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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | مجتمع | مُلاك مزارع بإسبانيا ينعتون عاملات الفراولة المغربيات بـ"العاهرات"

مُلاك مزارع بإسبانيا ينعتون عاملات الفراولة المغربيات بـ"العاهرات"

مُلاك مزارع بإسبانيا ينعتون عاملات الفراولة المغربيات بـ"العاهرات"
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الجمعة 08 يونيو 2018 - 21:00

فِيمَا لازالتْ الحُكُومة المغربيّة عاجزةً عن تقديمِ مُعطيات ملمُوسةٍ بشأن ما تتعرَّضُ له نِساءُ الفراولة العاملاتِ في الجنوب الإسباني، يُواصلُ أفرادُ الحَرَسِ المدني الاسْتِمَاعَ إلى شهادات مغربيات يَشْتَغِلْنَ كموسميات في ضيعات "ألمونتي"، الواقعة جنوب إسبانيا، بعد تقديمهنَّ شكايات بشأن تعرضهنَّ لاعتداءاتٍ جنسية وانتهاكات "الحرمان من الأجور، وحجز جواز السفر، والعمل لساعات طويلة، إضافةً إلى سوء المعاملة من طرف مُلاك الضيعات الفلاحية الإسبان".

وتعيش أزيد من 500 عاملة مغربية في منطقة "هويلفا"، الواقعة في الجنوب الإسباني، حيث يشتغل مُعظمهن داخل حقول الفراولة مقابل مبلغ 40 أورو عن كل يوم عمل، علماً أن عليهن الاشتغال 7 ساعات يومياً مع نصف ساعة استراحة، ويوم واحد عطلة في الأسبوع، دون تغطية اجتماعية وفي بيئة تستقبل المهاجرين بالرفض والمضايقات.

وقبل أقلِّ من أسبوع، انْفَجَرت فضيحة تعرُّض عاملات موسميات للتحرُّش والاعتداء الجنسي من قَبَلِ رُؤسائهنَّ في الضيعات، والذينَ فضّلوا في البداية عَدَمَ الرد على الاتّهامات الخَطِيرَة التي حَمَلَتْهَا "نسوة الفراولة" إلى رَدَهَاتِ محاكم مدريد، قبل أن يَخْرُجوا بتصريحاتٍ صادمةٍ، يردُّون فيها على "صكِّ الاتهام" الثَّقيل الذي يُلاحِقُهُمْ، نَقَلَتْهَا عدد من وسائل الإعلام الإسباني.

وفي هذا الصدد يَقولُ أحد مُلاك الضيعات الفلاحية المُنتجة للفراولة؛ في تصريح نقله موقع "EL ESPAÑOL"، إن "مُلاك المزارع لا يَحْتَرمونَ العاملات ويَصفونهن بـ"العاهرات"". وقال آخر: "لقد أتين وهنَّ يعرفن ما يردن تحقيقه؛ هدفهن تحقيق أكبر قدر من المكاسب"، وتابع آخر: "هذه السنة تفجرت القضية بقيام بعض النساء المغربيات بالحديث إلى الصحافة، في حين أن الصمت كان السائد السنوات الماضية، إذ كانت تفضل الموسميات الرضوخ لنزوات المتحرشين والسكوت، من أجل الحفاظ على لقمة عيشهن وضمان عودتهن للعمل في الموسم المقبل".

وقال آخر ضِمْنَ ما نَقَلَهُ أحد رؤساء المزارع في منطقة "هويلفا" للمنبر الإسباني ذاته: "لقد جَلَبُوا لنا هذه السنة عاهرات من أكادير". "كانوا يُرددون هذه العبارات حوالي 40 مرة في اليوم"، يصرح المتحدث ذاته، الذي اشتكى من "تضرر قطاع الفراولة في هويلفا من نيران الفضيحة، بعد انتشار حوادث الاعتداء الجنسي التي يرتكبها البعض في مزارعهم".

