المغربي باسم الحكومة .
2 تخفيض أسعار المحروقات وسعر المياه والحليب.
3 استقالة الحكومة قبل انطلاق المونديال. حتى تكتمل فرحة الشعب المغربي
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87
6 - بشورة الخميس 07 يونيو 2018 - 18:46
اسقالة الداودي لن نرجع للشعب ما حسره وحتى لو أراد الاستقالة لن يستجيب رفيقه رئيس الحكومة لطلبه
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25
7 - مرداد محمد الخميس 07 يونيو 2018 - 18:46
متى سيتم اعفاء حزب العدالة والتنمية من الحكومة
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63
8 - ليالي الخميس 07 يونيو 2018 - 18:47
يجب على تجار الدين ان يتحملو كامل مسؤوليتهم لانهم هم من يقودو الحكومة وهم من لديهم الاغلبية المطلقة
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50
9 - معلق الخميس 07 يونيو 2018 - 18:47
الناس ماعرفت فين وصلات والمغاربة باقين داويين على الماء ولحليب والموناضا ......ههههههه
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-86
10 - صنطيحة السياسة الخميس 07 يونيو 2018 - 18:48
في المغرب الوزير يطيح والثمن ما يطيحش

واحد الحاجة .. راه هاد الناس باغيين يدوخونا

قالك اعفاء وما قالش استقالة ...: اعفاء من مهمة يعني كيقول ليهم أنا كوزير ما نقدرش ندير هاد المهمة اديال الحكامة اعطيوني مهمة أخرى اديال التعليم أو البحث العلمي أو البيئة المهم شي لعيبة ما فيهاش الصداع

المهم صاحبنا باقي وزير وخا بدون حقيبة ومهمة الحكامة يعطيوها لشي قاصح الراس آخر

لكن أبشر المغاربة أنني سمعت خبرا آخر أفرحني ... وهو أن مجموعة تجار من الأتراك حصلوا على رخصة لممارسة التجارة بالتقسيط في المغرب

هاد الأتراك غادي يديرو 5000 حانوت بالمغرب ويبيعو فيه غير المنتوجات التركية من حليب وزيت وشكلاط وحتى اللحم ... المهم غادي يطيحو البق على التجار المغاربة

