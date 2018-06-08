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الرئيسية | مجتمع | المغرب يعدّ استراتيجية جديدة في تكوين المدرسين

المغرب يعدّ استراتيجية جديدة في تكوين المدرسين

المغرب يعدّ استراتيجية جديدة في تكوين المدرسين
هسبريس ـ و.م.ع (كاريكاتير:خالد كدار)
الجمعة 08 يونيو 2018 - 12:09

قال كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خالد الصمدي، إن الوزارة تتوفر على استراتيجية طموحة لتكوين الأطر التربوية، تروم إحداث إجازات جديدة في التربية في علاقتها بتخصصات مختلفة في مختلف مؤسسات التعليم العالي، وستعطى لها الانطلاقة قريبا.

وأوضح الصمدي، في تصريح صحافي، أن هذا البرنامج يهدف إلى تكوين حوالي 100 ألف مدرس في أفق 2025، بمدة تكوين لا تقل عن أربع سنوات، الثلاث الأولى للحصول على الإجازة في التربية والتخصص، وهو تكوين مزدوج يضم 50 في المائة تربية و50 في المائة ضمن تخصص التدريس.

وتابع الوزير: "الطالب سيحصل بموجب هذا التكوين على شهادة الإجازة في التربية والتخصص، ثم سيجتاز مباراة الولوج إلى المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، ليقضي سنة في التكوين التطبيقي العملي، وبعد ذلك سيلج إلى الفصل الدراسي، وسيقضي سنة أخرى في التكوين بالتناوب بين التكوين والمركز لكي نكون مدرسا ومدرسة في الجودة المطلوبة على غرار المهن الأخرى في مجالات الطب والهندسة وغيرها".

وأضاف المسؤول الحكومي أن هذا المشروع سيمكن المتعلم، الذي سيصبح مدرسا، من ولوج التكوين ابتداء من الباكالوريا إلى المسالك التربوية، والحصول على تكوين نظري وتطبيقي جيد يجعل منه إطارا مؤهلا بالفعل للاضطلاع بدوره في تكوين التلاميذ في المهارات والمعارف والقيم، وتعديل الكتاب المدرسي، وفي الإدارة التربوية وغيرها من التخصصات.

ويعكس هذا المشروع، حسب كاتب الدولة نفسه، مدى الأهمية التي توليها هذه الاستراتيجية للإطار التربوي باعتباره المدخل الحقيقي للإصلاح التربوي، ونقطة التحول الكبرى في المنظومة التربوية. كما أوضح الصمدي أن رؤية استراتيجية 2015-2030، التي تعد ثمرة مجهودات كبيرة بذلت في رصد ثغرات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتوجت بوضع منظور شامل للإصلاح التربوي، هي الآن بانتظار صدور القانون الإطار الذي سيحولها قريبا إلى قانون مستدام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - خالد الجمعة 08 يونيو 2018 - 12:31
موازاتا مع هذه الاستراتيجية اقترح ان يتم تكوين الطلبة في مختلف الجامعات في مهن الفراشة و بيع الزريعة حتى يمكن ان يندمجو في سوق الشغل بعد حصولهم على الاجازة و الماستر.
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3
2 - wood الجمعة 08 يونيو 2018 - 12:36
هذا المخطط له ابعاد تجارية محضة و يسير نحو خوصصة و تبضيع التعليم ، و بالتالي يقسم التعليم الى قسمين : قسم خاص بنخبة معينة و آخر خاص ببوزبال . كما لم يجب الوزير عن مآل التوظيف بالتعاقد و الذي صرح اكثر من مسؤول و أكثر من مرة ان الدولة لن تتخلى عنه . فمشكلة التعليم في المغرب هي التزوير و التدليس الذي ادمنت عليه الدولة في تزوير ارقام التمدس و نسب النجاح بالاضافة الى ضحالة المحتوى التعليمي و هزالته . فالكلام عن الرفع من جودة التعليم يتناقض بشكل صارخ مع خطاب الدولة بالتخلي عن القطاعات الاجتماعية التي تثقل كاهلها و يتناقض في نفس الوقت مع ضعف التمويل و النقص الحاد في الموارد البشرية و الاكتظاظ و التسيب و العنف و العنف المضاد و غياب تشريع قانوني يقنن العلاقة بين مكونات المدرسة العمومية و انتشار الفوضى في التعليم الخصوصي !!!
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3 - شاكر الجمعة 08 يونيو 2018 - 12:37
ملاحظة مهمة:
المشكل يا أخي ليست في التكوينات ولا المناهج...
المشكلُ الأساس في المُكوِّنين ليست لهم بضاعة كافية ليكوِّنوا بها المتكون للأسف الشديد.
وهذا معلوم في المراكز الجهوية لمن (داز) فيها !!!
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