ويضيف مزارع آخر في تصريح لجريدة EL ESPAÑOL: "هذا ليس عدلاً. أنا أعامل النساء وبقية العاملين لدي كما ينبغي. لم يسبق لي أن واجهت مشاكل من قبل. يبدو أننا خلال هذا العام سنكون أمام عدد من كبير من الضحايا، وسينتهي عهد الإفلات من العقاب الذي كان سائداً في ما يتعلق بحوادث الاغتصاب والإجهاض التي وقعت منذ سنوات".

من جهة أخرى، استنكر عدد من ملاك الضيعات الفلاحية هذه التصريحات، معتبرين إياها محاولة للهروب من الحقيقة الثابتة والمتمثلة في كون عدد كبير من الفلاحات يتعرضن بالفعل للاستغلال الجنسي من طرف أرباب العمل. وقال مالك ضيعة في هذا الصدد: "نعرف جيداً أن هناك من يقيم ليالي ماجنة مع العاملات في حقوله..بعضهن يقبلن بمقابل مادي، وأخريات خوفاً من العطالة، خاصةً أن جلهن أرامل أو مطلقات أو يعلن أطفالا".

وكان ملف العاملات الموسميات عَرَفَ منعطفاً خطيراً بعد احتجاز مئات العاملات المغربيات الموسميات (400 امرأة) في إحدى الضيعات وحَمْلهنَّ على متن حافلات في محاولة لتهجيرهن إلى المغرب، للحيلولة دون تقديم شكايات حول الأوضاع المزرية والاعتداءات التي يتعرضن لها؛ فيما فضَّلت أُخريات الانزواءَ إلى الصَّمت مخافةً من مغبة الطرد والترحيل إلى المغرب.

وتشتغل في حقول جني الفراولة في إسبانيا آلاف العاملات المغربيات في الفترة الممتدة من شهر أبريل ويونيو من كل عام، وتشترط الجهات المشغلة أن تكون العاملة المغربية "فلاحة لديها تجربة مهنية في جني الفواكه الحمراء، ولديها القدرة البدنية على ممارسة هذا العمل، كما يتعين أن تكون متزوجة ولديها أطفال"؛ ذلك حتى يتم التأكد من عودتها إلى بلادها بعد انتهاء موسم الجني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (47)