هاديك الساعة قول الحكومة تجيب التجار حتى هوما يحتجو أمام البرلمان .. مع العلم أن الحكومة هي اللي اعطات الرخصة لهاد الأتراك
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46
11 - منصوور الخميس 07 يونيو 2018 - 18:48
يجب على البيجديون ان يستقيلو كلهم لانهم هم السبب في ما يقع الان من الالف الى الياء
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31
12 - wood الخميس 07 يونيو 2018 - 18:49
بما ان المغاربة قرروا مقاطعة منتوجات شركة أو أكثر و هذا حق مشروع يدخل في باب الحرية الشخصية فالحل سهل هو ان تخضع الشركة لمطالب زبنائها او تضع المفاتيح . فشركة سنطرال لا تملك تكنولوجيا غاية في التعقيد و التي بدونها سينهار قطاع الحليب بكامله في المغرب . فيمكن أن تدخل السوق شركة أو اكثر لتحل محلها . فملف المقاطعة هو ملف مشبوه و قد تظهر خلفياته في المستقبل كما ان موقف المخزن منها ايضا ملتبس . فموضوع غلاء الاسعار المرتبط اساسا بكثرة الوسطاء مما يخلق فرق كبير بين سعر المنتوج الخام و بين سعره عندما يصل الى المستهلك يهم عدد كبير من المواد كالخبز و الخضر و الفواكه و السمك و عدد كبير من المواد المصنعة و هو نتيجة طبيعية لٱحتكار السوق و تخلي الدولة عن مسؤولياتها لضبط الاسعار !! اما موقف الحكومة من تصرف الداودي فهو يزيد الامور غموضا هل المخزن مع هذه المقاطعة ام ضدها ؟؟؟!!
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19
13 - big mama الخميس 07 يونيو 2018 - 18:49
daoudi a cumulé bcp d erreurs. au fond de lui il sait qu il a etait l homme a battre. les prix des carburants floues .moi je me dis que se n est qu un pretexte sa grave erreur fut son silence sur les prix du carburant et la serise sur le gâteau est sa sortie avec des employés de centale
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1
14 - الخفاش الخميس 07 يونيو 2018 - 18:50
حتى لو استقالة الحكومة بأكملها و جيئ بحكومة غيرها مقاطعون حتى يتم الرضوخ لمطالب الشعب .
اذا الشعب يوما اراد الحياة فلابد ان يستجيب القدر
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41
15 - العياشي ب. الخميس 07 يونيو 2018 - 18:51
انا بغي نعرف ،، واش الوزير هو من طلب إعفاؤه من الحكومة ،أو الحكومة هي من أقالته ؟ اذا كان هو من طلب ، يجب أن يحاسب على فعلته
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9
16 - واحد من الناس الخميس 07 يونيو 2018 - 18:52
السلسلة باينة المخزن صنع العدالة والتنمية وحطها منين كانت الثورات دوزو على ضهورهم قرارات كان مستحيل على شي حكومة سابقة طبقها النتيجة الشعب كره لباجدة دابا جاء الدور على البام من بعدو غادي يجي الدور ديال منيب أو صحاب اليسار الموحد هاد الدومينو لي كاين فالمغرب سياسة ملكية مخزنية لهي الشعب باش نسرقو حنا فخاطرنا الشعب كيلوم المحكومة اكايطلب الحل من الشفارة لكبار لي علا بالي أو بالك .انشري ياهيسبريس.
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19
17 - مقاطع الخميس 07 يونيو 2018 - 18:52
الشعب في وادي والحكومة في وادي. والمقاطعة مستمرة حتى نصل المبتغى .
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12
18 - حنان الخميس 07 يونيو 2018 - 18:52
أكيد,لن تتوقف المقاطعة مادامت الحكومة لم تنصف المواطن ومادامت الشركات المعنية لم تخفض ثمن منتوجاتها.
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10
19 - تذكير الخميس 07 يونيو 2018 - 18:54
مطالب المداويخ
لتر من الحليب:5 دراهم
لتر سيدي علي: 3 دراهم
لتر ايصانص: 8 دراهم
لتر مازوط: 7 دراهم
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12
20 - ابو طالب الخميس 07 يونيو 2018 - 18:54
سلام عليك مقاطعون مقاطعون مقاطعون مقاطعون مقاطعون حتى ترضخو لي مطالب الشعب
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10
21 - عارف الخميس 07 يونيو 2018 - 18:55
واحد غير كافي من حكومة الشركات ربما نتفاجئ بجميع الوزراء في وقف احتجاجية تضامنا مع الداودي مادمت في المغرب فلت تستغرب والمقاطة مستمرة حتى يستقيل واحد تلو الاخر
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7
22 - إسلام إتحاد الخميس 07 يونيو 2018 - 18:56
برهنت الحكومة في كثير من خرجاتها الاعلامية على عدم خبرتها في التعامل مع الشعب ومطالبه المشروعة فالشعب يطالب با سقاطها وتعيين حكومة جديدة قادرة على تحمل المسؤولية والاستجابة لشعب وتحسين القدرة الشرائية
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9
23 - Fook الخميس 07 يونيو 2018 - 18:57
ان شاء الله هده ثمرات اولا لصحوت شعبية تتبعها ثورة حقيقية وتغير جدور السلطة وطرد الفساد والمفسدين والى عدالة اجتماعية توزيع عادل لمقدرات الوطن القطع مع الظلم ........
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9
