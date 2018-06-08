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الرئيسية | مجتمع | هذه هي القصة الكاملة لدفع "وزير الحكامة" نحو مغادرة الحكومة

هذه هي القصة الكاملة لدفع "وزير الحكامة" نحو مغادرة الحكومة

هذه هي القصة الكاملة لدفع "وزير الحكامة" نحو مغادرة الحكومة
هسبريس- محمد بلقاسم
الجمعة 08 يونيو 2018 - 15:00

بين ليل الثلاثاء الماضي، تاريخ خروج الوزير لحسن الداودي لمؤزرة عمال "سنطرال" في وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر البرلمان بسبب "المقاطعة"، وليل الأربعاء الذي اجتمعت فيه الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، للتداول في إخراج الحزب من الورطة التي وضعه فيها وزير الشؤون العامة والحكامة، جرت مياه كثيرة تحت جسر"المصباح".

مباشرة بعد موجه الغضب الشعبي الذي لحقت الداودي، عقب احتجاجه إلى جانب عمال شركة توجد ضمن أخريات يواجهن "حملة للمقاطعة"، تلقى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، اتصالات من "جهات" تعيب عليه تصرف الوزير المنتمي إلى حزبه وحكومته، وتطالبه بالتبرؤ من التصرف الذي وصف بغير المسؤول.

حاول سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن يجيب الجهات المتصلة به في وقتها، حيث حمل هاتفه متصلا بالداودي الذي كان وقتها في البرلمان لبحث حلول لإشكالية الحليب، ومستفسرا إياه عن سلوك الاحتجاج الذي لم ينفه الوزير إلى جانب متظاهرين يفترض فيهم أنهم جاؤوا ضد الحكومة؛ لكنه دون أن يقدم مبررات موضوعية عن سبب الخروج، واكتفى بالقول إنه خشي اعتراض المحتجين، فالتحق بهم إراديا.

وفي هذا الصدد، قال مصدر مقرب من رئيس الحكومة بأن الأخير فوجئ بالتحاق وزير الشؤون العامة والحكامة، مساء الثلاثاء، بمجموعة من المتظاهرين أمام مقر البرلمان كمؤسسة دستورية رافعا شعارات عن الخطر الذي يهدد الاقتصاد المغربي دون علمه، مؤكدا أنه قام بالاتصال بالداودي فور علمه بالموضوع وتنبيهه إلى أن عمله غير لائق.

وفي الساعات الأولى ليوم الأربعاء الماضي، وجد الداودي نفسه في وضع لا يحسد عليه، بعد اتصالات مكثفة مع قيادات حزب "المصباح" ووزرائه، وبعد ضغوط كبيرة مورست عليه حسم الوزير قراره بالانحناء في وجه العاصفة وتقديم طلب الإعفاء إلى رئيس الحكومة من مهامه.

وقبل طلب الإعفاء الذي تقدم به الداودي إلى العثماني بعد منتصف يوم الأربعاء، خُيّر المسؤول الحكومي بين مغادرة السفينة الحكومة أو اتخاذ إجراءات تأديبية في حقه لن تقل عن إخراجه من الحكومة من باب طلب رئيس الحكومة للملك إعفاءه وبعدها تجميد عضويته من قيادة الحزب.

اختار الوزير الطريق الأقصر والأسلم، فقدم طلب إعفائه إلى رئيس الحكومة الذي طالب بدوره باجتماع طارئ للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية للتداول في الموضوع، حيث قرر الحزب التأكيد على "أن الداودي تقدم بطلب إعفائه من الوزارة بعد الجدل الذي خلقته مشاركته في وقفة مع عمال "سنطرال"".