1 - NOUMRI الجمعة 08 يونيو 2018 - 21:08
يقول المتل ألي أبغى العسل إصبر لقريس النحل مند سنوات و المغربيات يعملن في حقول الفرولة و لم نسمع عن متل هده الأخبار فمادا تغير يا ترى
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-39
2 - انور الجمعة 08 يونيو 2018 - 21:08
العار اللذي يلحق بناتنا وصمة عار في صفحة حكومة الاخوان..
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40
3 - adnane الجمعة 08 يونيو 2018 - 21:09
اي بلاد هاته التي تمسح كرامة نسائها بالحضيض...فينك اسي رئيس الحكومة و لا داك الوزير لي ماشي مواطن جميلكم غا ف لهضرة لخاوية و زيادات ...كن غا زدتو مع طريق .
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53
4 - ahelame الجمعة 08 يونيو 2018 - 21:09
يتيم وجب عليه تقديم إستقالته فورا فورا ، و محاسبته على هذه المهزلة ، فهو من وقع هاذ الإتفاق و هو من يكذب علينا بأن ليس هناك أي مشكل ، كأنه في عالم أخر
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51
5 - عبد الحي الجمعة 08 يونيو 2018 - 21:10
حسبنا الله و نعم الوكيل في كل سارق في بلدنا جعلنا عرضة للسخرية و الاستغلال من أجانب و أقولها و أكررها من لم يجد حقوقا في بلده الأم كيف يجدها في بلد غريب كفى نفاقا.
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34
6 - مغرًبْ الجمعة 08 يونيو 2018 - 21:10
الغريب ان لمغاربة ينضرون الى الاوربيين انهم ملائكة منزلون لاكن لا الومهم فمعضم الشباب المغاربة لم يتجاوز راس الدرب والحلم بجنة اوروبا وانا كنت واحد منهم
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28
7 - Galfaoui الجمعة 08 يونيو 2018 - 21:12
فين ناس لمكلفين بشؤون المهاجرين ما سمعنا عليهم حتى تعليق المواطن المغربي ما عندو قيمة لا داخل و لاةخارج بلادو حسبنا الله و نعم الوكيل
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23
8 - ياسين الصحراوي الجمعة 08 يونيو 2018 - 21:12
أفينك السيد وزير الخارجية جاوب على هادشي وفينك اسي يتيم انت كنتي جمعتي وطويتي هاد الفضيحة كاع ودب فينكوم ، الكرامة ديال المغاربة كتمرمد فالتراب وانتم تلتزمون الصمت، ناري كون كنت وزير كون صدرت بلاغ ناري فاللحظة والحين مع طلب موقع للمدعي العام الاسباني باعتقال هؤلاء المزارعين والا قطع العلاقات الدبلوماسية، سمحوا ليا غير كنرون بعد المرات كنسا بزاف واش الشجاعة معندكومش ولا التعليمات مجاتش سمحوا ليا.
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22
9 - باحسون الجمعة 08 يونيو 2018 - 21:14
لك ألله ياوطاني لأ حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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10
10 - المجذوب الجمعة 08 يونيو 2018 - 21:14
كرامة المغربيات خصوصا و المغاربة عموما أهينت لما تم بيع الحرائر للنخاسين اﻹسبان، لا حق ﻷي سياسي / مهرج بالتعليق على هذا الحادث المخزي ، كل المسؤولين شركاء في هذه الجريمة ، جريمة تفقير الشعب و نهب الثروات و بيع بناته للنخاسين و ترك شبابه عرضة للضياع و التهميش، بيننا و بينهم يوم نقف فيه سواسية أمام رب العباد كي توفى كل نفس ما كسبت، و ما ضاع حق كفله الحق سبحانه و تعالى.
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27
11 - #حشومة-عيب - عار .# الجمعة 08 يونيو 2018 - 21:16
ماذا نقول إذا سألونا عن أحفاد طارق بن زياد .
ماذا نجيب إذا سألونا عن حفيدات عقبة ابن نافع .
حكومتنا مشغولة بإخضاع الشعب و إعلامنا همه التطبيل للمعنيين والفنانات واللاعبين والرياضيين وشرفنا يداس بالأقدام الا تباّ لها من حكومة ترمي بنات الوطن في أحضان الذئاب .
لقد ضيعنا الأمانة .
نستحق أكثر من هذا فقد حكمنا أشباه الرجال .
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15
12 - الخطابي الجمعة 08 يونيو 2018 - 21:17
نساء المغرب يهتك عرضهن ويعتدى عليهن من أجل لقمة العيش والملايير من اموال الشعب يتم تبذيرها على المهرجانات وعلى تظاهرات لاحاجة للشعب المسكين منها. الله ياخذ الحق فيهم.
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19
13 - رياض الجمعة 08 يونيو 2018 - 21:17
هذا ما ينتجه الاحساس بالضعف، العاملات اصلا ضعيفات، تدفعهم الحاجة الملحة للعمل والكسب الى تقبل كل شيء حتى الوساخة، من اجل الحفاظ على المكتسب، إذا كان بلدهم لت يستطيع أن يوفر لهم صون الكرامة، عزة النفس، كيف نطلب من الآخر ان يصونها. الله ولي المومنين.
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11
14 - هشام العيون الجمعة 08 يونيو 2018 - 21:18
هذا نتيجة 60 عاما من التطوير و التسيير العقلاني ل ..... لا جقوق الانسان لا عدالة لا تعليم لا تقسيم عادل للثروات تهميش للفقير و للشعب هاذي هي النتيجة ولا الفقر كياكل اغلب الشعب لمستاعد يبيع لحمو و شرفو
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13
15 - حلالة 59 الجمعة 08 يونيو 2018 - 21:19