24 - احمد الخميس 07 يونيو 2018 - 19:00
استقالة الداودي ليس هو هدفنا الرئيسي نحن نريد من الحكومة ان تعلن فشلها وترحل..
الحكومة التي لا تقف في صف الشعب وتفضل ان تدافع عن مصالح الشركات الجشعة بحجة انها مستثمر لا تستحق ان تمثلنا.فليرحل الداودي وكل الحكومة الى مزبلة التاريخ ..
المقاطعة مستمرة الى ان ترضخ هذه الشركات الى مطالب الشعب: تخفيض السعر - تطبيق مبدأ التجارة العادلة fair trade مع الفلاحين اي شراء الحليب منهم بسعر منصف والمساهمة في تنمية المجال القروي التعليم والصحة وتعبيد الطرق الخ ..-تحسين ظروف العمال - الى ان يحصل كل هذا فالمقاطعة مستمرة
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10
25 - محمد الخميس 07 يونيو 2018 - 19:01
المطلوب من الإخوة المواطنين و المواطنات اليقظة و الحذر لإن قضية إعفاء لحسن الداودي الهدف منها خلق فراغ في هذه الوزارة و التملص من تخفيض أسعار المحروقات في محاولة مكشوفة من المخزن لربح الوقت و محاولة زعزعة صفوف المقاطعين.
و عليه فالمطلوب زيادة الضغط على الدولة بمواصلة المقاطعة بقوة مع تعميمها لتشمل محطات توزيع أخرى.
# مقاطعون الى الأبد#
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11
26 - غاضبون الخميس 07 يونيو 2018 - 19:03
الكل غالي في هاذ البلاد كل الحكومات تتجاهل المواطنين الفقراء خصنا نقولو بارك علينا من الحكومات دير بيرو قراط فقط اما هاذ الاحزاب ثقب في مزانية المغرب فقط
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9
27 - mohajir الخميس 07 يونيو 2018 - 19:05
سنواصل المقاطعة ولو استقلت الحكومة حتى تنخفض الأسعار ,يجب أن تكون القوة الشرائية مرتبطة بأسعار المواد الغذائية الاولية
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9
28 - مداويخ الخميس 07 يونيو 2018 - 19:05
ما المقصود بالأعفاء السيد الوزير ...؟؟
هل ستنخفض الأسعار...؟
# مقاطعون
#مقاطعون.....
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8
29 - fouad الخميس 07 يونيو 2018 - 19:06
هادي البداية ومزال مزال .
المهم عندنا هو نبقاو مقاطعين حتى تتحقق المطالب ديالنا أحب من أحب وكره من كره
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11
30 - مقاطه الخميس 07 يونيو 2018 - 19:09
ان تقديم الداودي لاستقالته بعد تن دعم عمال الشركة المعلومة و خرج للنضال ضد الشعب ابان ان ا رتجالية حكومية في تدبير ملف المقاطعة .و هذا لا يثنينا عن الصمود امام مقاطعة موازين و الساعة الاضافية و الانتخابات.علاوة على ان الغاية من المقاطعة تجاوز الشركات الثلاث لتاخذ منحى جديدا هو السخظ الشعبي العام عن الحكومة البرلمان بغرفتيه و الريع الاقتصادي مع اعطاء المسؤول المغربي درسا حقيقيا في المواطنة الصادقة و الفاعلة.
-نريد حكومة مواطنة تسعى لتنمية البلاد و العباد لا الجيوب و الأرصدة.
-ديمقراطية غبر مباشرة تفرز نواب بشواهد و مشاريع من خلالها بنعم المواطن و النائب بثروة متواضعة لا افراط فبها و لا تفريط
-اخيرا و ليس آخرا الجواب عن السؤال الاستنكاري "اين الثروة؟ "رغم ان المقاطعة اثبتت لنا الجزء منه و ما حفي اعظم.
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3
31 - HICHAM الخميس 07 يونيو 2018 - 19:13
أولا السيد لحسن الداودي لم يتم إعفائه بل قدم إستقالته هي في حد داتها شجاعة قل نظيرها ولم يقدم عليها من وصف المغاربة بالقطيع
تانيا مساندة أو وقفة الرجل أمام مستخدمي شركة سنطرال نابع من روح المسؤولية الوزارية اللتي يتحملها " الحكامة " LA SAGESSE
هل سيتحمل معشر الفايسبوكيين تشرد آلاف العائلات ؟ هل سيتحمل معشر الفايسبوكيين خسارة مليون و نصف فلاح ؟ هل معشر الفايسبوكيين هم من يلمعون صورة المغرب أمام الشركات الأجنبية المستسمرة في المغرب
و أخيرا هل يعلم معشر الفايسبوكيين أنهم يشترون حليب آخر بنفس سعر سنطرال
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-13
32 - مول الحانوت الخميس 07 يونيو 2018 - 19:14
الحمد لله المغاربة فطنوا للاهداف السياسية التي اراد البعض ان ىوجههم اليها...و اصبحوا يشترون السلع مثل الايام العادية
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-8
33 - aziz الخميس 07 يونيو 2018 - 19:22
المغاربة او اقول المفاطعون لا يحناجون كبش فيداء نريد نقص في ثمن المنتوجات المقاطعة رغم اننا نعرف انكم حكومة التعنت الغريب في الأمر انا سعر الغزوال والبنزين مزال في الارتفاع وهدا يبين قوة الشخص الدي يتحكم في السعر المحروقات في المغرب والمهم سنظل نقاطع حتى نرى هل بوجد حاكم لهذه البلد اوسنرى العكس
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5
34 - هاشم الخميس 07 يونيو 2018 - 19:23
على الحكومة أن تكون شجاعة و تخفض الضريبة على القيمة المضافة TVA وبهذا ستنخفض الأسعار.
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5
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