24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2505:1312:3116:1219:4121:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الاحتقان الاجتماعي والسيناريوهات الممكنة (5.00)

  2. التاريخ المحاصر ـ 23 ـ .. إرادة تحرير شمال إفريقيا عند الخطابي (5.00)

  3. المغرب يرفع صادرات الأحذية نحو إفريقيا الغربية (5.00)

  4. مغاربة ومنع الاعتكاف (5.00)

  5. هاري يوجه تحذيرا لرونالدو: الأسود مستعدون لك‎ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | التطاول على اختصاص الملك يحرج "البيجيدي" بعد "إعفاء الداودي"

التطاول على اختصاص الملك يحرج "البيجيدي" بعد "إعفاء الداودي"

التطاول على اختصاص الملك يحرج "البيجيدي" بعد "إعفاء الداودي"
هسبريس – محمد بلقاسم
الجمعة 08 يونيو 2018 - 18:30

وجد حزب العدالة والتنمية نفسه في وضع حرج، بسبب ما اعتبر تطاولا على اختصاصات الملك الدستورية؛ وذلك عقب الطلب الذي تقدم به لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إلى رئيس الحكومة لإعفائه من الحكومة على خلفية مشاركته في مسيرة لعمال سنطرال أمام البرلمان بالرباط.

وفي الوقت الذي خرجت فيه الأمانة العامة لحزب "المصباح" ببلاغ مساء الأربعاء تعلن فيه أن الداودي تقدم بطلب إعفائه من الوزارة بعد الجدل الذي خلقته مشاركته في وقفة مع عمال "سنطرال"، عادت الأمانة العامة نفسها، لتؤكد أنها لم تتلقّ أي طلب إعفاء من المهمة الوزارية من لحسن الداودي، الذي اعتذر عن حضور الاجتماع، وإنما أخذت علما به، وثمنت موقفه الشجاع.

البلاغان الصادران عن قيادة الحزب، والتي اعتبرت متناقضة، بررت من أكثر من مصدر بأنها محاولة من الحزب الذي يقود الحكومة لدفع تهمه التطاول على اختصاصات الملك، خصوصا أن القراءات القانونية والدستورية التي قدمت للبلاغ الأول لحزب "المصباح" أنه يتجاوز اختصاصات الهيئة الحزبية ويتدخل في شأن ينظمه الفصل الـ47 بين رئيس الحكومة والملك.

عبد الرحيم المنار اسليمي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس، يرى أن ما يحدث داخل حزب العدالة والتنمية، من "بلاغ مركزي وبلاغ مضاد صادر عن نفس الأمانة العامة يؤكد وجود تناقض بين مصادر بلاغات وتصريحات رسمية بخصوص قضية طلب إعفاء الوزير لحسن الداودي"، مشيرا إلى أن هذا الأمر تعبير عن انفصام نفسي خطير في شخصية حزب العدالة والتنمية.

وقال المنار اسليمي، في تصريح لهسبريس، "إنه ما بين مضمون البلاغ الأول والأخير الصادر ليلة أمس نكون أمام إحدى فرضيتين؛ أولاها أن العدالة والتنمية له أمانتين عامتين في الحزب متصارعتين"، موضحا أن الفرضية الثانية تقول "إن قادة العدالة والتنمية أدركوا الخطأ الذي ارتكبوه في علاقتهم بالدستور والمؤسسات الدستوري، حيث انتبهوا في نهاية المطاف أن الداودي وزير حامل لتعيين دستوري ولم يعد مجرد مناضل رهن إشارة الحزب".

"هذه البلاغات المتناقضة تعبر عن حالة الاضطراب والارتباك التي يعيشها هذا الحزب وعن طريقة فهمه الأمور السياسية التي تجعله أحيانا يرتكب أخطاء بمحاولة التموضع فوق الدستور"، يقول أستاذ القانون الدستوري، الذي أكد أن "هذا سلوك سياسي وتنظيمي خطير يضاف إلى سلوك الوزير الداودي نفسه وهو يقف إلى جانب فئة من المحتجين يملي عليهم شعارات لترديدها"، موردا أن "الوزير هنا يقف بصفته الحكومية وتصبح بذلك كل مكونات الأغلبية الحكومية مسؤولة عن هذا السلوك الاحتجاجي الذي يقوم به الوزير ضد المجتمع".

