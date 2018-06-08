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كُتّاب وآراء
التطاول على اختصاص الملك يحرج "البيجيدي" بعد "إعفاء الداودي"
وجد حزب العدالة والتنمية نفسه في وضع حرج، بسبب ما اعتبر تطاولا على اختصاصات الملك الدستورية؛ وذلك عقب الطلب الذي تقدم به لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إلى رئيس الحكومة لإعفائه من الحكومة على خلفية مشاركته في مسيرة لعمال سنطرال أمام البرلمان بالرباط.
وفي الوقت الذي خرجت فيه الأمانة العامة لحزب "المصباح" ببلاغ مساء الأربعاء تعلن فيه أن الداودي تقدم بطلب إعفائه من الوزارة بعد الجدل الذي خلقته مشاركته في وقفة مع عمال "سنطرال"، عادت الأمانة العامة نفسها، لتؤكد أنها لم تتلقّ أي طلب إعفاء من المهمة الوزارية من لحسن الداودي، الذي اعتذر عن حضور الاجتماع، وإنما أخذت علما به، وثمنت موقفه الشجاع.
البلاغان الصادران عن قيادة الحزب، والتي اعتبرت متناقضة، بررت من أكثر من مصدر بأنها محاولة من الحزب الذي يقود الحكومة لدفع تهمه التطاول على اختصاصات الملك، خصوصا أن القراءات القانونية والدستورية التي قدمت للبلاغ الأول لحزب "المصباح" أنه يتجاوز اختصاصات الهيئة الحزبية ويتدخل في شأن ينظمه الفصل الـ47 بين رئيس الحكومة والملك.
عبد الرحيم المنار اسليمي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس، يرى أن ما يحدث داخل حزب العدالة والتنمية، من "بلاغ مركزي وبلاغ مضاد صادر عن نفس الأمانة العامة يؤكد وجود تناقض بين مصادر بلاغات وتصريحات رسمية بخصوص قضية طلب إعفاء الوزير لحسن الداودي"، مشيرا إلى أن هذا الأمر تعبير عن انفصام نفسي خطير في شخصية حزب العدالة والتنمية.
وقال المنار اسليمي، في تصريح لهسبريس، "إنه ما بين مضمون البلاغ الأول والأخير الصادر ليلة أمس نكون أمام إحدى فرضيتين؛ أولاها أن العدالة والتنمية له أمانتين عامتين في الحزب متصارعتين"، موضحا أن الفرضية الثانية تقول "إن قادة العدالة والتنمية أدركوا الخطأ الذي ارتكبوه في علاقتهم بالدستور والمؤسسات الدستوري، حيث انتبهوا في نهاية المطاف أن الداودي وزير حامل لتعيين دستوري ولم يعد مجرد مناضل رهن إشارة الحزب".
"هذه البلاغات المتناقضة تعبر عن حالة الاضطراب والارتباك التي يعيشها هذا الحزب وعن طريقة فهمه الأمور السياسية التي تجعله أحيانا يرتكب أخطاء بمحاولة التموضع فوق الدستور"، يقول أستاذ القانون الدستوري، الذي أكد أن "هذا سلوك سياسي وتنظيمي خطير يضاف إلى سلوك الوزير الداودي نفسه وهو يقف إلى جانب فئة من المحتجين يملي عليهم شعارات لترديدها"، موردا أن "الوزير هنا يقف بصفته الحكومية وتصبح بذلك كل مكونات الأغلبية الحكومية مسؤولة عن هذا السلوك الاحتجاجي الذي يقوم به الوزير ضد المجتمع".
وفي هذا الإطار، قال المتحدث نفسه إن "الأغلبية تكون موضوع اختبار بسلوك الأمانة العامة للحزب في تعاملها مع طلب الإعفاء المرتبط بالداودي"، موضحا أن "الأمر كان يجب أن يناقش داخل الأغلبية الحكومية وليس الأمانة العامة للعدالة والتنمية إلا إذا كان الحزب يعتقد أنه يحكم وحده".
وختم المنار اسليمي حديثه لهسبريس بالتأكيد على أن "التوصيف الذي ينطبق على التناقضات الكبيرة بين بلاغات وتصريحات العدالة والتنمية بخصوص قضية طلب إعفاء الداودي هو ما يسميه الفيلسوف أفلاطون بـ"الكذب الشريف" أو ما يسمى في الفلسفة السياسية بـ"الكذب المباح"".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (45)
اوهاد الحزب انتاع لباجدا تجار الدين ،راهم الدايين هاد لبلاد لما لا يحمل عقباه
ها عار الله الا ما نقدونا منهم راه مابقينا نتحملو اكثر من هاد الشي،
وشكرا،
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- الأحزاب السياسية التي تركب على نتائج المقاطعة لتصفية حزب العدالة والتنمية هي أحزاب غير وطنية ومخادعة.
- بعد نجاح المقاطعة ظهرت أحزاب الكوكت مينوت تريد تبني المقاطعة الشعبية وهي استغلال للشعب واستهتار بذكائه .
- الشعب يريد اسقاط الفساد والاستبداد.
استقال الداودي أو لم يستقل لا يهم الشعب مجرد لعبة ..الشعب يهمه اجراءات ملموسة تنعكس ايجابيا على حياته اليومية .
صراحة يجب استصدار قرار في هذا الشأن ويجب تطبيقه بأثر رجعي : يعني يطبق حتى من تمت كردعته في الحكومة السابقة وعلى رأسهم بنكيران: هو تكردع ومع ذلك احتفظ بنفس امتيازات سابقيه ولم ينقص منها شيئا ولكنه أصر على المصادقة على قانون التقاعد المشؤوم في فترته فتضرر كل المتقاعدين الذين كانوا سيتقاعدون في فترته ومن بليهم فهل هذا عدل ؟؟؟ والله إن الله لا يرضى لعباده الظلم فكيف يسمح جلالة الملك بظلم فئات عريضة من شعبه بينما من تسببوا في الظلم ينعمون بالراحة والإمتيازات ؟؟؟؟
الشكر الجزيل الدكتور منار السليمي ولم لا دروس دعم وتقوية في سبيل الله لمن كان يتباهى بالتدين وفجأة قرر الخوض في السياسة .صوتت اغلبية لان الباقي امتنع .تكوين حكومة وتسيير شؤون أمة ليس بالشيء اليسير.دعوا المفاتيح انتم اما سنطرال فلها من يتولى الدفاع عن مصالحها.
و أقسم بالله العظيم أنه لا وجود لحكومة كحكومة
التي في الدول الديمقراطية
أقسم بالله العظيم أن الملك و وحاشيته هم من يحكمون و يتحكمون في كل صغيرة وكبيرة تحدث...
أقسم بالله العظيم رب العرش أن المداويخ استطاعوا أن يكشفون الخروقات الجسيمة وووووووووووووو
أقسم بالله العظيم رب العرش العظيم أننا لا يهمنا من استقال أو الحكومة جملة وتفصيلا و حتى الملك شخصيا
إننا الشعب العظيم