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كُتّاب وآراء
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إضافة ساعة إلى توقيت المغرب يوم 17 يونيو
الجمعة 08 يونيو 2018 - 14:00
أعلنت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أنه ستتم إضافة 60 دقيقة إلى التوقيت الرسمي للمملكة بعد انقضاء شهر رمضان، وذلك عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 17 يونيو الجاري.
وذكرت الوزارة في بلاغ لها، اليوم الجمعة، أن هذا التغيير في الساعة القانونية يأتي طبقا للمرسوم رقم 2.13.781 الصادر في 21 من ذي القعدة 1434 الموافق 28 شتنبر 2013، وبناء على قرار رئيس الحكومة رقم 3.14.18 الصادر في 20 شعبان 1439 الموافق لـ7 ماي 2018.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
1 - غير دايز الجمعة 08 يونيو 2018 - 14:14
السلام عليكم صراحة هاد الساعة حتى هي خاصها شي مقاطعة عامة من طنجة لكويرة.
2 - وداع الجمعة 08 يونيو 2018 - 14:14
الله ياخد فيكم الحق بهاد الساعة لي كاتزيدو، كاتعرفوا غي تزيدوا فالأسعار والساعة أما الأجور لا حرام. #مقاطعون
3 - متضررة من الساعة الجمعة 08 يونيو 2018 - 14:15
حتى هاد الساعة ديال الويل خاص المغاربة يتاحدوا و يشوفوا ليها شي نوع ديال المقاطعة باش تلغا، مابغيناهاش، مانافعانا بواااااااالو
4 - حاقد الجمعة 08 يونيو 2018 - 14:15
و كيعرفو غي الزيادة الله يستر تالساعة ديال الله زدتو فيها الله اعفو علينا
5 - wino الجمعة 08 يونيو 2018 - 14:15
قتلتوناااااا بالزيد ساعة نقض ساعة العقاريب أقصد عقاريب الساعة !!
6 - jwd wrh الجمعة 08 يونيو 2018 - 14:16
كيفاش زعما هاد الساعة لي غادي تمرضنا متستحقش شي مقاطعة حتى هيا
#خليها_غرينيتش
#خليها_غرينيتش
7 - التالف الجمعة 08 يونيو 2018 - 14:17
الله يعطيكم التلفة اتر ما دوختونا بهاد الساعة .زيد نقص الشكوى لله
8 - rachid الجمعة 08 يونيو 2018 - 14:17
و زيدونا ف الصالير ماشي ف سوايع التابعية الماما فرانسا
10 - سعد المحمدية الجمعة 08 يونيو 2018 - 14:18
الله يخد الحق في ليكان سباب. .. تلفتونة صطيتونة دارتو لينا خلل عقلي ... حيت نتوما تدخل مكاتب ديالكم تال 10 وكتخرجو معا 16h اما حنا لينا الله ...
11 - رشيد الجمعة 08 يونيو 2018 - 14:19
حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
12 - المقاطعة ثقافة شعب الجمعة 08 يونيو 2018 - 14:20
زيد ساعة نقص ساعة هادشي لعارفة الحكومة. اين الزيادة في الاجور و تخفيض الاسعار.
لك الله يا وطني
لك الله يا وطني
13 - محمد العروي الجمعة 08 يونيو 2018 - 14:20
يجب ايجاد حلول للمواطنين المتخبطين في الفقر وخلق مناصب شغل بدل اضافة ساعة لا تغني ولاتسمن من جوع
14 - said الجمعة 08 يونيو 2018 - 14:21
كلنا مقاطعون لهده الساعة التي تهلك وتضر بصحتنا
15 - الزاكوري الجمعة 08 يونيو 2018 - 14:22
حكومة المصائب. من مصيبة إلى أخرى ... لم نر من هذه الحكومة ونسختها السابقة إلا الأحزان
16 - صلاح الدين الجمعة 08 يونيو 2018 - 14:22
هاد الساعة الغير قانونية تاهي خاصها شي مقاطعة
17 - مغربي الجمعة 08 يونيو 2018 - 14:23
لاحول ولا قوة الا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، الى كنت ما كتصوموش شوال راه كاين ناس كيصوموه في، سؤال ما هي فائدة زيادة ساعة؟ واش غي تابعين فرنسا وعلاش؟
18 - متتبع الجمعة 08 يونيو 2018 - 14:23
الدولة الوحيدة في العالم التي تغير توقيتها 4 مرات في السنة و ليت هذا التغيير مفيد للبلد.
فالمغرب يقبع في التصنيف 123 في التنمية البشرية.
الشعب المغربي بمثاية فأران تجارب بدون قيمة.
حتى اصبحت كل دول العالم تعطي قيمة للشعب الا المغرب.
فالمغرب يقبع في التصنيف 123 في التنمية البشرية.
الشعب المغربي بمثاية فأران تجارب بدون قيمة.
حتى اصبحت كل دول العالم تعطي قيمة للشعب الا المغرب.
19 - غيور"ت" الجمعة 08 يونيو 2018 - 14:23
السلام عليكم.
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم.حكومة فاشلة على جميع الأصعدة. ما ذا سنستفيذ من هذه الزياظة سوى المتاعب التفسية خصوصا الأطفال
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم.حكومة فاشلة على جميع الأصعدة. ما ذا سنستفيذ من هذه الزياظة سوى المتاعب التفسية خصوصا الأطفال
20 - فارس الجمعة 08 يونيو 2018 - 14:24
خاص خوتي المغاربة انتاحدو كارجل واحد كيما تاحدنا فالمقاطعة باش نوضعو حد لهاد الساعة المشؤمة الا عندهم بها غراض ازيدوها فساعتهم ويخليوتا عليهم فتيقار تحياتي لهيسبريس والقراء
21 - رشيد الجمعة 08 يونيو 2018 - 14:26
زيد ساعة نقض ساعة المرجو إلغاء هذه الساعة نهائيا
22 - متبع 54 ¥£€$ الجمعة 08 يونيو 2018 - 14:26
لابد من إيجاد صيغة لتخليص المغاربة من هذه ^ الساعة الصيفية ^ التي لا تلائم عدد من الناس وكتب حولها الكثير : تغيير الساعة البيولوجية - اضطراب النوم و... أقترح على هسبريس أن تقوم باستفتاء قرائها في الموضوع؛ ما رأيكم؟ ولنطلق حملة مناوئة كمثل المقاطعة!
23 - محمد ريان الجمعة 08 يونيو 2018 - 14:27
أتمنى أن يأتي يوم يتم فيه إتخاذ يوم الجمعة عطلة عوض الأحد وأن يقبر هذا التلاعب بالساعة لأربع مرات .
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