وفي هذا الإطار، قال المتحدث نفسه إن "الأغلبية تكون موضوع اختبار بسلوك الأمانة العامة للحزب في تعاملها مع طلب الإعفاء المرتبط بالداودي"، موضحا أن "الأمر كان يجب أن يناقش داخل الأغلبية الحكومية وليس الأمانة العامة للعدالة والتنمية إلا إذا كان الحزب يعتقد أنه يحكم وحده".

وختم المنار اسليمي حديثه لهسبريس بالتأكيد على أن "التوصيف الذي ينطبق على التناقضات الكبيرة بين بلاغات وتصريحات العدالة والتنمية بخصوص قضية طلب إعفاء الداودي هو ما يسميه الفيلسوف أفلاطون بـ"الكذب الشريف" أو ما يسمى في الفلسفة السياسية بـ"الكذب المباح"".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (45)

1 - مواطن الجمعة 08 يونيو 2018 - 18:45
ههه والله الى تايقتلو بالضحك هاد البواجدة. قمة في التكلاخ واش معارفين تا القانون وبغيتو تزيدو تسيرو البلاد ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
2 - بشرى الجمعة 08 يونيو 2018 - 18:47
بغيت غي نعرف اش تايخربقو هادو آشتيخربقو واش دبا بحال هدو يعول عليهم البلاد ويترأسو حكومة على قدها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
3 - بارود الجمعة 08 يونيو 2018 - 18:47
هادو مخربيقين و باغيين اخربقونا معهم.. اصبحت اكره هذا الحزب الذي لا يفهم لا في الدين و لا في السياسة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
4 - محسن الجمعة 08 يونيو 2018 - 18:47
فين عمر حزب العدالة والتنمية حتارم صاحب الجلالة ؟؟ هادوك راه اخطر من الكفار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
5 - العيشاوي عبدالله الجمعة 08 يونيو 2018 - 18:48
مند تولي حزب العدالة والتنمية ترءس الحكومة المغربية الفوضى بدأت تعم في البلاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
6 - الياس الجمعة 08 يونيو 2018 - 18:48
خطأ كبير يستحق عليه هذا الحزب ان يتم اخراجه من الحكومة بصفة نهائية. و بززاف عاوتاني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
7 - مواطن الجمعة 08 يونيو 2018 - 18:49
سيهم داودي لو كان فيك النفس على البلاد كما تقول كو حشمتي ادا كان عندك وجه الحشومة و قدمت استقالة بزاف عيك الوزارة شوف سنطرال يخدموك فرق ليهم الحليب تجار الدين حكومة بلا قيمة و لا شعبية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
8 - fador الجمعة 08 يونيو 2018 - 18:49
صراحة كنت من المؤيدين لهذا الحزب ظنا مني أنهم سيخدمون الوطن و يحاربون الفساد و ستتغير الأحوال لأنهم أناس نزهاء(على ما كنت أظن) لكن اتضح لي انهم ذهبوا مع التيار و نسوا ما جاؤوا به و تغيرت أحوالهم للأحسن لكن سيحاسبهم الله عز و جل و ما الحياة الدنيا الا متاع الغرور
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
9 - بشرى صدقي الجمعة 08 يونيو 2018 - 18:49
حزب المصباح كذب على المغاربة في اكثر من مناسبة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
10 - سامية الجمعة 08 يونيو 2018 - 18:50
ههههه كيجيبو الضحك هاد العدالة والله مزال معرفي حتى راسهم من ساسهم وقالو ليك بغاو يسيرو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
11 - ياسمين مغربية حرة الجمعة 08 يونيو 2018 - 18:50
اللهم ان هذ لمنكر. حزب لا يعرف ماذا يفعل و لا يفهم في القانون و تريده ان يؤطر المواطنين. اللهم ان هذا لمنكر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
12 - وداع الجمعة 08 يونيو 2018 - 18:51
وحنا مااااااالنا، نحن بغيناكم تقدموا استقالتكم كاملين وبلا استثناء راه ملينا منكم. المهم راه ماكايهمنا لا دادوي ولا غيروا غي بلا ماتحاولوا تلاهيونا لأننا مازلنا مقاطعون مستمرون. #مقاطعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
13 - wood الجمعة 08 يونيو 2018 - 18:51