هذه النسوة كلهن قرويات و أرامل ومطلقات بعدما دفعهن الفقر و ضيق العيش الى العمل في المزارع الاسبانية بعدما تخلى عنهن الوزير الوصي المكلف بالتنمية القروية و الفلاحة الثعبان صاحب كاريزما الكذب و دينامية تفقير الوطن و تشويه المرأة المغربية الشريفة
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9
16 - واحد من الناس الجمعة 08 يونيو 2018 - 21:20
النضام المغربي هو العاهر هو من جعل مواطنيه يقفون في باب سبة يطلبون دخول للسترزاق وسعي سلع ايسبانيا وهو من جعل المغربيات يهاجرون أزواجهم وأولادهم في هادا الشهر الكريم للعمل. في ضيعات الأجانب حتى صاروا عاهرات الله يخد فيك الحق يارب .
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15
17 - محمد المربع الجمعة 08 يونيو 2018 - 21:20
أكبر ضربة نتلقاها نحن المغاربة بخصوص النساء العاملات في الأراضي الفلاحيةةالإسبانية،،،،نعتوهن بالعاهرات،فهذا النعت يصيب الجميع من أعلا سلطة بالبلاد إلى المواطن العادي....أنصح الحكومة الفاشلة بعدم السماح للنساء العمل بالديار الاسبانية
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11
18 - ولد حميدو الجمعة 08 يونيو 2018 - 21:23
كل نعجة تعلق من كراعها فقط اريد ان اعرف
أين الف درهم التي وعد بها بنكيران للمطلقات و الارامل
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10
19 - مبرمج الجمعة 08 يونيو 2018 - 21:23
حقيقة يخجل الإنسان و يتاسف لما يقع للمرأة المغربية. كان الله في عوكن و الله ياخد الحق فلي كان سباب و كلا رزقكم و خلاكم توصلو لهاد الحال.
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11
20 - Mahzala الجمعة 08 يونيو 2018 - 21:24
لو كانو عاهرات كما تقولون لما دهبو ليعملو بعرق جبينهم لمتهنو الدعارة في المغرب هنا بالقرب من اهلهم وأبناءهم
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21 - محمد الجمعة 08 يونيو 2018 - 21:25
ها حنا فين وصلنا...لا حول ولا قوة الا بالله.
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9
22 - Mourad Wach الجمعة 08 يونيو 2018 - 21:27
حكومتنا نعتنا بكل النعوت ماذا تنتظرون من بلد أوروبي ان يمدحونهم. خليها تخماج
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10
23 - العم حام الجمعة 08 يونيو 2018 - 21:27
هدا ما جناه علينا الحكام وأولياء الامر ياوطني ...فضت بكارة الشرف والكرامة موررت بوحل النخاسة
شرقا وغربا ...
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9
24 - abdou rabat الجمعة 08 يونيو 2018 - 21:27
والحكومة ديالنا فيها النفس غي على سنطرال باش لحليب ميخسرش! !ايوا غي صبرو هاد العام الباجدة لا حليب لا لبن لاصيكوك باي باي
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7
25 - al3arandass الجمعة 08 يونيو 2018 - 21:28
أين وزارة الخارجية مما يحدث للمغربيات ؟ لماذا تلتزم الصمت؟ أم أن هناك مقابلا تحصل عليه إزاء هذا؟
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4
26 - wood الجمعة 08 يونيو 2018 - 21:29
حسب علمي و لا دولة ارسلت نسائها للعمل في الحقول الاسبانية و منها دول فقيرة كتونس و موريطانيا و مصر ، و الاخطر ان منهن متزوجات لان المخزن يعرف جيدا ان قتل الرجولة في الرجال المغاربة . فقد روضهم المخزن بالقبول بالذل و العار و الخضوع و استحى نسائهم بٱستقدام الخليجيين و الاوروبيين يمارسون الرذيلة مع بناتهم و زوجاتهم لعقود و ما يزال الوضع مستمرا و قيدهم بالمدونة حيت اصبح الزوج كلب للزوجة . فاصبح الرجل المغربي و المرأة المغربية اضحوكة العالم !!!
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8
27 - soussi الجمعة 08 يونيو 2018 - 21:31
رغم أنني كمغربي غاضب من أي مس بشرف المغربيات إلا أنني مجبر على الإعتراف بأن بعض المغربيات أرخص من الثراب ومستعدات لفعل أي شئ من أجل المال
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11
28 - tangerois الجمعة 08 يونيو 2018 - 21:34
Des marocaines abusées sexuellement dans des champs de fraises,des marocaines font le trottoir en Europe,des marocainses font des films porno,des marocaines mulets entre Ceuta et Millila,des marocaines qui tchatent avec des juifs et des chrétiens,des marocaines boniches chez les pétrodollars....pourquoi nous n'avons plus de dignité??Testez si vous avez une dignité,si vous voyez une marocaine dans les bras d'un juifs ou un chrétiens et que ça ne vous fait rien ça ne vous fait ni mal ni déranger c'est que vous n'avez pas de dignité et que vous avez un avenir de proxénète
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4
29 - oxygen الجمعة 08 يونيو 2018 - 21:36
الى متى تظل كرامة المغاربة تهان تارتا
من الشرق وتارتا من الغرب بين فينة ولخرى من المسؤول عن هادا اليس للمسؤولين
