حقوقيون يطالبون بحلول ناجعة لعاملات الفراولة

هسبريس - أمال كنين

دخلت هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية على الخط فيما يتعلق بقضية المغربيات العاملات بحقول الفراولة بإسبانيا مراسلة السلطات المغربية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وطالبت الهيئة المكونة من فيدرالية رابطة حقوق النساء واتحاد العمل النسائي وجمعية جسور والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء السلطات المغربية بضرورة تنوير الرأي العام بشكل واضح بعد أن نفت وجود اعتداءات في إحدى المناطق، والإسراع بوتيرة التحقيق الذي صرحت بأنها باشرته منذ مدة بتنسيق مع السلطات الإسبانية. كما طالبت بضرورة التدخل من أجل عدم تعرض العاملات للطرد التعسفي من العمل والاحتجاز ومحاولة التهجير كرد فعل انتقامي، وحمايتهن من كل أشكال الإهانات والاعتداءات التي يتعرضن لها كنساء.

وشددت الهيئة سالفة الذكر على ضرورة مواكبة ملف المتابعة والمحاكمة وتوفير الدعم والاستشارة القانونية حماية لحقوق العاملات باعتبارهن فئة هشة وجلهن اميات، ناهيك عن ضرورة إعادة النظر في عقود العمل الخاصة بهؤلاء العاملات بما يضمن الكرامة والعمل اللائق وفق الشروط والمعايير والاليات الدولية لحقوق الانسان.

وراسلت الهيئة كلا من وزير التشغيل والإدماج الاجتماعي ووزير الخارجية والتعاون والوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة تطلب التدخل الواجب من أجل توفير الحماية لهذه الفئة "من المواطنات من قساوة الظروف الاجتماعية والاعتداءات والمعاملات السيئة وضمان شروط عمل تصون الكرامة الإنسانية".

ونبه المصدر نفسه إلى أن ملف العاملات الموسميات كان قد عرف منعطفا خطيرا الأحد الماضي، مشيرة إلى أنه "تم احتجاز مئات العاملات المغربيات الموسميات (400 امرأة) في إحدى الضيعات وحملهن على متن حافلات في محاولة لتهجيرهن إلى المغرب، للحيلولة دون تقديم شكايات حول "الأوضاع المزرية والاعتدءات التي يتعرضن لها؛ وهو ما تصدت له السلطات الأمنية الإسبانية، وقامت بإرجاعهن للضيعة".

وسجلت الهيئة بإيجابية تحرك القضاء الإسباني من أجل التحقيق في الملف ومتابعته، طبقا لتصريحات بعض العاملات المشتكيات، قائلة إنها "تأمل أن تعرف العدالة مجراها الطبيعي في هذا الملف، من أجل إنصاف الضحايا وإعمال عدم الإفلات من العقاب".