ما قام به الداودي عادي جدا و يعبر عن موقف الحكومة المعارض لحملة المقاطعة على ما تدعي ، و المثير للاستغراب ان كل الحكومة انزعجت و دون سابق انذار من موقف الداودي . مما يعني ان القضية فيها إن . إما ان هناك نية مبيتة لتطيير الداودي من الحكومة و استغلوا هذا الأمر التافه و اما ان الدولة او المخزن هو الذي وراء هذه المقاطعة من وراء الستار ، خصوصا انها همت شركة فرنسية ضمن الريع الإقتصادي الذي يمنحه المخزن للأجانب و ان تصرف الداودي اعتبر تضامن مع الشركة و يضع العصا في مخططاتهم !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - انسهي الجمعة 08 يونيو 2018 - 18:51
معرفتش فين كان الشعب حتى صوت على هاد المكلخين باش يسيرونا ومن نهار خداوها وحنا ديما راجعين لور
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
15 - مدوخ اكره PJD الجمعة 08 يونيو 2018 - 18:51
ياودي الخير اولمزية الي الديوره فينا هي عجلو ابحل هاد الحكومة ،
اوهاد الحزب انتاع لباجدا تجار الدين ،راهم الدايين هاد لبلاد لما لا يحمل عقباه
ها عار الله الا ما نقدونا منهم راه مابقينا نتحملو اكثر من هاد الشي،
وشكرا،
انشري هسبرس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
16 - مواطن بسيط الجمعة 08 يونيو 2018 - 18:51
هاذا الحزب خاصو بززاف باش اولي حزب ديال المعقول. مكاينش مع من خلاها كبور اللي اطول فعمرو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - بواجدة الجمعة 08 يونيو 2018 - 18:51
مراهقين سياسيين، راه ريحتكم عطات يا البواجدة معارفين تا أبجديات القانون. حشومة وعيب وعار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
18 - meme الجمعة 08 يونيو 2018 - 18:52
حزب العدالة و التنمية حزب عريق و لكن عندما فازوا في الانتخابات لم يضعوا رجال الحزب المحنكين السياسيين الذين يفهمون في السياسة و تسيير الامور مثل السيد باها رحة الله عليه و هكذا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
19 - محمد الجمعة 08 يونيو 2018 - 18:52
رجال العدالة والتنمية زينوا أجسامهم قبل تزيين نفوسهم، تقمصوا دور رجال الدين وظنوا أن اللحية هي التي تصنع الفيلسوف، والمسوح هي التي تصنع الراهب، حكموا على المظهر ونسوا الجوهر، استمالوا إليهم ذوي الميول العاطفية الذين ما زال فكرهم وثقافتهم ممزوجة بالخيال العقائدي، وأوهموهم بأنهم بمثابة ملائكة الرحمة، سيجعلون من الأرض جنة الخلد، ومنهم ولدان مخلدون. كان غرضهم من كل هذا كله هو الحصول على الحقيبة الوزارية، والأجرة السمينة، والامتيازات الأخرى التي لا حصر لها. فتحالفوا مع من وضعوا لهم العصا في العجلة بتزكية من الباطرونا. لكن ما لم يكن في حسبانهم أنهم لا يفقهون في السياسة الاقتصادية، فضلوا وأضلوا واتبعوا خطوات العابثين الفاسدين .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
20 - منصوور الجمعة 08 يونيو 2018 - 18:52
نتوما راه خاص مزال لي قريكم القانون حيت راه مكتقشعو فيه زفتة وباغيين تحلو لينا حنا مشاكيلنا وا هااادي زوينة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
21 - مؤرخ الجمعة 08 يونيو 2018 - 18:53
- لا نريد تحويل المقاطعة الشعبية إلى تصفية حسابات سياسية.
- الأحزاب السياسية التي تركب على نتائج المقاطعة لتصفية حزب العدالة والتنمية هي أحزاب غير وطنية ومخادعة.
- بعد نجاح المقاطعة ظهرت أحزاب الكوكت مينوت تريد تبني المقاطعة الشعبية وهي استغلال للشعب واستهتار بذكائه .
- الشعب يريد اسقاط الفساد والاستبداد.
استقال الداودي أو لم يستقل لا يهم الشعب مجرد لعبة ..الشعب يهمه اجراءات ملموسة تنعكس ايجابيا على حياته اليومية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - abdellhmid de Rabat الجمعة 08 يونيو 2018 - 18:53