ضماءر تحركهم أليس لهم غيرة على أبناء بلدهم . لماد ولمادا ..ندل وننعت ونوصف باقبح النعوت اين النخوة والعزة والكرامة
والشهامة هل بدانا نفقد بعضا منها
يجب مراجعة احوالنا والنظر إلى ما هو نحن عليه ان لم ندرك قد نكون في وضعية
لايجسد عليها
لا يغير ألله مابقوم حتى يغير ما بأنفسهم
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3
30 - جميع الفراولة الجمعة 08 يونيو 2018 - 21:36
الحقيقة المرة اننا نخدموا كيف الحمير و40 euro ما كيناش 32 euro لليوم الواحد بدون إستراحة نص ساعة مع حجز جوازات السفر متعرضناش الاغتصاب أو تحرش ولكن تعرضنا الإهانة حيت حوتة واحدة تخنز شواري وضيف على ذلك خصم الكراء والماء والكهرباء وهذا الشهر تخلصنا مبلغ زهيد مقابل العمل اللي اشتغلناه وحسبي الله ونعم الوكيل
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4
31 - مهاجر الجمعة 08 يونيو 2018 - 21:37
من لهؤلاء النسوة ليذود عن عرضهن؟ لماذا عليهن الذهاب إلى إسبانيا وترك عائلاتهن واولادهن من أجل لقمة عيش، كان على حكومة المشاريع والاستثمارات و ما إلى هنالك من الضحك على الدقون، أن توفرها لهن في بلادهن؟ أليس فيكم من يغار على أعراض نساء بللده؟
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5
32 - الله ينصر الحق الجمعة 08 يونيو 2018 - 21:37
انا استغرب من كون الاسبان يدافعون على المغربيات بينما وزير من حكومة العدالة و التنمية ينفي تعرض المغربيات للتحرش و انهن يشتغلن في ظروف تحترم كل حقوق العمل ؟؟؟
العدالة و التنمية الى المزبلة حزب الكدب و الوهم و البهتان تجار الدين
انشري هسبريس
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4
33 - المكلخ الجمعة 08 يونيو 2018 - 21:39
هل العاهرة ستقبل ظروف العمل تلك فليجرب كل واحد منا الجني بظهر مقوس طيلة النهار وبتمن نسبيا هزيل وموسمي وبدون تقاعد.....العيب فينا نحن المغاربة واتحدت عن نفسي لاننا لم نستطع خلق اليات تمكن كل المغاربة اﻻستفادة من خيرات وطن ينتمون اليه ومن المفروض صيانة كرامتهم
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3
34 - مول لمطرقة الجمعة 08 يونيو 2018 - 21:41
الله يعطيكم الدل و الخزي ايها المخزن الجبان الدي يتفنن في إدلال الشعب داخل و خارج الوطن.
حسبي الله و نعم الوكيل.
راسلين نساء فقيرات أميات لكي يتم استغلالهن من طرف الأجانب أوروبيين و اعراب الخليج، من أجل بعض الأوروات و الريالات.
رفعت الجلسة.....
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6
35 - كلمة حق الجمعة 08 يونيو 2018 - 21:41
لو كانت العدالة تطبق في بلادنا وتم تقسيم ثروات البلاد على أبناء الشعب بالعدل، لما اضطر هؤلاء النسوة للهجرة والعمل مع وحوش بشرية تستغل فقرهن من أجل إشباع رغباتهم الحيوانية.
لك الله ياوطني
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1
36 - منير الجمعة 08 يونيو 2018 - 21:42
نحن من يذهب للعمل عندهم كالعبيد. لهاذا علينا توقع هذه النتيجة. دعوة لكل المغاربة الميسورين في الخارج للعودة الى ارضهم و انشاء مشاريع بدل جمع الاموال في البنوك الاوربية. فأبناء بلدهم بحاجة إليهم. كما على الحكومات إعادة النظر في سياساتها التنموية و إلغاء المعاهدات و الاتفاقيات مع الدول الني استعمرتنا بالامس القريب. و أخيرا إقتسام الثروة بين أبناء الوطن و التوقف عن استنزاف موارد بلادنا الطبيعية بتصديرها خاما للدول الصناعية. و أخيرا تعميم التمدرس و تشجيع العلم لكي نلحق بقطار التقدم و التمنية. المغرب دولة بإمكانها ان تكون غنية و المسألة كلها مرتبطة بسوء التدبير و السياسات الفاشلة.
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4
37 - Ziryab الجمعة 08 يونيو 2018 - 21:47
المثير للإستغراب أن صحفيا يتابع في قضية أطلق عليها الإتجار في البشر. و ماذا نسمي دولة تبعث بنسائها للخارج من أجل جلب العملة الصعبة في ظروف مهينة لكرامتهن . و تبعث النساء للعمل في دول الخليج في نفس الظروف دون أن ننسى النساء البغلات بباب سبتة. أليس هذا العمل اتجارا في البشر بكل المقاييس ؟ الدولة تتاجر في أعراض بناتها. وهي أول من يجب أن يتابع أمام القضاء.
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0
38 - Simo الجمعة 08 يونيو 2018 - 21:47
Vraiment je ne comprends pas l'attitude des autorités marocaines qui n'ont aucun sens de l'honneur , il n'y a aucune solution au Maroc pour ces femmes ? À chaque fois, il se passe quelque chose avec des femmes marocaines a l'étranger , qu'est ce qui se passe, il faudrait qu'on nous explique, serions devenus parmi les grands exportateurs de femmes de joie ?.
Ce n'est pas le Maroc que j'ai connu.
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0
39 - مع الأسف الجمعة 08 يونيو 2018 - 21:48
مع الأسف هناك مغربيات من أجل المال والأوراق لامشكلة عندعم في توظيف جسدهم لهذا الغرض