لم يحضر الوزير الداودي للاجتماع الذي كان محوره الأساسي، لأنه حسم قراره قبل ذلك بلقاء عقده على انفراد مع الأمين العام لحزب المصباح ورئيس الحكومة؛ لكنه في المقابل قرر مواصلة مهامه وحضور المجلس الحكومي، إلى حين بتّ الملك في الطلب الذي يفترض أن يكون العثماني قد بادر برفعه إلى العاهل المغربي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - تازي حر الجمعة 08 يونيو 2018 - 15:08
ما يقوم به حزب العدالة و تنمية هو انتحار سياسي او تغيير اللمكنة ليعوضه البام
طبعا لن نسمح بهاته المسرحية
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10
2 - عبدالحق الجمعة 08 يونيو 2018 - 15:11
أظن أن الوزير سقط في امتحان الباكالوريا والسبب كان يغش هههههه
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22
3 - العبقري الجمعة 08 يونيو 2018 - 15:13
ماشي سوقي مايهمنيش
استجبو للمطالب فقط
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22
4 - مغربي قح الجمعة 08 يونيو 2018 - 15:14
هادا مشى ارا الاخر!!!العقبى لكل الوزراء المداويخ ديال بصح .نريد حكومة بيروقراطية بدون احزاب.
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17
5 - توفيق الجمعة 08 يونيو 2018 - 15:15
قالو ناس زمان "تسحر مع الدراري تصبح فاطر"
وقالو "ضربني وبكا وسبقني وشكا"
واليوم "ثق في السياسيين تصبح مدوخ"
حكومة ووزراء سكيزوفرينيين
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26
6 - متتبع الجمعة 08 يونيو 2018 - 15:16
أظن أن الشعب المغربي فقد الثقة في جميع الأحزاب السياسية مع الأسف لا يوجد بديل حاليا فها هو الحل
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23
7 - مراكشي الجمعة 08 يونيو 2018 - 15:16
لو كانت هذه الحكومة تملك ذرة حياء وحشمة لقدمت استقالتها كاملة بذل التضحية ببيدق فيها
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20
8 - الخميسي الجمعة 08 يونيو 2018 - 15:17
باز باز واش هاد الناس ماكيحشموش ما كيعيقوش باركا قدمو استقالة من الحكومة وخليونا نشوفو مستقبلنا صافي اللحية غار حيدوها بركا من النفاق
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9
9 - مغربي 2018 الجمعة 08 يونيو 2018 - 15:20
طلب الإعفاء أم لم يطلبه . غير شدو معانا طريق وحدة ... كون جاو عليا كون اجتمعت الحكومة كلها ودارت طلب إعفاء جماعي . الله يرحم من زار وخفف .
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14
10 - الشلح الجمعة 08 يونيو 2018 - 15:21
كذب في كذب في اكاذيب من كذابة في عز رمضان في عز العشر منه، منكم لله.
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6
11 - الى من يهمه الأمر الجمعة 08 يونيو 2018 - 15:21
المقاطعة حتى الإستجابة للمطالب و تخفيض الأثمان ثم مقاطعة سلع أخرى حتى يستطيع الفقير العيش بكرامة،اما قولي للمسؤولين حسبي الله و نعم الوكيل،لكن تبقى بشرى خير يمشي وزير او يتبعوه وزراء أخرين ان شاء الله،واحب ان أضيف ان حزب المصباح باع الماتش رخيص او عجباتو السلطة،تنتظره سنوات ضوئية ليعد حزبا محترما،رغما ان في الساحة ليس هناك الا حزب واحد محترم قليلا لم تعطى له الفرصة،المقاطعة و التضامن سلاح الشعب
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12
12 - مروان الجمعة 08 يونيو 2018 - 15:22
كم ضحكت د البكاء من تصرفات السي الداودي سذاجة مهولة و سطحية لا منتهية و غياب حنكة... المواطن العادي وصل لقناعة ان هذه الحكومة حكومة لا طائل منها و ان الحكومة القادمة ضروري من يمر اعضاؤها من تدريب عسكري و تجنيد اجباري لعل و عسى يعرفو حق المسؤولية و يعرفو الرجال في الحدود اش كيسواو و على الاقل احترام التراتبية غي بيناتهم .....
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6
13 - حنان الجمعة 08 يونيو 2018 - 15:23
إنها لعبة الشطرنج,كفاكم استحمارا للشعب.حكومة غريبة الأطوار.لا تشعر بالمسؤولية,كل منهم متشبت بكرسيه.
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7
14 - وزون الجمعة 08 يونيو 2018 - 15:24
وزير سنطرال مثله كالنملة.ذات الجناح يجب على.الشعب ان يحاسبه.ويقاطعه.لانه.اصبح.سنطراليا
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7
15 - karima الجمعة 08 يونيو 2018 - 15:25
'' تلقى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، اتصالات من "جهات". طفل صغير هذا !! محكوم و مذلول كيفرق الكعكة مع الذئاب الملتحية التي معه..
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6
16 - مفيد ابو الغار الجمعة 08 يونيو 2018 - 15:25
المطلوب اقالة الحكومة برمتها ومحاسبتها ومحاسبة الحكومة السابقة وعلى رايها بنكيران
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5
17 - عبد الفتاح الجمعة 08 يونيو 2018 - 15:27
مراهق سياسي نسا راسو و منين جاء و اشكون لي جابوه، الشعب عطاك و الشعب لي نحاك، التضامن المغربي و المقاطعة الهادفة هي برلمان الشعب و السلطة الخامسة، جميعا متحدين لا كلمة سوى كلمة الشعب
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4
18 - الماء والشطابة الجمعة 08 يونيو 2018 - 15:28
هذه هي القصة الكاملة لدفع "وزير الحكامة" نحو مغادرة الحكومة.