هدا هو المشكل بيجدي لايدرون في سياسة او تسير هدفهم لوصول لاحكومة وتحكم ولسترزاق لفاحش من ضهر معانات المغاربه خصالهم لنثقام وضحك على شعب واستعمار لمناصب ولكراسي ولوظاءف قدر المستطاع ومناصرت الاتباع وتبيعات رغم هفوانهم واخطاءهم لمتكرره ولحقد ولكراهيه على كل اطياف المجتمع الدين لا ينتمو لفصاءل التخوان لانهم يريدون الخلافة بدوله المغربيه اتنفيد مخطط وهدف الاخوان وماجاء به من نام بمعموره و حلم بخلافة ياسين اللهم غفر لنا ولهم وفيقنا بعيوبنا وبي عيوبهم وطمس افكارهم عن تحريض ولمقاطعه لضرب اقتصاد ومستنمرين وشركات لتفرخ لن مزيد من لبطاله لفقر والاجرام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - MOULAHED الجمعة 08 يونيو 2018 - 18:53
الحزب بأكمله وجوده أو عدمه في الساحة السياسية سيان. لأنه ضيق على المواطن في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية و الحقوقية ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
24 - من هم الجمعة 08 يونيو 2018 - 18:54
هم في موقف لا يحسدون عليه. من نهار اللول و هما هكا غير كان بنكيران تيخرج العنين على الصحافة و تيقمع بنادم. اما راه والو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
25 - سعسوع الجمعة 08 يونيو 2018 - 18:55
أكلخ حكومة وحزب داز على وجه التاريخ هي هادي عمري شفت حكومة معارفاش القوانين المطبقة ديال المغرب منين جاو هادو منيين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
26 - الخفاش الجمعة 08 يونيو 2018 - 18:56
((إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة))
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
27 - عابر سبيل الجمعة 08 يونيو 2018 - 18:56
المطلوب اليوم ليس الوقوف عند هذا الجدل : هل طلب الإعفاء أم لم يطلبه ؟ هل طلب الإعفاء من الحزب أم من رئيس الحكومة ليبلغه هذا الأخير إلى صاحب الجلالة ؟؟وإنما هو منع الإستفادة من تعويضات نهاية الخدمة ومن تقاعد أي مسؤول تتم "كردعته" سواء كان بطلب منه أم بقرار من جلالة الملك لأنه لا يعقل أن يظل "المغضوب عليه" سواء من طرف الشعب أو من طرف جلالة الملك يتمتع بكل الإمتيازات وكأن خروجه من الحكومة كان خروجا عاديا.
صراحة يجب استصدار قرار في هذا الشأن ويجب تطبيقه بأثر رجعي : يعني يطبق حتى من تمت كردعته في الحكومة السابقة وعلى رأسهم بنكيران: هو تكردع ومع ذلك احتفظ بنفس امتيازات سابقيه ولم ينقص منها شيئا ولكنه أصر على المصادقة على قانون التقاعد المشؤوم في فترته فتضرر كل المتقاعدين الذين كانوا سيتقاعدون في فترته ومن بليهم فهل هذا عدل ؟؟؟ والله إن الله لا يرضى لعباده الظلم فكيف يسمح جلالة الملك بظلم فئات عريضة من شعبه بينما من تسببوا في الظلم ينعمون بالراحة والإمتيازات ؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
28 - هاني رمزي الجمعة 08 يونيو 2018 - 18:56
نلتمس من ملكنا الغالي علينا أن يقوم بإعفاء هؤلاء المستغلين للدين ويمحوهم عن بكرة ابيهم، فما جاء منهم سوى الشفوي وهم سبب بلاء وغلاء كل الاسعار .... من فضلك يا ملك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
29 - Yassine الجمعة 08 يونيو 2018 - 18:56
السلام عليكم
الشكر الجزيل الدكتور منار السليمي ولم لا دروس دعم وتقوية في سبيل الله لمن كان يتباهى بالتدين وفجأة قرر الخوض في السياسة .صوتت اغلبية لان الباقي امتنع .تكوين حكومة وتسيير شؤون أمة ليس بالشيء اليسير.دعوا المفاتيح انتم اما سنطرال فلها من يتولى الدفاع عن مصالحها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
30 - خالد السوسي الجمعة 08 يونيو 2018 - 18:58
السلام عليكم. و دابا هاد الحزب مامفهمين حتى بيناتهم عاد بغيتي اتفاهم مع الشعب. و الله البلاد غادية للهلاك. لازلنا ننتظر تدخلك يا ملك قبل ان يفقد الشعب ثقته في الكل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
31 - فاطمة المسريني الجمعة 08 يونيو 2018 - 18:58
الباجدة بغيت نسولكم منينن جبتو عاد النفاق لفيكم سبعين وجه اولي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