هناك مغربيات لايهتمون بالشرف والعفة بقدر ماقدر يهتمون بالمال والوصول ألى حياة سعيدة

وأبرز متال هو قضية بوعشرين زنى وفساد وجنس برغبتهم وفي الأخر يقلبون الطاولة على الرجل الذي طلب وأقترح حتى لو كان أبتزاز فهو مالي ويمكنهم التخلي حتى على المهنة لكن الطمع يدفعهم ألى القبول والممارسة حتى مع المتزوجات و الطامة يعتبرونهم القانون شهود فقط

لذالك قررت أن لا أتزوج بمغربية فطموحها وطمعها ليس له حدود والخيانة قريبة لها وستفكر فيها في أي لحظة أذا كانت في سبيل المال أو المجد الزائف أو غرض معين

لا تقة في أنتى ليس لها لادين ولا أصل ولا ملة ولا تفكر في الشرف والعفة
لا تقة في أنتى تحرم الزواج بفقير وتحلل الزنى
لا تقة في أنتى تبيع لحمها لمن يدفع أكتر في الحلال أو في الحرام
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40 - Tetouani الجمعة 08 يونيو 2018 - 21:48
Povrecitas banat el Bled , , hasta donde? Algo tiene que cambiar .
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0
41 - Malak الجمعة 08 يونيو 2018 - 21:49
....وقال آخر ضِمْنَ ما نَقَلَهُ أحد رؤساء المزارع في منطقة "هويلفا" للمنبر الإسباني ذاته: "لقد جَلَبُوا لنا هذه السنة عاهرات من أكادير". "كانوا يُرددون هذه العبارات حوالي 40 مرة في اليوم"، يصرح المتحدث ذاته.....