حنا مالنا مال قصتو واحد من لباجدا تكركب الله يتبع ليه لباجدا كاملين ونتهناو منهم قتلونا بالزيادات في الاسعار ولا ريال زادوه فالتقاعد ولا فالخلاصة
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4
19 - مطالب الشعب الجمعة 08 يونيو 2018 - 15:28
الاستقالة اصبحت في الجيب المهم الان استجابة الحكومة لمطالب الشعب بالتخفيض من ثمن الحليب و المحروقات و الزيادة في الأجور لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين
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2
20 - hasnaa الجمعة 08 يونيو 2018 - 15:28
صياد النعامة القاها القاها
بغا يواجه شعب بأكمله صدق جايبها فراسو
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2
21 - Marocain clandestin en suisse الجمعة 08 يونيو 2018 - 15:30
Je trouve que c est vraiment drole, il ne savent meme pas quoi faire ou quoi ne pas faire
En tout cas ont continue la bpycotte des trois produits
Merci hespress
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2
22 - Nabil NYork الجمعة 08 يونيو 2018 - 15:30
le conseille de roi la licencier de son poste de ministre point a la ligne., elhema qui decide dans ce pays avec lautorisation du roi. le boycot continu .la pochaine etappe .nous allons tous retirer nos argents de banque marocaine
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2
23 - Fook الجمعة 08 يونيو 2018 - 15:37
Gioker من يخرب ويتلاعب بالحكومو وخاصة اسلامية التي يكرهها والتمهيد لبارون الفساد اخنوش الصديق الجديد والتي ستكون بدورها انطلاقة ثورة حقيقية ان شاء الله واستقلالنا الحقيفي . . .
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0
24 - خالد بنبوطاهر الجمعة 08 يونيو 2018 - 15:39
حملة المقاطعة ستخسر كثيراً بفقدانها الداودي الدي كان يعطيها زخما كبيراً عبر خرجاته القذافية...الله يسهل فشي مسؤول يكون هبيل بحال الداودي باش يجيب التمام لسنطرال وحزب النذالة و التعمية
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2
25 - مواطنة الجمعة 08 يونيو 2018 - 15:40
حكومة فاشلة . كلها يلغي بلغاه .قمة العبث . لك الله يا وطني !!!
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1
26 - تبارك الله الجمعة 08 يونيو 2018 - 15:41
السبب لي خلاه يتقدم بإستقالة هو الخرجة لي ضار مع مستخدمي شركة سنطرال أمام البرلمان وهدا يتنافى مع الدستور
وزايدها بإستقالة باغي 70 مليون كاش وتقاعد 3مليون مدى الحياة + 4 مليون شهرية كبرلماني وبونات أطوروت وسيارة البرلمان وبونات المازوط
وكل شي من ظهر الشعب
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4
27 - البيضاوي الجمعة 08 يونيو 2018 - 15:41
- دنوب - بنكيران ولعنته بدأت تقصف الذين تآمروا على الإطاحة به سواء من رئاسة الحكومة أو من الأمانة العامة للحزب - العماري مشا الداودي مشا وإذا كان تعديلا حكوميا قادما أول الذين سيرحلون أخنوش ويتيم وربما بوليف والحقاوي
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-3
28 - شومور الجمعة 08 يونيو 2018 - 15:42
المقاطعة حتى الإستجابة للمطالب و تخفيض الأثمان ثم مقاطعة سلع أخرى حتى يستطيع الفقير العيش بكرامة،اما قولي للمسؤولين حسبي الله و نعم الوكيل،لكن تبقى بشرى خير يمشي وزير او يتبعوه وزراء أخرين ان شاء الله،واحب ان أضيف ان حزب المصباح باع الماتش رخيص او عجباتو السلطة،تنتظره سنوات ضوئية ليعد حزبا محترما،رغما ان في الساحة ليس هناك الا حزب واحد محترم قليلا لم تعطى له الفرصة،المقاطعة و التضامن سلاح الشعب
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2
29 - ماهذا ياهذا الجمعة 08 يونيو 2018 - 15:44
بلاد غير مسموح فيها لوزير بتقديم الاستقالة....حتى يؤذن له ماهذا ياهذا....شوف الكوووورة
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