32 - big mama الجمعة 08 يونيو 2018 - 18:59
le pjd c mêlé les pinceaux .c des erreurs de debutants et cela prouve que le maroc est gouverné par des novices qui viennent juste de décrocher leur permis avec une plaque de 90.sur le parbrise et un permis provisoire et les accidents sont innevitables
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
33 - صافية الجمعة 08 يونيو 2018 - 18:59
الباجدة خرج ليهم العقل مبقاو عارفو اش ايديرو ولاو غير داخلين خارجين فالهضرة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
34 - Omar33 الجمعة 08 يونيو 2018 - 19:00
PJD = Parti contre la Justice et le Développement
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
35 - الاصلاح الحقيقي الجمعة 08 يونيو 2018 - 19:00
إن الله يمهل ولا يهمل، كانوا خوانجية في الاحياء الجامعية فأصبحوا إخوانا في الشارع والبرلمان واكتسبوا ثقة الشعب المغربي ذو المرجعية الدينية فاستغلوا الثقة في كلام الله والرسول فأصبحوا وزراء وبقدرة قادر تحولوا إلى مصاصي دماء الشعب فأتوا على الأخضر واليابس ، الشعب يعاني الويلات وهم أصبحوا يتفاخرون بالسيارات والفيلات، وحتى من كانت تظهر على وجهه تجاعيد البؤس أصبح يلمع من قلة التفكير والعيش البورجوازي، فتناسوا وعودهم للشعب عندما كانوا يطرقون الابواب بلباس مغربي تقليدي يتهمون الخصوم بالكفر واللاوطنية، اللهم زد من تعسهم كما أتعسوا الشعب المغلوب عليه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
36 - mouktadi abderrazak الجمعة 08 يونيو 2018 - 19:01
ما يهمنا هو تحقيق مطالب الشعب . اما إعفاء لحسن الداودي أو إعفاء الحكومة فهذا من اختصاص صاحب الامر .نحن مقاطعون مقاطعون مقاطعون .تعددت الأسباب والموت واحد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
37 - ريفية الجمعة 08 يونيو 2018 - 19:01
هادو هوما البيجيدي علاش صوتو وبغيتيو اصلحو البلاد هوما كيفسدو فيخها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
38 - مواطن.... الجمعة 08 يونيو 2018 - 19:01
باراكا علينا من هد المهزلة، يجب اقالة هذه الحكومة المشؤومة، # مقاطعون، حتى تتم مطالب الشعب كافة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
39 - درواس الجمعة 08 يونيو 2018 - 19:02
خطأ دستوري جسيم و هو دليل على عدم توفر الحزب على الكفاءات و الأطر الكفيلة باخراج المغرب من الازمات الاقتصادية و الاجتماعيةالحالية..نحصد الأن نتائج سياسات بنكيران الخاطئة و المتهورة حيث أشعل فتيل الفتن فجميع القطاعات و انصرف ظانا بأن وضع المجتمع أمام الأمر الواقع سيجعلهم يرضخون و يئنون في صمت...زعما هادوك اللي قبل منك دارو صندوق المقاصة و طبقوا برامج اجتماعية تتحافظ بالخصوص على الطبقة المتوسطة كانوا كوانب، غير نتا اللي واعر..54 مليار درهم اللي وفرتي ماتفككش دبا مع التطورات الأخيرة ديال احتجاجات المدن و أسلوب المقاطعة اللي غادي و كيتطور..ها الاستثمار غايتدهور و الاقتصاد غايكل الدق..يجب محاسبة و محاكمة كل من بنكيران، العثماني، و وزير المالية..أتوقع سقوط الحكومة ف 03 أشهر القادمة ان استمرت في تعنتها و صمتها الرهيب و كدا وصفها كل معارضي سياساتها بالمشوشين و باقي الأوصاف البوجادية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
40 - Saïd الجمعة 08 يونيو 2018 - 19:02
ماذا ننتظر من هاذ الحزب (المصباح/PJD) الذي لا يفقه مواد الدستور??????
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
41 - MOHAJIR الجمعة 08 يونيو 2018 - 19:04
لم تنتهي اللعبة باستقالة الداودي; الشعب المدوخ ينتضراستقالة الحكومة برمتها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
42 - داوي خاوي الجمعة 08 يونيو 2018 - 19:05
اقسم بالله العلي العظيم أنه لا وجود لأحزاب سياسية مستقلة في قراراتها جلهم أحزاب مخزنية بامتياز