فعلا اكادير بلاد السواسة حولها المخزن في التمانينات و التسعينات الى قلعة للعهر فتقلص الزواج و تحولت فتيات في عمر الزهور الى متاع للتماسيح و العفاريت المرفحين في فلاتهم قرب الشاطئ , هكذا بعد ان حول الاستعمار الدار البيضاء الى اكبر وكر للدعارة في افريقيا و حول بعده المخزن قبائل زيان الي شيخات و مومسات ثم اتى الدور على اهالي الصحراء في التسعينات
المخزن له تجربة كبيرة في افساد المجتمع و انشاء جمعيات نسوية للعهر و اللواط...
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42 - abghazi الجمعة 08 يونيو 2018 - 21:50
مرة أخرى الحكومة تلتزم الصمت. بالعكس وزير التشغيل اعتبر أن ليس هناك أي مشكل إلى أن كذبته الأحداث.
يجب على المسؤولين وجمعيات حماية النساء التدخل وتخصيص محامين لهن نظرا للضغط الذي يتعرضون له هناك.
أينكم يا أساتذة ؟
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0
43 - fasi الجمعة 08 يونيو 2018 - 21:52
الله ياخد الحق في كل من ساهم في هذه الفضيحة وأستغرب صمت الحكومة المغربية وكأنهم لا يهمهم الأمر وشوهتونا تحركوا ولا قدموا استقالاتكم ما دمتم لا تنفعون في حل مشاكل المغاربة داخليا أو خارجيا
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44 - جواري الجمعة 08 يونيو 2018 - 21:54
تحقير واستهتار بكرامة المراءة المغربية اين داللك وزير الدي كان يتبشح علينا اين هي جمعيات حقوق النساء التي صدعة رؤسنا .. جعلتهم العالم في شرق وغرب ينظر الي مغربيات كعاهرات
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45 - عماد الجمعة 08 يونيو 2018 - 21:55
رجعو لبلادكم أحسن راه فيكم المتزوجات.والكلام يخلق لكم المشاكل أسرية
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46 - عار الجمعة 08 يونيو 2018 - 21:56
يجب منع منعا باتا ارسال بنات هدا الوطن للشغل خارج البلاد سواء للخليج او اسبانيا.انها مدلة .مدلة مدلة لنل كرجال مغاربة واهانة لنا. يا من تبعت اختك .يا من تبعت زوجتك والله موتك احسن من حيييياتك.ييييييييييا مسؤؤؤؤؤل هده البلاد اوقفوا هده المهزلة ان كانت عندكم غير على بنات وطنكم .وانا شاك في دلك مقابلة العملة الصعببببببببببببببة .كل من ميضي على اتفقيات العاملا ت المغربيات الهم رد كيده في نحره واشغله بنفسه.يا الوزارة الخارجية الراعية لهده المهزلة.........كفى كفى...
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47 - hamidou الجمعة 08 يونيو 2018 - 21:57
اودي الا هير التحرش والاستغلال الجنسي كاين هنا نيت يكفي تسول دير كميرا كاشي او تسول غير بالتيليفون تسمع العجب وخير دليل ما يقع في عالم الادارات وعلى راسهم بوعشرين غير هو بعدا الا تعرضت السيدة هناك للتحرش كاين بعدا الفلوس اما هنا هير تمارة فابور
يجب ان لا ننسى ان هناك بعض العاملات لعدم قدرتهن على ممارسة العمل الشاق تبحث عن طريق اخر لجني المال {حوتة وحدة كتخنز شواري)
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