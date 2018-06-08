إضافة ساعة إلى توقيت المغرب يوم 17 يونيو

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أنه ستتم إضافة 60 دقيقة إلى التوقيت الرسمي للمملكة بعد انقضاء شهر رمضان، وذلك عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 17 يونيو الجاري.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها، اليوم الجمعة، أن هذا التغيير في الساعة القانونية يأتي طبقا للمرسوم رقم 2.13.781 الصادر في 21 من ذي القعدة 1434 الموافق 28 شتنبر 2013، وبناء على قرار رئيس الحكومة رقم 3.14.18 الصادر في 20 شعبان 1439 الموافق لـ7 ماي 2018.