و أقسم بالله العظيم أنه لا وجود لحكومة كحكومة

التي في الدول الديمقراطية

أقسم بالله العظيم أن الملك و وحاشيته هم من يحكمون و يتحكمون في كل صغيرة وكبيرة تحدث...

أقسم بالله العظيم رب العرش أن المداويخ استطاعوا أن يكشفون الخروقات الجسيمة وووووووووووووو

أقسم بالله العظيم رب العرش العظيم أننا لا يهمنا من استقال أو الحكومة جملة وتفصيلا و حتى الملك شخصيا

إننا الشعب العظيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
43 - #مقاطعون الجمعة 08 يونيو 2018 - 19:06
ليكن ما يكن فتلك أمور لم تعد تعنينا. وجهنا طلباتنا المتواضعة لكي يرحموا ضعف قدرتنا الشرائية التي تدهورت و لم يستمع أي أحد لشكوانا على كل المستويات، و الأدهى أننا نحن الضحايا حولونا لجلادين و خونة و باقي الأوصاف و النعوت الحاطة من الكرامة في احتقار تام لإنسانيتنا و مشاعرنا كمواطنين مغلوبين على أمرهم. و أمام الصمت المتواطئ و الاحتقار، نرد عليكم يا مصاصي الدماء فراعنة و قارونات البلاد التي أفسدتموها بشيء واحد و هو المقاطعة ثم المقاطعة ثم المقاطعة إلى أن تستقيم الأمور أو نهلك جميعا. الطلاق بالثلاث لسنطرال ماء علي و أفريقيا و لن يقتلنا هذا الأمر و موعدنا مع شركات أخرى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
44 - ابو هشام الجمعة 08 يونيو 2018 - 19:07
اوا دابا الله يخليكم الى ما قولو لينا شكون هما المداويخ ديال بصح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
45 - مغربي دورجين الجمعة 08 يونيو 2018 - 19:07
هاذ الحكومة خاصها تمشي تزيد السوايع خارج المملكة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 45 | عرض: 1 - 45

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.